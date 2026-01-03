Incredibile epilogo allo Stadium con la Juventus che ha dominato in lungo e in largo, ma non è riuscita a battere il Lecce che ha difeso con le unghie e con i denti. Pesano sicuramente i tanti errori del primo tempo, ma nella ripresa sono da registrare il rigore sbagliato da David, assurdo tentativo di scavetto non andato a buon fine, e il palo di Yildiz. La squadra di Spalletti interrompe così la serie di tre vittorie consecutive.

La Juventus ha terminato l’anno con una serie di tre vittorie consecutive, dopo aver battuto Bologna, Roma e Pisa. Luciano Spalletti sembra aver trovato finalmente un equilibrio, con i bianconeri che non vincevano tre partite in fila dall’inizio della stagione (Parma, Genoa e Inter tra fine agosto e inizio settembre).22:47

Lecce che ha bisogno di punti per rimanere fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco ha perso l'ultima del 2025 contro il Como, ma ha comunque collezionato due vittorie nelle ultime quattro (contro Torino e Pisa) tanto da portrsi a +4 sul terzultimo posto.22:48

Due cambi rispetto alla vittoria contro il Pisa. Spalletti toglie dall’XI titolare Koopmeiners e Openda e lancia dal 1’ Conceição sulla trequarti (col portoghese rientrato dall’infortunio) e David come punta centrale. Il tecnico dei bianconeri continua con la staffetta David-Openda, scegliendo di non schierarli mai insieme. Juventus che deve fare a meno ancora di Gatti, Rugani e... Milik. Dopo le panchine contro Roma e Pisa, il polacco si è infortunato nuovamente al polpaccio.17:36

Di Francesco ne cambia quattro rispetto all’ultima contro il Como. C’è il debutto assoluto di Matías Pérez sulla fascia destra al posto di Danilo Veiga (il cileno aveva collezionato 0 presenze finora in stagione). Dentro anche Gaspar al posto di Siebert. Cambiano anche due terzi dell’attacco: partono titolari Camarda e Banda al posto di Stulic e Sottil. L’ex Milan e Fiorentina è infortunato e si inserisce nella lista di indisponibili che comprende anche Berisha, Coulibaly, Pierret, Rafia e Tete Morente.17:41

Sono 46 i precedenti tra Juventus e Lecce, con un bilancio a favore dei bianconeri: 31 vittorie oltre a 11 pareggi e 4 successi per i salentini. Nell'ultima stagione, a Torino, ha vinto 2-1 la Juve grazie ai gol di Koopmeiners (ultima rete per lui col club) e Yildiz. I pugliesi non vincono in casa della Juve dal clamoroso 4-3 del 25 aprile 2004: a segno Franceschini, Konan (doppietta) e Chevanton per gli ospiti guidati, all'epoca, da Delio Rossi.22:48

Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Bianchini e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marcenaro. In sala VAR ci saranno Daniele Doveri (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).22:49

Incredibile epilogo di primo tempo. La Juventus ha calciato 12 volte verso la porta, ma non è riuscita a battere Falcone nonostante i diversi tentativi di Cambiaso, David (che ha colpito il palo), Locatelli, Yildiz e McKennie. Sono state 6 le occasionissime per la squadra di Spalletti, ma a segnare è stato il Lecce, nel finale di tempo, con Banda. Bravi i salentini, ma la Juventus non può farsi beffare così.18:55

Cosa può fare Spalletti? La Juventus ha attaccato, creato e non dato respiro alla retroguardia del Lecce. Serve aggiustare però la mira, perché ci sono stati diversi errori sotto porta. E David, a parte il palo colpito, è stato molto avulso dal gioco. Dall’altra parte, Di Francesco è già corso ai ripari togliendo Perez, che sulla fascia veniva saltato ad ogni duello. Il Lecce se vuole fare punti, però, non potrà stare arroccato nella propria metà campo come successo per tutto il primo tempo.19:02

E FINISCE QUI!!! Partita stregata per la Juventus che non va oltre l'1-1 col Lecce. Un rigore sbagliato, due pali colpiti e 25 conclusioni verso la porta di Falcone (5 nello specchio). Tutto questo non è stato sufficiente per prendere i tre punti questa sera19:59

Juventus - Lecce è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Lecce sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 198 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 37 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

La Juventus ha segnato 24 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 12 gol e ne ha subiti 23.

In casa la Juventus ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Pisa e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Pisa e Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 1-1 mentre Il Lecce ha incontrato Como perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol.

Juventus e Lecce si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 25 volte, il Lecce ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Juventus-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A contro il Lecce e potrebbe andare a bersaglio in più incontri consecutivi contro i salentini nel torneo per la prima volta nella sua storia.

Il Lecce, che ha segnato in entrambi gli ultimi due match contro la Juventus in Serie A, potrebbe trovare la via della rete contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio 2006 e maggio 2009 (tre in quel caso).

La Juventus ha perso soltanto una delle 19 partite casalinghe (14V, 4N) disputate contro il Lecce in Serie A: quella per 3-4 del 25 aprile 2004, con Marcello Lippi sulla panchina dei bianconeri e Delio Rossi su quella dei salentini.

La Juventus non perde la prima partita dell'anno solare in Serie A dal 2013, che è anche l'ultima volta in cui ha subito più di un gol; da allora, in queste gare, la squadra bianconera ha collezionato nove successi e tre pareggi, tenendo sette volte la porta inviolata.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite (1P) considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti nelle precedenti 20 (8N, 5P); in particolare, la squadra bianconera ha ottenuto quattro vittorie di fila (con soltanto un gol subito) e non arriva a cinque consecutive da dicembre 2023-gennaio 2024 (sette in quel caso, l'ultima delle quali contro il Lecce).

Il Lecce non ha segnato in sei delle 10 partite di Serie A disputate da metà ottobre in avanti; nel periodo, nessuna squadra ha mancato l'appuntamento con il gol in più incontri nel massimo campionato italiano (sei anche per il Pisa).

Il Lecce ha perso quattro delle sette trasferte giocate in questa Serie A (2V, 1N); nelle precedenti cinque stagioni disputate nel massimo campionato, i giallorossi hanno subito più sconfitte nelle prime otto gare esterne di un singolo torneo soltanto nel 2024/25 (sei in quel caso).

Solo l'Inter ha effettuato più tiri (24) della Juventus (23, al pari dell'Udinese) in seguito a un recupero offensivo nella Serie A 2025/2026. Sul fronte opposto, il Lecce ha registrato meno tiri (nove) da questa situazione di gioco rispetto a tutte le squadre, tranne il Cagliari (sette). Sia la Juventus che il Lecce non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo nel torneo in corso.

Kenan Yildiz, con 15 reti segnate in Serie A, ha eguagliato Alessandro Del Piero al sesto posto tra i migliori marcatori della Juventus prima di compiere 21 anni. L'attaccante turco (sei gol, quattro assist) è l'unico giocatore nato dal 2005 in avanti che ha preso parte ad almeno 10 marcature in questo campionato, mentre è uno dei soli due, al pari di Lamine Yamal (2007), se invece si considerano i cinque maggiori campionati europei.

Tra i centrocampisti che non hanno preso parte ad alcuna rete in questo campionato, Ylber Ramadani è quello che ha disputato più minuti nella Serie A in corso: 1400; tra i compagni di squadra, Ramadani è al primo posto per passaggi effettuati (684) e riusciti (552), oltre che per palloni recuperati (67, escludendo il portiere) e intercetti (24).

