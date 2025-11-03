La Lazio batte il Cagliari con un netto 2-0. Dopo un primo tempo equilibrato, i biancocelesti riescono a spuntarla grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. Un Cagliari molto volenteroso non riesce a far male ai biancocelesti.
La Lazio affronterà l'Inter nel prossimo turno, mentre il Cagliari se la vedrà con il Como.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
Fine partita: LAZIO-CAGLIARI 2-0 (66' Isaksen, 91' Zaccagni).22:54
90'+1'
GOL! LAZIO-Cagliari 2-0! Rete di Mattia ZACCAGNI! Splendido gol di Zaccagni che recupera palla e con uno splendido destro a giro raddoppia.
Grande strappo di Folorunsho che tenta il cross con il mancino, non arriva Borrelli per centimetri sul pallone.22:00
52'
Buonissima transizione di Gaetano in contropiede che conclude con il mancino, blocca Provedel.21:58
48'
Cartellino giallo per Gianluca Gaetano.21:53
47'
Inizia il secondo tempo di LAZIO-CAGLIARI!21:53
46'
Sostituzione Lazio: esce Alessio Romagnoli, entra Oliver Provstgaard.21:53
In casa Lazio scalpitano Pedro e Noslin, nel Cagliari occhio a Felici e Luvumbo.21:39
Termina 0-0 la prima frazione di Lazio-Cagliari, ma di certo non è stata noiosa. Tante emozioni e diverse grandi occasioni, sia da una parte che dall'altra. In particolare Zaccagni e Folorunsho i più pimpanti, ma molto bravi in più occasioni i due portieri. All'intervallo è 0-0.21:37
45'
Finisce il primo tempo di LAZIO-CAGLIARI!21:36
43'
Doppia grande occasione per il Cagliari: prima Folorunsho che tira e trova Provedel sulla sua strada e poi Luperto che invece viene fermato da Gila.21:32
40'
Ottima percussione di Zaccagni che sbaglia però poi l'ultimo passaggio. Si salva il Cagliari.21:28
36'
Manovra la Lazio, ma il Cagliari si è risistemato e risulta molto ben organizzato e compatto.21:23
32'
Gran tiro a giro di Marusic, vola Caprile che devia in angolo. Adesso la Lazio spinge.21:18
30'
Super percussione di Lazzari che serve Zaccagni: il 10 biancoceleste conclude di pochissimo fuori a lato.21:17
28'
Prima grande occasione del match con Zaccagni che semina il panico sulla sinistra e crossa per Basic che di prima intenzione mette alto sopra la traversa.21:15
26'
Grande spunto di Lazzari, bravissimo Luperto di testa a deviare in angolo.21:13
22'
Tira Esposito da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.21:07
20'
Risponde la Lazio con Guendouzi che dopo una buona percussione arriva al cross con il mancino, blocca però facilmente Caprile.21:06
16'
Buona occasione per Folorunsho che tira di prima intenzione con il destro, conclusione che si rivela però lenta e centrale.21:04
14'
Fase di studio del match, le due squadre faticano ad aprirsi.21:02
11'
Senza dubbio Zaccagni è il più vivace, ma ad ora il Cagliari sta reggendo grazie soprattutto alla propria fisicità.20:59
8'
Ottimo spunto di Basic che prova ad innescare Isaksen, libera Luperto.20:56
4'
Subito molto pimpante Zaccagni, riesce però a liberare facilmente Mina.20:53
1'
Inizia il primo tempo di LAZIO-CAGLIARI!20:46
Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Alessandro Matri.20:06
La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù.20:05
Le scelte di Pisacane: gioca Gaetano a supporto di Borrelli ed Esposito, in mediana ecco Adopo. Torna Mina titolare.20:05
Le scelte di Sarri: confermato Dia avanti con Isaksen e Zaccagni, gioca ancora Basic in mediana. Spazio a Lazzari in difesa con Marusic a sinistra.20:04
PREPARTITA
Lazio - Cagliari è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Cagliari sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
26
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
13.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). La Lazio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14.
In casa la Lazio ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Pisa e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Verona e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Sassuolo perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.
Lazio e Cagliari si sono affrontate 76 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, il Cagliari ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Lazio-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù.
Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Alessandro Matri.
La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17V, 3N): è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.
Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell'ultimo match all'Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025; l'ultima volta risale al periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque successi interni consecutivi in quel caso).
Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N), l'ultima volta che ha registrato quattro match fuori casa senza sconfitta in Serie A risale all'aprile-maggio 2021 (2V, 2N in quel caso con Leonardo Semplici allenatore).
La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari, nel novembre 2024 e nel febbraio 2025.
La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023: sei in quel caso, sempre sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.
Solo il Parma (50%) ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% - 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% - 4 su 11).
Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana - solo contro Fiorentina e Hellas Verona (entrambe quattro) il classe '96 ha segnato più reti nel torneo.
Sebastiano Esposito è uno dei tre attaccanti italiani attualmente presenti in Serie A, con Andrea Pinamonti e Moise Kean, ad aver segnato almeno due gol di destro (5), sinistro (2) e di testa (2) nelle ultime due stagioni di massima serie. Contro la Lazio, il classe 2002 vanta già una rete in 83’ di gioco (con l'Empoli, il 6 ottobre 2024 proprio all’Olimpico) - contro nessuna avversaria ha disputato meno minuti tra quelle contro cui vanta almeno una marcatura all'attivo (83' anche contro il Sassuolo).
