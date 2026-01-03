Incredibile epilogo allo Stadium con la Juventus che ha dominato in lungo e in largo, ma non è riuscita a battere il Lecce che ha difeso con le unghie e con i denti. Pesano sicuramente i tanti errori del primo tempo, ma nella ripresa sono da registrare il rigore sbagliato da David, assurdo tentativo di scavetto non andato a buon fine, e il palo di Yildiz. La squadra di Spalletti interrompe così la serie di tre vittorie consecutive.
E la Juventus, con questo risultato, raggiunge la Roma al quarto posto a quota 33 punti. Roma che giocherà questa sera contro l'Atalanta. Lecce che sale a quota 17, con un +5 sulla zona retrocessione.
Juventus che tornerà in campo già martedì prossimo (alle 20.45), nel turno infrasettimanale, ospite del Sassuolo 9° in classifica. Nello stesso giorno giocherà anche il Lecce (alle 18) che affronterà la Roma di Gasperini.
90'+6'
E FINISCE QUI!!! Partita stregata per la Juventus che non va oltre l'1-1 col Lecce. Un rigore sbagliato, due pali colpiti e 25 conclusioni verso la porta di Falcone (5 nello specchio). Tutto questo non è stato sufficiente per prendere i tre punti questa sera19:59
90'+5'
Cartellino giallo per Falcone per aver ritardato la rimessa dal fondo19:56
90'+4'
LA JUVENTUS SFIORA IL VANTAGGIO!!! Destro di Yildiz sul palo alla sinistra di Falcone, poi Openda fallisce il tap-in calciando a lato. Che occasione sprecata.19:54
90'+3'
Gaspar spazza via sullo spiovente di Zhegrova. Ovviamente è forcing della Juventus ora19:53
90'+2'
Kalulu e Zhegrova cercano la combinazione a destra, ma i due non si intendono. Palla oltre la linea di fondo19:51
90'+1'
6 minuti di recupero in questo secondo tempo...19:50
90'
Rumoreggia lo Stadium per il fallo fischiato contro Adzic nel contatto con Ramadani. Passano i minuti...19:50
89'
ANCORA FALCONE!!! Questa volta era tutto buono. Sinistro in corsa di David che trova però l'intervento di Falcone che salva il Lecce19:49
87'
Miracolo di Falcone sulla conclusione di Openda, ma l'arbitro ferma tutto. C'era fuorigioco dell'ex Lipsia sul tiro precedente di Kostic.19:46
86'
David prova ad essere utile da rifinitore, ma il suo cross viene deviato in angolo da Tiago Gabriel. Continua a spingere la Juventus quando mancano 4' più recupero19:46
85'
Zhegrova prova a sfondare sulla destra, ma arriva la buona chiusura di Gallo19:44
83'
ULTIMO CAMBIO JUVE!!! Spalletti si gioca la carta Adzic che prende il posto di McKennie che aveva appena subito un colpo. Sostituzioni esaurite per la Juventus.19:42
81'
Quarto cambio per il Lecce ed esce proprio Banda, autore del gol nel primo tempo. Al suo posto Helgason, un centrocampista in più19:41
80'
A TERRA McKENNIE IN AREA!!! Cross da sinistra con McKennie che non riesce ad arrivarci di testa, ma prende un colpo nel cadere a terra. Non c'è comunque fallo dei difensori.19:45
79'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Banda. Fischi del pubblico di casa che considerano questa una perdita di tempo architettata dall'autore del momentaneo 1-019:39
78'
DENTRO OPENDA!!! Questa volta Spalletti si gioca le due punte e fa entrare Openda, con David che resta in campo. È Locatelli ad uscire dal terreno di gioco.19:37
77'
CONTROPIEDE SPRECATO!!! Lecce di nuovo avanti con Banda, scarico per Kaba che calcia però malissimo. Spreca una ghiotta chance qui il Lecce.19:36
75'
Yildiz finta il tiro, poi calcia in una seconda occasione, ma ci mette il corpo Ramadani19:35
74'
Risponde la Juventus con KOSTIC ma il suo sinistro non inquadra la porta di Falcone19:33
73'
SI RIVEDE IL LECCE DAVANTI!!! Conclusione di Stulic appena fuori dall'area di rigore che sfiora il palo alla destra di Di Gregorio19:32
70'
Arriva un giallo anche per Danilo Veiga per il fallo su Koopmeiners19:30
70'
Mentre Kostic prende il posto di Cambiaso a sinistra. Non cambia nulla dal punto di vista tattico19:29
69'
CAMBIA ANCHE SPALLETTI!!! Sostituzione anche per la Juventus con l'ingresso in campo di Koopmeiners per Thuram19:29
69'
FUORI PIEROTTI!!! Di Francesco toglie anche l'argentino che lascia il posto a Ndaba. Un difensore20:13
68'
FUORI CAMARDA!!! Nuovi cambi per il Lecce e fa il suo ingresso Stulic che prende il posto dell'attaccante di proprietà del Milan19:28
67'
YILDIZ CHIEDE UN ALTRO RIGORE!!! Cross del turco da sinistra e deviazione col braccio di Pierotti. Questa volta viene considerato attaccato al corpo.19:27
66'
DAVID SBAGLIA IL RIGORE!!! Il canadese prova addirittura uno scavetto (riuscito male) e Falcone la devia col piede. Sempre 1-1 allo Stadium. Che erroraccio di David.19:28
65'
Andrà a calciare David. Il capitano Locatelli gli consegna il pallone dandogli questa responsabilità19:25
64'
RIGORE PER LA JUVENTUS!!! Dopo aver rivisto al monitor, il sig. Collu comanda il penalty in favore dei bianconeri che hanno ora l'occasione di passare in vantaggio.19:24
64'
Lungo controllo delle immagini. C'è da capire se il braccio di Kaba è fuori sagoma o no...19:24
63'
CONTROLLO VAR!!! Kaba ha deviato col gomito sulla conclusione di David. L'arbitro Collu viene invitato a rivederla al monitor a bordo campo19:23
62'
OCCHIO A DAVID!!! Il canadese viene pescato in area sugli sviluppi del calcio di punizione, conclusione ravvicinata deviata in angolo da Kaba. Occasione sfumata19:22
61'
Arriva il primo giallo del match. Cartellino per Maleh per il fallo su Thuram20:12
59'
DAVID NON ARRIVA AL TAP-IN!!! Cross di Cambiaso che diventa un tiro, Falcone chiude lo specchio in tuffo, poi David non riesce a controllare sulla ribattuta19:20
58'
Solito spiovente di Yildiz da sinistra, questa volta finisce direttamente tra le braccia di Falcone19:18
56'
Ancora Zhegrova sulla destra, ma viene chiuso da Banda bravo a rientrare in marcatura19:17
54'
Ci prova direttamente ZHEGROVA su calcio di punizione, ma palla fuori. Niente da fare per l'ex Lille che non trova la porta19:14
52'
Solito Yildiz solo con tutti, palla per David che conquista un buon calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore. Fallo di Tiago Gabriel19:12
50'
Primo gol in campionato per McKennie che, finora, aveva realizzato 2 reti in Champions League (contro Bodo Glimt e Pafos)19:11
49'
GOL! JUVENTUS-Lecce 1-1. Rete di Weston McKennie. Azione velocissima della Juventus che risale il campo con Zhegrova lanciato da Locatelli. Yildiz calcia, palla deviata dalla difesa, ma ci arriva McKennie che batte Falcone da buona posizione. Pareggio allo Stadium.
Questo è solo il primo corner della partita per il Lecce, dopo gli 8 battuti dalla Juventus nel primo tempo20:09
48'
Lecce in attacco in questo avvio di ripresa. Kelly si rifugia in angolo19:08
47'
SPALLETTI SI GIOCA LA CARTA ZHEGROVA!!! Subito un cambio per la Juventus con Zhegrova che prende il posto di Conceiçao in avvio di secondo tempo19:06
46'
SI RICOMINCIA ALLO STADIUM!!!20:09
Cosa può fare Spalletti? La Juventus ha attaccato, creato e non dato respiro alla retroguardia del Lecce. Serve aggiustare però la mira, perché ci sono stati diversi errori sotto porta. E David, a parte il palo colpito, è stato molto avulso dal gioco. Dall’altra parte, Di Francesco è già corso ai ripari togliendo Perez, che sulla fascia veniva saltato ad ogni duello. Il Lecce se vuole fare punti, però, non potrà stare arroccato nella propria metà campo come successo per tutto il primo tempo.19:02
Incredibile epilogo di primo tempo. La Juventus ha calciato 12 volte verso la porta, ma non è riuscita a battere Falcone nonostante i diversi tentativi di Cambiaso, David (che ha colpito il palo), Locatelli, Yildiz e McKennie. Sono state 6 le occasionissime per la squadra di Spalletti, ma a segnare è stato il Lecce, nel finale di tempo, con Banda. Bravi i salentini, ma la Juventus non può farsi beffare così.18:55
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dominio totale della Juventus, ma Lecce in vantaggio grazie al gol di Banda18:50
45'+2'
Secondo gol in campionato per Banda dopo quello realizzato al Torino18:49
45'+1'
GOL! Juventus-LECCE 0-1. Rete di Lameck Banda. Clamoroso vantaggio dei salentini, nel finale del primo tempo, con la rete di Banda che rientra sul destro e trafigge Di Gregorio. L'esterno dei salentini sfrutta al massimo un erroraccio di Cambiaso che fa "assist" passandola all'indietro.
Pestone di Conceiçao ai danni di Maleh. Il portoghese rischia il cartelino giallo con questo intervento18:47
45'
Due minuti di recupero...18:46
44'
Nuova sgroppata di Yildiz a sinistra, dopo aver saltato Pierotti, ma il turco incespica poi sul pallone e perde la sfera proprio una volta entrato in area18:46
42'
Si può riprendere il gioco. In campo anche Camarda. Dopo questa interruzione verrà dato almeno un minuto di recupero18:43
41'
Gioco ancora fermo. Deve entrare lo staff medico del Lecce per soccorrere Camarda dolorante alla caviglia sinistra.18:42
40'
Banda cerca la percussione a sinistra, ma l'arbitro alla fine ferma il gioco per il colpo subito da Camarda in mezzo al campo18:41
38'
Ancora una conclusione di CAMBIASO, questa volta dalla distanza, ma palla alta sopra la traversa della porta di Falcone18:39
35'
PIEROTTI SPRECA TUTTO!!! L'argentino, con una finta, supera Thuram ed entra in area, ma si porta il pallone oltre la linea di fondo campo.18:37
34'
Camarda chiama la palla lunga, così da far salire la squadra. Non è proprio l'idea di calcio di Di Francesco, ma il Lecce deve riuscire in qualche modo ad allentare la continua pressione che la Juventus sta imprimendo in questo primo tempo18:36
32'
Di Francesco costretto già ad operare un cambio. Fuori Matias Perez, stracciato da Yildiz in questa mezz'ora. Al suo posto entra Danilo Veiga.18:34
30'
60% di possesso palla per la Juventus in questa prima mezz'ora di gioco. 10 conclusioni a 3 per la squadra di Spalletti18:32
29'
JUVENTUS VICINA AL GOL!!! Ennesima chance per la Juventus, con Yildiz che serve Cambiaso ma l'esterno azzurro calcia alto sopra la traversa.18:30
28'
Altra azione manovrata della Juventus con Conceiçao che scarica per Locatelli, tiro dalla distanza deviato in angolo. Siamo al 6° corner per i bianconeri18:29
26'
Ritmi un pelo più bassi rispetto all'avvio di gara, con la Juventus che aveva messo alle corde la formazione pugliese18:28
25'
Si spinge in avanti anche Kalulu, ma il suo cross viene respinto dalla difesa del Lecce18:27
20'
LOCATELLI VICINO AL GOL!!! Scarico di Cambiaso per Locatelli che ci prova con un piazzato, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Falcone18:21
19'
Ci prova ancora Yildiz, ma il turco non si coordina bene e calcia a lato. Continua il forcing della Juventus, ma siamo ancora sullo 0-0.18:59
18'
Occasione anche per David, ma il canadese ci mette troppo a prendere la mira e viene così murato. Aziona nata per merito di McKennie che aveva conquistato un buon pallone su Ramadani18:59
17'
CI PROVA CAMBIASO!!! Altra occasionissima per la Juventus con la conclusione mancina di Cambiaso, ma Falcone devia in angolo con un super intervento. Spinge ancora la squadra di Spalletti18:18
15'
ANCORA JUVENTUS!!! Yildiz trova McKennie a centro area, ma lo statunitense viene murato al momento del tiro da Tiago Gabriel.18:15
13'
Pierotti prova anche una conclusione da fuori area, ma tentativo da dimenticare per l'argentino18:14
12'
Prima incursione del Lecce in avanti, ma Banda non riesce a trovare Camarda in area con la sua verticalizzazione18:13
9'
Ancora Juventus avanti! Scambiano Yildiz e David, palla in mezzo ma arriva Maleh a salvare in angolo. Quanta fatica da parte del Lecce che, inoltre, lascia spazi alla manovra della squadra di casa.18:11
7'
CHE OCCASIONE SFUMATA!!! Solito spiovente di Yildiz, David va di testa con Falcone che dice di no anche grazie alla complicità del palo. Che chance per andare sull’1-0 per la Juventus.18:09
7'
Ancora Yildiz in area, Perez lo chiude in angolo. Siamo già al forcing della Juventus in questi primi minuti di gara18:08
4'
Sugli sviluppi del corner, Yildiz trova Kelly col suo spiovente ma il colpo di testa dell'ex Newcastle finisce alto sopra la traversa18:05
3'
PRIMA OCCASIONE!!! Tiro-cross di Cambiaso, entrato in area di rigore da sinistra, ma chiude lo specchio Falcone. Poi ci prova anche Yildiz che guadagna un corner.18:57
2'
Prima offensiva di Yildiz che prova ad allargare verso Thuram, ma chiude in fallo laterale Perez18:02
1'
SI PARTE ALLO STADIUM!!!18:01
Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Bianchini e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marcenaro. In sala VAR ci saranno Daniele Doveri (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).22:49
Sono 46 i precedenti tra Juventus e Lecce, con un bilancio a favore dei bianconeri: 31 vittorie oltre a 11 pareggi e 4 successi per i salentini. Nell'ultima stagione, a Torino, ha vinto 2-1 la Juve grazie ai gol di Koopmeiners (ultima rete per lui col club) e Yildiz. I pugliesi non vincono in casa della Juve dal clamoroso 4-3 del 25 aprile 2004: a segno Franceschini, Konan (doppietta) e Chevanton per gli ospiti guidati, all'epoca, da Delio Rossi.22:48
Di Francesco ne cambia quattro rispetto all’ultima contro il Como. C’è il debutto assoluto di Matías Pérez sulla fascia destra al posto di Danilo Veiga (il cileno aveva collezionato 0 presenze finora in stagione). Dentro anche Gaspar al posto di Siebert. Cambiano anche due terzi dell’attacco: partono titolari Camarda e Banda al posto di Stulic e Sottil. L’ex Milan e Fiorentina è infortunato e si inserisce nella lista di indisponibili che comprende anche Berisha, Coulibaly, Pierret, Rafia e Tete Morente.17:41
Due cambi rispetto alla vittoria contro il Pisa. Spalletti toglie dall’XI titolare Koopmeiners e Openda e lancia dal 1’ Conceição sulla trequarti (col portoghese rientrato dall’infortunio) e David come punta centrale. Il tecnico dei bianconeri continua con la staffetta David-Openda, scegliendo di non schierarli mai insieme. Juventus che deve fare a meno ancora di Gatti, Rugani e... Milik. Dopo le panchine contro Roma e Pisa, il polacco si è infortunato nuovamente al polpaccio.17:36
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - M.Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ramadani, Maleh - Pierotti, Camarda, Banda. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Samooja, Bleve - Ndaba, Kouassi, Danilo Veiga, Siebert, Jean - Marchwinski, Gorter, Á.Sala, Helgason - N'Dri, Stulic.17:27
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso - F.Conceição, Yildiz - David. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio - Cabal, João Mário, Rouhi, Pedro Felipe - Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti - Zhegrova, Openda.17:27
Lecce che ha bisogno di punti per rimanere fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco ha perso l'ultima del 2025 contro il Como, ma ha comunque collezionato due vittorie nelle ultime quattro (contro Torino e Pisa) tanto da portrsi a +4 sul terzultimo posto.22:48
La Juventus ha terminato l’anno con una serie di tre vittorie consecutive, dopo aver battuto Bologna, Roma e Pisa. Luciano Spalletti sembra aver trovato finalmente un equilibrio, con i bianconeri che non vincevano tre partite in fila dall’inizio della stagione (Parma, Genoa e Inter tra fine agosto e inizio settembre).22:47
Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lecce, gara valida per la Giornata 18 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.22:47
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: