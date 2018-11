JUVENTUS - CAGLIARI: 3-1 - SERIE A - 3 NOVEMBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

93' Termina qui il live di Juventus-Cagliari! Grazie per averci seguito!

93' Decima vittoria su undici partite di campionato per i bianconeri, che l'hanno sbloccata dopo 40", soffrendo però fino alla fine!

93' È FINITA! La Juventus vince 3-1 e torna a +6 su Napoli e Inter

89' Concessi tre minuti di recupero

87' Che beffa per il Cagliari! La Juventus la chiude in contropiede dall'angolo per i rossoblù: s'involano Ronaldo e Cuadrado, che insacca su assist del portoghese!

87' GOL DELLA JUVENTUS! CUADRADO!

86' SRNA! Mischia furibonda nell'area della Juventus, ci provano in tre, l'ultimo è il croato: si salvano i bianconeri!

84' BENTANCUR! Ancora un tentativo della Juventus da posizione defilatissima: sul fondo

84' RONALDO! Il portoghese prova il tiro dall'interno dell'area da posizione impossibile: Pisacane si salva in angolo

82' SOSTITUZIONE JUVENTUS! Barzagli al posto di Matuidi

80' SOSTITUZIONE CAGLIARI! Sau al posto di Padoin, Maran si gioca tutto!

78' Secondo tempo davvero con poche emozioni. La Juventus non affonda, il Cagliari non cambia marcia

75' AMMONIZIONE! Primo giallo in casa bianconera: è per Cuadrado, per fallo su Pavoletti

75' Juventus disposta con il 4-4-2: Matuidi e Bentancur centrali, Cuadrado e Alex Sandro esterni di centrocampo

72' RONALDO! Punizione sulla barriera per il portoghese: non è serata per il 7 bianconero

70' SOSTITUZIONE JUVENTUS! Alex Sandro al posto di Pjanic

70' La Juventus tiene il Cagliari lontano dalla propria area, ma non ha ancora avuto occasioni per arrivare al terzo gol che chiuderebbe la partita

66' SOSTITUZIONE CAGLIARI! Faragò al posto di Ionita

63' AMMONIZIONE! Ancora un giallo in casa Cagliari: Pisacane cerca l'anticipo su Dybala, ma travolge l'argentino

61' Tornano ad abbassarsi i ritmi della partita. La Juventus prova a gestire il risultato, ma il vantaggio è minimo

58' Neppure qui cambia nulla sul piano tattico. L'ex Sampdoria e Parma proverà a dare più geometrie al gioco del Cagliari

55' SOSTITUZIONE CAGLIARI! Cigarini al posto di Bradaric

52' La Juventus sembra più in partita rispetto al finale del primo tempo, nel quale non ha brillato Cristiano Ronaldo

49' AMMONIZIONE! Pavoletti in azione difensiva entra duro su Ronaldo: giallo per il centravanti livornese

49' Non è cambiato nulla nella Juventus sul piano tattico, resta il 4-3-3 con Cuadrado a destra al posto di Douglas Costa

46' SOSTITUZIONE JUVENTUS! Cuadrado al posto di Douglas Costa

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45' Squadre in campo per il secondo tempo, c'è una sostituzione nella Juventus

45' A tra poco per il secondo tempo!

45' Partita molto intensa all'"Allianz Stadium". Juventus avanti di misura al termine di un primo tempo dominato dai bianconeri per i primi 20 minuti, ma poi equilibrato

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!

44' Concessi quattro minutii di recupero, giustificati dalle tante soste causa Var

44' Nulla di fatto! Il controllo è stato tra braccio e spalla: episodio dubbio, ma Mariani non concede il rigore

43' Terzo ricorso al Var! Fallo di mano di Bradaric nell'area del Cagliari! Mariani va a vedere le immagini dopo due minuti di verifica da parte del Var Massa

42' Dura pochissimo il pareggio del Cagliari, sfortunato in questa circostanza, ma adesso pienamente in partita

39' Cross di Douglas Costa dalla sinistra e goffa deviazione in scivolata del centrocampista croato nella porta di Cragno!

38' GOL DELLA JUVENTUS! AUTORETE DI BRADARIC!

37' Cross dalla destra, Joao Pedro ha avuto tutto il tempo per stoppare il pallone, girarsi e far passare il pallone tra le gambe di un distratto Cancelo!

36' GOL DEL CAGLIARI! PAREGGIA JOAO PEDRO!

36' La Juventus torna a farsi vedere dalla parte di Cragno, dopo una lunga fase di gestione su ritmi bassissimi

32' AMMONIZIONE! Bradaric si prende il primo giallo della partita: fallo tattico su Bentancur

30' Gara decisamente più equilibrata. Allegri non sembra gradire il drastico abbassamento dei ritmi deciso dai propri giocatori

26' I bianconeri stanno adesso gestendo il risultato. Possesso palla insistito, ma sterile, per la squadra di Allegri

22' Parata determinante, anche se un po' fortunosa, quella del portiere polacco della Juventus. Adesso il Cagliari si fa più intraprendente

19' PAVOLETTI! Girata dall'interno dell'area piccola dell'ex napoletano, Szczesny si supera e respinge!

18' Solo rimessa laterale per il Cagliari: il pallone rimbalza sulla mano di Benatia dopo aver colpito la coscia del difensore

18' Sospetto tocco di mano di Benatia su cross di Joao Pedro: Mariani va a vedere le immagini al Var

15' Il Cagliari non riesce a riordinare le idee: è altissimo il pressing della Juventus, che attacca come se la partita fosse 0-0

12' Prima della partita il presidente Agnelli ha consegnato a Cristiano Ronaldo una maglia con il numero 400, tanti quanti i gol segnati dal portoghese con le squadre di club

9' Possesso palla insistito dei giocatori di Allegri, cui è già riuscito il compito più difficile, quello di sbloccare il risultato

6' Cagliari colpito a freddo. E la Juventus continua ad attaccare!

4' GOL CONVALIDATO! Dybala era in posizione regolare

3' L'argentino va in gol scivolando su assist di Bentancur, ma c'è un controllo Var in corso per valutare la posizione dell'argentino

1' GOL DELLA JUVENTUS! DYBALA!

1' SI COMINCIA! Il primo pallone è della Juventus!

Squadre in campo. Si inizierà a giocare sotto la pioggia. La Juventus cerca la decima vittoria su undici partite per tenere a distanza Inter e Napoli

All'"Allianz Stadium" si gioca il terzo anticipo dell'11a giornata di Serie A!