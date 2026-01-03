Dopo l'1-1 della prima frazione con le reti di Colombo e Leris, nella seconda ci prova maggiormente il Genoa che va vicino al vantaggio con Thorsby, poi il Pisa ha la chance con Piccinini ma non riesce a bucare il muro rossoblu. Nel finale, nonostante le mosse di De Rossi e Gilardino, viene fuori la stanchezza di entrambe le formazioni e il match si chiude in pareggio, buono per fermare le rispettive emorragie di punti ma quasi inutile per la posizione in classifica di entrambe.
Cambia poco nella classifica di entrambe: il Genoa sale a 15 punti, sempre dietro al Lecce che ha però due gare in meno, il Pisa aggancia il Verona a 12 ma i veneti saranno impegnati domani e potranno approfittare del pareggio tra rossoblu e nerazzurri.
Nel prossimo turno il Genoa sarà impegnato a San Siro contro il Milan, per il Pisa c'è invece il Como a domicilio.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+7'
Triplice fischio al Ferraris. Genoa-Pisa termina 1-1.16:58
90'+6'
Fuorigioco di Nzola, si gioca oltre i cinque di recupero concessi da Chiffi.16:57
90'+4'
Spinge il Genoa a caccia del vantaggio in extremis ma il Pisa sembra in grado di reggere l'urto.16:56
90'+3'
Si gioca pochissimo in queste battute finali del match caratterizzate da tantissime interruzioni.16:55
90'+2'
Proteste veementi della panchina rossoblu, oltre che del pubblico di casa, all'indirizzo del direttore di gara che non aveva concesso l'ingresso in campo di Ostigard dopo le cure mediche.16:54
90'+1'
Genoa senza Ostigard, rimasto a terra dolorante dopo l'intervento su Nzola.16:52
90'
Cinque minuti di recupero.16:54
90'
Nzola duella con Marcandalli e Ostigard, guadagnando un tiro dalla bandierina per i suoi.16:52
89'
Chiffi mostra il rosso a Caridi, vice di Gilardino.16:51
87'
Vitinha strappa il pallone a Touré col fisico, poi guadagna un fallo prezioso sull'out di sinistra.16:49
85'
Marin vede Leali fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un destro da centrocampo, la palla esce abbondantemente a lato della porta genoana.16:47
84'
Sostituzione Genoa: esce Sebastian Otoa, entra Alessandro Marcandalli.16:45
84'
Otoa non sembra farcela, gioco fermo per l'ingresso dei sanitari rossoblu.16:45
82'
Calabresi atterra Vitinha da dietro e viene ammonito da Chiffi.16:44
82'
Pisa che appare più energico e reattivo rispetto al Genoa in questo finale di gara.16:43
81'
OCCASIONE PISA! Palla al limite dell'area piccola per Piccinini, il centrocampista ospite ci prova due volte col destro, sempre murato dalla difesa di casa.16:43
81'
Torna a farsi vedere il Pisa che guadagna un corner dalla destra.16:42
78'
Cross di Martin dalla sinistra, respinto da Calabresi ma il Genoa rimane in zona offensiva con un altro cross dello spagnolo, stavolta direttamente tra le braccia di Semper.16:39
76'
Sostituzione Genoa: esce anche Brooke Norton-Cuffy, entra Mikael Ellertsson.16:37
76'
Sostituzione Genoa: fuori Lorenzo Colombo, dentro Caleb Ekuban.16:37
74'
Possesso palla prolungato da parte del Genoa, per ora sterile e senza sbocchi in fase offensiva.16:35
72'
Sostituzione Pisa: esce anche Stefano Moreo, al suo posto dentro M'Bala Nzola.16:34
72'
Sostituzione Pisa: esce uno stremato Giovanni Bonfanti, al suo posto entra Arturo Calabresi.16:34
70'
Proteste plateali di Colombo all'indirizzo di Chiffi per un corner non concesso al Genoa, il direttore di gara lo richiama verbalmente.16:32
68'
Touré lotta con Martin nei pressi della bandierina ma non riesce a tenere in campo il pallone. Si riparte con una rimessa dal fondo per il Genoa.16:29
64'
Sostituzione Genoa: fuori Morten Thorsby, dentro Jeff Ekhator.16:25
64'
Palla pericolosa in area pisana, Ostigard e Thorsby non riescono a impattare il pallone tagliato di Martin ma è tutto fermo per fuorigioco.16:25
63'
Subito un intervento in ritardo del neo entrato su Vitinha. Punizione in zona offensiva per il Pisa.16:24
62'
Sostituzione Pisa: problema fisico per Raul Albiol che lascia il posto ad Antonio Caracciolo.16:24
61'
Confusione in area genoana, ci prova Raul Albiol col destro basso trovando la respinta della difesa di casa.16:22
60'
Rimessa lunga in area di Canestrelli, Touré prova la girata col destro guadagnando un calcio d'angolo.16:21
58'
Sostituzione Pisa: esce anche Mehdi Leris, al suo posto entra Marius Marin.16:22
58'
Sostituzione Pisa: fuori Malthe Hojholt, dentro Gabriele Piccinini.16:20
56'
OCCASIONE GENOA! Cross di Martin dalla sinistra, Thorsby ci prova in torsione di testa trovando la gran risposta di Semper che toglie la palla dall'angolino basso alla propria sinistra.16:18
54'
Girata in area piccola di Bonfanti, Leris viene anticipato da Vasquez sul secondo palo.16:16
53'
Vasquez cerca Vitinha in verticale, Canestrelli ci mette il fisico e copre l'uscita della palla a fondo campo. Rimessa per il Pisa.16:14
51'
Vitinha viene fermato con le cattive da Canestrelli sull'out di sinistra. Arriva il giallo per il difendore ospite.16:13
50'
Buon inizio di secondo tempo da parte del Genoa, il Pisa per ora attende e si difende.16:12
48'
Malinovskyi prova a imbeccare Vitinha tra le linee, Raul Albiol capisce tutto ma serve Thorsby che sbaglia però il controllo e restituisce palla all'ex Real Madrid.16:10
46'
Fuorigioco di Colombo sul primo attacco dei padroni di casa.16:08
46'
Si ricomincia!16:07
Parità al Ferraris tra le squadre di De Rossi e Gilardino dopo i primi 45 minuti. I padroni di casa sbloccano il risultato col sinistro chirurgico di Colombo al 15', poi però perdono progressivamente campo e il Pisa ne approfitta con Leris, prima fermato da Leali e dalla traversa, poi in gol a porta vuota dopo un'uscita non perfetta del portiere genoano.15:53
45'+3'
Fine primo tempo. Genoa-Pisa è 1-1, reti di Colombo al 15' e Leris al 38'.15:51
45'+2'
Frendrup allontana in fallo laterale il corner battuto basso da Angori.15:49
45'+1'
Altro intevento difettoso di Leali che esce male e per poco non viene beffato da un cross di Touré dalla destra. Il portiere rossoblu si salva toccando la palla in corner.15:48
45'
Tre minuti di recupero.15:47
45'
Cross di Colombo dalla destra, respinto da Aebischer. Torna a farsi vedere il Genoa dopo una lunga fase di marca pisana.15:47
44'
Sgambetto di Leris ai danni di Colombo, Chiffi estra il secondo giallo del match.15:46
43'
Sponda di Touré in area piccola, si salva in qualche modo la difesa genoana, ormai sotto pressione da una decina di minuti abbondante.15:45
40'
Grandi proteste dei padroni di casa ma il team arbitrale convalida, confermando lo scontro di Leali con Vasquez e non con un giocatore avversario.15:42
38'
GOL! Genoa-PISA 1-1! Rete di Leris. Uscita difettosa di Leali che si scontra con Vasquez e perde palla, Leris insacca a porta vuota con un destro morbido. Si torna in parità al Ferraris.
Malinovskyi interviene da dietro su Meister e viene ammonito da Chiffi.15:39
36'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i toscani che rimangono però in possesso della sfera.15:38
35'
Buon momento del Pisa che guadagna un calcio d'angolo dalla destra.15:37
33'
TRAVERSA DEL PISA! Ripartenza degli ospiti che mandano Angori al cross dalla sinistra, Leris centra la porta di testa ma Leali dice di no aiutandosi con il legno.15:36
31'
Punizione per il Pisa sulla trequarti offensiva, Angori crossa tagliato in area dove c'è Ostigard a svettare su tutti per allontanare la palla.15:34
30'
Cross insidioso di Bonfanti dalla sinistra, Leali è costretto a uscire coi pugni per anticipare Touré.15:32
30'
Malinovskyi prova il sinistro dal limite, murato dalla difesa pisana.15:32
28'
Destro di Frendrup da dentro l'area, c'è però solo potenza nella sua conclusione che termina direttamente in gradinata Nord.15:30
25'
Angori prova a superare Norton-Cuffy sull'out di sinistra ma il giocatore inglese tiene nell'uno contro uno e guadagna una rimessa laterale.15:28
25'
Thorsby giù al limite dell'area avversaria, Chiffi lascia correre tra le proteste del norvegese.15:27
22'
Non si allenta la presa della squadra di De Rossi che sta tenendo alto il ritmo del match, costringendo il Pisa nella propria metà campo.15:24
19'
Cross dalla sinistra di Vasquez, Colombo e Vitinha riescono solo a sfiorare di testa dal cuore dell'area.15:21
17'
Attacca ancora il Genoa che non sembra accontentarsi del vantaggio.15:21
15'
GOL! GENOA-Pisa 1-0! Rete di Colombo. Il numero 29 rossoblu, dopo un rimpallo favorevole, si porta la palla sul sinistro con un colpo di tacco e infila Semper con una rasoiata all'angolino basso dalla parte opposta. Genoa in vantaggio.
Ribaltamento di fronte, Moreo cerca Meister in area dalla sinistra, ci pensa Ostigard a intervenire mandando la palla in fallo laterale.15:15
12'
OCCASIONE GENOA! Vitinha entra in area dalla destra e calcia a giro col sinistro, Semper ci arriva a mano aperta alla propria destra.15:14
10'
Ci pensa Semper a risolvere la situazione bloccando in presa alta il tiro dalla bandierina di Vitinha.15:12
9'
Leris devia in corner un cross di Martin dalla sinistra, opportunità su palla inattiva per i padroni di casa.15:11
8'
Risponde il Genoa con la combinazione tra Colombo e Vitinha, il portoghese ci prova col destro stretto sul primo palo da posizione defilata, trovando solo l'esterno della rete.15:10
7'
OCCASIONE PISA! Moreo appoggia orizzontalmente per Leris, il suo destro in diagonale viene toccato con la punta delle dita da Leali. Chiffi non ravvisa però la deviazione del portiere genoano e assegna una rimessa dal fondo ai padroni di casa.15:09
6'
Due errori consecutivi di Otoa, prima in anticipo a vuoto su Meister, poi in palleggio nella propria metà campo. Ne approfitta il Pisa per alzare il baricentro e portarsi a ridosso dell'area rossoblu.15:08
4'
E' lo stesso spagnolo che si incarica della battuta, il suo cross in area trova Vasquez pronto al colpo di testa ma la conclusione del capitano rossoblu è debole e facilmente parabile da Semper.15:07
3'
Manovra maggiormente il Genoa che conquista un fallo con Martin sulla trequarti offensiva.15:05
Angori prova il cross dalla sinistra, respinto dalla difesa del Genoa che non riesce poi a distendersi in contropiede. Recuperano bene gli uomini di Gilardino a chiudere tutti gli spazi.15:04
Si comincia!15:02
Si osserva un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'incendio di Crans-Montana.15:01
Squadre in campo al Ferraris, si attende solo il via al match!14:57
Cambia tanto invece Gilardino dopo lo 0-2 interno contro la Juventus. Davanti al confermato Semper ci saranno infatti Raul Albiol e Bonfanti con Canestrelli, Caracciolo e Calabresi si accomodano in panchina. In mezzo al campo c'è spazio per Hojholt per l'assente Vural, confermati invece Aebischer e Leris in mediana, con Touré e Angori sulle fasce. In attacco trova ancora una maglia da titolare Moreo ma al suo fianco c'è Meister e non Tramoni. In panchina si rivede Nzola dopo la squalifica e la convocazione in Coppa d'Africa.14:45
De Rossi ne cambia solo tre rispetto alla sconfitta con la Roma: in avanti con Vitinha c'è Colombo al posto di Ekuban, a centrocampo con Frendrup e Malinovskyi trova spazio Thorsby con Ellertsson inizialmente in panchina. Per il resto, rientra Leali tra i pali dopo la squalifica, confermati poi il trio Otoa-Ostigard-Vasquez a difenderlo, Martin a sinistra e Norton-Cuffy a destra.14:59
FORMAZIONE UFFICIALE PISA: 3-5-2 anche per gli ospiti. Semper - Raul Albiol, Canestrelli, Bonfanti - Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori - Moreo, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Caracciolo, Marin, Tramoni, Buffon, Nzola, Esteves, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran.14:40
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-5-2 per i padroni di casa. Leali - Ostigard, Otoa, Vasquez - Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin - Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson.14:37
Dirige il match Chiffi, coadiuvato da Peretti e Colarossi. Il quarto ufficiale è Calzavara mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e Nasca.14:34
Al Ferraris va in scena uno scontro chiave per la lotta salvezza, è infatti il Pisa dell'ex Gilardino a far visita ai rossoblu di De Rossi, con le due squadre separate da soli tre punti e invischiate da inizio campionato nella parte bassa della classifica. Fischio d'inizio alle ore 15.14:33
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Pisa, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.14:29
PREPARTITA
Genoa - Pisa è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Pisa sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
140
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
13
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.3
Falli per cartellino
10.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 1 vittoria, 9 pareggi e 8 sconfitte). Il Genoa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; il Pisa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 25.
In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e la Roma ottenendo 0 punti. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-1 mentre Il Pisa ha incontrato la Juventus perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.
Genoa e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 2 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Genoa-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa non ha perso nessuno dei sei precedenti contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e quattro pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo - sei anche contro il Crotone.
Il bilancio dei confronti tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità, con otto successi per parte e 12 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime cinque partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo).
Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto per cinque gare (3V, 2N) sotto la guida di Domenico Criscito e Daniele De Rossi; i liguri non registrano una striscia più lunga di sconfitte consecutive nella competizione da dicembre 2021 (con Andriy Shevchenko in panchina).
Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne con Daniele De Rossi in panchina (1V, 1N), il Genoa ha perso le due più recenti e potrebbe incassare tre sconfitte casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima, in generale, infatti, risale alle ultime tre partite giocate al Ferraris nella scorsa edizione del torneo, con Patrick Vieira come allenatore.
Il Pisa non è riuscito a segnare in 10 delle 17 partite stagionali di Serie A; nei maggiori 10 campionati europei solo lo Slovácko (12) e il Real Oviedo (13) hanno fatto peggio finora (a quota 10 anche Eyüpspor, Baník Ostrava e Wolverhampton Wanderers - senza considerare la partita dei Wolves del 30/12).
Il Pisa ha pareggiato cinque delle otto trasferte giocate finora in questo campionato (3P): record di match esterni terminati in parità per una singola squadra nella Serie A 2025/26.
Il Genoa ha pareggiato nelle ultime quattro occasioni la prima partita di gennaio in Serie A: tante volte quante nei precedenti 25 anni nella competizione; inoltre, in queste ultime quattro gare, nessuna delle due squadre in campo è mai riuscita a segnare più di un gol (tre 1-1, seguiti da uno 0-0).
Il Genoa ha subito sette gol nei primi 20 minuti di gioco in questa Serie A, inclusi i due contro la Roma nell'ultimo turno di campionato: primato negativo, condiviso con Hellas Verona e Sassuolo (entrambe sette). Il Pisa, invece, ha segnato due reti nello stesso intervallo: meglio solo del Bologna (uno), del Cagliari e dell'Hellas Verona (zero).
Jeff Ekhator, a segno nell'ultima gara di Serie A, ha già preso parte a una rete per due partite consecutive nella competizione (gol e assist nell'ottobre 2024); tra i calciatori con almeno due marcature nelle ultime due stagioni del massimo campionato è il più giovane (nato l'11/11/2006).
Stefano Moreo ha realizzato tre gol, tutti in trasferta, in questo campionato: tra Serie A e Serie B non ha mai fatto meglio fuori casa in un'intera stagione, con tre reti anche nel 2022/23 (con Brescia e Pisa) e nel 2018/19 (con il Palermo). Inoltre, tra i calciatori che hanno segnato solo fuori casa nel torneo in corso, soltanto Andrea Pinamonti ha trovato più marcature (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: