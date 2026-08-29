Primi tre punti per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Successo meritato per i neroverdi, che anche nella ripresa mantengono il pallino del gioco facendosi vedere più volte dalle parti di Mascardi. Gli emiliani erano passati in vantaggio con il mancino delizioso di Volpato, salvo poi essere raggiunti allo scadere del primo tempo dall'incornata di Comuzzo. Nei secondi 45 minuti Ismajli e Mascardi tengono a galla la squadra di Abate, che però capitola sul bolide del neo entrato Berardi a 12 minuti dal 90'

Dirigerà l'incontro Davide Di Marco della sezione di Ciampino, mentre i suoi assistenti saranno Di Gioia e Barone con Zufferli nelle vesti di quarto ufficiale. In sala Var opereranno Pezzuto e Di Paolo17:40

Le scelte di Aquilani: come previsto, va in panchina Mimmo Berardi, a vantaggio ancora una volta di Volpato, che comporrà il tridente con Bowie e Laurientè. Per il resto quasi nessuna novità rispetto alla gara di Bergamo, tranne per Leysen che compone con Idzes, Cinquegrano e Doig il quartetto davanti a Muric. In mediana ecco Matic affiancato da Adzic e Bakola17:46

Le scelte di Abate: non sarà della partita, o almeno non inizialmente, Njie, che sembra ormai vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina. Spazio allora a Che Adams insieme a Vlasic alle spalle di Simeone. A centrocampo parte dal 1' Fitz Jim in coppia con Gineitis, con Fortini e Cacciamani sugli esterni. Dietro ecco Comert, squalificato all'esordio, insieme a Coco e Comuzzo. Tra i pali confermato Mascardi17:49

TRAVERSA SASSUOLO! Cross dalla sinistra di Doig, dalla parta opposta Cinquegrano stoppa, controlla, e lascia partire un destro a mezz'aria che sbatte contro la faccia interna del montante senza però superare la linea!18:35

VLASIC! Simeone sfrutta un'uscita goffa di Muric e si allarga sulla sinistra. Il Cholito serve dentro Vlasic che conclude da distanza ravvicinata trovando la pronta risposta del portiere neroverde che nel frattempo era tornato in posizione19:01

Gara divertente al Mapei, è il Sassuolo a iniziare con il piglio migliore e dopo un minuto e mezzo sfiora già il vantaggio con la traversa colpita da Cinquegrano. Il Torino si rende pericoloso con Adams e Coco, ma i neroverdi continuano a spingere e trovano il gol con l'ispirato Volpato, servito da un pregevole colpo di tacco di Adzic. La squadra di Aquilani sfiora il raddoppio con Bowie, ma proprio nel recupero incassa il pareggio firmato da Comuzzo, che converte in rete l'ottimo cross di Cacciamani19:24

Prova a farsi vedere anche il Torino, il cross di Vlasic è però troppo sul portiere e Muric intercetta senza problemi19:42

Continua a manovrare il Sassuolo, la squadra di Aquilani si sta facendo preferire in questa fase19:56

Nel Sassuolo adesso sarà Laurientè a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Berardi e Dominguez sugli esterni20:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Torino? La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino? L'arbitro del match sarà Davide Di Marco Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Sassuolo - Torino? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Torino? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Cas Odenthal con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Torino? La gara tra Sassuolo e Torino si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Torino? I marcatori del Sassuolo sono stati Cristian Volpato al 32' e Domenico Berardi al 78' mentre il marcatore del Torino è stato Pietro Comuzzo al 47'

PREPARTITA

Sassuolo - Torino è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Torino sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Torino si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Torino ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Sassuolo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nell'ultima partita ha affrontato l'Atalanta ottenendo 0 punti.

Il Torino nella prima giornata ha affrontato il Milan ottenendo 0 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Domenico Berardi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 1 gol.

Sassuolo e Torino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Sassuolo-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo e punta ora a ottenere tre successi consecutivi contro i neroverdi nella competizione per la prima volta, dopo essersi fermato a due vittorie di fila in altre quattro occasioni.

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, il Torino è una delle tre contro cui il Sassuolo vanta la percentuale di vittorie più bassa (8%, a pari merito con Napoli e Roma), avendo ottenuto contro i granata un bilancio interno di una vittoria, otto pareggi e tre sconfitte.

Il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite di questa Serie A, un evento che si è verificato anche nelle ultime due stagioni disputate nella competizione e che in precedenza era accaduto soltanto una volta nelle 10 annate disputate dai neroverdi nella massima serie, ovvero nella stagione d'esordio (2013/14), quando una delle sconfitte iniziali arrivò proprio contro il Torino.

Il Sassuolo ha perso la prima partita casalinga in ciascuno dei precedenti due campionati di Serie A disputati, tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 10 stagioni nella competizione (4V, 4N, 2P) - inclusa una gara persa a tavolino nel 2016.

Il Torino ha perso la prima giornata di questa Serie A contro il Milan; i granata non iniziano un campionato con due sconfitte nelle prime due gare dal 2021, quando in panchina c'era Ivan Juric.

Il Sassuolo non pareggia in casa in Serie A dal 3 gennaio scorso, periodo in cui ha registrato sei vittorie e quattro sconfitte (inclusa la più recente contro il Lecce); i neroverdi non perdono due gare interne consecutive nel massimo campionato dall'ottobre-novembre 2025.

Il Sassuolo, che ha effettuato il maggior numero di tiri nella prima giornata di Serie A (22), ospita il Torino, una delle due squadre ad averne registrati meno (otto, meglio solo del Monza); le conclusioni dei neroverdi hanno prodotto 2.7 Expected Goals (xG), un dato inferiore soltanto a quello della Roma (3.1).

Cristian Volpato ha creato cinque occasioni da gol nella prima giornata di questa Serie A, un primato condiviso con Luis Milla; da marzo in avanti, il centrocampista del Sassuolo ha fornito 15 assist per il tiro, superato tra i compagni di squadra soltanto da Armand Laurienté (21).

Armand Laurienté ha effettuato più tiri di qualsiasi altro giocatore in questo inizio di Serie A (sei); il Torino è una delle due squadre, insieme al Napoli, contro cui l'attaccante del Sassuolo ha disputato più partite senza mai partecipare a un gol nella competizione (sei).

Sette dei 16 gol realizzati da Ché Adams in Serie A dal suo esordio nella stagione 2024/25 sono arrivati da subentrato; nel periodo, solo Pedro (11) ha segnato più gol entrando a gara in corso nel massimo campionato italiano. Dopo il gol contro il Milan e quello all'ultima giornata dello scorso campionato, potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: