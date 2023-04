Da Torino è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Torino-Atalanta. Buona serata e al prossimo appuntamento di Serie A! 22:48

All'Atalanta servono vittorie per poter sperare nella qualificazione in Champions League e proverà a farlo nel prossimo turno. Impegno infrasettimanale per la Serie A: la squadra di Gasp affronterà lo Spezia, nella stessa giornata anche il Torino sarà impegnato a Marassi contro la Sampdoria. 22:47

Il Torino invece perde l'occasione di poter agganciare Monza e Bologna, attualmente a due punti in più. La squadra di Juric, non perdeva dall'8 aprile, dallo scontro casalingo contro la Roma. 22:44

Atalanta in piena corsa Champions, a due punti dal quarto posto. Il pareggio tra Roma e Milan lascia ancora tutto aperto per la Dea che ora può sognare il sorpasso e la qualificazione alla massima competizione europea. Intanto, con la vittoria di oggi a Torino, la squadra di Gasp supera momentaneamente l'Inter, impegnata domani nella gara casalinga contro la Lazio. 22:43

Partita poco pericolosa nel primo tempo che si sblocca grazie al migliore dei primi 45 minuti Zappacosta, in forma sulla fascia sinistra. Nella ripresa cambia il ritmo, grazie anche ai subentrati che si rendono i veri protagonisti. Vlasic, fin dai primi minuti, cerca il gol del pareggio, che arriva al minuto 75 da Sanabria. Gasperini però ha ancora la carta Zapata da giocarsi: l’attaccante colombiano, dopo una grande azione personale, trova il gol del vantaggio a pochi minuti dalla fine: non segnava da novembre.22:43

90'+5' FISCHIO FINALE! Torino-Atalanta 1-2! Partita decisa grazie ai gol di Zappacosta nel primo tempo, di Sanabria e Zapata nella ripresa.22:39

90' Ufficializzati i cinque minuti di recupero. 22:36

89' Sanabria lascia il campo a Pellegri. 22:32

88' ZAPATAAAAAA!!! Torino-ATALANTA 1-2!! Strepitosa azione personale dell'attacante colombiano che dopo aver messo a terra Schuurs tira con il destro potenza spiazzando Milinkovic.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata22:33

88' Assist Davide Zappacosta22:32

86' Sostituzione Valentino Lando Lazaro Wilfried Stephane Singo22:29

84' Tiro centrale di Zappacosta: facile per Milinkovic Savic. 22:28

81' Ammonito Palomino per una trattenuta su Sanabria lanciato verso la porta avversaria. 22:25

80' Esce Éderson, inizia la partita di Muriel. 22:23

78' Reazione dell'Atalanta: Boga strappa a centrocampo e scarica su Ederson che dopo un'azione personale conclude addosso a Milinkovic. Palla in angolo. 22:22

77' Rete confermata! Il Torino aggancia l'Atalanta sull'1-1. 22:20

76' CHECK del VAR in corso per il gol. 22:20

75' GOOOOOL! TORINO-Atalanta 1-1. Gol di Sanabria che è bravo a insaccare in rete sulla respinta di Sportiello dopo un tiro da fuori area di Miranchuk leggermente deviato.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria22:21

70' Vojvoda tenta il cross da fuori area, il suo tiro finisce alto sul fondo. 22:15

66' Ed è proprio Giorgio Scalvini a lasciare il posto a José Luis Palomino. 22:09

64' Punizione sulla trequarti per il Torino. A causarlo un tocco di braccio di Scalvini. 22:08

62' Doppia sostituzione per Juric: esce anche Karol Linetty che lascia il posto a Samuele Ricci.22:05

62' Finisce la partita di Rodríguez, al suo posto Juric sceglie Vojvoda. 22:05

61' Rimpallo al limite dell'area con Rodriguez che fa partire un raso terra che si spegne nelle mani di Sportiello. 22:05

57' Finta di Koopmeiners che poi tenta il tiro a giro, il pallone finisce fuori di molto. 22:02

53' ZAPATA!! Uno contro uno dell'attaccante al limite dell'area e tiro. Palla sull'esterno della rete. 21:59

53' Finisce anche la partita di Pasalic: entra Jérémie Boga. 21:56

52' Finisce la partita di Højlund, al suo posto entra Duvan Zapata. 21:56

50' Si rende subito pericoloso il neo-entrato Vlasic: tiro da fuori area dell'attaccante, respinge Sportiello. 21:59

47' Parte bene il Torino con una giocata di Vlasic alla ricerca di Miranchuk in area di rigore. Allontana la difesa avversaria. 21:54

46' Finisce la partita di Karamoh, al suo posto Nikola Vlašić. 21:49

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Atalanta.21:49

Atalanta che, con il pareggio tra Roma e Milan, cerca più che mai i tre punti per agganciare la zona Europa, in attesa della partita dell'Inter di domani contro la Lazio. Allo stesso modo il Torino non vuole sbagliare in casa e la squadra di Juric, insidiosa in diverse azioni nel primo tempo, cercherà di cambiare il ritmo della partita. Juric pensa subito al cambio tattico, inizierà la partita di Vlasic. 21:50

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Atalanta in vantaggio di 1 a 0 contro i padroni di casa. Match che parte con qualche azione interessante da parte di entrambe le tifoserie, ma mai veramente pericolosa: Gasperini però ritrova un gran Zappacosta in forma sulla fascia sinistra che, dopo diverse galoppate in anticipo sugli avversari, trova il gol dell’ex, seconda rete stagionale per lui.21:32

45' FINE PRIMO TEMPO: Torino-Atalanta 0-1. Non ci sarà recupero, primi 45 minuti decisi dalla rete di Zappacosta. 21:32

43' Ora il Toro prova a reagire, pressing alto da parte degli uomini di Juric. 21:30

41' Cross di Linetty sul secondo palo: ottima l'uscita di Sportiello che respinge. 21:28

39' Hojlund tra tre in area prova a girarsi, interviene ancora la difesa del Toro. 21:25

34' Assist Giorgio Scalvini21:23

34' GOL!!! ZAPPACOSTA!!!! Torino-ATALANTA 0-1! Ancora dalla fascia sinistra dopo una gran galoppata punta Lazaro in area, e spiazza Milinkovic Savic sul primo palo. Non esulta l'ex granata.



Guarda la scheda del giocatore Davide Zappacosta21:23

33' Sanabria, dopo un controllo preciso, tenta il cross dalla sinistra: Djimsiti chiude in fallo laterale. 21:19

31' Primo Cartellino Giallo della giornata è per Ricardo Rodríguez: falloso la sua trattenuta su una ripartenza di Zappacosta. 21:17

26' Verticale di Milinkovic Savic direttamente a Karamoh e Sanabria: Scalvini intuisce la traiettoria e anticipa. 21:14

20' Sulla fascia destra Karamoh cerca la giocata dopo una corsa palla al piede: Zappacosta capisce tutto e recupera il pallone. 21:06

16' Ci prova Sanabria di testa da un cross di Buongiorno. In anticipo Djimsiti che nega il colpo al numero 9 granata. 21:04

14' Lavoro difensivo di Pasalic che recupera un pallone insidioso in area dopo un bell'inserimento di Linetty. 21:01

12' L'Atalanta prova ancora un'azione con Hojlund, sempre attenta la difesa del Torino che non concede nulla agli avversari. 20:58

9' Ancora una gran corsa di Zappacosta che però si allunga troppo il pallone, chiude Schuurs. Avvio al momento migliore degli ospiti. 21:24

5' Grande galoppata di Zappacosta, che in anticipo su Djidji corre per tutto il campo: sul cross Rodriguez manda in calcio d'angolo. 20:52

4' Miranchuk prova la verticalizzazione, ad anticipare Karamoh c'è Scalvini. 20:51

1' Subito lungo Toloi alla ricerca di Hojlund. Pallone troppo lungo, si riparte da Milinkovic. 20:47

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Torino-Atalanta. Dirige l’arbitro Juan Luca Sacchi. 20:46

Gasperini conferma gli undici titolari della vittoria contro la Roma con un'eccezione: Zapata partirà dalla panchina, preferito il giovane 2003 Hojlund. Alle sue spalle confermati Pasalic e Koopmeiners, supportati da Zappacosta, De Roon, Ederson e Maehle. In porta ancora Sportiello, in difesa il tridente sarà composto da Toloi, Djimsiti e Scalvini. 20:19

Come sottolineato in conferenza dallo stesso allenatore, Juric dovrà fare a meno di Nemanja Radonjic, infotunatosi durante la rifinitura. Al suo posto gioca Karamoh, con Miranchuk al suo fianco preferito a Vlasic. Partirà dalla panchina anche Singo, titolare invece Lazaro a destra e sul versante opposto Rodriguez. In mediana ad affiancare Ilic, autore della rete nell'ultima partita, sarà Linetty. In difesa confermati Dijdij, Schuurs e Buongiorno. 20:32

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello - Toloi, Djimsiti, Scalvini - Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle - Pasalic, Koopmeiners - Hojlund. A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Zapata. Allenatore: Gasperini.20:04

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Dijdij, Schuurs, Buongiorno - Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez - Miranchuk, Karamoh - Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Gineitis. Allenatore: Juric. 20:05

Anche l’Atalanta cerca punti importanti per cercare di agganciare la zona Europa e provare il sorpasso sull’Inter, momentaneamente con due punti di vantaggio. Dopo la vittoria casalinga contro la Roma, la squadra di Gasperini cercherà di strappare i tre punti anche nella trasferta torinese. 18:28

I granata vogliono confermarsi dopo il successo per 1-0 in trasferta contro la Lazio, specie dopo il sorpasso del Monza, ora a due punti in più in classifica. La squadra di Juric ora è in undicesima posizione a quota 42 e in caso di vittoria scavalcherebbe in classifica l'Udinese (sconfitta dal Lecce).20:06

Squadre negli spogliatoi allo stadio Olimpico Grande Torino, calcio d'inizio alle 20:45.18:27

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Atalanta, match valido per la 32ª giornata di Serie A. 18:22