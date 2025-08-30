Termina in parità il primo tempo tra Lecce e Milan, nessun gol. Al 4' segna Gabbia di testa, ma la rete viene annullata per un fallo del difensore. Rossoneri pericolosi con Loftus-Cheek al 36' e Gimenez al 49'.21:55

PREPARTITA

Lecce - Milan è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Milan sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Lecce si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Milan si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Milan ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Milan ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lecce nelle prime 2 partite ha affrontato il Genoa, il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nella prima giornata ha affrontato la Cremones ottenendo 0 punti.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-2 mentre Il Milan ha incontrato la Cremonese perdendo 1-2.

Lecce e Milan si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Milan ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Lecce-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13 segni 'X' su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i rossoneri.

Dopo aver vinto le ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, il Milan potrebbe ottenere almeno quattro successi consecutivi contro i salentini solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso).

Il Lecce ha vinto solo una delle 19 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (10N, 8P), con il successo risalente al 1° aprile 2006 (1-0, rete di Axel Konan con Roberto Rizzo in panchina); da allora, ci sono stati quattro pareggi e tre successi esterni, con entrambe le squadre sempe a segno, per una media gol a partita di 4.1 nel parziale.

Nello scorso campionato, il Milan aveva iniziato la stagione senza trovare il successo nelle prime due gare stagionali (2-2 vs Torino, 1-2 vs Parma); solo due volte i rossoneri hanno perso entrambe le prime due partite stagionali nella loro storia in Serie A: nel 2008/09 con Carlo Ancelotti e nel 1986/87 con Nils Liedholm alla guida.

Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in Serie A.

Il Lecce ha vinto l’ultima gara casalinga in Serie A (1-0 contro il Torino, il 18 maggio scorso) e in tutto lo scorso campionato non ha mai vinto due match interni di fila; l'ultima volta, infatti, risale alle prime tre gare interne della stagione 2023/24 (tre vittorie in quel caso).

Nella prima giornata di questo campionato, solo la Juventus (25) ha tentato più tiri del Milan (24); per la terza volta in questo anno solare, una squadra con almeno altrettante conclusioni (24) ha perso una gara in Serie A e in due occasioni è successo ai rossoneri, contro la Cremonese e il Torino lo scorso febbraio (26 tiri in quel caso).

Francesco Camarda ha collezionato 12 presenze con il Milan nell’arco delle precedenti due stagioni in Serie A e tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che hanno disputato più di 10 gare dal 2023/24 ad oggi, l’attaccante del Lecce è il più giovane (marzo 2008).

Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A: quattro gol, inclusa la sua unica doppietta esterna nella competizione, proprio nell’ultima sfida tra le due squadre (Lecce-Milan 2-3, 8 marzo 2025); in generale, nei maggiori cinque tornei europei lo statunitense ha segnato più reti solo contro il Crystal Palace (cinque).

Nella prima giornata di questo campionato, solo Jonathan David (cinque) ha creato più occasioni su azione per i compagni rispetto a Alexis Saelemaekers (quattro, al pari di Mërgim Vojvoda); inoltre, soltanto Arthur Atta (sei) ha portato a buon fine più dribbling dell’esterno belga (quattro).

