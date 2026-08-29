Primi tre punti per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Successo meritato per i neroverdi, che anche nella ripresa mantengono il pallino del gioco facendosi vedere più volte dalle parti di Mascardi. Gli emiliani erano passati in vantaggio con il mancino delizioso di Volpato, salvo poi essere raggiunti allo scadere del primo tempo dall'incornata di Comuzzo. Nei secondi 45 minuti Ismajli e Mascardi tengono a galla la squadra di Abate, che però capitola sul bolide del neo entrato Berardi a 12 minuti dal 90'
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:28
90'+5'
FINISCE QUI! Il Sassuolo batte il Torino per 2-1!20:26
90'+4'
Contropiede del Sassuolo con Laurientè che alla fine si incarta e conclude in maniera sporca, palla sul fondo20:25
90'+3'
Fitz Jim calcia dalla distanza, la palla sfila a lato20:24
90'+2'
Laurientè serve Dominguez, il quale cerca un compagno con un suggerimento orizzontale rasoterra. Fa buona guardia la difesa del Torino20:23
90'
Cinque minuti di recupero20:21
90'
Quinto cambio nel Sassuolo: esce Matic, entra Lipani20:21
86'
Zapata prova a dare subito la carica ai suoi con una ripartenza coast to coast. Il colombiano serve poi Aboukhlal che viene chiuso dalla difesa del Sassuolo20:17
83'
Quinto cambio nel Torino: esce Adams, entra Zapata20:15
83'
Laurientè calcia dopo un'altra azione del Sassuolo, il suggerimento di Berardi non è perfetto ma il francese riesce comunque a calciare. Tiro ribattuto dalla difesa del Torino20:14
81'
Sempre il Sassuolo che attacca, i cambi di Abate per ora non hanno giovato ai granata20:12
78'
SASSUOLO-Torino 2-1! Rete di Berardi! Punizione laterale battuta da Laurientè, Leysen colpisce di testa all'indietro verso Berardi che di potenza non lascia scampo a Mascardi! È tornato col botto il capitano del Sassuolo!
Spinge il Sassuolo, il Torino non riesce a portare il pallone nella metà campo avversaria20:08
74'
Nel Sassuolo adesso sarà Laurientè a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Berardi e Dominguez sugli esterni20:05
73'
Quarto cambio nel Torino: esce Fortini, entra Aboukhlal20:04
73'
Terzo cambio nel Torino: esce Simeone, entra Kulenovic20:04
72'
Quarto cambio nel Sassuolo: esce Bowie, entra Berardi20:03
70'
Altro anticipo di Ismajli, stavolta su Laurienté che commette fallo sul centrale del Torino e viene ammonito20:03
70'
SALVA TUTTO ISMAJLI! Cross sul secondo palo verso Thorstvedt che di testa fa la sponda per Bowie. L'attaccante neroverde viene anticipato proprio all'ultimo dal provvidenziale intervento di Ismajli!20:02
68'
Slalom di Laurientè dentro l'area, il laterale neroverde calcia nonostante il poco spazio trovando un attento Mascardi19:59
67'
Secondo cambio nel Torino: esce Gineitis, entra Ilkhan19:59
67'
Primo cambio nel Torino: esce Cömert, entra Ismajli19:58
65'
Thorstvedt calcia dal limite, palla alta19:56
64'
Continua a manovrare il Sassuolo, la squadra di Aquilani si sta facendo preferire in questa fase19:56
61'
Terzo cambio nel Sassuolo: esce Doig, entra Obrador19:51
60'
Secondo cambio nel Sassuolo: esce Volpato, entra Domínguez19:51
60'
Primo cambio nel Sassuolo: esce Adzic, entra Thorstvedt19:51
59'
Matic carica il mancino dalla distanza, tiro deviato in corner19:50
58'
Momento non semplice del Torino che però adesso sta crescendo19:49
57'
Simeone impatta di testa sul cross dalla destra di Fortini, palla alta19:48
55'
Ripartenza pericolosa del Sassuolo, sempre pericoloso! Volpato accelera sulla destra e serve in sovrapposizione Cinquegrano, il giovane terzino neroverde calcia con potenza trovando la risposta di Mascardi!19:47
52'
Avanza ancora Laurientè, anche in questo caso la sua conclusione dal limite non centra lo specchio19:43
51'
Prova a farsi vedere anche il Torino, il cross di Vlasic è però troppo sul portiere e Muric intercetta senza problemi19:42
50'
Laurientè prova la soluzione personale con il tiro da fuori, palla alta19:41
48'
Cerca l'uno contro uno Volpato, la sua conclusione viene neutralizzata in corner da Comert19:39
47'
Subito ammonito Volpato, costretto ad atterrare Adams che stava ripartendo pericolosamente19:38
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Sassuolo-Torino!19:36
Gara divertente al Mapei, è il Sassuolo a iniziare con il piglio migliore e dopo un minuto e mezzo sfiora già il vantaggio con la traversa colpita da Cinquegrano. Il Torino si rende pericoloso con Adams e Coco, ma i neroverdi continuano a spingere e trovano il gol con l'ispirato Volpato, servito da un pregevole colpo di tacco di Adzic. La squadra di Aquilani sfiora il raddoppio con Bowie, ma proprio nel recupero incassa il pareggio firmato da Comuzzo, che converte in rete l'ottimo cross di Cacciamani19:24
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo e Torino chiudono in parità i primi 45 minuti!19:21
45'+2'
GOL! Sassuolo-TORINO 1-1! Rete di Comuzzo! Cacciamani accelera sulla sinistra e crossa splendidamente a centro area dove arriva con un tempismo perfetto Comuzzo, bravo a battere Muric con un preciso colpo di testa!
Prova a gestire il vantaggio il Sassuolo in questo finale di tempo19:17
41'
VICINO AL PARI IL TORINO! Pallone morbido di Fitz Jim sul secondo palo, Coco, rimasto in avanti dopo un calcio di punizione, da ottima posizione impatta di testa chiamando Muric alla respinta in tuffo!19:14
40'
Fallo su Gineitis, scatta l'ammonizione per Matic19:12
38'
OCCASIONE SASSUOLO! Azione insistita dei neroverdi, Bakola riesce a servire Bowie dentro l'area piccola, l'ex Verona conclude in caduta dopo un ottimo controllo, riflesso decisivo di Mascardi!19:13
35'
Prova a reagire il Torino, che sembra aver accusato il colpo19:09
32'
GOL! SASSUOLO-Torino 1-0! Rete di Volpato! Contropiede da manuale dei neroverdi, Laurientè vince il duello fisico con Comuzzo e serve centralmente Adzic, il quale, con un delizioso colpo di tacco, accomoda verso Volpato che lascia partire un mancino imprendibile per Mascardi!
Adams serve sulla lunetta Gineitis, la cui conclusione termina alta19:04
28'
VLASIC! Simeone sfrutta un'uscita goffa di Muric e si allarga sulla sinistra. Il Cholito serve dentro Vlasic che conclude da distanza ravvicinata trovando la pronta risposta del portiere neroverde che nel frattempo era tornato in posizione19:01
27'
Si riprende a giocare. Prevale ancora l'equilibrio al Mapei18:59
25'
Cooling break, qualche minuto di pausa per le due squadre18:57
24'
Schema su punizione del Sassuolo, Volpato cerca Bowie in area, il quale prova a girare verso la porta senza inquadrare lo specchio. La coordinazione era comunque molto difficile18:58
23'
Ammonito Gineitis, trattenuta su Laurientè18:55
20'
Cross stavolta velenoso di Cacciamani, il pallone attraversa pericolosamente tutta l'area ma nessuno riesce a concludere18:53
18'
Volpato! Ispirato l'esterno neroverde, che salta netto Vlasic e conclude con il mancino dal limite: blocca Mascardi18:51
17'
Cacciamani spinge sulla sinistra e cerca il cross, si rifugia in fallo laterale il Sassuolo18:49
13'
Cacciamani riesce a servire Vlasic al limite dell'area, la sua conclusione viene ribattuta da Idzes18:46
11'
Riparte veloce il Sassuolo, Laurientè avanza fino all'interno dell'area e va con forza in diagonale cercando la porta. Respinge Mascardi18:44
10'
Manovra con calma adesso il Torino, alla ricerca del varco giusto dopo l'arrembante avvio del Sassuolo18:42
7'
RISPONDE IL TORINO! Vlasic scippa Bowie sulla trequarti e imbuca subito verso Adams, la cui conclusione viene respinta dall'uscita di Muric!18:40
5'
Ancora percoloso il Sassuolo con l'invenzione di Laurientè, bravo a pescare Doig nella sovrapposizione interna. Lo scozzese entra in area e cerca di servire Bowie, chiude in extremis la difesa del Torino18:38
2'
TRAVERSA SASSUOLO! Cross dalla sinistra di Doig, dalla parta opposta Cinquegrano stoppa, controlla, e lascia partire un destro a mezz'aria che sbatte contro la faccia interna del montante senza però superare la linea!18:35
SI PARTE! È iniziata SASSUOLO-TORINO! 18:32
Le scelte di Abate: non sarà della partita, o almeno non inizialmente, Njie, che sembra ormai vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina. Spazio allora a Che Adams insieme a Vlasic alle spalle di Simeone. A centrocampo parte dal 1' Fitz Jim in coppia con Gineitis, con Fortini e Cacciamani sugli esterni. Dietro ecco Comert, squalificato all'esordio, insieme a Coco e Comuzzo. Tra i pali confermato Mascardi17:49
Le scelte di Aquilani: come previsto, va in panchina Mimmo Berardi, a vantaggio ancora una volta di Volpato, che comporrà il tridente con Bowie e Laurientè. Per il resto quasi nessuna novità rispetto alla gara di Bergamo, tranne per Leysen che compone con Idzes, Cinquegrano e Doig il quartetto davanti a Muric. In mediana ecco Matic affiancato da Adzic e Bakola17:46
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata rispondono con un 3-4-2-1: Mascardi - Comuzzo, Coco, Comert - Fortini, Gineitis, Fitz Jim, Cacciamani - Vlasic, Adams - Simeone17:43
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i neroverdi si schierano con un 4-3-3: Muric - Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig - Adzic, Matic, Bakola - Volpato, Bowie, Laurientè17:42
Dirigerà l'incontro Davide Di Marco della sezione di Ciampino, mentre i suoi assistenti saranno Di Gioia e Barone con Zufferli nelle vesti di quarto ufficiale. In sala Var opereranno Pezzuto e Di Paolo17:40
Sconfitta all'esordio anche per il Torino, capitolato in casa contro il Milan nonostante il tentativo di rimonta nel finale. Ignazio Abate è alla ricerca della prima vittoria sulla panchina granata, iniziando proprio dalla trasferta del Mapei17:38
Il Sassuolo vuole riscattare la sconfitta di una settimana fa a Bergamo, dove comunque la squadra di Aquilani non aveva sfigurato. I neroverdi per questo incontro recuperano capitan Domenico Berardi, che però partirà dalla panchina17:36
Benvenuti alla diretta di SASSUOLO-TORINO, gara valida per la 2' giornata del campionato di Serie A!17:33
La gara tra Sassuolo e Torino si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Torino?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Torino sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Sassuolo - Torino?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Torino?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Cas Odenthal con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Torino?
La gara tra Sassuolo e Torino si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Torino?
I marcatori del Sassuolo sono stati Cristian Volpato al 32' e Domenico Berardi al 78' mentre il marcatore del Torino è stato Pietro Comuzzo al 47'
PREPARTITA
Sassuolo - Torino è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Torino sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Torino si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; il Torino ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Sassuolo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nell'ultima partita ha affrontato l'Atalanta ottenendo 0 punti. Il Torino nella prima giornata ha affrontato il Milan ottenendo 0 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Domenico Berardi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 1 gol.
Sassuolo e Torino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, il Torino ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Sassuolo-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo e punta ora a ottenere tre successi consecutivi contro i neroverdi nella competizione per la prima volta, dopo essersi fermato a due vittorie di fila in altre quattro occasioni.
Tra le squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, il Torino è una delle tre contro cui il Sassuolo vanta la percentuale di vittorie più bassa (8%, a pari merito con Napoli e Roma), avendo ottenuto contro i granata un bilancio interno di una vittoria, otto pareggi e tre sconfitte.
Il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite di questa Serie A, un evento che si è verificato anche nelle ultime due stagioni disputate nella competizione e che in precedenza era accaduto soltanto una volta nelle 10 annate disputate dai neroverdi nella massima serie, ovvero nella stagione d'esordio (2013/14), quando una delle sconfitte iniziali arrivò proprio contro il Torino.
Il Sassuolo ha perso la prima partita casalinga in ciascuno dei precedenti due campionati di Serie A disputati, tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 10 stagioni nella competizione (4V, 4N, 2P) - inclusa una gara persa a tavolino nel 2016.
Il Torino ha perso la prima giornata di questa Serie A contro il Milan; i granata non iniziano un campionato con due sconfitte nelle prime due gare dal 2021, quando in panchina c'era Ivan Juric.
Il Sassuolo non pareggia in casa in Serie A dal 3 gennaio scorso, periodo in cui ha registrato sei vittorie e quattro sconfitte (inclusa la più recente contro il Lecce); i neroverdi non perdono due gare interne consecutive nel massimo campionato dall'ottobre-novembre 2025.
Il Sassuolo, che ha effettuato il maggior numero di tiri nella prima giornata di Serie A (22), ospita il Torino, una delle due squadre ad averne registrati meno (otto, meglio solo del Monza); le conclusioni dei neroverdi hanno prodotto 2.7 Expected Goals (xG), un dato inferiore soltanto a quello della Roma (3.1).
Cristian Volpato ha creato cinque occasioni da gol nella prima giornata di questa Serie A, un primato condiviso con Luis Milla; da marzo in avanti, il centrocampista del Sassuolo ha fornito 15 assist per il tiro, superato tra i compagni di squadra soltanto da Armand Laurienté (21).
Armand Laurienté ha effettuato più tiri di qualsiasi altro giocatore in questo inizio di Serie A (sei); il Torino è una delle due squadre, insieme al Napoli, contro cui l'attaccante del Sassuolo ha disputato più partite senza mai partecipare a un gol nella competizione (sei).
Sette dei 16 gol realizzati da Ché Adams in Serie A dal suo esordio nella stagione 2024/25 sono arrivati da subentrato; nel periodo, solo Pedro (11) ha segnato più gol entrando a gara in corso nel massimo campionato italiano. Dopo il gol contro il Milan e quello all'ultima giornata dello scorso campionato, potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: