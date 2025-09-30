Con l'odierna vittoria la Lazio si proietta a quota 6 punti, resta invariata la situazione del Genoa. Uomini di Vieira e Sarri che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Napoli e Torino.

Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Risultato finale che sorride alla Lazio, lo scontro all'ultimo artiglio tra Grifone ed Aquile termina 0-3 a favore di quest'ultime. Sblocca subito il match Cancellieri, che al minuto 4' sfrutta il preciso assist di Castellanos per siglare lo 0-1; gara che prosegue senza particolari occasioni, al minuto 30' è poi lo stesso Castellanos a duettare con Marusic e a concludere in porta nell'angolo basso dove Leali non può nulla. La ripresa riparte dallo 0-2, anche se prima Ellertsson poi Colombo sfiorano la chance dell'1-2 in due differenti occasioni che impegnano Provedel. Al minuto 63', Zaccagni cala il tris biancoceleste con un tap-in vincente in area avversaria, dopo un attento check da parte del VAR il gol del fantasista laziale viene convalidato e gli ospiti blindano di fatto i tre punti.

GOL! GOL CASTELLANOS! Genoa-LAZIO: 0-2. Raddoppio delle Aquile, lo sigla il Taty! Rete che prende vita da un altro contropiede laziale, stavolta a scambiare sono Marusic e Castellanos, con l'esterno che riceve dallo spagnolo, alza lo sguardo e ricambia l'assist permettendo il rasoterra sul primo palo al numero 11. Allunga le distanze la Lazio, assist servito da Adam Marusic. Guarda la scheda del giocatore Valentín Castellanos 21:18

Un solo minuto di recupero in questo primo tempo, parziale che sorride ai laziali, 0-2 il risultato al termine dei primi 45'. Parte forte la Lazio che al minuto 4' trova la via del gol che apre le danze con un buon filtrante di castellanos, che pesca Cancellieri il quale apre il piattone e batte Leali. Segue una fase di spinto possesso ospite, Genoa che prova a ripartire ma non trova i corridoi giusti, al minuto 30' è Castellanos a ribadire il vantaggio tramite un efficace triangolo di passaggi con Marusic, poi rasoterra a fil di palo e Leali non può nulla. Il Genoa incassa però bene il gol del raddoppio e crea occasioni insidiose prima con Ellertsson poi con Colombo, entrambe allo scadere ed entrambe neutralizzate da un attento Provedel. Il fischio di Ayroldi permette alle squadre di riorganizzarsi in questo intervallo.21:35

PREPARTITA

Genoa - Lazio è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Lazio sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Attualmente il Genoa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Lazio si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; la Lazio ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-3 mentre La Lazio ha incontrato la Roma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Caleb Ekuban con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Valentín Castellanos con 2 gol.

Genoa e Lazio si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 38 volte, la Lazio ha vinto 43 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Genoa-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partiite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato.

Il Genoa ha perso 12 delle ultime 18 partite (3V, 3N) giocate contro la Lazio in Serie A; nel periodo (dal 2015/16), soltanto contro la Juventus la squadra ligure ha subito più sconfitte (13) nel torneo che contro i capitolini - 12 ko anche contro Atalanta, Roma e Inter.

Il Genoa ha vinto soltanto due delle ultime 19 partite (6N, 11P) giocate al Luigi Ferraris contro le due squadre della Capitale in Serie A: quella per 4-1, contro la Roma nel settembre 2023, e quella contro la Lazio, nel febbraio 2019, per 2-1, quando sulla panchina del Grifone sedeva Cesare Prandelli.

Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato (2N, 2P) e potrebbe restare senza successi nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2017/18, con Ivan Juric in panchina (la vittoria in quella stagione arrivò all'ottavo turno contro il Cagliari).

La Lazio ha subito tre ko nelle prime quattro partite (1V) di questo campionato e potrebbe registrare quattro sconfitte nelle prime cinque gare giocate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre, dopo i passi falsi contro Sassuolo e Roma senza reti all'attivo, i biancocelesti potrebbero perdere tre match di fila senza segnare per la prima volta nella competizione da marzo 2013 (vs Milan, Fiorentina e Torino), con Vladimir Petkovic come allenatore.

La Lazio ha perso le prime due trasferte di questa Serie A e potrebbe subire tre ko nelle prime tre gare esterne di un massimo torneo per la prima volta dal 1969/70. Inoltre, i capitolini potrebbero subire tre sconfitte esterne di fila per la prima volta nella competizione da maggio 2021 (quattro in quel caso, delle quali le ultime tre senza segnare).

La Lazio ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.

Il Genoa è la squadra che conta il maggior numero di lanci lunghi in questo campionato (110, dei quali 31 andati a buon fine - meno soltanto del Pisa primo con 32); la Lazio invece ne ha effettuati soltanto 39 (di cui nove con successo) nei primi quattro turni di questa Serie A: più solo del Milan, fanalino di coda in questa graduatoria con 35.

Lorenzo Colombo - una rete contro la Lazio in Serie A nel gennaio 2023 con il Lecce - in caso di gol contro i biancocelesti diventerebbe solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni del massimo torneo (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari per il Gallo).

Nelle ultime due stagioni di Serie A, Mattia Zaccagni ha subito 114 interventi fallosi: 65 in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel torneo (a 49 Valentín Castellanos) e meno soltanto di Bruno Guimarães (119) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.

