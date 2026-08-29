La Juventus piega il Parma grazie a due subentrati. Dopo un primo tempo complicato, nel quale Conceicao ha colpito il palo, nella ripresa Spalletti fa entrare Nico Gonzalez che spacca la partita: sinistro vincente con deviazione di Troilo. Cambiaso entra e s'infortuna, al suo posto Koopmeiners che ci mette due minuti a timbrare con una conclusione mancina il 2 a 0 che chiude il match. Romeno il più pericolo tra gli ospiti.
In classifica, bianconeri a punteggio pieno mentre i ducali sono ancora fermi a 0. Nel prossimo turno, Parma-Monza e Juventus-Milan.
Per la diretta di Juventus-Parma è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
E' FINITA! JUVENTUS-PARMA 2-0! Reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners. 22:45
90'+4'
Schema su punizione per la battuta di Douglas Luiz: destro smorzato dalla barriera. 22:42
90'+3'
AMMONITO KONATE: fallo su Kolo Muani al limite dell'area. 22:41
90'+2'
Pallone difficile di Konate per Delprato, sfera sul fondo. 22:41
90'
Cinque minuti di recupero. 22:40
88'
GOL! JUVENTUS-Parma 2-0! Rete di Koopmeiners. Raddoppio dei padroni di casa: Nico Gonzalez strappa palla a Konate, passa a Locatelli che scarica a Koopmeiners che batte Corvi con un potente rasoterra sinistro.
SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Romero, esce Lontani. 22:10
61'
PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Cremaschi, esce Ordonez. 22:10
60'
NICO GONZALEZ TIRA, GRANDE PARATA DI CORVI! Sinistro al volo dell'argentino e volo del portiere che devia in corner. 22:09
59'
Subito in azione il nazionale bosniaco con un cross a centro area, pallone fatto suo da Corvi. 22:08
57'
SECONDO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Alajbegovic, esce Boga. 22:06
57'
PRIMO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Nico Gonzalez, esce David. 22:05
56'
JUVENTUS PERICOLOSA! Giocata in dribbling di Conceicao, palla a Boga che serve Kolo Muani che calcia: diagonale destro fuori misura. 22:05
55'
AMMONITO DELPRATO: proteste. 22:03
54'
AMMONITO LOCATELLI: fallo ai danni di Bernabé. 22:02
52'
David alla conclusione, destro altissimo. 22:01
52'
La Juventus prova a mettere il Parma alle corde: mischia davanti a Corvi, infine calcio d'angolo. 22:00
50'
Cross per Kolo Muani che non arriva alla deviazione in spaccata. 21:59
49'
LUCUMI'! Corner battuto veloce, Boga serve Lucumí al centro dell'area, sinistro al volo che non inquadra la porta. 21:58
48'
Punizione per i bianconeri all'altezza del vertice dell'area di rigore. 21:57
46'
Valeri, che è rientrato in campo con una fasciatura al polso, opera un tiro-cross allontanato da Bremer. 21:57
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-PARMA! Si riparte dallo 0-0, nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:54
Squadre negli spogliatoi: Spalletti deve studiare le mosse per conquistare l'intera posta in palio, Cuesta deve valutare le condizioni di Valeri. 21:41
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Juventus e Parma. Poche occasioni da rete, la più importante firmata Conceicao che ha colpito la base del palo. Intraprendente Douglas Luiz che però non ha impensierito più di tanto Corvi. Vicario inoperoso. 21:40
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! JUVENTUS-PARMA 0-0. 21:37
45'+3'
MIschia in area gialloblù, Touré libera la propria area di rigore. 21:36
45'+2'
Gioco fermo, qualche problema per Valeri che richiede l'intervento dei sanitari. 21:35
45'+1'
Destro di David dai 16 metri, tiro deviato in calcio d'angolo. 21:33
45'
Tre minuti di recupero. 21:32
44'
Recupero palla della Juventus e nuova pressione sulla retroguardia crociata. 21:31
42'
COLPO DI TESTA DI DOUGLAS LUIZ! Cross di Kalulu, conclusione aerea del numero 12 bianconero centrale per Corvi. 21:30
40'
Cinque minuti all'intervallo. 21:27
38'
Conceicao conquista e batte una punizione da buona posizione: conclusione di sinistro alta. 21:25
37'
Forcing della formazione di Spalletti, l'undici di Cuesta sulla difensiva. 21:24
35'
Locatelli prova a servire l'inserimento di Douglas Luiz, attento Corvi nell'anticipo. 21:22
33'
PALO DELLA JUVENTUS! Conceicao si accentra e calcia da fuori area: potente rasoterra mancino che colpisce la base del montante e esce sul fondo! 21:24
30'
Traversone di Boga stoppato da Delprato in fallo laterale. 21:17
29'
Il Parma gioca sulla corsia di destra ma la sfera termina oltre la linea laterale. 21:16
27'
Gioco fermo: cooling break. 21:14
26'
Assist di David in orizzontale per Douglas Luiz: destro di prima intenzione fuori misura. 21:13
24'
Diagonale difensiva di Ordonez che anticipa Kolo Muani, pronto a ricevere il pallone da Conceicao. 21:11
23'
Bremer chiude bene sul cross di Valeri ma poi controlla male e deve concedere un calcio d'angolo agli ospiti. 21:10
21'
Uscita alta in presa di Corvi sul traversone di Douglas Luiz. 21:09
20'
Scambio rasoterra che permette a Kolo Muani di puntare la porta, tiro deviato in corner. 21:07
19'
Batte lo stesso Douglas Luiz ma la trasformazione si infrange sulla barriera. 21:05
17'
Touré chiude basso su Douglas Luiz ma commette fallo: punizione a circa 25 metri dalla porta di Corvi. 21:05
15'
Fischiato un fallo di mano a Douglas Luiz nel cerchio di centrocampo. 21:02
14'
Tiro dalla bandierina per i ducali conquistato da Valeri. 21:00
13'
ORDONEZ! Sugli sviluppi, respinta corta della retroguardia piemontese e sinistro al volo di Ordonez che termina a lato. 21:00
12'
Gli ospiti alzano il baricentro e conquistano un'altra punizione grazie a Touré, steso da Bremer. 20:59
10'
AMMONITO LUCUMI': fallo ai danni di Lontani. 20:57
8'
Douglas Luiz tenta la conclusione dal limite dell'area: destro al volo che termina alto. 20:56
7'
Tatticamente, il Parma può disporsi anche col centrocampo a 5, con Britschgi e Valeri esterni, e Touré-Lontani in attacco. 20:54
6'
Avvio di match di marca bianconera: secondo tiro dalla bandierina. 20:52
4'
Calcio d'angolo in favore della Juventus conquistato da Conceicao. 20:51
3'
Boga punta l'area e crossa al centro, colpo di testa di Troilo a allontanare la minaccia. 20:50
2'
Sventagliata di Lucumí troppo alto per Conceicao. 20:49
1'
INIZIA JUVENTUS-PARMA! 20:47
Squadre in campo agli ordini di Fourneau: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in casacca gialloblù. 20:45
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via al match. 20:43
Spalletti ha perso Yildiz per diverse settimane, sostituito da Boga nel terzetto di trequartisti al fianco di Conceicao e David, preferito a Koopmeiners; out anche McKennie; Kolo Muani punta, esordio per Lucumí in difesa. Cuesta è ancora senza Nicolussi Caviglia ma ritrova Britschgi dopo la squalifica, pronto a completare il tridente d'attacco con Lontani e Touré; Keita in regia, Drobnic nella retroguardia in coppia con Troilo. . 20:28
La gara tra Juventus e Parma si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Parma?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Parma sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Parma?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Parma?
Stadio Allianz Stadium
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Parma?
La gara tra Juventus e Parma si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Parma?
I marcatori della Juventus sono stati Nico González al 62' e Teun Koopmeiners al 88'
PREPARTITA
Juventus - Parma è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Parma sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Juventus ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Parma ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3.
In casa la Juventus ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus nell'ultima partita ha affrontato il Frosinon ottenendo 3 punti. Il Parma nella prima giornata ha affrontato il Cagliari ottenendo 0 punti.
Juventus e Parma si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 28 volte, il Parma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Juventus-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto 28 partite di Serie A contro il Parma; nel massimo campionato, solo Roma (37) e Milan (30) hanno ottenuto più successi contro i gialloblù. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 103 gol contro il Parma, un bottino inferiore soltanto a quello della Roma (105).
Il Parma è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe in Serie A tra quelle contro cui ha sempre trovato la rete in casa: 28 confronti interni in cui i bianconeri hanno realizzato almeno un gol.
La Juventus punta a vincere le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva, riuscendoci nel caso ogni volta con un allenatore diverso (Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti); per i bianconeri sarebbe la prima volta dal periodo tra il 1947 e il 1949 con due successi agli esordi con tre diversi tecnici sulla panchina.
Nonostante i due successi nelle ultime due stagioni, la Juventus ha mancato la vittoria all'esordio casalingo in Serie A in due delle ultime cinque edizioni (1N, 1P), registrando lo stesso numero di passi falsi accumulati al debutto interno nelle precedenti 20 stagioni, ossia quelle disputate dal 2000 in avanti (1N, 1P).
Il Parma ha perso la prima gara di questo campionato contro il Cagliari (0-1) e punta a evitare la sconfitta in entrambe le prime due giornate di Serie A, evento che non si verifica dalla stagione 2020/21, quando la squadra era guidata da Fabio Liverani.
Nelle ultime 21 stagioni di Serie A, il Parma ha vinto la prima trasferta stagionale in una sola occasione (1V, 8N, 12P). Tre di queste sconfitte sono arrivate proprio contro la Juventus, con un punteggio complessivo di 1-8.
Nella prima giornata di Serie A 2026/27, la Juventus ha registrato il maggior numero di attacchi diretti (cinque) rispetto all'unico effettuato dal Parma. Inoltre, i bianconeri hanno completato otto sequenze di almeno 10 passaggi, un dato superiore soltanto a quello di cinque squadre (Udinese, Fiorentina, Frosinone, Lecce e Monza).
La Juventus ha registrato un PPDA (Passaggi avversari per azione difensiva) di 7.1 nella prima giornata di Serie A 2026/27, il valore più basso del campionato e indice della squadra che ha esercitato il pressing più intenso.
Nella prima giornata di Serie A, Francisco Conceição è stato il giocatore che ha effettuato più tocchi in area avversaria (12) e tentato più dribbling (otto, di cui quattro riusciti); il Parma è una delle due squadre, insieme al Torino, contro cui l'esterno della Juventus ha già fornito due assist vincenti nel massimo campionato.
Enrico Delprato, l'unico giocatore attualmente al Parma ad aver segnato contro la Juventus in Serie A, nel pareggio per 2-2 del 30 ottobre 2024, è al momento uno dei tre difensori con più tiri in questo campionato (tre), a pari merito con Hassane Kamara e Thierry Correia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: