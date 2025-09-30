Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Risultato finale che sorride alla Lazio, lo scontro all'ultimo artiglio tra Grifone ed Aquile termina 0-3 a favore di quest'ultime. Sblocca subito il match Cancellieri, che al minuto 4' sfrutta il preciso assist di Castellanos per siglare lo 0-1; gara che prosegue senza particolari occasioni, al minuto 30' è poi lo stesso Castellanos a duettare con Marusic e a concludere in porta nell'angolo basso dove Leali non può nulla. La ripresa riparte dallo 0-2, anche se prima Ellertsson poi Colombo sfiorano la chance dell'1-2 in due differenti occasioni che impegnano Provedel. Al minuto 63', Zaccagni cala il tris biancoceleste con un tap-in vincente in area avversaria, dopo un attento check da parte del VAR il gol del fantasista laziale viene convalidato e gli ospiti blindano di fatto i tre punti.
Con l'odierna vittoria la Lazio si proietta a quota 6 punti, resta invariata la situazione del Genoa. Uomini di Vieira e Sarri che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Napoli e Torino.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI AYROLDI! Genoa-Lazio termina 0-3.22:39
90'+3'
AMMONITO Leo Østigård: fermato irregolarmente lo spunto di Zaccagni.22:35
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Zanotti, si giocherà fino al 95'.22:32
89'
Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà recupero.22:30
88'
Lazio che attende sul giropalla del Grifone, nessun pressing dei biancocelesti che difendono ora le distanze.22:30
86'
Corner a favore del Genoa, guadagnato da Venturino.22:28
85'
Nuno Tavares è fresco di energie e raggiunge in fretta il fondo del campo, poi sceglie lo scarico rasoterra per i compagni ma trova soltanto maglie rossoblu'.22:27
84'
Sostituzione Lazio: fuori anche Toma Basic, subentra Patricio Gabarrón Gil.22:27
84'
Sostituzione Lazio: fuori Mario Gila, dentro Pedro Rodríguez Ledesma.22:26
84'
Sostituzione Genoa: esce dal campo Aarón Martín, lo sostituisce Lorenzo Venturino.22:26
84'
Sostituzione Lazio: fuori Valentín Castellanos, entra al suo posto Oliver Provstgaard.22:26
82'
Pronto un altro cambio per la Lazio, fuori sicuramente Mario Gila.22:25
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà extra time.22:22
78'
Punizione per il Genoa battuta corta verso Cuffy, palla al centro verso Ellertsson che non trova però l'impatto col pallone.22:22
75'
Apertura di Cuffy per Ekuban che non riesce però ad agganciare, rimessa dal fondo per la Lazio.22:21
72'
CHE OCCASIONE PER LA LAZIO! Imbucata perfetta di Castellanos che mette Cancellieri a due metri da Leali, il numero 22 calcia in porta ma spedisce clamorosamente oltre la traversa.22:14
70'
Ancora una sostituzione spendibile dal Genoa, ben quattro ancora disponibili per la Lazio.22:13
Sostituzione Genoa: fuori anche Lorenzo Colombo, entra Caleb Ekuban.22:12
69'
Sostituzione Genoa: esce dal campo Ruslan Malinovskyi, subentra Jeff Ekhator.22:11
69'
Sostituzione Genoa: abbandona il campo Patrizio Masini, lo sostituisce Nicolae Stanciu.22:11
68'
Sostituzione Genoa: fuori Vítor Manuel Carvalho Oliveira, entra Valentín Carboni.22:11
65'
CHECK OVER: gol confermato, posizione regolare di Zaccagni.22:08
63'
GOL! GOL ZACCAGNI! Genoa-LAZIO: 0-3. Cala il tris la formazione di Sarri, a farlo è Mattia Zaccagni! Dopo un'azione rocambolesca, partita da una punizione calciata perfettamente da Pellegrini, il rimpallo arriva a Zaccagni che a pochi passi da Leali calcia forte sotto la traversa e sigla lo 0-3.
Pellegrini sul punto di battuta della punizione, brivido in area genoana!22:05
62'
AMMONITO Ruslan Malinovskyi: quarto ammonito del Grifone.22:13
61'
Possesso Genoa che velocizza la manovra, sempre in attesa la Lazio.22:03
59'
CHECK OVER: REVOCATO IL RIGORE! Rigore revocato al Genoa, non vi è il tocco irregolare in area biancoceleste e il gioco riparte dallo 0-2.22:02
57'
OCCASIONE GENOA! Traversone perfetto di Martin, Colombo non riesce a colpire al volo e sfuma la chance dell'1-2.22:03
55'
Martin prova a cercare Colombo, l'attaccante non riesce però ad agganciare e regala di fatto la sfera alla Lazio.21:58
53'
Punizione Lazio dai trenta metri, guadagnata da un buon guizzo di Matteo Cancellieri.21:55
52'
Hysaj sfida Martin, uscita sicura di Leali che evita il corner e fa ripartire i suoi.21:54
51'
AMMONITO Patrizio Masini: terza ammonizione per la formazione di Vieira.21:53
48'
Altro rinvio lungo di Provedel, nessuna torre amica ad agganciare il pallone.21:53
46'
Il giropalla iniziale è ora affidato alla Lazio.21:52
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:52
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:35
Un solo minuto di recupero in questo primo tempo, parziale che sorride ai laziali, 0-2 il risultato al termine dei primi 45'. Parte forte la Lazio che al minuto 4' trova la via del gol che apre le danze con un buon filtrante di castellanos, che pesca Cancellieri il quale apre il piattone e batte Leali. Segue una fase di spinto possesso ospite, Genoa che prova a ripartire ma non trova i corridoi giusti, al minuto 30' è Castellanos a ribadire il vantaggio tramite un efficace triangolo di passaggi con Marusic, poi rasoterra a fil di palo e Leali non può nulla. Il Genoa incassa però bene il gol del raddoppio e crea occasioni insidiose prima con Ellertsson poi con Colombo, entrambe allo scadere ed entrambe neutralizzate da un attento Provedel. Il fischio di Ayroldi permette alle squadre di riorganizzarsi in questo intervallo.21:35
45'+1'
FISCHIO DI AYROLDI! Termina il primo tempo.21:32
45'
Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.21:31
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile recupero.21:30
44'
Che palla di Martin! Imbucata geniale per Colombo, che cerca il prolungamento sul secondo palo ma trova un ottimo colpo di reni di Provedel. Corner per il Genoa, che sembra ora reagire.21:30
41'
OCCASIONE GENOA! Ellertsson a pochi passi dalla linea di porta fronteggia l'uscita di Provedel, che nel tentativo di scavetto del rossoblu' devia con il volto verso la linea laterale. Genoa che era vicino ad accorciare le distanze.21:29
40'
Scocca il 40', cinque di gioco alla fine di questa prima parte di gara.21:26
38'
Momento di reazione da parte del Genoa, Lazio che gioca con il cronometro in attesa del fischio parziale.21:25
35'
AMMONITO Danilo Cataldi: primo giallo anche per il centrocampista biancoceleste.21:24
33'
Conclusione da fuori da parte di Vasquez, muro di Gila che rilancia in avanti.21:19
32'
Sostituzione Lazio: cambio forzato per Adam Marusic, lo sostituisce Elseid Hysaj.21:18
30'
GOL! GOL CASTELLANOS! Genoa-LAZIO: 0-2. Raddoppio delle Aquile, lo sigla il Taty! Rete che prende vita da un altro contropiede laziale, stavolta a scambiare sono Marusic e Castellanos, con l'esterno che riceve dallo spagnolo, alza lo sguardo e ricambia l'assist permettendo il rasoterra sul primo palo al numero 11. Allunga le distanze la Lazio, assist servito da Adam Marusic.
Altro rinvio per Provedel, rilancio profondo del portiere biancoceleste che non trova però soluzioni amiche.21:15
26'
Efficace presa di posizione di Cuffy su Zaccagni, duello tra i due che si rinnova costantemente, stavolta ha la meglio l'inglese.21:12
25'
Momento di fraseggio per gli uomini di Sarri, Genoa che attende senza pressare eccessivamente.21:11
22'
Rapida discesa di Martin che scorre veloce lungo l'out di sinistra, poi tenta un traversone che attraversa però tutta l'area di rigore avversaria.21:10
20'
Conclusione insidiosa di Vitinha che da fuori area cerca l'incrocio dei pali lontano, risponde Provedel che con i guantoni respinge tutto.21:06
18'
Calcio piazzato che non porta alcun frutto, si riparte con un possesso laziale.21:04
17'
Punizione Lazio dai 35 metri, sul punto di battuta compare Pellegrini che andrà verosimilmente verso il centro dell'area.21:03
16'
AMMONITO Brooke Norton-Cuffy: secondo giallo per la formazione di Vieira, entrata molto dura su Basic che lamenta un dolore alla gamba destra dopo l'intervento.21:03
16'
Brivido per il genoa, Leali compie un'uscita azzardata ma i baincocelesti non riescono ad approfittarne.21:02
13'
Altra iniziativa di Zaccagni che duella stavolta con Norton Cuffy, l'italiano deve però tornare dai propri mediani in questa occasione, chiusura efficace di Cuffy.20:59
12'
Zaccagni sfida Malinovskyi all'uno contro uno costringendo l'ucraino a commettere fallo, nuovo possesso per gli ospiti.20:58
10'
Brivido in area biancoceleste, Pellegrini attende l'uscita di Provedel che non avviene nell'immediatezza, estremo laziale costretto a rilanciare senza precisione in fallo laterale. Altra rimessa a favore del Grifone.20:57
8'
Rimessa laterale spendibile dal Genoa, se ne incarica Martin che batte rapidamente su Ellertsson.20:55
6'
Giropalla della Lazio all'altezza del centrocampo, ospiti che sembrano ora aumentare i giri del proprio motore.20:55
4'
GOL! GOL CANCELLIERI! Genoa-LAZIO: 0-1. La sblocca subito la Lazio, timbro di Matteo Cancellieri! Ripartenza fulminante della formazione di Sarri, con Taty Castellanos che si abbassa sulla trequarti avversaria, controlla e spedisce Cancellieri a tu per tu con Leali, permettendo al numero 22 di battere in rete con un preciso piattone a giro sul secondo palo. Aquile in vantaggio al 4', assist a cura di Valentin Castellanos.
A coadiuvare il fischietto pugliese sono designati gli assistenti di linea Cecconi-Zingarelli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zanotti; postazione VAR presidiata dal Sig. Abisso di Palermo, ausiliato dall'A.VAR Dionisi di L'Aquila.20:17
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta.20:16
Luci accese allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa, è tempo di Genoa-Lazio! Nell'odierno posticipo di A, il calendario chiama al confronto Grifoni ed Aquile in una sfida che mette in palio punti preziosi per accedere alla prima metà della classifica generale. Padroni di casa che sono infatti momentaneamente fissi al 17^ posto con due pareggi ottenuti nelle prime quattro di campionato; posizione leggermente più avanzata quella della Lazio, i Biancocelesti occupano infatti il 14^ tassello con 3 punti ottenuti nell'unica vittoria finora raggiunta, quella ai danni del Verona per 4-0.20:16
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Lazio, gara valida per il turno numero 5 del Campionato di Serie A Enilive. 20:16
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori20:16
Sostituzione: esce Adam Marusic ed entra Elseid Hysaj (Lazio)
35'
Ammonito Danilo Cataldi (Lazio)
51'
Ammonito Patrizio Masini (Genoa)
62'
Ammonito Ruslan Malinovskyi (Genoa)
63'
Gol di Mattia Zaccagni (Lazio)
68'
Sostituzione: esce Vítinha ed entra Valentín Carboni (Genoa)
69'
Sostituzione: esce Luca Pellegrini ed entra Nuno Tavares (Lazio)
84'
Sostituzione: esce Toma Basic ed entra Patric (Lazio)
93'
Ammonito Leo Østigård (Genoa)
PREPARTITA
Genoa - Lazio è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Lazio sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Lazio si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; la Lazio ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-3 mentre La Lazio ha incontrato la Roma perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Caleb Ekuban con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Valentín Castellanos con 2 gol.
Genoa e Lazio si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 38 volte, la Lazio ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 27.
Genoa-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partiite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato.
Il Genoa ha perso 12 delle ultime 18 partite (3V, 3N) giocate contro la Lazio in Serie A; nel periodo (dal 2015/16), soltanto contro la Juventus la squadra ligure ha subito più sconfitte (13) nel torneo che contro i capitolini - 12 ko anche contro Atalanta, Roma e Inter.
Il Genoa ha vinto soltanto due delle ultime 19 partite (6N, 11P) giocate al Luigi Ferraris contro le due squadre della Capitale in Serie A: quella per 4-1, contro la Roma nel settembre 2023, e quella contro la Lazio, nel febbraio 2019, per 2-1, quando sulla panchina del Grifone sedeva Cesare Prandelli.
Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato (2N, 2P) e potrebbe restare senza successi nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2017/18, con Ivan Juric in panchina (la vittoria in quella stagione arrivò all'ottavo turno contro il Cagliari).
La Lazio ha subito tre ko nelle prime quattro partite (1V) di questo campionato e potrebbe registrare quattro sconfitte nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre, dopo i passi falsi contro Sassuolo e Roma senza reti all'attivo, i biancocelesti potrebbero perdere tre match di fila senza segnare per la prima volta nella competizione da marzo 2013 (vs Milan, Fiorentina e Torino), con Vladimir Petkovic come allenatore.
La Lazio ha perso le prime due trasferte di questa Serie A e potrebbe subire tre ko nelle prime tre gare esterne di un massimo torneo per la prima volta dal 1969/70. Inoltre, i capitolini potrebbero subire tre sconfitte esterne di fila per la prima volta nella competizione da maggio 2021 (quattro in quel caso, delle quali le ultime tre senza segnare).
La Lazio ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.
Il Genoa è la squadra che conta il maggior numero di lanci lunghi in questo campionato (110, dei quali 31 andati a buon fine - meno soltanto del Pisa primo con 32); la Lazio invece ne ha effettuati soltanto 39 (di cui nove con successo) nei primi quattro turni di questa Serie A: più solo del Milan, fanalino di coda in questa graduatoria con 35.
Lorenzo Colombo - una rete contro la Lazio in Serie A nel gennaio 2023 con il Lecce - in caso di gol contro i biancocelesti diventerebbe solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni del massimo torneo (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari per il Gallo).
Nelle ultime due stagioni di Serie A, Mattia Zaccagni ha subito 114 interventi fallosi: 65 in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel torneo (a 49 Valentín Castellanos) e meno soltanto di Bruno Guimarães (119) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.
