Cambia poco nella classifica di entrambe: il Genoa sale a 15 punti, sempre dietro al Lecce che ha però due gare in meno, il Pisa aggancia il Verona a 12 ma i veneti saranno impegnati domani e potranno approfittare del pareggio tra rossoblu e nerazzurri.

Dopo l'1-1 della prima frazione con le reti di Colombo e Leris, nella seconda ci prova maggiormente il Genoa che va vicino al vantaggio con Thorsby, poi il Pisa ha la chance con Piccinini ma non riesce a bucare il muro rossoblu. Nel finale, nonostante le mosse di De Rossi e Gilardino, viene fuori la stanchezza di entrambe le formazioni e il match si chiude in pareggio, buono per fermare le rispettive emorragie di punti ma quasi inutile per la posizione in classifica di entrambe.

Dirige il match Chiffi, coadiuvato da Peretti e Colarossi. Il quarto ufficiale è Calzavara mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e Nasca.14:34

Cambia tanto invece Gilardino dopo lo 0-2 interno contro la Juventus. Davanti al confermato Semper ci saranno infatti Raul Albiol e Bonfanti con Canestrelli, Caracciolo e Calabresi si accomodano in panchina. In mezzo al campo c'è spazio per Hojholt per l'assente Vural, confermati invece Aebischer e Leris in mediana, con Touré e Angori sulle fasce. In attacco trova ancora una maglia da titolare Moreo ma al suo fianco c'è Meister e non Tramoni. In panchina si rivede Nzola dopo la squalifica e la convocazione in Coppa d'Africa.14:45

E' lo stesso spagnolo che si incarica della battuta, il suo cross in area trova Vasquez pronto al colpo di testa ma la conclusione del capitano rossoblu è debole e facilmente parabile da Semper.15:07

Parità al Ferraris tra le squadre di De Rossi e Gilardino dopo i primi 45 minuti. I padroni di casa sbloccano il risultato col sinistro chirurgico di Colombo al 15', poi però perdono progressivamente campo e il Pisa ne approfitta con Leris, prima fermato da Leali e dalla traversa, poi in gol a porta vuota dopo un'uscita non perfetta del portiere genoano.15:53

Genoa - Pisa è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Pisa sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 140 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 13 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.3 Falli per cartellino 10.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3

Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 1 vittoria, 9 pareggi e 8 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; il Pisa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 25.

In casa il Genoa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e la Roma ottenendo 0 punti.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-1 mentre Il Pisa ha incontrato la Juventus perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.

Genoa e Pisa si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 2 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Genoa-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa non ha perso nessuno dei sei precedenti contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e quattro pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo - sei anche contro il Crotone.

Il bilancio dei confronti tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità, con otto successi per parte e 12 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime cinque partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo).

Il Genoa ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto per cinque gare (3V, 2N) sotto la guida di Domenico Criscito e Daniele De Rossi; i liguri non registrano una striscia più lunga di sconfitte consecutive nella competizione da dicembre 2021 (con Andriy Shevchenko in panchina).

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime due gare interne con Daniele De Rossi in panchina (1V, 1N), il Genoa ha perso le due più recenti e potrebbe incassare tre sconfitte casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima, in generale, infatti, risale alle ultime tre partite giocate al Ferraris nella scorsa edizione del torneo, con Patrick Vieira come allenatore.

Il Pisa non è riuscito a segnare in 10 delle 17 partite stagionali di Serie A; nei maggiori 10 campionati europei solo lo Slovácko (12) e il Real Oviedo (13) hanno fatto peggio finora (a quota 10 anche Eyüpspor, Baník Ostrava e Wolverhampton Wanderers - senza considerare la partita dei Wolves del 30/12).

Il Pisa ha pareggiato cinque delle otto trasferte giocate finora in questo campionato (3P): record di match esterni terminati in parità per una singola squadra nella Serie A 2025/26.

Il Genoa ha pareggiato nelle ultime quattro occasioni la prima partita di gennaio in Serie A: tante volte quante nei precedenti 25 anni nella competizione; inoltre, in queste ultime quattro gare, nessuna delle due squadre in campo è mai riuscita a segnare più di un gol (tre 1-1, seguiti da uno 0-0).

Il Genoa ha subito sette gol nei primi 20 minuti di gioco in questa Serie A, inclusi i due contro la Roma nell'ultimo turno di campionato: primato negativo, condiviso con Hellas Verona e Sassuolo (entrambe sette). Il Pisa, invece, ha segnato due reti nello stesso intervallo: meglio solo del Bologna (uno), del Cagliari e dell'Hellas Verona (zero).

Jeff Ekhator, a segno nell'ultima gara di Serie A, ha già preso parte a una rete per due partite consecutive nella competizione (gol e assist nell'ottobre 2024); tra i calciatori con almeno due marcature nelle ultime due stagioni del massimo campionato è il più giovane (nato l'11/11/2006).

Stefano Moreo ha realizzato tre gol, tutti in trasferta, in questo campionato: tra Serie A e Serie B non ha mai fatto meglio fuori casa in un'intera stagione, con tre reti anche nel 2022/23 (con Brescia e Pisa) e nel 2018/19 (con il Palermo). Inoltre, tra i calciatori che hanno segnato solo fuori casa nel torneo in corso, soltanto Andrea Pinamonti ha trovato più marcature (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: