Si è svegliato troppo tardi il Monza. Il gol di Varela, infatti, aveva riacceso il match al 63', ma prima della rete del portoghese c'era stata solo l'Udinese in campo nel secondo tempo. Monza che, inoltre, paga gli erroracci di Mout e Thiam nella prima frazione di gioco oltre ad una mancata concretezza in avanti nonostante le occasioni create. Friulani che si difendono molto bene nel finale e portano a casa tre punti importanti grazie, inoltre, a gol molto belli.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:36
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Nonostante il forcing finale del Monza, finisce così. L'Udinese centra la prima vittoria in campionato espugnando Monza col risultato di 3-220:27
90'+4'
Mangas crossa di sinistra, Folorunsho prolunga di testa, ma non trova nessuno in area20:26
90'+3'
Destro di Folorunsho che trova però la respinta di Bertola20:25
90'
4 minuti di recupero...20:23
89'
ANCORA OKOYE!!! Palla dentro per Dany Mota, in uscita Okoye che spazza con i piedi20:21
87'
PARATA DI OKOYE!!! Conclusione di Dany Mota che trova però un Okoye attento tra i pali. Finale difficile per l'Udinese20:19
85'
ULTIMO CAMBIO!!! Arizala prende il posto di Vojvoda, ultimo cambio anche per Runjaic20:18
85'
Dentro anche Dany Mota al posto di Colpani. Trequartista per trequartista20:17
84'
DOPPIO CAMBIO MONZA!!! Dentro Forson che prende il posto di Birindelli. Monza più avanzato20:16
81'
OCCHIO AL MONZA!!! Ancora una palla pericolosa per i brianzoli, ma Akinsanmiro finisce per travolgere Bertola sulla sua conclusione. Fallo in attacco20:14
78'
Ancora Cutrone che prova a sfondare in area, lo chiude Solet che lascia sfilare poi il pallone oltre la linea di fondo20:10
77'
Cutrone cerca lo spiovente in area di rigore, Bertola spazza via come può20:09
75'
Ora Monza stabilmente nella metà campo avversaria. L'Udinese si difende, in attesa di un possibile contropiede20:09
71'
Colpa di testa di Carboni, sugli sviluppi del corner, ma para Okoye20:03
70'
Spinge il Monza, Mangas cerca il cross da sinistra, Okoye la tocca, poi Abankwah appoggia in angolo. Il Monza è in partita20:03
69'
Dentro anche Bertola che rinforza la difesa al posto di Ebosse20:01
68'
CAMBI NELL'UDINESE!!! Staffetta per Davis che non aveva i 90' nelle gambe. Dentro Idrissa Gueye al suo posto20:00
66'
Palla in area per Mangas, ma arriva Okoye ad anticiparlo in uscita. Si è risvegliato, improvvisamente, il Monza19:59
64'
2° gol in campionato per Varela, a segno anche contro l'Inter alla prima giornata19:57
63'
GOL! MONZA-Udinese 2-3. Rete di Gustavo Varela. Il Monza è ancora vivo. Colpani libera per Akinsanmiro che, con uno spiovente, trova Varela che di testa batte Okoye. Tutto ok, posizione regolare sia di Akinsanmiro, che fa assist, che di Varela.19:57
61'
Cambio anche nel Monza con l'ingresso di Delli Carri al posto di uno sfinito Lucchesi dopo il duello con Davis19:57
60'
Dentro anche Zarraga che prende il posto di Unai Gomez che era stato appena ammonito19:53
60'
Cambia anche l'Udinese. Dentro Miller che prende il posto di Piotrowski, autore del primo gol19:52
59'
SOLO UDINESE IN CAMPO!!! Altra chance per il 4-1. Prima Carboni anticipa Davis sul cross di Piotrowski, poi Ekkelenkamp sbaglia l'assist per il britannico che era ormai solo davanti al portiere19:52
59'
Unai Gomez morde alle caviglie di Cutrone. Fallo per il Monza, ma niente cartellino. Lo chiedeva Cutrone nei confronti del centrocampista basco19:50
58'
ANCORA UDINESE!!! Sempre i friulani in avanti. Ekkelenkamp rientra sul destro e cerca la conclusione, ma ci arriva Thiam19:50
56'
Davis cerca ancora lo sfondamento, finisce già sul contatto con Lucchesi, ma non c'è nulla19:49
55'
E dentro anche Akinsanmiro che debutta, anche lui, con la maglia del Monza. Dentro al posto di Mathis Mout, uno dei peggiori in campo19:47
54'
CAMBI PER JURIC!!! Primo gettone per Folorunsho, appena arrivato dal mercato, con l'ex Cagliari che prende il posto di Foe Ondoa19:47
54'
CI PROVA DAVIS!!! Solet cerca e trova Davis in profondità, il britannico ci prova col sinistro ma calcia a lato19:46
51'
Palla in avanti per Cutrone, ma il suo cross viene respinto dalla difesa ospite19:44
48'
L'UDINESE SI MANGIA IL QUARTO!!! Davis difende bene palla su Lucchesi, attende l'arrivo di Unai Gomez, scarico e sinistro del basco che tira in bocca a Thiam. Poteva fare molto di più l'ex Athletic19:41
47'
Subito un giallo per Lucchesi che entra in ritardo su Ekkelenkamp19:39
46'
SI RIPARTE A MONZA!!!19:38
Monza che deve concretizzare in avanti. Diverse chance sfumate per la squadra di Juric che ha creato anche, ma senza successo. L'Udinese ha già aggiustato quello che non andava nel primo tempo, alzando il baricentro della squadra. I friulani non devono permettere al Monza spazio sulle fasce.19:39
Meglio il Monza nei primi 20 minuti, con occasioni per Mangas, Cutrone e Varela. Poi è venuta fuori l'Udinese, trovando il vantaggio col perfetto inserimento di Piotrowski dopo un pasticcio di Mout. I brianzoli fanno subito 1-1 con Colpani, ma la conclusione dalla distanza di Kamara - e l'erroraccio di Thiam - permettono ai friulani di tornare avanti. Nel finale di tempo, c'è anche il tris di Ekkelenkamp.19:24
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO!!! E su questo gol finisce anche la prima frazione di gioco. Avanti l'Udinese 3-1 con i gol di Piotrowski, Kamara e Ekkelenkamp, di Colpani la rete del momentaneo pareggio19:23
45'+4'
Primo gol in campionato anche per Ekkelenkamp19:22
45'+3'
GOL! Monza-UDINESE 1-3. Rete di Jurgen Ekkelenkamp. E il primo tempo si chiude col tris dell'olandese sugli sviluppi di un altro corner. Birindelli respinge di testa sull'angolo di Unai Gomez, arriva poi Ekkelenkamp che calcia di potenza sotto l'incrocio dove, questa volta, Thiam non può arrivare.
Ed è già il secondo gol in campionato per Kamara che aveva già segnato al Como19:20
45'+1'
Un minuto di recupero...19:19
45'
GOL! Monza-UDINESE 1-2. Rete di Hassane Kamara. Incredibile nuovo vantaggio dei friulani con la rete di Kamara che trafigge Thiam dalla lunga distanza, sugli sviluppi del corner. Thiam però impreciso: tentativo goffo di deviazione e si fa piegare le mani dal tiro di Kamara.
CI PROVA UNAI GOMEZ!!! Inserimento centrale del basco che ci prova col mancino, sinistro deviato in angolo da Lucchesi19:17
38'
MONZA VICINO AL GOL!!! Carboni vola sulla sinistra e crossa in mezzo, ma non ci arrivano né Varela e Cutrone. C'era comunque fuorigioco del difensore del Monza19:13
38'
Primo gol in campionato per Colpani19:12
37'
GOL! MONZA-Udinese 1-1. Rete di Andrea Colpani. Pareggio dei brianzoli con la rete di Colpani che non sbaglia davanti a Okoye. Assist illuminante di Mangas che pesca, solissimo in area, l'ex Fiorentina.19:37
36'
Ancora un errore di Mout. Cerca un lancio verso Cutrone, ma sbaglia completamente la misura del suo servizio19:08
34'
UDINESE VICINA AL 2-0!!! Davis sfonda sulla sinistra, cross in mezzo con anticipo di Thiam in uscita. Palla che ribatte su Ekkelenkamp e va fuori sfiorando il palo alla destra19:07
33'
Primo gol in campionato per Piotrowski19:08
32'
GOL! Monza-UDINESE 0-1. Rete di Jakub Piotrowski. E, come al solito accade, due occasionissime per il Monza, ma segna l'Udinese. Tutto inizia dall'errore in fase di impostazione di Mout, sponda di Kamara che fa assist per Piotrowski che, da due passi, infila Thiam per il vantaggio degli ospiti.19:06
30'
56% di possesso palla per l'Udinese in questa prima mezz'ora di gioco, ma più sul pezzo il Monza...19:03
29'
RISPONDE L'UDINESE!!! Vojvoda pesca Piotrowski in area, ma il suo diagonale viene respinto da Lucchesi che manda in angolo. Prima vera chance per i friulani19:02
28'
ANCORA MONZA!!! Palla verso il secondo palo sul cross di Mangas, ci arriva Birindelli che va di testa ma para Okoye in qualche modo19:01
27'
OCCASIONE MONZA!!! Kouadio si alza a destra, palla dentro per Cutrone che taglia sul primo palo, ma salva tutto Abankwah che chiude sulla conclusione. Occasionissima per il Monza19:03
25'
Piotrowski lancia per Kamara, fa buona guardia Kouadio che intercetta il cross. Comunque sì, Udinese più pimpante dopo l'avvio molto fisico del Monza19:00
22'
Foe Ondoa chiude bene su Ebosse che aveva provato la percussione centrale. Prova, però, a guadagnare campo l'Udinese dopo un avvio molto timido18:55
21'
Karlström si prende il fondo a destra, scarico per Ekkelenkamp che può calciare, ma incespica sul pallone prima ancora di andare al tiro18:54
20'
Palla lunga per Davis, ma Lucchesi fa buona guardia. Avvio di gara difficile per il britannico18:53
18'
Bella giocata di Cutrone che cerca subito Varela in area, capisce tutto Solet che lo anticipa18:50
17'
Birindelli prende il fondo e cerca il cross, ma lo chiude Kamara. Il possesso rimane comunque al Monza che resta in zona d'attacco18:50
15'
Si riparte con Colpani che cerca Cutrone in profondità, ma Vojvoda intercetta e fa ripartire l'Udinese18:48
13'
Gioco fermo. A terra dolorante Carboni che è andato a sbattere contro Karlström18:47
10'
Ancora Monza che sta prendendo campo, ma l'Udinese riesce a spazzare via il pallone. Se non altro, la squadra di Juric è molto intraprendente18:46
8'
ANCORA MONZA!!! Foe Ondoa entra in area e prova una conclusione che però non sorprende Okoye19:32
7'
Mangas si inserisce in area e il prova il sinistro che finisce però alto sopra la traversa18:41
5'
Lancio lungo per Varela. Stop difficoltoso, però, e la difesa dell'Udinese libera l'area di rigore18:38
3'
Prima offensiva dell'Udinese, ma Davis viene chiuso prima di entrare nell'area18:38
1'
SI PARTE!!!18:33
A dirigere l'incontro è il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 è al debutto in Serie A. Sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Massa. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Daniele Paterna (VAR) e Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR).16:16
Sono 25 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Udinese. Il bilancio è perfettamente in pari con 8 vittorie ciascuno e 9 pareggi. All'ultima al Brianteo, nel dicembre del 2024, i friulani hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Lucca e Bijol, nel mezzo la rete di Kyriakopoulos.16:14
Tre cambi nell'Udinese. Torna Davis che prende il posto di Gueye in attacco, ma mancano gli infortunati Palma e Zaniolo. C'è Solet al centro della difesa con Ebosse centro sinistra, mentre Unai Gomez completa la linea di trequartisti insieme a Ekkelenkamp18:29
Monza che si schiera con un 3-4-2-1 con Cutrone nel tridente insieme a Colpani e Varale. Mangas diventa l'esterno di centrocampo. C'è Thiam in porta, al posto di Pizzgnacco ceduto alla Carrarese. In panchina i neo acquisti Maye e Folorunsho. Juric che ha detto che si aspetta ancora tanto dal mercato, definendo la sua squadra in "emergenza".18:27
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Okoye - Abankwah, Solet, Ebosse - Vojvoda, Karlström, Piotrowski, H.Kamara - Unai Gómez, Ekkelenkamp - K.Davis. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Mrozek, Padelli, Piana - Arizala, Goglichidze, Bertola - Zarraga, Lovric, Pejicic, Miller - Vinciati, Bayo, I.Gueye.18:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera con un 3-4-1-2: Thiam - Kouadio, Lucchesi, A.Carboni - Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas - Colpani - Cutrone, Varela. All. Ivan Juric. A disposizione: Strajnar - Antov, Delli Carri, Maye - Le.Colombo, Akinsanmiro, Bakoune, Ballabio, Folorunsho - J.Robinson, Forson, Dany Mota.18:21
L'Udinese ha debuttato in casa contro il Como rimediando un 1-1 e qualche infortunio. La squadra di Runjaic è passata in vantaggio col gol di Kamara, ma i lariani sono rientrati nel secondo tempo con la rete del solito Douvikas.19:57
Monza che spera di conquistare, oggi, i primi punti del suo campionato dopo aver debuttato con una sonora sconfitta alla prima giornata. Lo scorso week end, infatti, la squadra di Juric ha rimediato un ko per 4-1 contro l'Inter. E dire che i brianzoli erano anche riusciti a mettere in difficoltà i nerazzurri nel primo tempo, andando al riposo sull'1-1. Dall'errore di Pizzignacco in poi, però, l'Inter ha avuto vita facile e ha dilagato.19:55
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Udinese, gara valida per la Giornata 2 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo Stadio Brianteo di Monza.19:53
La gara tra Monza e Udinese si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Monza - Udinese?
L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Udinese sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Monza - Udinese?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Udinese?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Monza - Udinese?
La gara tra Monza e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-3
Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Udinese?
I marcatori del Monza sono stati Andrea Colpani al 37' e Gustavo Varela al 63' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Jakub Piotrowski al 32', Hassane Kamara al 45' e Jurgen Ekkelenkamp al 48'
PREPARTITA
Monza - Udinese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Udinese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Catanzaro-Südtirol 2-2
Attualmente il Monza si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Monza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; l'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Monza ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Monza nell'ultima partita ha affrontato l'Inter ottenendo 0 punti. L'Udinese nella prima giornata ha affrontato il Como ottenendo 1 punto. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Hassane Kamara con 2 gol.
Monza e Udinese si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, l'Udinese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Monza-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Monza ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro l'Udinese, interrompendo una striscia di cinque partite senza successi contro i friulani: tre pareggi e due sconfitte.
L'Udinese è una delle otto squadre contro cui il Monza non ha mai vinto in tre partite casalinghe disputate in Serie A: un pareggio e due sconfitte nella competizione contro i friulani.
L'Udinese ha perso solo una delle ultime cinque trasferte in Lombardia in Serie A (2V, 2N) – contro il Como lo scorso gennaio – dopo aver subito sei sconfitte nelle sette precedenti (1V).
Il Monza non ha mai pareggiato all'esordio casalingo in Serie A, registrando un bilancio di un successo e due sconfitte nelle tre precedenti occasioni: sconfitte contro Torino (2022) e Genoa (2024) e una vittoria contro l'Empoli (2023).
L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime tre stagioni all'esordio in trasferta in Serie A (1V, 2N), registrando lo stesso numero di gare senza sconfitte ottenuto nelle precedenti 11 stagioni; i bianconeri non inanellano una striscia più lunga di esordi esterni stagionali senza perdere nel massimo campionato dal periodo tra il 1996 e il 2001 (3V, 3N).
L'Udinese ha pareggiato la prima gara di questo campionato contro il Como e potrebbe pareggiare nelle prime due giornate affrontate in Serie A per la quarta volta nella storia del club - in precedenza è successo nel 1979, 1982 e 2001.
Udinese e Monza figurano tra le cinque squadre con la media di possesso palla più bassa nella prima giornata di Serie A, rispettivamente con il 41.2% e il 29.6%; solo il Lecce (29.0%) ha registrato un dato inferiore dei brianzoli - completano questa graduatoria Fiorentina (38.9%) e Frosinone (36.8%).
Nella prima giornata di Serie A 2026/27, il Monza ha registrato il minor numero di tiri totali (sette), ben 10 in meno rispetto all'Udinese (17). I bianconeri hanno segnato almeno un gol in meno rispetto al valore degli Expected Goals prodotti (2.14 xG contro 1 gol), mentre il Monza è la squadra che ha subito più reti in rapporto agli Expected Goals contro (+2.95, frutto di 4 gol incassati a fronte di 1.05 xG contro).
Dopo aver segnato all'esordio contro l'Inter, Gustavo Varela punta a diventare il primo giocatore nella storia del Monza a trovare il gol nelle sue prime due presenze in Serie A; più in generale l'ultimo giocatore del club a segnare in due gare consecutive nel massimo campionato è stato Daniel Maldini nel gennaio 2025.
Jurgen Ekkelenkamp ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A con l'Udinese (due gol e tre assist), appena uno in meno rispetto ai suoi precedenti 39 incontri di campionato; dalla seconda metà di marzo, nessun centrocampista ha preso parte a più marcature nella competizione (cinque), a pari merito con Kevin De Bruyne.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: