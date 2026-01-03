Si ferma ancora l’Udinese che ha raccolto solamente 1 punto nelle ultime 3 giornate di campionati. La formazione di Runjaic rimane ancorata a 22 punti e mette a rischio l’11° posizione in classifica. Nel corso dell’ultima giornata del girone di andata i bianconeri faranno visita al Torino.

Girone d'andata altalenante per i bianconeri di Runjaic. L'Udinese è stata capace di sconfiggere Inter e Napoli nel corso della stagione per poi incappare in sconfitte con squadre di bassa classifica. I friulani hanno trovato il pareggio agli sgoccioli con la rete di Keinan Davis nella sfida contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato e ora occupano l'11° posto a quota 22 punti.10:47

I PRECEDENTI. 21 le sfide intercorse tra Como e Udinese in Serie A. 10 i successi friulani, 5 lariani e 6 pareggi. Allo Stadio Sinigaglia il bilancio è favorevole al Como con 7 vittorie a 5 per i biancoblu. 6 i pareggi.10:54

Le scelte di Fabregas. Butez tra i pali. Kempf e Ramon al centro della difesa con Van Der Brempt a destra e Moreno a sinistra. Perrone e Caqueret fanno da diga davanti alla difesa, lasciando liberi di agire in zona offensiva Vojvoda, Da Cunha e Rodriguez a supporto di Douvikas. Solo panchina per Nico Paz, pronto a colpire entrando a partita in corso. Squalificato Diego Carlos.11:57

Le scelte di Runjaic. Il tecnico tedesco sorprende scegliendo ancora Padelli per difendere la porta bianconera. Kristensen, Kabasele e Bertola compongono il terzetto difensivo. Centrocampo a 5 con Zanoli e Kamara larghi sulle fasce, al centro agiscono Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Tandem d'attacco collaudatissimo composto da Davis e Zaniolo.12:08

PREPARTITA

Como - Udinese è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Udinese sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 127 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 7.4 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Como ha segnato 23 gol e ne ha subiti 12; l'Udinese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29.

In casa Como ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-3 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol.

Como e Udinese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 5 volte, l'Udinese ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Como-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una serie di tre sconfitte consecutive (inclusa quella a tavolino del 18 dicembre 2002), il Como ha vinto il match più recente contro l'Udinese in Serie A (4-1 il 20 gennaio 2025) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i friulani per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato.

Tutte le cinque vittorie che il Como ha ottenuto contro l'Udinese in Serie A sono arrivate in match casalinghi. Tra le squadre contro cui i lariani hanno ottenuto il 100% dei successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico, quella friulana è l'avversaria contro la quale ne hanno collezionati di più (cinque, appunto).

Dalla settima giornata di questa Serie A, il Como non ha subito gol in sei delle 10 partite giocate; nello stesso periodo, solo la Lazio ha registrato più clean sheet (sette) - a quota sei anche l'Inter. I lariani avevano collezionato lo stesso numero di gare con la porta inviolata nelle precedenti 26 sfide del massimo campionato.

Il Como (4V, 3N) è una delle sole tre squadre ancora imbattute in match casalinghi in questa Serie A, assieme a Juventus e Napoli. L'unica formazione lombarda ad avere evitato la sconfitta in ciascuna delle prime otto gare interne di un singolo massimo campionato nelle ultime 10 stagioni è stata l'Inter (due volte, la prima nel 2017/18 e la seconda nel 2021/22).

L'Udinese ha incassato 28 reti nelle prime 17 partite di questa Serie A; l'ultima volta in cui la squadra friulana ha subito più gol dopo 18 gare giocate nella competizione risale alla stagione 2001/02 (31).

L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle precedenti quattro (1P). Nel periodo - dalla 5ª giornata in avanti - solo la Fiorentina ha conquistato meno punti (due) dei friulani (quattro, al pari del Pisa) lontano da casa nel massimo campionato.

Da una parte, soltanto la Roma conta più recuperi offensivi (124) dell'Udinese (120) in questo campionato; dall'altra, secondo il valore PPDA, il Como è la squadra che pressa più alto nella Serie A 2025/26 (8.6 per i lariani).

Il Como è, con il Lecce, una delle due squadre a non avere ancora segnato su rigore in questa Serie A; l'Udinese, invece, ha subito quattro gol dal dischetto nel torneo in corso: record, a pari merito con il Sassuolo.

Nico Paz ha realizzato sei gol in 16 partite di questo campionato: tanti quanti quelli segnati in 35 sfide nella Serie A 2024/25; tra i calciatori con più di 10 marcature e più di 10 assist (12G+14A per il centrocampista dei lariani) nelle ultime due stagioni nei top-10 campionati europei, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo rispetto al classe 2004 del Como.

Keinan Davis ha segnato cinque gol nella Serie A 2025/2026 - uno in più di quelli realizzati in cinque stagioni tra Premier League e Serie A (quattro) - fornendo anche due assist vincenti, ovvero tanti quanti quelli collezionati nella sua precedente esperienza in queste competizioni. Inoltre, l'attaccante dell'Udinese ha giocato 14 partite da titolare nel torneo in corso, mentre tra il 2019/20 e il 2024/25, ne contava in totale 15 (cinque con l'Aston Villa, 10 con i friulani).

