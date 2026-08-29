In classifica, bianconeri a punteggio pieno mentre i ducali sono ancora fermi a 0. Nel prossimo turno, Parma-Monza e Juventus-Milan.

La Juventus piega il Parma grazie a due subentrati. Dopo un primo tempo complicato, nel quale Conceicao ha colpito il palo, nella ripresa Spalletti fa entrare Nico Gonzalez che spacca la partita: sinistro vincente con deviazione di Troilo. Cambiaso entra e s'infortuna, al suo posto Koopmeiners che ci mette due minuti a timbrare con una conclusione mancina il 2 a 0 che chiude il match. Romeno il più pericolo tra gli ospiti.

Spalletti ha perso Yildiz per diverse settimane, sostituito da Boga nel terzetto di trequartisti al fianco di Conceicao e David, preferito a Koopmeiners; out anche McKennie; Kolo Muani punta, esordio per Lucumí in difesa. Cuesta è ancora senza Nicolussi Caviglia ma ritrova Britschgi dopo la squalifica, pronto a completare il tridente d'attacco con Lontani e Touré; Keita in regia, Drobnic nella retroguardia in coppia con Troilo. . 20:28

Tatticamente, il Parma può disporsi anche col centrocampo a 5, con Britschgi e Valeri esterni, e Touré-Lontani in attacco. 20:54

PALO DELLA JUVENTUS! Conceicao si accentra e calcia da fuori area: potente rasoterra mancino che colpisce la base del montante e esce sul fondo! 21:24

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Juventus e Parma. Poche occasioni da rete, la più importante firmata Conceicao che ha colpito la base del palo. Intraprendente Douglas Luiz che però non ha impensierito più di tanto Corvi. Vicario inoperoso. 21:40

RISPOSTA DEL PARMA! In pochi secondi Romero impegna Vicario: prima con un potente destro e poi di testa ma l'estremo difensore è prodigioso. 22:13

Contatto in area della Juventus tra Keita e Alejbegovic: proteste del Parma ma è tutto regolare, silent check del VAR. 22:27

E' FINITA! JUVENTUS-PARMA 2-0! Reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners. 22:45

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Parma? La gara tra Juventus e Parma si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Parma? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Parma sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Juventus - Parma? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Parma? Stadio Allianz Stadium Quale è stato il risultato finale di Juventus - Parma? La gara tra Juventus e Parma si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Parma? I marcatori della Juventus sono stati Nico González al 62' e Teun Koopmeiners al 88'

PREPARTITA

Juventus - Parma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Parma sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Parma ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Juventus ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus nell'ultima partita ha affrontato il Frosinon ottenendo 3 punti.

Il Parma nella prima giornata ha affrontato il Cagliari ottenendo 0 punti.

Juventus e Parma si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 28 volte, il Parma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Juventus-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto 28 partite di Serie A contro il Parma; nel massimo campionato, solo Roma (37) e Milan (30) hanno ottenuto più successi contro i gialloblù. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 103 gol contro il Parma, un bottino inferiore soltanto a quello della Roma (105).

Il Parma è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe in Serie A tra quelle contro cui ha sempre trovato la rete in casa: 28 confronti interni in cui i bianconeri hanno realizzato almeno un gol.

La Juventus punta a vincere le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva, riuscendoci nel caso ogni volta con un allenatore diverso (Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti); per i bianconeri sarebbe la prima volta dal periodo tra il 1947 e il 1949 con due successi agli esordi con tre diversi tecnici sulla panchina.

Nonostante i due successi nelle ultime due stagioni, la Juventus ha mancato la vittoria all'esordio casalingo in Serie A in due delle ultime cinque edizioni (1N, 1P), registrando lo stesso numero di passi falsi accumulati al debutto interno nelle precedenti 20 stagioni, ossia quelle disputate dal 2000 in avanti (1N, 1P).

Il Parma ha perso la prima gara di questo campionato contro il Cagliari (0-1) e punta a evitare la sconfitta in entrambe le prime due giornate di Serie A, evento che non si verifica dalla stagione 2020/21, quando la squadra era guidata da Fabio Liverani.

Nelle ultime 21 stagioni di Serie A, il Parma ha vinto la prima trasferta stagionale in una sola occasione (1V, 8N, 12P). Tre di queste sconfitte sono arrivate proprio contro la Juventus, con un punteggio complessivo di 1-8.

Nella prima giornata di Serie A 2026/27, la Juventus ha registrato il maggior numero di attacchi diretti (cinque) rispetto all'unico effettuato dal Parma. Inoltre, i bianconeri hanno completato otto sequenze di almeno 10 passaggi, un dato superiore soltanto a quello di cinque squadre (Udinese, Fiorentina, Frosinone, Lecce e Monza).

La Juventus ha registrato un PPDA (Passaggi avversari per azione difensiva) di 7.1 nella prima giornata di Serie A 2026/27, il valore più basso del campionato e indice della squadra che ha esercitato il pressing più intenso.

Nella prima giornata di Serie A, Francisco Conceição è stato il giocatore che ha effettuato più tocchi in area avversaria (12) e tentato più dribbling (otto, di cui quattro riusciti); il Parma è una delle due squadre, insieme al Torino, contro cui l'esterno della Juventus ha già fornito due assist vincenti nel massimo campionato.

Enrico Delprato, l'unico giocatore attualmente al Parma ad aver segnato contro la Juventus in Serie A, nel pareggio per 2-2 del 30 ottobre 2024, è al momento uno dei tre difensori con più tiri in questo campionato (tre), a pari merito con Hassane Kamara e Thierry Correia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: