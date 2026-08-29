Si è svegliato troppo tardi il Monza. Il gol di Varela, infatti, aveva riacceso il match al 63', ma prima della rete del portoghese c'era stata solo l'Udinese in campo nel secondo tempo. Monza che, inoltre, paga gli erroracci di Mout e Thiam nella prima frazione di gioco oltre ad una mancata concretezza in avanti nonostante le occasioni create. Friulani che si difendono molto bene nel finale e portano a casa tre punti importanti grazie, inoltre, a gol molto belli.

Monza che spera di conquistare, oggi, i primi punti del suo campionato dopo aver debuttato con una sonora sconfitta alla prima giornata. Lo scorso week end, infatti, la squadra di Juric ha rimediato un ko per 4-1 contro l'Inter. E dire che i brianzoli erano anche riusciti a mettere in difficoltà i nerazzurri nel primo tempo, andando al riposo sull'1-1. Dall'errore di Pizzignacco in poi, però, l'Inter ha avuto vita facile e ha dilagato.19:55

L'Udinese ha debuttato in casa contro il Como rimediando un 1-1 e qualche infortunio. La squadra di Runjaic è passata in vantaggio col gol di Kamara, ma i lariani sono rientrati nel secondo tempo con la rete del solito Douvikas.19:57

Monza che si schiera con un 3-4-2-1 con Cutrone nel tridente insieme a Colpani e Varale. Mangas diventa l'esterno di centrocampo. C'è Thiam in porta, al posto di Pizzgnacco ceduto alla Carrarese. In panchina i neo acquisti Maye e Folorunsho. Juric che ha detto che si aspetta ancora tanto dal mercato, definendo la sua squadra in "emergenza".18:27

Sono 25 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Udinese. Il bilancio è perfettamente in pari con 8 vittorie ciascuno e 9 pareggi. All'ultima al Brianteo, nel dicembre del 2024, i friulani hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Lucca e Bijol, nel mezzo la rete di Kyriakopoulos.16:14

A dirigere l'incontro è il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 è al debutto in Serie A. Sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Massa. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Daniele Paterna (VAR) e Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR).16:16

Ancora Monza che sta prendendo campo, ma l'Udinese riesce a spazzare via il pallone. Se non altro, la squadra di Juric è molto intraprendente18:46

MONZA VICINO AL GOL!!! Carboni vola sulla sinistra e crossa in mezzo, ma non ci arrivano né Varela e Cutrone. C'era comunque fuorigioco del difensore del Monza19:13

Ed è già il secondo gol in campionato per Kamara che aveva già segnato al Como19:20

FINE PRIMO TEMPO!!! E su questo gol finisce anche la prima frazione di gioco. Avanti l'Udinese 3-1 con i gol di Piotrowski, Kamara e Ekkelenkamp, di Colpani la rete del momentaneo pareggio19:23

Meglio il Monza nei primi 20 minuti, con occasioni per Mangas, Cutrone e Varela. Poi è venuta fuori l'Udinese, trovando il vantaggio col perfetto inserimento di Piotrowski dopo un pasticcio di Mout. I brianzoli fanno subito 1-1 con Colpani, ma la conclusione dalla distanza di Kamara - e l'erroraccio di Thiam - permettono ai friulani di tornare avanti. Nel finale di tempo, c'è anche il tris di Ekkelenkamp.19:24

Monza che deve concretizzare in avanti. Diverse chance sfumate per la squadra di Juric che ha creato anche, ma senza successo. L'Udinese ha già aggiustato quello che non andava nel primo tempo, alzando il baricentro della squadra. I friulani non devono permettere al Monza spazio sulle fasce.19:39

GOL! MONZA-Udinese 2-3. Rete di Gustavo Varela. Il Monza è ancora vivo. Colpani libera per Akinsanmiro che, con uno spiovente, trova Varela che di testa batte Okoye. Tutto ok, posizione regolare sia di Akinsanmiro, che fa assist, che di Varela.19:57

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Udinese? La gara tra Monza e Udinese si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Monza - Udinese? L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Udinese sarà Daniele Paterna Dove si gioca Monza - Udinese? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Udinese? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Monza - Udinese? La gara tra Monza e Udinese si è conclusa con il risultato di 2-3 Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Udinese? I marcatori del Monza sono stati Andrea Colpani al 37' e Gustavo Varela al 63' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Jakub Piotrowski al 32', Hassane Kamara al 45' e Jurgen Ekkelenkamp al 48'

PREPARTITA

Monza - Udinese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Udinese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2

Attualmente il Monza si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Monza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; l'Udinese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Monza ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Monza nell'ultima partita ha affrontato l'Inter ottenendo 0 punti.

L'Udinese nella prima giornata ha affrontato il Como ottenendo 1 punto.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Hassane Kamara con 2 gol.

Monza e Udinese si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, l'Udinese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Monza-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monza ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro l'Udinese, interrompendo una striscia di cinque partite senza successi contro i friulani: tre pareggi e due sconfitte.

L'Udinese è una delle otto squadre contro cui il Monza non ha mai vinto in tre partite casalinghe disputate in Serie A: un pareggio e due sconfitte nella competizione contro i friulani.

L'Udinese ha perso solo una delle ultime cinque trasferte in Lombardia in Serie A (2V, 2N) – contro il Como lo scorso gennaio – dopo aver subito sei sconfitte nelle sette precedenti (1V).

Il Monza non ha mai pareggiato all'esordio casalingo in Serie A, registrando un bilancio di un successo e due sconfitte nelle tre precedenti occasioni: sconfitte contro Torino (2022) e Genoa (2024) e una vittoria contro l'Empoli (2023).

L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime tre stagioni all'esordio in trasferta in Serie A (1V, 2N), registrando lo stesso numero di gare senza sconfitte ottenuto nelle precedenti 11 stagioni; i bianconeri non inanellano una striscia più lunga di esordi esterni stagionali senza perdere nel massimo campionato dal periodo tra il 1996 e il 2001 (3V, 3N).

L'Udinese ha pareggiato la prima gara di questo campionato contro il Como e potrebbe pareggiare nelle prime due giornate affrontate in Serie A per la quarta volta nella storia del club - in precedenza è successo nel 1979, 1982 e 2001.

Udinese e Monza figurano tra le cinque squadre con la media di possesso palla più bassa nella prima giornata di Serie A, rispettivamente con il 41.2% e il 29.6%; solo il Lecce (29.0%) ha registrato un dato inferiore dei brianzoli - completano questa graduatoria Fiorentina (38.9%) e Frosinone (36.8%).

Nella prima giornata di Serie A 2026/27, il Monza ha registrato il minor numero di tiri totali (sette), ben 10 in meno rispetto all'Udinese (17). I bianconeri hanno segnato almeno un gol in meno rispetto al valore degli Expected Goals prodotti (2.14 xG contro 1 gol), mentre il Monza è la squadra che ha subito più reti in rapporto agli Expected Goals contro (+2.95, frutto di 4 gol incassati a fronte di 1.05 xG contro).

Dopo aver segnato all'esordio contro l'Inter, Gustavo Varela punta a diventare il primo giocatore nella storia del Monza a trovare il gol nelle sue prime due presenze in Serie A; più in generale l'ultimo giocatore del club a segnare in due gare consecutive nel massimo campionato è stato Daniel Maldini nel gennaio 2025.

Jurgen Ekkelenkamp ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A con l'Udinese (due gol e tre assist), appena uno in meno rispetto ai suoi precedenti 39 incontri di campionato; dalla seconda metà di marzo, nessun centrocampista ha preso parte a più marcature nella competizione (cinque), a pari merito con Kevin De Bruyne.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: