Il Bologna passa 1-0 sul campo del Venezia e ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato. Il risultato si sblocca al 49' con una prodezza di Orsolini, in gol con uno splendido tiro al volo su assist di Cambiaghi. Veneti vicini al pari con Busio e Yeboah.

Nel prossimo turno di campionato per il Venezia impegno in trasferta sul campo del Lecce, il Bologna affronterà in casa il Napoli.