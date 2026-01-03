Il Como non è brillante come lo è stato nei primi 45 minuti ma batte l’Udinese di misura grazie al rigore trasformato da Da Cunha al 18° minuto di gioco. Una sola occasione da rete per i friulani non sfruttata da Ekkelenkamp in avvio di ripresa. Il Como si conferma la miglior difesa del campionato per quanto riguarda le partite casalinghe. Solamente 3 le reti subite nel girone d’andata tra le mura del Sinigaglia.
Il Como mette la seconda e si avvicina alla Juventus portandosi a 30 punti. Nella prossima giornata di campionato i lariani saranno ospitati dal Pisa.
Si ferma ancora l’Udinese che ha raccolto solamente 1 punto nelle ultime 3 giornate di campionati. La formazione di Runjaic rimane ancorata a 22 punti e mette a rischio l’11° posizione in classifica. Nel corso dell’ultima giornata del girone di andata i bianconeri faranno visita al Torino.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:28
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA! Como-Udinese 1-014:26
90'+4'
Ripartenza Como allo scadere. Nico Paz riceve sulla bandierina da Alex Valle e prende il fallo.14:25
90'+2'
Palla incrociata di Nico Paz sul taglio profondo di Perrone. Palla facile per Padelli che va al rilancio veloce.14:23
90'
4 minuti di recupero.14:21
90'
5° sostituzione Como. Esce Ignace Van der Brempt ed entra Ivan Smolcic.14:21
89'
4° sostituzione Como. Esce Mërgim Vojvoda ed entra Stefan Posch.14:20
88'
Sfuma l'azione d'attacco dell'Udinese che spinge con convinzione ma non trova l'idea vincente per superare la difesa lariana. Ancora nessun tiro nello specchio per la formazione friulana.14:20
86'
Vojvoda supera Ehizibue che entra in tackle senza trovare il pallone. Altro giallo estratto da Arena.14:17
86'
Sugli sviluppi Kuhn arriva a colpire col mancino da fuori area. Palla alta non di molto.14:17
85'
Non smette di spingere il Como che conquista calcio d'amgolo sull'opposizione di Solet.14:16
85'
5° sostituzione Udinese. Esce Jurgen Ekkelenkamp ed entra Idrissa Gueye.14:16
80'
Runjaic ridisegna i bianconeri cercando il forcing finale alla ricerca del pareggio. 14:11
80'
4° sostituzione Udinese. Esce Alessandro Zanoli ed entra Iker Bravo.14:11
79'
3° sostituzione Como. Esce Alberto Moreno ed entra Álex Valle.14:10
79'
2° sostituzione Como. Esce Jesús Rodríguez ed entra Nicolas Kühn.14:10
78'
Zaniolo affonda sulla destra e serve per Ehizibue. La difesa del Como recuperare e Da Cunha disimpegna con il tacco.14:10
76'
Palla lunga per Davis che controlla e ne salta 2 entrando in area di rigore. Il gioco viene però fermato per la sua posizione di partenza irregolare.14:08
75'
3° sostituzione Udinese. Esce Jakub Piotrowski ed entra Kingsley Ehizibue.14:07
75'
2° sostituzione Udinese. Esce Christian Kabasele ed entra Oumar Solet.14:05
73'
Vojvoda da fuori, defilato a destra. Palla sopra la traversa.14:04
70'
Ammonito Kabasele per un fallo a centrocampo su Douvikas.14:02
69'
Palla dalla sinistra a cercare la testa di Zaniolo. Esce altissimo Butez.14:00
69'
1° sostituzione Como. Esce Maxence Caqueret ed entra Nico Paz.13:59
67'
Zanoli salta Jesus Rodriguez che prima lo trattiene e poi entra in scivolata completamente fuori tempo. Giallo per lo spagnolo.13:58
65'
L'Udinese palleggia nelle retrovie alla ricerca di spazi tra le maglie avversarie.13:57
62'
Ha ripreso fiducia il Como dopo gli errori di inizio ripresa e il gol annulllato agli avversari. 13:54
60'
CHE TRAVERSA! Douvikas fa partire un bolide da centro area, leggermente defilato a sinistra, e colpisce la parte sotto della traversa col pallone che rimbalza sulla riga e schizza fuori dalla porta.13:52
60'
Ancora bene Caqueret che serve a centro area Douvikas. Il greco si addormenta e subisce il ritorno della difesa friulana.13:51
58'
Caqueret da fuori trova la deviazione di Miller in corner.13:49
55'
GOL ANNULLATO ALL'UDINESE. Posizione irregolare di Zaniolo che riceve da Miller sull'ennessimo errore in uscita del Como. Zaniolo con un gioco di piedi impressionante salta Butez e insacca a porta vuota.13:49
55'
Primi 10 minuti del secondo tempo archiviati. Il Como commette decisamente più errori rispetto alla prima frazione e l'Udinese prova a prendere progressivamente fiducia.13:46
52'
L'Udinese prova a stazionare in attacco. Cross dalla destra a cercare la testa di Davis che viene anticipato da Ramon.13:43
51'
Zaniolo prova a sgusciare in mezzo a tre avversari ma viene fermato da Kempf che va da Butez per far ripartire il palleggio lariano.13:42
49'
Douvikas cerca la porta con il destro da posizione defilata e impossibile. Palla comoda per Padelli.13:40
48'
OCCASIONE UDINESE! Ekkelenkamp ha l'occasione per il pareggio dopo una palla persa dalla difesa del Como. Colpo di destro al limite dell'area da posizione centrale a cercare il palo alla sinistra di Butez. Palla a lato di nulla.13:39
46'
Approccio aggressivo dell'Udinese alla seconda frazione. Subito un corner conquistato dalla squadra di Runjaic.13:37
46'
1° sostituzione Udinese. Esce Hassane Kamara ed entra Lennon Miller.13:35
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotola nella metà campo dell'Udinese.13:36
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.13:22
Un buon Como chiude in vantaggio per 1-0 i primi 45 minuti. Decisava la rete di da Cunha su calcio di rigore al minuto 18. Udinese mai veramente pericolosa nel corso della prima frazione, mentre il Como è andato vicino al gol del raddoppio negli ultimi istanti del primo tempo.13:22
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Arena fischia la fine senza far battere il calcio d'angolo a tempo scaduto. Como-Udinese 1-013:20
45'+2'
OCCASIONE COMO ALLO SCADERE! Sempre Rodriguez dalla sinistra cerca il mancino a incrociare. Perrone la devia di tacco vicino alla porta e trova un grandissimo riflesso di Padelli a mettere il pallone in corner.13:20
45'
1 minuto di recupero.13:18
45'
Zaniolo riceve in area di rigoree con lo stop disorienta l'avversario. Scivola però l'attaccante ex Inter e Roma rallentando l'azione offensiva. Prova a servire Ekkelenkamp al limite dell'area che però viene anticipato dalla difesa comasca.13:18
43'
Jesus Rodriguez ci prova da fuori. Palla centrale che non impensierisce Padelli.13:16
41'
Sfuma l'offensiva del Como. Caqueret tocca di mano e Arena ferma giustamente il gioco.13:14
39'
Azione poderosa di Davis che si destreggia in mezzo a 3 a centrocampo e si fa 50 metri palla al piede. Ramon chiude in corner.13:12
37'
Bel pallone di Da Cunha in profondità per Douvikas sul taglio orizzontale del greco. Grande chiusura di Kabasele che vince il duello fisico.13:10
36'
Il Como costruisce benissimo al limite dell'area di rigore friulana ma non affonda il colpo cercando l'extra-pass. Si salva la difesa bianconera.13:09
33'
Da Cunha batte il calcio piazzato da destra e va a centro area. Sulla palla messa fuori dalla difesa arriva Alberto Moreno che carica il sinistro e calcia sopra la traversa.13:05
32'
Duro l'intervento di Kamara su Caqueret. Cartellino giallo inevitabile.13:04
30'
Kristensen sporca il cross da interno area di rigore di Caqueret togliendo la palla dalla testa di Rodriuez.13:03
28'
Ancora un'azione creata da Jesus Rodriuguez che salta Piotrowski fintando di andare sul suo sinistro. Se la porta invece sul destro e prova a piazzarla sul palo lontano. La palla non gira e termina sul fondo.13:01
26'
Van der Brempt in verticale per Caqueret. La palla, appena troppo lunga, arriva tra i guantoni di Padelli.13:01
24'
Altro schema da calcio da fermo per il Como con Da Cunha che batte corto un angolo da sinistra per poi andare al cross col mancino. Palla allontanata dalla difesa friulana.13:04
22'
Kabasele respinge dal centro della difesa con la palla che arriva a Davis che controlla ma si trova immediatamente circondato da 3 centrocampisti in maglia biancoblu. Pressing altissimo e costante del Como.12:55
21'
Fase concitata della partita con l'Udinese che prova a reagire e il Como a colpire in ripartenza.12:53
18'
GOOL!! COMO-Udinese 1-0!! Gol di Lucas Da Cunha!! Batte centralmente da Cunha con Padelli che si lancia sulla sua sinistra.
CALCIO DI RIGORE COMO! Ingenuità di Piotrowski che trattiene Alberto Moreno per il braccio. Nessun dubbio per Arena che indica immediatamente il dischetto.12:50
16'
Altro pallone perso dalla difesa dell'Udinese. Troppo debole il passaggio per Piotrowski su cui arriva l'anticipo di Jesus Rodriguez che da sinistra cerca il mancino a incrociare senza trovare lo specchio.12:49
13'
Pasticcia la difesa del Como. Zaniolo recupera palla e vede Butez fuori dai pali. Fuori misura il suo tentativo dalla distanza.12:46
11'
Punizione sulla trequarti destra per il Como. Non riesce lo schema ai biancoblu, palla troppo lunga per Douvikas.12:43
9'
Da Cunha va profondo da Alberto Moreno sulla sinistra. Si impegna il terzino spagnolo ma la palla è troppo lunga.12:42
8'
Rodriguez crossa da sinistra sul secondo palo. Kamara anticipa Vojvoda e mette fuori.12:40
7'
Kamara conquista rimessa laterale e prova a velocizzare servendo in profondità per Keinan Davis. Butez capisce le intenzione del bianconero e anticipa l'attaccante.12:39
4'
Tackle decisivo di Kabasele che intercetta una verticalizzazione molto pericolosa e ferma l'azione d'attacco lariana.12:37
2'
Brutta palla persa dall'Udinese battendo un calcio piazzato da posizione arretrata. Douvikas ruba palla ma non si sviluppa bene l'offensiva del Como con la palla che finisce sul fondo.12:35
INIZIA LA PARTITA! Dopo una falsa partenza, fischia Arena e il Como muove il primo pallone della partita.12:32
Le squadre scendono sul terreno di gioco. E' tutto pronto per l'inizio di Como-Udinese!12:29
Le scelte di Runjaic. Il tecnico tedesco sorprende scegliendo ancora Padelli per difendere la porta bianconera. Kristensen, Kabasele e Bertola compongono il terzetto difensivo. Centrocampo a 5 con Zanoli e Kamara larghi sulle fasce, al centro agiscono Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Tandem d'attacco collaudatissimo composto da Davis e Zaniolo.12:08
Le scelte di Fabregas. Butez tra i pali. Kempf e Ramon al centro della difesa con Van Der Brempt a destra e Moreno a sinistra. Perrone e Caqueret fanno da diga davanti alla difesa, lasciando liberi di agire in zona offensiva Vojvoda, Da Cunha e Rodriguez a supporto di Douvikas. Solo panchina per Nico Paz, pronto a colpire entrando a partita in corso. Squalificato Diego Carlos.11:57
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 3-5-2. Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. 11:48
A disposizione Como. Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. 11:47
FORMAZIONE UFFICIALE COMO. 4-2-3-1. Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas.13:03
I PRECEDENTI. 21 le sfide intercorse tra Como e Udinese in Serie A. 10 i successi friulani, 5 lariani e 6 pareggi. Allo Stadio Sinigaglia il bilancio è favorevole al Como con 7 vittorie a 5 per i biancoblu. 6 i pareggi.10:54
Il direttore di gara designato è il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Arena dirige il Como per la 7° volta in carriera con i lariani che hanno vinto in tutte le occasioni.10:50
Girone d'andata altalenante per i bianconeri di Runjaic. L'Udinese è stata capace di sconfiggere Inter e Napoli nel corso della stagione per poi incappare in sconfitte con squadre di bassa classifica. I friulani hanno trovato il pareggio agli sgoccioli con la rete di Keinan Davis nella sfida contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato e ora occupano l'11° posto a quota 22 punti.10:47
Il Como, archiviate le sconfitte con Inter e Roma, riparte dal successo esterno al Via del Mare battendo il Lecce con un netto 3-0 (in rete Nico Paz, Douvikas e Ramon). I lariani si trovano al 6° posto con 27 punti.10:43
Siamo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia! Il Como di Cesc Fabregas ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.10:31
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como e Udinese, gara valida per la 18° giornata di Serie A.10:30
Attualmente Como si trova 6° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Como ha segnato 23 gol e ne ha subiti 12; l'Udinese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29.
In casa Como ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-3 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol.
Como e Udinese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 5 volte, l'Udinese ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Como-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una serie di tre sconfitte consecutive (inclusa quella a tavolino del 18 dicembre 2002), il Como ha vinto il match più recente contro l'Udinese in Serie A (4-1 il 20 gennaio 2025) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i friulani per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato.
Tutte le cinque vittorie che il Como ha ottenuto contro l'Udinese in Serie A sono arrivate in match casalinghi. Tra le squadre contro cui i lariani hanno ottenuto il 100% dei successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico, quella friulana è l'avversaria contro la quale ne hanno collezionati di più (cinque, appunto).
Dalla settima giornata di questa Serie A, il Como non ha subito gol in sei delle 10 partite giocate; nello stesso periodo, solo la Lazio ha registrato più clean sheet (sette) - a quota sei anche l'Inter. I lariani avevano collezionato lo stesso numero di gare con la porta inviolata nelle precedenti 26 sfide del massimo campionato.
Il Como (4V, 3N) è una delle sole tre squadre ancora imbattute in match casalinghi in questa Serie A, assieme a Juventus e Napoli. L'unica formazione lombarda ad avere evitato la sconfitta in ciascuna delle prime otto gare interne di un singolo massimo campionato nelle ultime 10 stagioni è stata l'Inter (due volte, la prima nel 2017/18 e la seconda nel 2021/22).
L'Udinese ha incassato 28 reti nelle prime 17 partite di questa Serie A; l'ultima volta in cui la squadra friulana ha subito più gol dopo 18 gare giocate nella competizione risale alla stagione 2001/02 (31).
L'Udinese ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in Serie A (1N, 4P), dopo che aveva ottenuto tre successi nelle precedenti quattro (1P). Nel periodo - dalla 5ª giornata in avanti - solo la Fiorentina ha conquistato meno punti (due) dei friulani (quattro, al pari del Pisa) lontano da casa nel massimo campionato.
Da una parte, soltanto la Roma conta più recuperi offensivi (124) dell'Udinese (120) in questo campionato; dall'altra, secondo il valore PPDA, il Como è la squadra che pressa più alto nella Serie A 2025/26 (8.6 per i lariani).
Il Como è, con il Lecce, una delle due squadre a non avere ancora segnato su rigore in questa Serie A; l'Udinese, invece, ha subito quattro gol dal dischetto nel torneo in corso: record, a pari merito con il Sassuolo.
Nico Paz ha realizzato sei gol in 16 partite di questo campionato: tanti quanti quelli segnati in 35 sfide nella Serie A 2024/25; tra i calciatori con più di 10 marcature e più di 10 assist (12G+14A per il centrocampista dei lariani) nelle ultime due stagioni nei top-10 campionati europei, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo rispetto al classe 2004 del Como.
Keinan Davis ha segnato cinque gol nella Serie A 2025/2026 - uno in più di quelli realizzati in cinque stagioni tra Premier League e Serie A (quattro) - fornendo anche due assist vincenti, ovvero tanti quanti quelli collezionati nella sua precedente esperienza in queste competizioni. Inoltre, l'attaccante dell'Udinese ha giocato 14 partite da titolare nel torneo in corso, mentre tra il 2019/20 e il 2024/25, ne contava in totale 15 (cinque con l'Aston Villa, 10 con i friulani).
