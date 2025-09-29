Dopo un primo tempo con poche emozioni e con il Parma che trova il vantaggio con un rigore di Pellegrino, nelle riprese si alza il ritmo della partita e il Torino trova subito il pareggio con Ngonge, gli emiliani reagiscono e con un colpo di testa, ancora di Pellegrino, tornano avanti e si regalano la vittoria.
Il Parma supera i granata e si porta a 5 punti in classifica, il Torino rimane fermo a 4 lunghezze. Nel prossimo turno gli emiliani ospiteranno il Lecce, mentre il Torino farà visita alla Lazio.
90'+5'
Fine partita: PARMA - TORINO 2-1.20:26
90'+2'
Cartellino giallo per Njie, fallo su Keita.20:22
90'+2'
Nel Parma entra Djuric per Pellegrino.20:21
90'+1'
Cartellino giallo per Delprato per proteste.20:21
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.20:20
87'
Entra anche Njie per Simeone.20:17
87'
Nel Torino entra Aboukhlal per Vlasic.20:17
85'
Spinge il Torino alla ricerca del pareggio, il Parma si difende con ordine.20:15
81'
Dentro Sorensen per Cutrone.20:11
81'
Cambi nel Parma, entra Estevez per Bernabe.20:11
77'
Sostituzione nel Torino, entra Adams per Ismajli.20:07
77'
Continua a spingere il Parma, Valeri serve Pellegrino in area, gran botta da posizione defilata, palla sul fondo.20:07
72'
GOL! PARMA - Torino 2-1! Rete di Pellegrino. Calcio d'angolo Parma, Valeri pennella in area, Pellegrino salta più in alto di tutti e schiaccia in rete.
Va in gol Pellegrino con un colpo di testa ravvicinato, Collu ferma tutto per un fallo sul Israel.19:38
46'
Inizia il secondo tempo di PARMA - TORINO. Si riparte senza sostituzioni.19:35
Partita senza grandi emozioni e che viene sbloccata da un calcio di rigore di Pellegrino. Il Torino prova a rendersi pericoloso con diverse iniziative e cross in area, ma non riesce mai a trovare la porta.19:20
45'+3'
Fine primo tempo: PARMA - TORINO 1-0.19:19
45'
Ci saranno 3 minuti di recupero.19:16
43'
Botta di Asllani dalla distanza, palla alta sopra la traversa.19:14
41'
Conclusione di Bernabe dal limite dopo un pallone perso sulla trequarti dal Torino. Palla alta sopra la traversa.19:12
36'
GOL! PARMA - Torino 1-0! Rete di Pellegrino. Calcio di rigore calciato forte alla destra di Isreal, il portiere intuisce ma non ci arriva.
CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Dopo un check al VAR, Collu indica il dichetto.19:06
31'
Chiede un rigore il Parma per un tocco di mano di Ismajli in area, Collu a colloquio con il VAR.19:03
30'
Cartellino giallo per Ngonge che ferma un contropiede di Oristanio.19:00
24'
Il Torino continua a spingere e negli ultimi minuti sta mettendo il Parma all'angolo, difesa emiliana che soffre ma regge.18:56
20'
Suzuki ci mette una pezza su un colpo di testa ravvicinato di Simeone, Collu però ferma tutto per una posizione di fuorigioco dell'attaccante.18:52
17'
Punizione per il Torino, Ngonge prova la conclusione, palla sul fondo.18:48
16'
Cartellino giallo per Ndiaye, fallo su Ngonge al limite dell'area.18:47
14'
Prova a mettere pressione il Torino con una serie di cross in area di Lazaro, il Parma fa fatica ad uscire.18:45
9'
Molti scontri in mezzo al campo e squadre che fanno fatica ad impostare azioni.18:40
4'
Fase di studio su entrambi i lati in questi primi minuti di gara.18:34
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - TORINO. Arbitra Collu.18:30
Nel Parma novità Oristanio sulla trequarti con lui c'è anche Cutrone a supporto di Pellegrino. Sulle fasce Valeri e Britsghi, mentre in mezzo al campo giocano Keita e Bernabe. Nel Torino confermato Simeone in attacco con Vlasic e Ngonge alle sue spalle. Davanti a Israel difesa a tre formata da Ismajli, Maripan e Coco.17:55
Formazione TORINO (3-4-2-1): Israel - Ismajli, Maripan, Coco - Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou - Ngonge, Vlasic - Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Dembelé, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.17:52
Nella passata stagione un doppio pareggio, sia all'andata che al ritorno. Entrambe le squadre fino ad ora sono risultate poco prolifiche in campionato, con un solo gol realizzato.15:39
Il Parma ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ospita il Torino, reduce dalla vittoria in Coppa Italia per 1-0 contro il Pisa e dalla sconfitta casalinga in Serie A, per 3-0 contro l'Atalanta.15:38
PREPARTITA
Parma - Torino è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Torino sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente il Parma si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Torino ha segnato 2 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Torino ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Cyril Ngonge con 1 gol.
Parma e Torino si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 15 volte, il Torino ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Parma-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (2V, 3N) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto una volta, i granata non hanno subito sconfitte per più match di fila contro gli emiliani nel massimo torneo: sei, proprio nei primi sei incroci in assoluto nella competizione, tra il 1990 e il 1993 (1V, 5N).
Tra le squadre affrontate più di 10 volte in casa dal Parma in Serie A, soltanto contro Udinese (60%) e Cagliari (57%) gli emiliani vantano una percentuale di vittorie interne superiore a quella registrata contro il Torino nel massimo torneo: 56%, ovvero 10 successi sulle 18 gare totali giocate al Tardini (5N, 3P).
Il Parma non ha vinto alcuna delle prime quattro partite (2N, 2P) di questo campionato sotto la gestione di Carlos Cuesta; l'ultima volta in cui un allenatore non ha strappato nessun successo nelle sue prime cinque panchine alla guida degli emiliani in Serie A è stata nel febbraio-marzo 2007, con Claudio Ranieri (4N, 1P) subentrato a Stefano Pioli.
Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide (1P) giocate al Tardini in Serie A, pareggiando tuttavia le ultime due; gli emiliani potrebbero chiudere in parità tre match interni di fila nel torneo per la prima volta da ottobre-dicembre 2020 (quattro in quel caso).
Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare (1V, 1N) di campionato, segnando soltanto un gol (in sei di queste i granata sono rimasti a secco di reti): meno marcature di qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo considerato (36ª giornata della scorsa stagione).
Dopo quattro sconfitte di fila in trasferta, il Torino ha vinto l'ultima gara esterna di Serie A per 1-0, all'Olimpico, contro la Roma; i granata potrebbero conquistare due successi consecutivi fuori casa per la prima volta nel torneo da agosto-settembre 2024 (contro Venezia e Hellas Verona).
Il Torino ha una differenza reti di -7 dopo le prime quattro partite di questo campionato, frutto di un gol segnato e otto subiti, e soltanto una volta i granata hanno registrato una differenza maggiore dopo le prime cinque gare stagionali di un singolo torneo di Serie A: -8 dopo le prime cinque sfide giocate nel 2002/03, quando poi furono retrocessi.
Si affrontano le due squadre con la percentuale realizzativa più bassa di questo inizio di campionato: il Parma, ultimo in questa classifica, con il 2% e il Torino, penultimo, con il 3%. Tuttavia, la squadra granata ha registrato il 61% di precisione nelle conclusioni in porta: percentuale inferiore soltanto a quella della Cremonese (67%) nel torneo in corso.
Pontus Almqvist è l'attaccante che ha giocato più minuti nel 2025 in Serie A senza prendere parte ad alcuna marcatura: nessun gol e nessun assist per lo svedese in 884' collezionati nell'anno solare; l'ultima volta in cui il gialloblù ha partecipato a una rete nella competizione risale al 21 settembre 2024, contro il Lecce al Via del Mare.
Giovanni Simeone - due gol al Parma nelle due sfide stagionali del 2019/20 con il Cagliari - ha segnato nell'ultima trasferta di campionato contro la Roma, dopo un digiuno di 42 gare esterne consecutive in Serie A e potrebbe andare a bersaglio per due match di fila fuori casa per la prima volta nella competizione da ottobre 2022 (contro Milan e Cremonese col Napoli).
