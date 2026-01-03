Pur avendo perso il match più recente nel maggio 2021 al Tardini (3-1), il Parma ha vinto cinque dei 10 match contro il Sassuolo in Serie A (2N, 3P) registrando una percentuale di successi del 50%: contro nessun'altra avversaria emiliana i ducali vantano una percentuale di vittorie superiore nei derby disputati nel massimo torneo (50% anche contro Reggiana e Piacenza).14:36

Prima frazione molto divertente quella tra Sassuolo e Parma. Match pieno di botta e risposte con continui ribaltamenti di fronte. La sblocca Thorstvedt di testa, la pareggia Pellegrino con il mancino. Nel mezzo diverse occasioni importanti, in particolare per Pinamonti da una parte e Valenti dall'altra.15:52

E' il Sassuolo a condurre il gioco e a fare la partita, il Parma si difende e prova a colpire in contropiede.16:24

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Parma? La gara tra Sassuolo e Parma si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Parma? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Parma sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Sassuolo - Parma? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Parma? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Parma? La gara tra Sassuolo e Parma si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Parma? Il marcatore del Sassuolo è stato Kristian Thorstvedt al 12' mentre il marcatore del Parma è stato Mateo Pellegrino al 24'

PREPARTITA

Sassuolo - Parma è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Parma sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 146 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 22 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece il Parma si trova 14° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 22; il Parma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Sassuolo ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e il Bologna ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Lazio e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 1-1 mentre Il Parma ha incontrato la Fiorentina vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 5 gol.

Sassuolo e Parma si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 3 volte, il Parma ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sassuolo-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pur avendo perso il match più recente nel maggio 2021 al Tardini (3-1), il Parma ha vinto cinque dei 10 match contro il Sassuolo in Serie A (2N, 3P) registrando una percentuale di successi del 50%: contro nessun'altra avversaria emiliana i ducali vantano una percentuale di vittorie superiore nei derby disputati nel massimo torneo (50% anche contro Reggiana e Piacenza).

Il Sassuolo non ha segnato in tre delle cinque gare casalinghe (60%) contro il Parma in Serie A; tra le squadre affrontate almeno due volte in casa nel massimo campionato, contro nessuna i neroverdi hanno una percentuale più alta di partite senza reti.

Nelle ultime 12 partite di campionato il Sassuolo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P), pareggiando il match più recente contro il Bologna (1-1).

Nelle precedenti 13 occasioni, il Sassuolo ha vinto soltanto due volte la prima partita dell'anno solare in Serie A, con quattro pareggi e sette sconfitte a completare il bilancio; i neroverdi, inoltre, non segnano più di un gol in una di queste gare dal 2-2 del 2016 contro il Frosinone.

Sia nel 2024 che nel 2025 il Parma ha pareggiato la prima partita dell'anno solare in Serie A e nella competizione non ha mai collezionato tre pareggi di fila in queste gare; inoltre, in tre degli ultimi quattro anni i gialloblù non hanno segnato nella partita d'esordio annuale nel massimo campionato.

Il Sassuolo ha vinto tre delle prime otto partite casalinghe in questo campionato (1N, 4P) e soltanto nel 2015/16 e nel 2016/17 è arrivato a quattro successi nelle prime nove gare interne di Serie A.

Il Parma ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P): tanti successi quanti nelle precedenti 23 (12N, 8P); i gialloblù, vittoriosi contro la Fiorentina nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da luglio 2020, contro Napoli e Brescia, con Roberto D'Aversa in panchina.

Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di Serie A, contro Hellas Verona e Pisa, dopo che aveva ottenuto soltanto un successo nelle precedenti 18 gare esterne (7N, 10P); i gialloblù non arrivano a tre successi di fila fuori casa nel massimo campionato da gennaio-marzo 2014 (cinque in quel caso).

Tra i difensori dei maggiori 10 campionati europei in corso, Tarik Muharemovic è uno dei soli quattro nati dal 2003 in avanti con almeno due gol e almeno due assist vincenti, insieme a Emin Bayram, Malo Gusto e Mats Rots. Tra i difensori del Sassuolo, in una singola edizione di Serie A, solo Pol Lirola nel 2018/19 aveva collezionato almeno altrettante reti (due) e passaggi vincenti (sei).

Con quattro gol e un assist Mateo Pellegrino ha partecipato al 45% dei gol della propria squadra in questo campionato (5/11): percentuale inferiore soltanto a quella di Giovane per l'Hellas Verona (54%) e Nico Paz per il Como (55%) - col 45% anche Medon Berisha. L'attaccante del Parma è primo tra i pari ruolo per duelli aerei vinti (65) e secondo in generale dopo Idrissa Touré (73).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: