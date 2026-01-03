Ritorno amaro per Gasperini a Bergamo, con l'Atalanta che si impone sulla Roma per 1-0. Decide il gol di Scalvini, con proteste giallorosse per una presunta carica su Svilar, annullato poi un gol a Scamacca dal VAR per un fuorigioco.
Nel secondo tempo Roma che ci prova, Dybala fermato da Djimsiti, ma Atalanta che resiste e sfiora ancora la rete con Bernasconi e Krstovic.
Da Atalanta - Roma é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A!
Sostituzione ATALANTA: esce Giorgio Scalvini, entra Isak Hien.22:11
58'
Scalvini si stende a terra, problemi per lui.22:10
57'
Attenzione alle condizioni di Scalvini, che ha provato a richiamare la panchina.22:09
55'
Corpo a corpo al limite dell'area tra Mancini e Scamacca, fallo della punta.22:07
53'
Roma che sta pressando molto, Atalanta che fatica a ripartire.22:05
52'
SOULE! Percussione palla al piede della punta, conclusione da posizione defilata che Carnesecchi respinge.22:05
50'
FERGUSON! Giocata da grande attaccante della punta che, in area, trova controllo e conclusione: Carnesecchi con la mano aperta allontana.22:02
49'
Contatto tra Anahor e Svilar, in questo caso é carica al portiere.22:01
48'
Gran chiusura di Celik sull'inserimento di Ahanor, Atalanta che guadagna un angolo.22:00
46'
Un cambio per Gasperini, con Wesley che si prende la sua fascia destra, Rensch a sinistra, Celik che arretra nei tre.21:59
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:57
46'
Sostituzione ROMA: esce Jan Ziólkowski, entra Wesley.21:57
Roma che aveva sfiorato il gol ad inizio gara con Ferguson, per poi faticare a rendersi veramente pericolosa dalle parti di Carnesecchi.21:42
Primo tempo giocato a ritmi altissimi, Atalanta che passa in vantaggio con Scalvini, raddoppio annullato alla Dea per un fuorigioco di Scamacca ad inizio di una azione poi terminata con la rete dalla stessa punta.21:41
45'+8'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - ROMA! 1-0 il parziale!21:40
45'+8'
Zappacosta con tunnel e cross, Ziolkowski salva anticipando Scamacca.21:39
45'+7'
Cristante rischia tantissimo con un intervento falloso su Ederson, Atalanta che chiede il giallo.21:38
45'+6'
Gran pallone di Zalewski per Scamacca, devia Hermoso, allontana Ziolkowski.21:37
45'+4'
Mancini si propone e crossa, attento ancora Djimsiti.21:36
45'+3'
AMMONITO Mario Hermoso. Lo spagnolo con un braccio largo sul contrasto aereo con Zalewski. 21:35
45'+3'
Grandissima chiusura di Djimsiti dopo un errore di Scalvini, con Koné che stava per approfittarne.21:34
45'+1'
Nulla da fare sul corner di Bernasconi, la conclusione di Scalvini sbatte su Ahanor.21:33
45'
Saranno ben otto i minuti di recupero per questo primo tempo.21:31
43'
AMMONIITO Gianluca Mancini. Intervento falloso per lui. 21:46
42'
ANCORA ATALANTA! Cross di Bernasconi, allontana male Mancini, De Ketelaere calcia di potenza colpendo Hermoso.21:29
40'
Scalvini anticipa Soulé a centroarea, Koné al rimorchio calcia altissimo.21:26
39'
Altra percussione di Bernasconi, cross di esterno per Zappacosta intercettato da Hermoso.21:25
37'
Gran difesa del pallone di Ferguson sulla pressione di Ederson. Ma che agonismo in questa gara!21:24
35'
Roma che si salva da un possibile doppio svantaggio, ora é l'Atalanta decisamente nervosa.21:22
34'
ANNULLATO IL GOL ALLA DEA! Dopo revisione del VAR, Scamacca era in fuorigioco all'inizio dell'azione.21:21
32'
AMMONITO Palladino. Giallo per proteste per il tecnico della Dea.21:18
31'
Fabbri va a vedere le immagini, ancora attesa in campo.21:18
30'
Altro check del VAR per valutare se il pallone fosse uscito prima del cross di Bernasconi e su un possible fuorigioco di Scamacca. 21:19
29'
Cross dal fondo di Bernasconi, Scamacca vola in cielo e di testa insacca alle spalle di Svilar. Il gol viene assegnato, ma Fabbri viene richiamato dal VAR.21:21
28'
SCAMACCA! Stop e conclusione della punta, palla di poco a lato.21:15
Forcing ora della Roma, che prova ad approfittare dell'inferioritá numerica dell'Atalanta, visto che Kolasinac é fuori dal campo.21:11
23'
A terra Kolasinac, che sembra non farcela. Pronto un cambio per la Dea.21:10
22'
Intervento duro di Zalewski su Cristante, solo richiamo per lui.21:09
20'
ZALEWSKI! Bellissimo contropiede dell'Atalanta, l'ex si trova davanti a Svilar ma calcia incredibilmente a lato!21:07
19'
AMMONITO Marten de Roon. Intervento in ritardo su Koné. 21:06
18'
Possesso palla per la Roma, Atalanta che ora mantiene un profilo piú compatto, abbassando il pressing.21:06
16'
Roma che prova subito la reazione, il lancio per Ferguson di Hermoso é scaraventato in out da Kolasinac.21:04
15'
CONFERMATO IL GOL! ATALANTA IN VANTAGGIO! lungo check del VAR che conferma il gol di Scalvini.21:02
13'
Check del VAR per valutare il contatto tra Scalvini e Svilar, si attende a Bergamo.21:01
12'
GOL! ATALANTA - Roma 1-0! Rete di Giorgio Scalvini. su azione di corner di Zalewski, il difensore sul secondo palo salta piú in alto di Svilar in uscita e insacca! Proteste della Roma per una presunta carica sul portiere.
Cross di Zappacosta, Celik in corner. Atalanta ches ta spingendo molto sulla destra.20:58
9'
Zalewski in contropiede, scarico su De Ketelaere che si fa chiudere per la terza volta in pochi minuti da Hermoso.20:55
8'
CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Palla persa sanguinosa di Ederson, Dybala non riesce a concludere e scarica per Ferguson. La punta prima spara su Carnesecchi, poi prova un pallonetto che Kolasinac mette in corner.20:55
7'
Grandi ritmi in questo inizio gara, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.20:53
6'
Soulé mette Ferguson davanti alla porta, la punta controlla male peró prima del tiro, allungandosi il pallone.20:52
5'
Corner di Bernasconi forte sul primo palo, Koné allontana.20:51
4'
L'ex Mancini non si fida e mette in angolo, primo corner del match per la Dea.20:51
3'
Gioco fermo per le dovute cure a Celik, Roma momentaneamente in dieci.20:50
2'
Cross di Zappacosta, Bernasconi con il fallo in attacco su Celik.20:49
2'
Atalanta in divisa nerazzuraa, Roma con la terza maglia biancoverde.20:46
1'
INIZIA ATALANTA - ROMA! Primo pallone per i giallorossi.20:46
Minuto di silenzio per le vittime dell'incendio di Crans Montana.20:45
Dirige il match Michael Fabbri della sezione di Ravenna.20:27
Gasperini schiera il tridente Soulé, Dybala, Ferguson, con i due argentini alle spalle dell'irlandese. Ziolkowski confermato in difesa, Rensch a sinistra per Wesley.20:26
Palladino sorprende con l'avanzamento dell'ex Zalewski con De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Zappacosta torna a destra, Bernasconi sulla sinistra. In difesa Scalvini.20:24
La formazione della ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ziolkowski, Hermoso - Celik, Koné, Cristante, Rensch - Soulé, Dybala - Ferguson.20:21
Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Zalewski - Scamacca20:20
Il grande ritorno di Gasperini a Bergamo, con i giallorossi alla ricerca dei tre punti per non allontanarsi dalla vetta; di contro la Dea di Palladino vuole avvicinarsi alla zona Europa.20:19
Benvenuti e benvenute a questo posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A, Atalanta - Roma.20:18
PREPARTITA
Atalanta - Roma è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Roma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
164
Fuorigioco
22
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
24
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
Attualmente l'Atalanta si trova 8° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 21 gol e ne ha subiti 19; la Roma ha segnato 20 gol e ne ha subiti 12.
In casa l'Atalanta ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Juventus e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Genoa vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol.
Atalanta e Roma si sono affrontate 126 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 33 volte, la Roma ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Atalanta-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è l'avversaria contro cui l'Atalanta ha segnato più reti in Serie A: 149 gol in 126 sfide. I giallorossi conducono però con 54 successi rispetto alle 33 vittorie della Dea in questi 126 confronti nel massimo campionato, completano 39 pareggi.
L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei gare - tra cui le tre più recenti - di Serie A contro la Roma (1N), tanti successi quanti aveva ottenuto nelle precedenti 13 sfide contro i giallorossi nella competizione (5V, 5N, 3P). Più nel dettaglio, la Dea potrebbe ottenere quattro successi di fila contro la Roma per la prima volta nella sua storia in Serie A.
Nonostante l'Atalanta abbia subito gol in tutte le ultime 15 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (26 reti concesse nel parziale), i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi tre incontri interni contro i giallorossi e non hanno mai registrato una serie più lunga di successi domestici consecutivi contro questa avversaria nel torneo.
L'Atalanta ha chiuso il 2025 con il 37.8% di vittorie in campionato (14V, 13N, 10P in 37 match): era dal 2016 (35.9%) che la Dea non terminava un anno solare con una percentuale di successi più bassa in Serie A.
Considerando le sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A, l'Atalanta è sia quella che ha guadagnato meno punti (4 in 7 match) sia l'unica a non aver ancora vinto contro queste formazioni (4N, 3P), con 4 gol fatti e ben 10 reti subite.
La Roma ha vinto il 66% di partite disputate nel 2025 considerando tutte le competizioni, ovvero 33 sulle 50 totali (5N, 12P); soltanto nel 2017 i giallorossi hanno registrato una percentuale maggiore di successi nella loro storia: il 68% (36/53).
La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A nel 2025: 82 - contando tre punti a vittoria da sempre ha fatto meglio nella sua storia nella competizione solo nell'anno solare 2016 (86), nel 2006 (86) e nel 2017 (88). In più, i giallorossi sono la formazione con più clean sheet (18) nel 2025 nel torneo e soltanto nel 2014 (20) hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un anno solare nel massimo campionato.
Nelle sue nove stagioni all'Atalanta (342 match in campionato), Gian Piero Gasperini è diventato il 2° allenatore con più panchine alla guida di un singolo club nella storia della Serie A, dietro solo a Giovanni Trapattoni con la Juventus (402). Il tecnico piemontese torna ad affrontare la Dea in Serie A per la prima volta dopo 9 anni e 233 giorni, ovvero da Genoa-Atalanta (1-2) del 15 maggio 2016; in più è rimasto imbattuto in 10 delle 14 gare da allenatore contro i bergamaschi nel massimo campionato (5V, 5N).
Gianluca Scamacca - cresciuto nelle giovanili della Roma, anche se non ha mai debuttato in un match ufficiale con la prima squadra giallorossa - ha disputato 252 minuti contro la Roma in Serie A senza segnare, record negativo per lui contro una singola avversaria nel torneo. Scamacca (una rete ogni 140 minuri di media) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol nell'anno solare 2025 in Serie A (min.5 reti), dietro solo a Mateo Retegui (un gol ogni 110') e Jacob Ondrejka (uno ogni 121').
Mile Svilar ha registrato diversi record nell'anno solare 2025 tra i portieri dei Big-5 campionati europei: 1° per clean sheet (18), 1° nella classifica della % di parate più alta (84% - min.10 match), 1° nella classifica dei gol evitati (ben 13) come differenza tra gol subiti, escl.autoreti (22) ed Expected Goals subiti in porta (35).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: