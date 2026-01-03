DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Roma? La gara tra Atalanta e Roma si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Roma? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Roma sarà Fabio Maresca Dove si gioca Atalanta - Roma? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Roma? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Roma? La gara tra Atalanta e Roma si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Roma? Il marcatore dell'Atalanta è stato Giorgio Scalvini al 12'

PREPARTITA

Atalanta - Roma è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Roma sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 164 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0

Attualmente l'Atalanta si trova 8° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 21 gol e ne ha subiti 19; la Roma ha segnato 20 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Atalanta ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Juventus e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Genoa vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol.

Atalanta e Roma si sono affrontate 126 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 33 volte, la Roma ha vinto 54 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Atalanta-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è l'avversaria contro cui l'Atalanta ha segnato più reti in Serie A: 149 gol in 126 sfide. I giallorossi conducono però con 54 successi rispetto alle 33 vittorie della Dea in questi 126 confronti nel massimo campionato, completano 39 pareggi.

L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei gare - tra cui le tre più recenti - di Serie A contro la Roma (1N), tanti successi quanti aveva ottenuto nelle precedenti 13 sfide contro i giallorossi nella competizione (5V, 5N, 3P). Più nel dettaglio, la Dea potrebbe ottenere quattro successi di fila contro la Roma per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Nonostante l'Atalanta abbia subito gol in tutte le ultime 15 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (26 reti concesse nel parziale), i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi tre incontri interni contro i giallorossi e non hanno mai registrato una serie più lunga di successi domestici consecutivi contro questa avversaria nel torneo.

L'Atalanta ha chiuso il 2025 con il 37.8% di vittorie in campionato (14V, 13N, 10P in 37 match): era dal 2016 (35.9%) che la Dea non terminava un anno solare con una percentuale di successi più bassa in Serie A.

Considerando le sfide tra le prime 10 squadre attualmente in classifica in Serie A, l'Atalanta è sia quella che ha guadagnato meno punti (4 in 7 match) sia l'unica a non aver ancora vinto contro queste formazioni (4N, 3P), con 4 gol fatti e ben 10 reti subite.

La Roma ha vinto il 66% di partite disputate nel 2025 considerando tutte le competizioni, ovvero 33 sulle 50 totali (5N, 12P); soltanto nel 2017 i giallorossi hanno registrato una percentuale maggiore di successi nella loro storia: il 68% (36/53).

La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A nel 2025: 82 - contando tre punti a vittoria da sempre ha fatto meglio nella sua storia nella competizione solo nell'anno solare 2016 (86), nel 2006 (86) e nel 2017 (88). In più, i giallorossi sono la formazione con più clean sheet (18) nel 2025 nel torneo e soltanto nel 2014 (20) hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un anno solare nel massimo campionato.

Nelle sue nove stagioni all'Atalanta (342 match in campionato), Gian Piero Gasperini è diventato il 2° allenatore con più panchine alla guida di un singolo club nella storia della Serie A, dietro solo a Giovanni Trapattoni con la Juventus (402). Il tecnico piemontese torna ad affrontare la Dea in Serie A per la prima volta dopo 9 anni e 233 giorni, ovvero da Genoa-Atalanta (1-2) del 15 maggio 2016; in più è rimasto imbattuto in 10 delle 14 gare da allenatore contro i bergamaschi nel massimo campionato (5V, 5N).

Gianluca Scamacca - cresciuto nelle giovanili della Roma, anche se non ha mai debuttato in un match ufficiale con la prima squadra giallorossa - ha disputato 252 minuti contro la Roma in Serie A senza segnare, record negativo per lui contro una singola avversaria nel torneo. Scamacca (una rete ogni 140 minuri di media) è il terzo giocatore con la miglior media minuti/gol nell'anno solare 2025 in Serie A (min.5 reti), dietro solo a Mateo Retegui (un gol ogni 110') e Jacob Ondrejka (uno ogni 121').

Mile Svilar ha registrato diversi record nell'anno solare 2025 tra i portieri dei Big-5 campionati europei: 1° per clean sheet (18), 1° nella classifica della % di parate più alta (84% - min.10 match), 1° nella classifica dei gol evitati (ben 13) come differenza tra gol subiti, escl.autoreti (22) ed Expected Goals subiti in porta (35).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: