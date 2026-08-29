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Fiorentina-Frosinone: 0-3 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

29 Agosto 2026 ore 18:30
Fiorentina
0
Frosinone
3
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 26' 0-1 Antonio Raimondo
  2. 38' 0-2 Gabriele Bracaglia
  3. 68' 0-3 Antonio Raimondo
0'
45'
90'
90'
95'

Fischi al Franchi per una Fiorentina che esce sconfitta 0-3. Alvini conquista, contro la sua squadra del cuore, la sua prima vittoria in Serie A.

Raimondo, con la doppietta personale, e Bracaglia regalano al Frosinone i primi 3 punti stagionali. Fiorentina ancora ferma a 0.

Nella prossima giornata di campionato, la Fiorentina giocherà nuovamente al Franchi e ospiterà il Torino. Il Frosinone invece accoglie il Venezia, ancora a secco di punti, al Benito Stirpe.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive!20:47

  2. 90'+5'

    TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ARTEMIO FRANCHI!! Fiorentina-Frosinone 0-320:30

  3. 90'+4'

    Atta va forte al centro per Pellegrino che controlla spalle alla porta ma non riesce a mantenere il controllo della sfera.20:29

  4. 90'+4'

    Batte direttamente in porta Mandragora. La conclusione centrale viene raccolta da Palmisani senza problemi.20:29

  6. 90'+3'

    Punizione per la Fiorentina quando mancano due minuti al termine.20:28

  7. 90'

    Cinque minuti di recupero.20:25

  8. 90'

    In netto ritardo Dragusin. Ammonito.20:25

  9. 89'

    Conclusione velleitaria di Mastantuono. Palla in curva.20:24

  10. 89'

    5° sostituzione Frosinone. Esce Antonio Raimondo ed entra Daniel Bîrligea.20:24

  12. 89'

    Ancora pericoloso il Frosinone con la manovra orchestrata da Raimondo e Cittadini. Quest'ultimo fa partire il cross al centro dove Zerbin manca di poco l'aggancio.20:24

  13. 87'

    Kvernadze parte da sinistra e supera Dragusin per l'ennesima volta, porta la palla sul destro e calcia da posizione defilata. Palla respinta dalla difesa.20:22

  14. 86'

    Bresciani riceve, leggermente defilato a sinistra, all'interno dell'area avversaria e crossa al centro dove Palmisani allontana ancora. 20:21

  15. 84'

    5° sostituzione Fiorentina. Esce Álex Jiménez ed entra João Mário.20:18

  16. 83'

    PELLEGRINO! Occasione per l'attaccante ex Parma che riesce a girarsi in un fazzoletto e calciare forte col mancino. Palla di poco a lato.20:18

  18. 83'

    Frosinone dominante su tutte le palle alte.20:17

  19. 82'

    4° sostituzione Frosinone. Esce Giacomo Calò ed entra Florian Grillitsch.20:17

  20. 82'

    Altro pallone perfetto di Giacomo Calò. Cittadini arriva a colpire di testa ma manda alto. 20:17

  21. 81'

    Ancora dalla bandierina la Fiorentina. E' buona la palla di Fagioli a centro area ma nessun gigliato riesce a raggiungere la sfera. Sul ribaltamento di fronte è il Frosinone ad ottenere il calcio d'angolo.20:16

  22. 77'

    Angolo Fiorentina. Fagioli va al centro ma troppo vicino a Palmisani che allontana con il pugno.20:12

  24. 75'

    Buona azione di Kvernadze che serve Cittadini al sulla trequarti. Troppo irruento Brescianini, ragala il calcio piazzato agli avversari.20:11

  25. 75'

    Il Frosinone continua ad essere padrone del campo. Idee molto chiare per i ragazzi guidati da Alvini.20:09

  26. 74'

    3° sostituzione Frosinone. Esce Gabriele Calvani ed entra Giorgio Cittadini.20:09

  27. 74'

    2° sostituzione Frosinone. Esce Gabriele Bracaglia ed entra Aleksa Terzic.20:08

  28. 71'

    4° sostituzione Fiorentina. Esce Christ Inao Oulaï ed entra Marco Brescianini.20:06

  30. 71'

    3° sostituzione Fiorentina. Esce Albert Gudmundsson ed entra Rolando Mandragora.20:06

  31. 70'

    Prova a reagire la Fiorentina. Jimenez trova uno spazio centrale e raggiunge il limite dove sceglie di non andare alla conclusione. Il suo passaggio, mal calibrato, per Pellegrino termina oltre la linea di fondo.20:06

  32. 68'

    GOOL!! Fiorentina-FROSINONE 0-3!! Doppietta di Antonio Raimondo! L'azione parte con un tunnel sublime di Schmid che apre in due il campo e serve Bracaglia che va da Raimondo con una palla perfetta. L'attaccante stoppa di petto e calcia sotto l'incrocio dei pali!

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo20:48

    Antonio Raimondo
  33. 65'

    La Fiorentina continua a cercare Valdepenas largo a sinistra. Ancora una volta la difesa ciociara respinge il suo cross.20:00

  34. 65'

    Altro pallone con i giri contati da parte di Calò. De Gea riesce a raccogliere la deviazione della difesa.19:59

  36. 63'

    OCCASIONE FIORENTINA! Valdepenas si muove bene a sinistra e mette un gran pallone al limite per Mastantuono che va col mancino di prima intenzione mandando alto.19:58

  37. 61'

    2° sostituzione Fiorentina. Esce Marin Pongracic ed entra Viery.19:57

  38. 61'

    1° sostituzione Fiorentina. Esce Cher Ndour ed entra Nicolò Fagioli.19:56

  39. 60'

    Prova ad andarsene in solitaria Zerbin ma perde l'attimo per andare alla conclusione.19:56

  40. 60'

    Ndour cerca la profondità servendo sui piedi Pellegrino, subito arginato dalla difesa avversaria.19:55

  42. 58'

    Pongracic tenta di uscire dalla pressione avversaria palla al piede, la parde e commette fallo regalando il possesso al Frosinone.19:53

  43. 57'

    Mastantuono si accentra da destra ma chiude troppo col mancino. Palla a lato.19:51

  44. 55'

    Valdepenas metta un ottimo pallone dalla sinistra. Monterisi sfiora appena e la palla sbatte sulla testa di Calò che rischia di insaccare nella propria porta. Angolo per la Fiorentina.19:50

  45. 54'

    Calò batte il corner verso il primo palo dove fa buona guardia la difesa toscana.19:49

  46. 53'

    Zerbin insiste caparbiamente sulla sua fascia di competenza e rimedia un altro tiro dalla bandierina.19:48

  48. 52'

    NDOUR DAL LIMITE! Ndour riceve al limite e cerca luce per andare alla conclusione. Alla fine trova il pertugio e calcia con il destro da posizione centrale mandando di poco a lato.19:47

  49. 51'

    Ennesimo corner battuto troppo corto da Gudmundsson e allontanato facilmente dalla difesa giallazzurra.19:46

  50. 50'

    Oyono scappa sulla corsia di destra e serve Zerbin che va, rasoterra, al centro. Raimondo attacca il primo pallo ma non riesce a girare verso la porta.19:45

  51. 49'

    Gudmundsson spinge alle spalle il direttore di gara e viene ammonito.19:44

  52. 48'

    Buona la trama della Fiorentina che libera Valdepenas al cross da sinistra. Libera la difesa ciociara.19:43

  54. 47'

    FROSINONE VICINO ALLO 0-3! Monterisi arriva con i tempi giusti e impatta benissimo, di testa, la palla di Calò. Palla sopra la traversa.19:42

  55. 46'

    Riparte bene il Frosinone con Dragusin costretto a mandare la palla in calcio d'angolo.19:41

  56. 46'

    SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Frosinone.19:40

  57. 45'

    1° sostituzione Frosinone. Esce Seydou Fini ed entra Alessio Zerbin.19:41

  58. Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:23

  60. All'intervallo la Fiorentina si trova sotto per 0-2! Un'ottimo Frosinone conduce la gara grazie alle reti di Raimondo e Bracaglia.19:23

  61. 45'+3'

    TERMINA IL PRIMO TEMPO! Fiorentina-Frosinone 0-219:22

  62. 45'+3'

    Ci prova allo scadere la Fiorentina ma il cross di Ndour è troppo profondo. Raccoglie largo Mastantuono che esagera nell'azione personale e perde il controllo del pallone.19:22

  63. 45'+2'

    Calvani disturba De Gea durante il rinvio e si prende il cartellino giallo.19:21

  64. 45'+1'

    ANCORA FROSINONE! Oyono trova spazio e va alla conclusione dalla distanza. De Gea devia in corner.19:20

  66. 45'

    Ancora pressione alta del Frosinone. Schmid cerca il cross da sinistra ma la palla scivola oltre la linea di fondo campo.19:43

  67. 45'

    Tre minuti di recupero.19:18

  68. 43'

    Il Frosinone inizia a giocare con il cronometro, nel tentativo di rientrare negli spogliatoi con il doppio vantaggio.19:17

  69. 40'

    Alle stelle la conclusione di Gudmundsson dal vertice sinistro dell'area piccola.19:14

  70. 38'

    Raddoppio del Frosinone nel momento migliore della Fiorentina. Passivo pesantissimo per la Viola.19:13

  72. 38'

    GOOL!! Fiorentina-FROSINONE 0-2!! Rete di Gabriele Bracaglia! Bracaglia stacca di testa superando Dragusin e insacca sul corner battuto perfettamente da Calò.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Bracaglia19:12

    Gabriele Bracaglia
  73. 36'

    ANCORA PALO PER LA VIOLA! Secondo legno, lo stesso palo, nel giro di un minuto per la Fiorentina. Valdepenas trova spazio a sinistra servito da Atta e va alla conclusione colpendo il legno. La palla rimbalza poi su Palmisani che è reattivo nel bloccarla prima che superi la linea di porta!19:16

  74. 35'

    SPINGE LA FIORENTINA! Mastantuono difende palla con forza a centro area, cade, si rialza e riesce a concludere incrociando mandando la palla sul palo! Gudmundsson raccoglie e serve al centro per Pellegrino che gira debolmente trovando i guantoni di Palmisani.19:09

  75. 34'

    TIRO DALLA DISTANZA! Atta riceve ai 20 metri e lascia partire un sinistro potente. La conclusione centrale viene alzata in corner da Palmisani.19:07

  76. 33'

    Palla di Calò per Kvernadze che prova a rendersi nuovamente pericoloso da sinistra. Saltato Jimenez non riesce a coordinarsi per mettere il pallone al centro.19:07

  78. 32'

    Avvio di gara complicato per Dragusin che perde il pallone sul pressing di Raimondo. Rimedia Pongracic.19:05

  79. 31'

    Pellegrino subisce un colpo da Monterisi e ottiene un calcio piazzato dalla trequarti. 19:05

  80. 30'

    Si riparte dopo il cooling break. Frosinone in vantaggio.19:03

  81. 26'

    GOOL!! Fiorentina-FROSINONE 0-1!! Rete di Antonio Raimondo! Primo sigillo in Serie A! Kvernadze sguscia sulla sinistra, raggiunge il fondo e serve un pallone rasoterra per Raimondo che, in mezzo alle strette maglie della difesa viola, riesce a calciare col mancino. De Gea vede spuntare il pallone all'ultimo e tocca senza riuscire a togliere il pallone dallo specchio della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo19:01

    Antonio Raimondo
  82. 25'

    OCCASIONE FROSINONE! Ripartenza fulminea dei giallazzurri, con Fini che sterza sull'area piccola e si trova a tu per tu con De Gea. L'ivoriano non calcia e prova l'assist al centro! Palla allontanata.19:00

  84. 24'

    Ammonito anche Bracaglia per lo scontro con Jimenez.18:58

  85. 24'

    Ammonito Jimenez per un fallo di reazione su Bracaglia dopo una trattenuta sulla fascia destra.18:57

  86. 20'

    Mastantuono inizia a mettere in mostra le sue qualità trovando nuovamente Gudmundsson tra le linee. Respinto dalla difesa il mancino dell'islandese.18:55

  87. 19'

    GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Gudmundsson, partito in posizione di fuorigioco, scavalca Palmisani e deposita nella porta sguarnita.18:53

  88. 18'

    Atta tenta l'assist per Pellegrino ma, un pallone che sembrava perfetto, viene intercettato dalla difesa ciociara.18:52

  90. 17'

    FUORI DI NULLA! Gudmundsson trova la traccia centrale per Mastantuono che trova lo spazio e fa partire un mancino a girare. La palla esce di un soffio alla destra di Palmisani.18:51

  91. 16'

    Si infrange sulla barriera la conclusione di Mastantuono.18:49

  92. 15'

    Mastantuono e Gudmundsson sul pallone per battere una punizione al limite dell'area.18:48

  93. 12'

    CI PROVA ANCHE LA FIORENTINA! Ripartenza della viola con Gudmundsson, servito perfettamente da Pellegrino, che si accentra e calcia col destro. Respinge Palmisani.18:49

  94. 11'

    OCCASIONE FROSINONE! Bellissima azione corale della formazione ospite che riesce a trovare Raimondo a centro area. Sponda per Bracaglia che calcia centralmente. Blocca in due tempi De Gea.18:47

  96. 9'

    Buona l'iniziativa di Ndour che mette un pallone rasoterra da destra. Pellegrino arriva per primo ma non riesce a concludere quindi torna da Ndour che si fa ribattere il mancino. La palla arriva infine a Mastantuono che con una rabona spettacolare mette un cross sul palo lontano. Si rifugiano in corner i ciociari.18:44

  97. 8'

    Colpo di Raimondo che calcia inavvertitamente Dragusin sul volto. Ammonito.18:42

  98. 7'

    Monterisi prova ad anticipare la difesa toscana e va a terra in area di rigore. Lascia proseguire Collu.18:41

  99. 6'

    Calcio di punizione interessante per il Frosinone che può mettere palla all'interno dell'area di rigore. Batte Calò ma trova solo la respinta di Pongracic.18:40

  100. 4'

    Prima conclusione della partita. Kvernadze parte da sinistra, punta la difesa e si accentra prima di lasciar partire un destro potente ma mal calibrato. Palla sopra la traversa.18:38

  102. 4'

    Lancio di De Gea a cercare Atta. Masini si attacca al centrocampista viola e riesce ad ottenere il fallo.18:37

  103. 2'

    Ndour cerca Mastantuono sulla destra e subito ottiene il primo calcio di punizione della contesa.18:35

  104. 1'

    Padroni di casa con una speciale divisa biancorossa per festeggiare il centenario della società.18:34

  105. INIZIA LA PARTITA! Fischia Collu e la Fiorentina muove il primo pallone del match. 18:33

  106. Le squadre escono dal tunnel e si dirigono verso il centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Frosinone!18:29

  108. Cambia moltissimi interpreti Grosso rispetto alla prima giornata di campionato. Difesa rivoluzionata con il solo Dragusin confermato e con al suo fianco Pongracic al posto di Ranieri. Da terzini Jimenez e Valdepenas prendono il posto di Dodo e Joao Mario. A centrocampo fuori Brescianini e Fagioli, al loro posto chance per Oulai e si abbassa Atta, lasciando spazio a Gudmundsson di supportare Pellegrino assieme a Mastantuono. In tribuna Kean, chiaro segnale del suo addio imminente.17:56

  109. A disposizione Frosinone. Desplanches, Pisseri, Arney, Birligea, Cichella, Cittadini, El Azzouzi, Fayed, Grillitsch, Hasa, Tchato, Terzic, Akpoguma, Zerbin.18:00

  110. A disposizione Fiorentina. Christensen, Lezzerini, Dodo, Fagioli, Viery, Jallow, Mandragora, Mazzeo, Joao Mario, Pirrò, Ranieri.17:58

  111. FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE. 4-2-3-1. Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.17:50

  112. FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 4-3-2-1. De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Oulai, Ndour, Atta; Gudmundsson, Mastantuono; Pellegrino.17:49

  114. In fase avanzata la trattativa che porterebbe Alieu Njie dal Torino alla Fiorentina, con l'accordo tra le due squadre sui 20 milioni tra parte fissa e bonus.17:43

  115. Dirige la gara il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.17:25

  116. I PRECEDENTI. Sei le gare in Serie A tra Fiorentina e Frosinone, con i ciociari capaci di imporsi sui toscani in una sola occasione, al Franchi nella stagione 2018/19, con il risulato di 0-1. Completano il quadro tre pareggi e due vittorie per la Viola, che si è aggiudicata l'ultimo round, nella stagione 2023/24 con un netto 5-1.17:24

  117. Anche il Frosinone ha iniziato la stagione con una sconfitta. Nonostante una buona prestazione, i ciociari sono usciti sconfitti dallo Stirpe grazie al gol di Bremer che ha regalato la vittoria e i 3 punti alla Juventus. Mercato in ingresso ricchissimo per il Frosinone, che ha già portato ad Alvini ben 18 volti nuovi per affrontare al meglio il ritorno in Serie A dopo appena due anni di assenza dalla massima divisione italiana.17:18

  118. La nuova Fiorentina targata Fabio Grosso ha iniziato la stagione inciampando nella trasferta capitolina contro la Roma, che si è imposta sulla compagine toscana con un netto 4-0. Negli ultimi giorni di calciomercato, l'attenzione è ancora tutta rivolta nella delicata trattativa riguardante Moise Kean, ad un passo da vestire la maglia del Como, con i lariani che hanno raggiunto l'accordo con la Viola su una cifra attorno ai 40 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus. In caso di partenza del centravanti della nazionale italiana Paratici si sta muovendo per avviare le trattative con uno tra Beto e Zirkzee.17:20

  120. Siamo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! La Fiorentina di Fabio Grosso ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini.17:06

  121. Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Fiorentina e Frosinone, gara valida per la 2° giornata di Serie A Enilive.18:11

Formazioni Fiorentina - Frosinone

Fiorentina
Frosinone
TITOLARI FIORENTINA
PANCHINA FIORENTINA
ALLENATORE FIORENTINA
  • Fabio Grosso
TITOLARI FROSINONE
PANCHINA FROSINONE
ALLENATORE FROSINONE
  • Massimiliano Alvini

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Fiorentina - Frosinone?
La gara tra Fiorentina e Frosinone si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Frosinone sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Fiorentina - Frosinone?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Frosinone?
Stadio Artemio Franchi
Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Frosinone?
La gara tra Fiorentina e Frosinone si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Frosinone?
I marcatori del Frosinone sono stati Antonio Raimondo al 26', Gabriele Bracaglia al 38' e 68'
PREPARTITA

Fiorentina - Frosinone è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro di Fiorentina - Frosinone sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
La Fiorentina ha segnato 0 gol e ne ha subiti 7; il Frosinone ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
La Fiorentina nell'ultima partita ha affrontato la Roma ottenendo 0 punti.
Il Frosinone nella prima giornata ha affrontato la Juventus ottenendo 0 punti.

Fiorentina e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Fiorentina-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Fiorentina ha vinto la prima e l'ultima sfida di Serie A contro il Frosinone, rispettivamente nel 2015 e nel 2024; nel mezzo, il bilancio dei sei precedenti nel massimo campionato è completato da tre pareggi e una vittoria dei ciociari.
  • Non si è mai registrato un pareggio nelle sfide di Serie A tra Fiorentina e Frosinone giocate allo stadio Artemio Franchi, con due vittorie dei padroni di casa e un successo esterno; il Frosinone ha sempre trovato la via del gol in queste trasferte, e la Fiorentina rappresenta l'avversaria contro cui i ciociari hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione.
  • La Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse (3V, 1N), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle precedenti cinque (2N, 3P); in particolare, nelle ultime 11 gare contro queste avversarie, i viola hanno mantenuto la porta inviolata in sette occasioni.
  • Dopo la sconfitta contro la Roma all'esordio in questa Serie A, la Fiorentina punta a evitare due ko nelle prime due giornate di campionato, cosa che non accade dalla stagione 2019/20; i viola, inoltre, non restano a secco di gol nelle prime due gare stagionali del torneo dal 2014/15.
  • La Fiorentina non vince la sua prima partita casalinga stagionale in Serie A dal 2022, quando superò la Cremonese neopromossa; da allora, i viola hanno registrato due pareggi e una sconfitta nei debutti interni nel massimo campionato.
  • Considerando le prime due giornate affrontate nel massimo campionato, il Frosinone ha vinto solo una volta, nel 2023 contro l'Atalanta, e ha pareggiato una partita, nel 2018 contro il Bologna, subendo ben cinque sconfitte in queste gare.
  • Nelle sue precedenti tre stagioni di Serie A, il Frosinone non ha mai segnato nella prima trasferta stagionale, registrando due sconfitte contro l'Atalanta (0-2 nel 2015 e 0-4 nel 2018) e un pareggio per 0-0 contro l'Udinese nella più recente, nel 2023.
  • La Fiorentina ha effettuato il minor numero di recuperi palla offensivi nella prima giornata di Serie A (uno), mentre il Frosinone si è posizionato quarto in questa graduatoria con otto (al pari del Bologna), dietro soltanto a Genoa (12), Cagliari (11) e Milan (nove).
  • Albert Gudmundsson, uno dei due giocatori (con Rolando Mandragora) della Fiorentina ad aver già segnato contro il Frosinone in Serie A (il 30 marzo 2024), è a secco di gol o assist da otto partite consecutive; solo nelle sue prime nove presenze nella competizione ha registrato una striscia più lunga senza partecipazioni attive a reti.
  • Giacomo Calò è stato il giocatore del Frosinone che ha creato più occasioni nella prima giornata di campionato (tre), confermando il primato in generale della scorsa stagione nel torneo cadetto (125); tra Serie A 2026/27 e Serie B 2025/26, il centrocampista ha fornito 128 assist per il tiro, almeno 30 in più di qualsiasi altro giocatore nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FiorentinaFrosinone
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati00
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla38.936.8
Numero totale di passaggi343272
Numero totale di passaggi riusciti285187
Tiri nello specchio della porta42
Percentuale di tiri in porta44.422.2
Numero totale di cross1112
Numero medio di cross riusciti24
Duelli per partita vinti3757
Duelli per partita persi5941
Corner subiti212
Corner guadagnati33
Numero di punizioni a favore1518
Numero di punizioni concesse1115
Tackle totali1020
Percentuale di successo nei tackle80.070.0
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi00

Fiorentina - Frosinone Live

Classifica SERIE A

  1. Milan6
  2. Udinese4
  3. Juventus4
  4. Roma3
  5. Inter3
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen3
  2. Hassane Kamara2
  3. Gustavo Varela2
  4. Antonio Raimondo2
  5. Ché Adams1
MOSTRA COMPLETA

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