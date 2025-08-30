Partita per cuori forti allo Zini. La Cremonese sblocca la sfida con la zuccata di Terracciano e neanche un minuto dopo raddoppia con Vazquez. Nella ripresa il Sassuolo rimonta con i suoi due uomini chiave: prima Pinamonti incrocia a infila Audero all'angolino, poi Berardi trasforma il rigore procurato da Fadera. L'ex Como è croce e delizia per la squadra di Grosso, perché in pieno recupero una sua ingenuità porta al penalty per la Cremonese che viene trasformato da De Luca. Punteggio pieno dopo due giornate per i grigiorossi, ancora a zero invece il Sassuolo

È stato un esordio da sogno quello della Cremonese neo promossa in Serie A. La squadra di Nicola ha inaugurato il suo ritorno in massima serie con la strepitosa vittoria ottenuta a San Siro, e questa sera apre il secondo turno nell'anticipo contro una diretta rivale per la salvezza 16:27

È arrivata una sconfitta invece per il Sassuolo al primo approccio con la nuova Serie A dopo un anno di cadetteria. I neroverdi sono caduti in casa contro i campioni in carica del Napoli, e cercano un pronto riscatto nella sfida di stasera contro un'avversaria diretta per la salvezza16:32

La direzione di gara è affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Monaco e dal quarto ufficiale Calvazara. Al Var ci sono invece Gariglio e Sozza16:34

Le scelte di Nicola: esordio dal 1' per Sanabria in casa Cremonese. L'ex Torino era entrato a gara in corso a San Siro, mentre stasera è il titolare là davanti insieme al Mudo Vazquez. A centrocampo gioca Bondo in regia con Collocolo e Vandeputte ai suoi lati, Zerbin e Pezzella sono i due esterni. Tutto confermato dietro: davanti ad Audero tocca a Terracciano, Baschirotto e Bianchetti18:04

Le scelte di Grosso: qualche sorpresa in casa neroverde, a partire dalla porta dove gioca Muric al posto di Turati. In difesa c'è Idzes a formare la coppia centrale con Muhamerovic, Walukievitz e Doig sulla corsie. In mediana esordio assoluto per Matic e Vranckx, il reparto è completato da Boloca. Nessun dubbio davanti: Laurientè, Pinamonti e Berardi a formare il tridente18:06

Match dai ritmi molto alti e bello spettacolo a Cremona. Regna l'equilibrio per più di mezz'ora, poi l'uno due micidiale degli uomini di Nicola che prima con Terracciano e poi con la deviazione sotto misura di Vazquez si portano sul doppio vantaggio. Immediata la risposta neroverde, che però si infrange sui guantoni di Audero (gran parata sulla punizione di Berardi) e sulla traversa colpita da Pinamonti19:18

PREPARTITA

Cremonese - Sassuolo è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Sassuolo sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente la Cremonese si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Sassuolo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Cremonese ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese nelle prime 2 partite ha affrontato il Milan, il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nella prima giornata ha affrontato il Napoli ottenendo 0 punti.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 3-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Napoli perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 1 gol.

Cremonese e Sassuolo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, il Sassuolo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cremonese-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio delle ultime quattro sfide tra Cremonese e Sassuolo in campionato – tra Serie A e Serie B – è in equilibrio, con un successo a testa e due pareggi, incluso uno nell’ultimo incrocio tra le due squadre (1-1, il 4 maggio 2025 nella serie cadetta).

La Cremonese non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide casalinghe in campionato contro il Sassuolo (2N, 1P) – tra Serie A, B e C – pareggiando ciascuna delle ultime due; l’ultimo successo interno dei grigiorossi in campionato contro i neroverdi risale al 14 gennaio 2007 (1-0, in Serie C).

Nella precedente stagione disputata in Serie A da squadra neopromossa (2013/14), il Sassuolo ha perso tutte le quattro sfide contro formazioni provenienti dalla Serie B (vs Hellas Verona e Livorno in quell’annata), subendo 11 gol e realizzandone solo tre.

Dopo otto sconfitte su otto al debutto stagionale in Serie A, la Cremonese ha ottenuto contro il Milan (2-1) i suoi primi punti in questo tipo di partite; l’ultima squadra neopromossa a vincere le prime due gare disputate in un massimo torneo è stata la Sampdoria nel 2012/13, che vinse all’esordio stagionale proprio a San Siro contro i rossoneri (1-0).

Dopo la sconfitta nella gara di esordio in questo torneo (0-2 contro il Napoli), il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2013/14 – la sua prima stagione nella massima serie – e il 2023/24.

Nella gara di esordio stagionale contro il Milan, la Cremonese ha segnato due gol registrando un valore di Expected Goals di 0.21: la differenza di 1.79 è stata la seconda più ampia della prima giornata, dopo quella dell’Inter (+3.41).

Quattro delle sette conclusioni (il 57%) tentate dal Sassuolo in questa Serie A sono arrivate al termine di un attacco in contropiede, record in percentuale e in termini assoluti della prima giornata – segue la Roma con tre tiri da questo tipo di situazioni.

Dopo il gol all’esordio in questo campionato contro il Milan, Federico Bonazzoli potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2024 (contro Cagliari e Genoa in quel caso); il classe 1997 ha partecipato a due gol nelle ultime quattro sfide contro il Sassuolo nel massimo torneo (una rete, un assist), incluso un passaggio vincente nell’ultima di queste gare, con l’Hellas Verona il 3 marzo 2024.

Antonio Sanabria – che ha collezionato con il Sassuolo le sue prime due presenze in Serie A, nel marzo 2014 – ha segnato quattro gol contro i neroverdi, che sono il suo bersaglio preferito nella competizione al pari di Atalanta e Hellas Verona; in particolare, tre di queste reti sono arrivate nelle ultime cinque sfide contro gli emiliani nel torneo.

Armand Laurienté ha debuttato in Serie A proprio contro la Cremonese, il 4 settembre 2022 (0-0 fuori casa); i grigiorossi, inoltre, sono una delle due squadre contro cui il francese ha preso parte a tre reti in un singolo match nei big-5 campionati europei, al pari della Roma (un gol e due assist nel successo per 3-2 del Sassuolo del 6 marzo 2023).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: