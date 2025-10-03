Il Verona è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Cremonese, Juventus e Udinese. I gialloblù si sono resi protagonisti di ottime prestazioni in questo avvio di campionato, l'ultima domenica contro la Roma all'Olimpico. Con quella di stasera inizia una striscia di scontri diretti in cui la squadra di Zanetti deve obbligatoriamente ritrovare la via dei tre punti19:23

Due sono invece i successi dei neroverdi di Fabio Grosso in questo primo scorcio di campionato. Gli emiliani sono reduci dalla convincente vittoria casalinga contro l'Udinese che ha bissato quella, sempre al Mapei, contro la Lazio19:24

Dirigerà la gara Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Regattieri e dal quarto ufficiale Marchetti. Maggiorni e Maresca sono invece gli addetti al Var19:25

Le scelte di Zanetti: non cambia il tecnico vicentino, che recupera Gagliardini nel cuore del centrocampo. L'ex Monza e Inter affiancherà Bernede e Serdar, mentre Belghali e Bradaric agiranno sugli esterni. Davanti confermato il tandem Giovane - Orban, così come in difesa ci sono ancora Nunez, Nelsson e Frese a protezione della porta di Montipò19:28

Le scelte di Grosso: la grande sorpresa in casa neroverde è l'assenza di Domenico Berardi, che non figura nemmeno in panchina. Problemi dell'ultimo minuto per il capitano del Sassuolo, che non potrà quindi dar man forte ai propri compagni. Tra i pali ancora fiducia a Muric, in difesa ci sono Muharemovic e Idzes a formare la coppia centrale con l'ex di turno Doig e Walukievicz sugli esterni. Matic in mediana è affiancato da Vranckx e Kone, mentre, senza Berardi, ci sono Volpato e Laurientè ai lati di Pinamonti19:56

Primo tempo intenso pur senza gol al Bentegodi. Inizia meglio il Verona, pericoloso con Serdar e Giovane, mentre il Sassuolo si affida all'estro di Volpato, cercato però troppo poco, e alla velocità di Laurientè. Da segnalare un calcio di rigore inizialmente concesso al Verona e poi revocato dal Var per un precedente fallo sul portiere Muric21:40

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Sassuolo? La gara tra Verona e Sassuolo si giocherà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Verona - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Sassuolo sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Verona - Sassuolo? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Sassuolo? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 1 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Ismaël Koné con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Sassuolo? La gara tra Verona e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Sassuolo? Il marcatore del Sassuolo è stato Andrea Pinamonti al 71'

PREPARTITA

Verona - Sassuolo è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Sassuolo sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Verona e Sassuolo si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 7 volte, il Sassuolo ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Verona-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (2P) di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non era riuscito a strappare la posta piena in alcuna delle precedenti sei (1N, 5P) contro gli emiliani nella competizione.

Dopo quattro sconfitte consecutive al Bentegodi contro il Sassuolo in Serie A, l'Hellas Verona ha vinto le ultime due partite casalinghe giocate contro i neroverdi nel torneo e potrebbe infilare tre successi interni consecutivi contro gli emiliani per la prima volta nel massimo campionato.

L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 14 partite (8N, 5P) di Serie A: quella per 2-1 sul campo dell'Empoli, lo scorso 25 maggio; inoltre, i gialloblù potrebbero restare senza vittorie dopo le prime sei gare disputate in un singolo torneo di Serie A (3N, 2P finora in questo) per la quinta volta nella loro storia, dopo quelle del 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18: in ciascuna di queste precedenti edizioni, la squadra veneta è poi retrocessa in Serie B.

L'Hellas Verona ha pareggiato sei delle ultime sette partite (1P) giocate al Bentegodi in Serie A, comprese tutte le ultime quattro; i gialloblù potrebbero chiudere in parità almeno cinque match interni di fila soltanto per la seconda volta nella competizione, dopo la striscia di sette registrata tra novembre 1972 e marzo 1973, sotto la gestione di Giancarlo Cadè.

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide (1P) di campionato - tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 21 partite in Serie A (2V, 5N, 14P) tra l'inizio del 2025/26 e la seconda parte del torneo 2023/24. I neroverdi potrebbero infilare due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta da settembre 2023, con Alessio Dionisi come allenatore.

Il Sassuolo non vince da 15 trasferte di Serie A (3N, 12P) - ultimo successo esterno il 26 novembre 2023 contro l'Empoli - si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive fuori casa senza successi tra le squadre che prendono parte a questo torneo; inoltre, gli emiliani, dopo i ko contro Cremonese e Inter, potrebbero subire tre sconfitte nelle prime tre trasferte di un campionato di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2019/20.

Sassuolo e Hellas Verona sono due delle tre squadre che contano il maggior numero di contropiedi diretti in questo campionato - nove per gli emiliani (primi in questa classifica) e otto per i veneti (al pari della Roma) - i neroverdi hanno anche realizzato un gol da questa situazione di gioco, con Edoardo Iannoni, contro l'Udinese, proprio nell'ultimo turno di campionato.

L'Hellas Verona è la squadra con la più bassa percentuale di passaggi riusciti in questa Serie A: il 74% (contro l'83% del Sassuolo); peggio dei gialloblù hanno fatto finora nei cinque maggiori campionati europei in corso soltanto Getafe (71%) e Union Berlino (70%).

Gift Orban ha effettuato 17 tiri in questa Serie A: meno soltanto di Nico Paz e Nikola Krstovic (entrambi 18); nei cinque maggiori campionati europei 2025/26, nessun giocatore vanta una media migliore tra minuti giocati e conclusioni tentate rispetto all'attaccante dell'Hellas Verona: una ogni 15 minuti di gioco, come Lamine Yamal (tra quelli con più di 10 tiri).

Il prossimo sarà il 150° gol di Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo tra tutte le competizioni (149 fin qui) e dalla sua prima stagione con i neroverdi (dal 2012/13), solo Ciro Immobile (207 con la Lazio) e Lautaro Martínez (157 con l'Inter) hanno tagliato il traguardo delle 150 reti in gare ufficiali con un singolo club di Serie A nel periodo.

