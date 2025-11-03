La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù.20:05

Manovra la Lazio, ma il Cagliari si è risistemato e risulta molto ben organizzato e compatto.21:23

Termina 0-0 la prima frazione di Lazio-Cagliari, ma di certo non è stata noiosa. Tante emozioni e diverse grandi occasioni, sia da una parte che dall'altra. In particolare Zaccagni e Folorunsho i più pimpanti, ma molto bravi in più occasioni i due portieri. All'intervallo è 0-0.21:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Cagliari? La gara tra Lazio e Cagliari si giocherà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Cagliari? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Cagliari sarà Daniele Paterna Dove si gioca Lazio - Cagliari? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Cagliari? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Mattia Felici con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Cagliari? La gara tra Lazio e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Cagliari? I marcatori della Lazio sono stati Gustav Isaksen al 65' e Mattia Zaccagni al 91'

PREPARTITA

Lazio - Cagliari è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Cagliari sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 13.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14.

In casa la Lazio ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Pisa e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Verona e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Sassuolo perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.

Lazio e Cagliari si sono affrontate 76 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, il Cagliari ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Alessandro Matri.

La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17V, 3N): è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.

Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell'ultimo match all'Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025; l'ultima volta risale al periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque successi interni consecutivi in quel caso).

Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N), l'ultima volta che ha registrato quattro match fuori casa senza sconfitta in Serie A risale all'aprile-maggio 2021 (2V, 2N in quel caso con Leonardo Semplici allenatore).

La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari, nel novembre 2024 e nel febbraio 2025.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023: sei in quel caso, sempre sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.

Solo il Parma (50%) ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% - 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% - 4 su 11).

Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana - solo contro Fiorentina e Hellas Verona (entrambe quattro) il classe '96 ha segnato più reti nel torneo.

Sebastiano Esposito è uno dei tre attaccanti italiani attualmente presenti in Serie A, con Andrea Pinamonti e Moise Kean, ad aver segnato almeno due gol di destro (5), sinistro (2) e di testa (2) nelle ultime due stagioni di massima serie. Contro la Lazio, il classe 2002 vanta già una rete in 83’ di gioco (con l'Empoli, il 6 ottobre 2024 proprio all’Olimpico) - contro nessuna avversaria ha disputato meno minuti tra quelle contro cui vanta almeno una marcatura all'attivo (83' anche contro il Sassuolo).

