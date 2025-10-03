Dopo un buon primo tempo, il Verona incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Il Sassuolo porta a casa tre punti pesanti grazie al rigore di Pinamonti, prima respinto da Montipò e poi ribadito in rete dallo stesso attaccante neroverde. Secondo successo di fila per la squadra di Grosso, sempre più in difficoltà i gialloblù
RIGORE PER IL SASSUOLO! Nelsson atterra Fadera, stavolta non ci sono dubbi per Fourneau!22:17
65'
Primo cambio Verona: esce Gagliardini, entra Akpa Akpro22:14
64'
Ammonito Pierini22:12
62'
Va in porta Pierini sulla punizione, il pallone si infrange sul muro gialloblù22:12
61'
ALTRO INTERVENTO VAR! Il fallo avviene fuori area, solo punizione per il Sassuolo!22:09
60'
RIGORE SASSUOLO! Tiro di Thorstvedt che colpisce il palo, ma il centrocampista subisce fallo al momento del tiro!22:08
59'
Terzo cambio Sassuolo: Vranckx, entra Thorstvedt22:10
59'
Secondo cambio Sassuolo: esce Volpato, entra Pierini22:10
59'
Primo cambio Sassuolo: esce Laurienté, entra Fadera22:09
58'
Tiro velenoso di Giovane! Respinge Muric che vede la palla all'ultimo!22:06
56'
Laurientè prende la mira dalla distanza, palla lontana dalla porta di Montipò22:04
55'
Corner profondo di Bradaric su cui nessun gialloblù riesce a intervenire22:02
52'
Ripartenza gialloblù vanificata da Bradaric che sbaglia il suggerimento in avanti per Orban22:00
51'
Si sgancia in avanti Nunez, il suo cross è facile preda di Muric21:59
50'
Gioco fermo, è a terra Idzes che viene soccorso dai sanitari del club neroverde21:57
47'
Cartellino giallo per Cheddira (in panchina) per proteste21:55
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:53
Primo tempo intenso pur senza gol al Bentegodi. Inizia meglio il Verona, pericoloso con Serdar e Giovane, mentre il Sassuolo si affida all'estro di Volpato, cercato però troppo poco, e alla velocità di Laurientè. Da segnalare un calcio di rigore inizialmente concesso al Verona e poi revocato dal Var per un precedente fallo sul portiere Muric21:40
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Squadre al riposo sullo 0-0!21:35
45'+1'
Tre minuti di recupero21:32
45'
Laurientè ci prova su punizione, Montipò ci mette la punta delle dita e alza in angolo!21:32
44'
Cartellino giallo per Serdar21:31
43'
Ci prova ancora Giovane, stavolta in sforbiciata dopo che la palla si inarca in seguito al tentativo aereo di Orban. Conclusione senza forza smorzata da Muric21:30
42'
GIOVANE! Sbaglia il controllo sul suggerimento di Bradaric ma riesce comunque a concludere in diagonale: attento Muric a bloccare in tuffo!21:29
40'
Vranckx si addormenta sul pressing di Belghali a pochi passi da Muric, il rinvio della difesa neroverde sbatte su Orban che per poco non realizza un gol con la carambola che ne esce21:26
37'
Frese cerca la porta direttamente su punizione, blocca Muric21:23
34'
Kone penetra in area e va giù dopo un contatto. Non c'è nulla per Fourneau, ne fa le spese Grosso che viene ammonito per proteste21:20
32'
Cross a rientrare di Giovane, Muric esce in presa alta dopo che il pallone, complice una deviazione, si era impennato21:19
31'
Fatica in questa fase il Sassuolo, la squadra di Grosso si affida prevalentemente a cercare in profondità Laurientè21:18
27'
Matic lancia in profondità per Laurientè, Montipò esce e fa sua la sfera21:13
25'
Ancora Hellas! Serdar riceve da Belghali al limite, la sua conclusione a incrociare termina a lato non di molto21:12
24'
Bradaric mette in mezzo un pallone dalla sinistra, Orban prova l'anticipo sul primo palo senza però inquadrare lo specchio21:10
22'
Orban calcia dal limite col piattone, palla alta21:08
19'
Ci prova Giovane! Il brasiliano raccoglie un cross basso dalla sinistra e calcia verso la porta trovando la respinta provvidenziale di Vranckx!21:07
18'
Revocato il rigore! Fourneau ravvisa un fallo di Nunez sul portiere prima del tocco di mano!21:04
17'
Fourneau richiamato al var per rivedere l'episodio!21:03
16'
RIGORE PER IL VERONA! Fallo di mano in area, nessun dubbio per Fourneau!21:02
15'
SERDAR! Bolide dalla distanza, Muric alza in corner!21:01
13'
OCCASIONE SASSUOLO! Volpato conclude a botta sicura su un invito dalla sinistra, Nelsson si immola e respinge con il corpo!21:00
11'
Volpato libera Doig al limite dell'area, l'ex di turno è tutto solo ma calcia malamente alto con il destro20:58
10'
Volpato salta netto Frese e si avvia verso la porta, chiude anche in questo caso la retroguardia gialloblù20:57
7'
Provvidenziale chiusura di Nelsson che in scivolata ferma Laurientè lanciato a rete20:53
6'
Ancora in avanti il Verona, Muric trattiene il tiro dalla distanza di Giovane20:52
3'
È rimasto a terra Giovane dopo uno scontro, l'attaccante del Verona sembra comunque in grado di proseguire20:49
2'
Subito una buona combinazione del Verona sulla sinistra tra Bradaric, Orban e Bernede, il Sassuolo si rifugia in fallo laterale20:48
SI PARTE! È iniziata VERONA-SASSUOLO, primo anticipo della 6° giornata di Serie A!20:46
Le scelte di Grosso: la grande sorpresa in casa neroverde è l'assenza di Domenico Berardi, che non figura nemmeno in panchina. Problemi dell'ultimo minuto per il capitano del Sassuolo, che non potrà quindi dar man forte ai propri compagni. Tra i pali ancora fiducia a Muric, in difesa ci sono Muharemovic e Idzes a formare la coppia centrale con l'ex di turno Doig e Walukievicz sugli esterni. Matic in mediana è affiancato da Vranckx e Kone, mentre, senza Berardi, ci sono Volpato e Laurientè ai lati di Pinamonti19:56
Le scelte di Zanetti: non cambia il tecnico vicentino, che recupera Gagliardini nel cuore del centrocampo. L'ex Monza e Inter affiancherà Bernede e Serdar, mentre Belghali e Bradaric agiranno sugli esterni. Davanti confermato il tandem Giovane - Orban, così come in difesa ci sono ancora Nunez, Nelsson e Frese a protezione della porta di Montipò19:28
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i neroverdi rispondono con un 4-3-3: Muric - Walukievicz, Muharemovic, Idzes, Doig - Vranckx, Matic, Kone - Volpato, Pinamonti, Laurientè19:53
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Frese - Belghali, Bernede, Gagliardini, Serdar, Bradaric - Giovane, Orban19:26
Dirigerà la gara Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Regattieri e dal quarto ufficiale Marchetti. Maggiorni e Maresca sono invece gli addetti al Var19:25
Due sono invece i successi dei neroverdi di Fabio Grosso in questo primo scorcio di campionato. Gli emiliani sono reduci dalla convincente vittoria casalinga contro l'Udinese che ha bissato quella, sempre al Mapei, contro la Lazio19:24
Il Verona è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Cremonese, Juventus e Udinese. I gialloblù si sono resi protagonisti di ottime prestazioni in questo avvio di campionato, l'ultima domenica contro la Roma all'Olimpico. Con quella di stasera inizia una striscia di scontri diretti in cui la squadra di Zanetti deve obbligatoriamente ritrovare la via dei tre punti19:23
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Sassuolo, gara valida per la 6° giornata del campionato di Serie A!19:33
PREPARTITA
Verona - Sassuolo è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Sassuolo sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente il Verona si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 8° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Verona ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 0-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Udinese vincendo 3-1.
Verona e Sassuolo si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 7 volte, il Sassuolo ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Verona-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (2P) di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non era riuscito a strappare la posta piena in alcuna delle precedenti sei (1N, 5P) contro gli emiliani nella competizione.
Dopo quattro sconfitte consecutive al Bentegodi contro il Sassuolo in Serie A, l'Hellas Verona ha vinto le ultime due partite casalinghe giocate contro i neroverdi nel torneo e potrebbe infilare tre successi interni consecutivi contro gli emiliani per la prima volta nel massimo campionato.
L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 14 partite (8N, 5P) di Serie A: quella per 2-1 sul campo dell'Empoli, lo scorso 25 maggio; inoltre, i gialloblù potrebbero restare senza vittorie dopo le prime sei gare disputate in un singolo torneo di Serie A (3N, 2P finora in questo) per la quinta volta nella loro storia, dopo quelle del 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18: in ciascuna di queste precedenti edizioni, la squadra veneta è poi retrocessa in Serie B.
L'Hellas Verona ha pareggiato sei delle ultime sette partite (1P) giocate al Bentegodi in Serie A, comprese tutte le ultime quattro; i gialloblù potrebbero chiudere in parità almeno cinque match interni di fila soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo la striscia di sette registrata tra novembre 1972 e marzo 1973, sotto la gestione di Giancarlo Cadè.
Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide (1P) di campionato - tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 21 partite in Serie A (2V, 5N, 14P) tra l'inizio del 2025/26 e la seconda parte del torneo 2023/24. I neroverdi potrebbero infilare due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta da settembre 2023, con Alessio Dionisi come allenatore.
Il Sassuolo non vince da 15 trasferte di Serie A (3N, 12P) - ultimo successo esterno il 26 novembre 2023 contro l'Empoli - si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che prendono parte a questo torneo; inoltre, gli emiliani, dopo i ko contro Cremonese e Inter, potrebbero subire tre sconfitte nelle prime tre trasferte di un campionato di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2019/20.
Sassuolo e Hellas Verona sono due delle tre squadre che contano il maggior numero di contropiedi diretti in questo campionato - nove per gli emiliani (primi in questa classifica) e otto per i veneti (al pari della Roma) - i neroverdi hanno anche realizzato un gol da questa situazione di gioco, con Edoardo Iannoni, contro l'Udinese, proprio nell'ultimo turno di campionato.
L'Hellas Verona è la squadra con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questa Serie A: il 74% (contro l'83% del Sassuolo); peggio dei gialloblù hanno fatto finora nei cinque maggiori campionati europei in corso soltanto Getafe (71%) e Union Berlino (70%).
Gift Orban ha effettuato 17 tiri in questa Serie A: meno soltanto di Nico Paz e Nikola Krstovic (entrambi 18); nei cinque maggiori campionati europei 2025/26, nessun giocatore vanta una media migliore tra minuti giocati e conclusioni tentate rispetto all'attaccante dell'Hellas Verona: una ogni 15 minuti di gioco, come Lamine Yamal (tra quelli con più di 10 tiri).
Il prossimo sarà il 150° gol di Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo tra tutte le competizioni (149 fin qui) e dalla sua prima stagione con i neroverdi (dal 2012/13), solo Ciro Immobile (207 con la Lazio) e Lautaro Martínez (157 con l'Inter) hanno tagliato il traguardo delle 150 reti in gare ufficiali con un singolo club di Serie A nel periodo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: