Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Milan, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:10

Nel prossimo turno di campionato per la Roma impegno in trasferta sul campo del Monza, il Milan affronterà in casa la Cremonese.20:09

Termina in parità il match tra Roma e Milan, succede tutto nei minuti di recupero. Abraham in gol al 93' su assist di Celik, i rossoneri in extremis al 97' pareggiano i conti con Saelemaekers. Le due squadre restano a pari punti in classifica, a quota 57.20:09

90'+10' Fine partita! ROMA-MILAN 1-1 (93' Abraham, 97' Saelemaekers).20:06

90'+8' Sostituzione ROMA: entra Solbakken esce Abraham.20:05

90'+7' GOL! Roma-MILAN 1-1! Rete di Saelemaekers. Traversone di Leao, deviazione vincente di destro da pochi passi dalla porta di Saelemaekers. Il pallone passa tra le gambe di Rui Patricio.



90'+6' Il Milan chiude la gara in attacco alla ricerca del pareggio.20:02

90'+3' GOL! ROMA-Milan 1-0! Rete di Abraham. Celik innesca Abraham, l'attaccante inglese in area di destro batte Maignan con un tiro angolato.



90'+1' Celik mette al centro, Camara di sinistro conclude in modo impreciso.19:57

90'+1' L'arbitro Orsato ha concesso sei minuti di recupero.19:56

90' Problema alla spalla per Bove, entrato nel primo tempo al posto di Kumbulla.19:55

89' Sostituzione ROMA: entra Camara esce Bove.19:55

88' Sostituzione MILAN: entra Origi esce Giroud.19:53

87' Calcio di punizione battuto da Giroud, deviazione in barriera di Matic.19:53

86' Punizione per il Milan da posizione invitante, fallo di Abraham su Krunic.19:51

83' Ammonito CRISTANTE per gioco scorretto su De Ketelaere.19:50

82' Proteste di Giroud, l'attaccante lamenta una trattenuta in area di Mancini. L'arbitro fa proseguire.19:48

80' Traversone di Tonali, Rui Patricio indisturbato fa sua la sfera.19:46

77' Calcio da fermo battuto da Pellegrini, Maignan in uscita con il pugno anticipa Ibanez.19:42

75' Ammonito KRUNIC per gioco scorretto su Bove.19:41

73' Sostituzione MILAN: entra Kalulu esce Kjaer.19:39

73' Sostituzione MILAN: entra De Ketelaere esce Bennacer.19:38

71' Ammonito IBANEZ per gioco scorretto su Saelemaekers.19:38

71' Spinazzola vince un contrasto con Calabria, converge e conclude di destro: tiro respinto da Krunic.19:38

70' Cross di Bennacer troppo sul portiere, nessun problema per Rui Patricio.19:35

68' Bennacer calcia dalla distanza, pallone in curva.19:34

65' OCCASIONE ROMA! Azione dei giallorossi avviata da Abraham, Kjaer mura la conclusione di Pellegrini.19:31

62' Guizzo di Leao sulla corsia di sinistra, Celik di testa mette in corner.19:28

60' OCCASIONE MILAN! Leao scodella in area, Saelemaekers calcia al volo: pallone alto non di molto.19:26

59' Contrasto tra Abraham e Kjaer, sanitari in campo.19:25

57' Contropiede della Roma: El Shaarawy si allunga il pallone, Maignan in uscita lo anticipa.19:24

56' Sostituzione MILAN: entra Saelemaekers esce Diaz.19:21

54' Abraham, defilato sulla destra, crossa verso l'area: allontana Calabria.19:20

51' Lancio di Ibanez, troppo lungo per Spinazzola.19:17

48' Corner di Pellegrini, Thiaw di testa libera l'area di rigore anticipando anche Maignan.19:14

46' Inizio secondo tempo di ROMA-MILAN! Si riparte dal risultato di 0-0.19:11

46' Sostituzione ROMA: entra El Shaarawy esce Belotti.19:11

46' Sostituzione MILAN: entra Thiaw esce Tomori.19:08

Nessun tiro nello specchio della porta per Roma e Milan durante la prima frazione di gioco.18:55

Termina a reti bianche il primo tempo tra Roma e Milan, match equilibrato. Pellegrini ci prova al 7' e al 33'. Rossoneri pericolosi con Krunic e Calabria.18:54

45'+7' Fine primo tempo: ROMA-MILAN 0-0! Si va al riposo senza reti.18:53

45'+6' Belotti a terra contuso, staff medico della Roma in campo.18:52

45'+5' Tonali dalla bandierina, deviazione di Tomori, il pallone rotola sul fondo.18:51

45'+4' Diaz in area calcia di destro, tiro deviato in corner da Ibanez.18:50

45'+3' Belotti in area non controlla il pallone, Bennacer chiude su Abraham.18:48

45'+1' L'arbitro Orsato ha concesso cinque minuti di recupero.18:46

45' OCCASIONE MILAN! Ci prova Calabria in area di destro dopo un cross di Hernandez deviato, pallone distante dal palo.18:46

42' Pellegrini difende il pallone a metà campo, Diaz lo ferma in modo irregolare.18:42

40' Diaz avanza sulla trequarti, Ibanez lo contiene.18:41

37' Botta alla coscia per Tomori, si riscalda Thiaw.18:39

35' Gioco spesso interrotto, ora c'è a terra Tomori.18:36

33' OCCASIONE ROMA! Spinazzola si incunea in area e serve Pellegrini, tiro da distanza ravvicinata respinto da Abraham.18:35

33' Tonali in verticale per Leao, efficace la chiusura di Mancini.18:33

31' Tentativo di Leao con un destro a giro, pallone largo.18:31

30' Bove anticipa Bennacer e guadagna anche una punizione.18:30

28' Gioco di nuovo fermo, problemi per Hernandez dopo un duello con Belotti.18:29

26' Azione corale del Milan culminata da un cross rasoterra di Calabria deviato da Cristante.18:27

24' Ammonito MATIC per gioco scorretto su Bennacer.18:24

23' Pellegrini di prima per Belotti, Maignan raccoglie la sfera.18:23

20' Milan in avanti: traversone di Diaz, colpo di testa impreciso da centro area di Krunic.18:20

19' Possesso palla gestito dal Milan, la Roma non concede varchi.18:19

17' Calcio piazzato di Pellegrini, Mancini di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.18:17

16' Cristante arretra in difesa, Bove in mediana.18:16

15' Ammonito TOMORI per gioco scorretto su Belotti.18:16

15' Sostituzione ROMA: entra Bove esce Kumbulla.18:15

14' Kumbulla non riesce a continuare ed è cotrestto a uscire dal campo.18:15

12' Staff medico della Roma in campo per le cure del caso a Kumbulla.18:12

10' Contrasto fortuito in area tra Giroud e Kumbulla, entrambi i giocatori a terra doloranti.18:11

9' Imbucata di Diaz, Rui Patricio è in netto vantaggio rispetto a Bennacer.18:09

7' Primo squillo della Roma: sponda di Belotti, Pellegrini conclude dal limite dell'area ma alza troppo la mira.18:08

5' Calabria spinge a destra, Ibanez intercetta il cross.18:06

3' Problema al ginocchio per Pellegrini dopo un contrasto a metà campo con Bennacer, nulla di serio.18:03

1' Inizio primo tempo di ROMA-MILAN! Dirige la sfida l'arbitro Orsato.18:00

Il Milan ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Roma.17:23

Le scelte di Pioli: Giroud guida l'attacco, Leao e Diaz ai suoi lati. Tonali e Krunic a metà campo, Calabria ed Hernandez i terzini. Out Ibrahimovic.17:23

Le scelte di Mourinho: Belotti e Abraham in avanti, Pellegrini a supporto, Dybala in panchina. Matic e Cristante in mediana. Out Smalling e Llorente, in difesa c'è Kumbulla.17:22

Panchina MILAN: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Thiaw, Bakayoko, Messias, Vranckx, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Origi, Rebic.17:22

Panchina ROMA: Svilar, Boer, Zalewski, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Dybala, Solbakken, El Shaarawy.17:21

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Krunic, Tonali - Diaz, Bennacer, Leao - Giroud.17:18

Formazione ROMA (3-5-2): Rui Patricio - Ibanez, Kumbulla, Mancini - Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola - Belotti, Abraham.18:10

Manca poco all'inizio di Roma-Milan. Sfida per la qualificazione in Champions, squadre appaiate a pari punti in classifica.17:16

Benvenuti alla diretta della partita della 32^ giornata di Serie A, si affrontano Roma e Milan.17:15