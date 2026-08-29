Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Fiorentina e Frosinone, gara valida per la 2° giornata di Serie A Enilive.18:11

La nuova Fiorentina targata Fabio Grosso ha iniziato la stagione inciampando nella trasferta capitolina contro la Roma, che si è imposta sulla compagine toscana con un netto 4-0. Negli ultimi giorni di calciomercato, l'attenzione è ancora tutta rivolta nella delicata trattativa riguardante Moise Kean, ad un passo da vestire la maglia del Como, con i lariani che hanno raggiunto l'accordo con la Viola su una cifra attorno ai 40 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus. In caso di partenza del centravanti della nazionale italiana Paratici si sta muovendo per avviare le trattative con uno tra Beto e Zirkzee.17:20

Anche il Frosinone ha iniziato la stagione con una sconfitta. Nonostante una buona prestazione, i ciociari sono usciti sconfitti dallo Stirpe grazie al gol di Bremer che ha regalato la vittoria e i 3 punti alla Juventus. Mercato in ingresso ricchissimo per il Frosinone, che ha già portato ad Alvini ben 18 volti nuovi per affrontare al meglio il ritorno in Serie A dopo appena due anni di assenza dalla massima divisione italiana.17:18

I PRECEDENTI. Sei le gare in Serie A tra Fiorentina e Frosinone, con i ciociari capaci di imporsi sui toscani in una sola occasione, al Franchi nella stagione 2018/19, con il risulato di 0-1. Completano il quadro tre pareggi e due vittorie per la Viola, che si è aggiudicata l'ultimo round, nella stagione 2023/24 con un netto 5-1.17:24

Cambia moltissimi interpreti Grosso rispetto alla prima giornata di campionato. Difesa rivoluzionata con il solo Dragusin confermato e con al suo fianco Pongracic al posto di Ranieri. Da terzini Jimenez e Valdepenas prendono il posto di Dodo e Joao Mario. A centrocampo fuori Brescianini e Fagioli, al loro posto chance per Oulai e si abbassa Atta, lasciando spazio a Gudmundsson di supportare Pellegrino assieme a Mastantuono. In tribuna Kean, chiaro segnale del suo addio imminente.17:56

Le squadre escono dal tunnel e si dirigono verso il centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Frosinone!18:29

OCCASIONE FROSINONE! Ripartenza fulminea dei giallazzurri, con Fini che sterza sull'area piccola e si trova a tu per tu con De Gea. L'ivoriano non calcia e prova l'assist al centro! Palla allontanata.19:00

GOOL!! Fiorentina-FROSINONE 0-1!! Rete di Antonio Raimondo! Primo sigillo in Serie A! Kvernadze sguscia sulla sinistra, raggiunge il fondo e serve un pallone rasoterra per Raimondo che, in mezzo alle strette maglie della difesa viola, riesce a calciare col mancino. De Gea vede spuntare il pallone all'ultimo e tocca senza riuscire a togliere il pallone dallo specchio della porta. Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo 19:01

SPINGE LA FIORENTINA! Mastantuono difende palla con forza a centro area, cade, si rialza e riesce a concludere incrociando mandando la palla sul palo! Gudmundsson raccoglie e serve al centro per Pellegrino che gira debolmente trovando i guantoni di Palmisani.19:09

ANCORA PALO PER LA VIOLA! Secondo legno, lo stesso palo, nel giro di un minuto per la Fiorentina. Valdepenas trova spazio a sinistra servito da Atta e va alla conclusione colpendo il legno. La palla rimbalza poi su Palmisani che è reattivo nel bloccarla prima che superi la linea di porta!19:16

Ci prova allo scadere la Fiorentina ma il cross di Ndour è troppo profondo. Raccoglie largo Mastantuono che esagera nell'azione personale e perde il controllo del pallone.19:22

NDOUR DAL LIMITE! Ndour riceve al limite e cerca luce per andare alla conclusione. Alla fine trova il pertugio e calcia con il destro da posizione centrale mandando di poco a lato.19:47

GOOL!! Fiorentina-FROSINONE 0-3!! Doppietta di Antonio Raimondo! L'azione parte con un tunnel sublime di Schmid che apre in due il campo e serve Bracaglia che va da Raimondo con una palla perfetta. L'attaccante stoppa di petto e calcia sotto l'incrocio dei pali! Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo 20:48

Ancora dalla bandierina la Fiorentina. E' buona la palla di Fagioli a centro area ma nessun gigliato riesce a raggiungere la sfera. Sul ribaltamento di fronte è il Frosinone ad ottenere il calcio d'angolo.20:16

Kvernadze parte da sinistra e supera Dragusin per l'ennesima volta, porta la palla sul destro e calcia da posizione defilata. Palla respinta dalla difesa.20:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Frosinone? La gara tra Fiorentina e Frosinone si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Frosinone? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Frosinone sarà Alessandro Prontera Dove si gioca Fiorentina - Frosinone? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Frosinone? Stadio Artemio Franchi Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Frosinone? La gara tra Fiorentina e Frosinone si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Frosinone? I marcatori del Frosinone sono stati Antonio Raimondo al 26', Gabriele Bracaglia al 38' e 68'

PREPARTITA

Fiorentina - Frosinone è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Frosinone sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 0 gol e ne ha subiti 7; il Frosinone ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Fiorentina nell'ultima partita ha affrontato la Roma ottenendo 0 punti.

Il Frosinone nella prima giornata ha affrontato la Juventus ottenendo 0 punti.

Fiorentina e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Fiorentina-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto la prima e l'ultima sfida di Serie A contro il Frosinone, rispettivamente nel 2015 e nel 2024; nel mezzo, il bilancio dei sei precedenti nel massimo campionato è completato da tre pareggi e una vittoria dei ciociari.

Non si è mai registrato un pareggio nelle sfide di Serie A tra Fiorentina e Frosinone giocate allo stadio Artemio Franchi, con due vittorie dei padroni di casa e un successo esterno; il Frosinone ha sempre trovato la via del gol in queste trasferte, e la Fiorentina rappresenta l'avversaria contro cui i ciociari hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione.

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse (3V, 1N), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle precedenti cinque (2N, 3P); in particolare, nelle ultime 11 gare contro queste avversarie, i viola hanno mantenuto la porta inviolata in sette occasioni.

Dopo la sconfitta contro la Roma all'esordio in questa Serie A, la Fiorentina punta a evitare due ko nelle prime due giornate di campionato, cosa che non accade dalla stagione 2019/20; i viola, inoltre, non restano a secco di gol nelle prime due gare stagionali del torneo dal 2014/15.

La Fiorentina non vince la sua prima partita casalinga stagionale in Serie A dal 2022, quando superò la Cremonese neopromossa; da allora, i viola hanno registrato due pareggi e una sconfitta nei debutti interni nel massimo campionato.

Considerando le prime due giornate affrontate nel massimo campionato, il Frosinone ha vinto solo una volta, nel 2023 contro l'Atalanta, e ha pareggiato una partita, nel 2018 contro il Bologna, subendo ben cinque sconfitte in queste gare.

Nelle sue precedenti tre stagioni di Serie A, il Frosinone non ha mai segnato nella prima trasferta stagionale, registrando due sconfitte contro l'Atalanta (0-2 nel 2015 e 0-4 nel 2018) e un pareggio per 0-0 contro l'Udinese nella più recente, nel 2023.

La Fiorentina ha effettuato il minor numero di recuperi palla offensivi nella prima giornata di Serie A (uno), mentre il Frosinone si è posizionato quarto in questa graduatoria con otto (al pari del Bologna), dietro soltanto a Genoa (12), Cagliari (11) e Milan (nove).

Albert Gudmundsson, uno dei due giocatori (con Rolando Mandragora) della Fiorentina ad aver già segnato contro il Frosinone in Serie A (il 30 marzo 2024), è a secco di gol o assist da otto partite consecutive; solo nelle sue prime nove presenze nella competizione ha registrato una striscia più lunga senza partecipazioni attive a reti.

Giacomo Calò è stato il giocatore del Frosinone che ha creato più occasioni nella prima giornata di campionato (tre), confermando il primato in generale della scorsa stagione nel torneo cadetto (125); tra Serie A 2026/27 e Serie B 2025/26, il centrocampista ha fornito 128 assist per il tiro, almeno 30 in più di qualsiasi altro giocatore nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: