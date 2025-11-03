Il Genoa conquista la prima vittoria in Serie A di questa stagione che arriva dopo un periodo molto complicato e il cambio in panchina con l'esonero di Vieira. Lascia dunque l'ultimo posto in classifica alla Fiorentina e vola terzultimo con 6 punti in 10 partite. Il Sassuolo si ferma a quota 13 e incassa la quinta sconfitta in 10 partite.

90 minuti molto intensi al Mapei Stadium: va in vantaggio il Genoa dopo una serie di tentativi con un tiro da fuori area di Malinovskyi sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa Domenico Berardi da calcio d'angolo è tutto solo sul secondo palo e non sbaglia per la rete del pareggio. Poi sui minuti finali cala un po' il ritmo ma Norton-Cuffy in galoppata supera tre avversari e allunga per Ekuban. Qui Muharemovic commette fallo e regala un calcio di punizione al Genoa che lo sfrutta al meglio con il colpo di testa di Leo Ostigard proprio sui secondi finali che vale la vittoria.

La decima giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì, il primo dei quali si gioca al Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa. La squadra di Fabio Grosso è reduce dalla vittoria esterna contro il Cagliari e ha conquistato 4 vittorie su 9 disponibili in campionato. 17:54

Ottimo approccio alla gara del Genoa, pericoloso con i cross di Martin e le imbucate a centrocampo di Malinovskyi. Attenzione al difensore Marcandalli ammonito. Nel Sassuolo un po' di imprecisione sotto porta, tanti guizzi dalla fascia sinistra con Doig-Laurienté e Kone, si sono visti meno Matic e Thorstvedt.19:29

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Genoa? La gara tra Sassuolo e Genoa si giocherà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Genoa? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Genoa sarà Fabio Maresca Dove si gioca Sassuolo - Genoa? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Genoa? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Genoa? La gara tra Sassuolo e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Genoa? Il marcatore del Sassuolo è stato Domenico Berardi al 47' mentre i marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 18' e Leo Østigård al 93'

PREPARTITA

Sassuolo - Genoa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Genoa sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 71 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0

Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Genoa si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12; il Genoa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Roma e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 1-2 mentre Il Genoa ha incontrato la Cremonese perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Criscito è Jeff Ekhator con 1 gol.

Sassuolo e Genoa si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, il Genoa ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sassuolo-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle cinque precedenti (2N, 3P); i rossoblù non hanno mai registrato più vittorie di fila contro i neroverdi nella competizione.

Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare contro il Genoa in Serie A, segnando una media di 2.1 gol a incontro.

Il Genoa ha perso le ultime due sfide contro avversarie neopromosse in Serie A (inclusa una proprio nell'ultima giornata di campionato contro la Cremonese) e solo una volta ha trovato tre sconfitte consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B nell'era dei tre punti a vittoria, tra aprile e dicembre 2012.

Il Sassuolo non pareggia un match casalingo in Serie A dal 14 aprile 2024 (3-3 contro il Milan), da allora tre successi e quattro sconfitte per i neroverdi in sette gare al MAPEI Stadium nel massimo campionato.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite al MAPEI Stadium contro il Genoa in Serie A (6V, 2N), perdendo però quella più recente: 1-2 il 22 dicembre 2023.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato (6N, 8P): 3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio - perdendo tutte le tre più recenti; il Grifone non subisce quattro sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2023.

Il Sassuolo non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A giocati di lunedì (3N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in cinque dei sette precedenti (2P); l'ultima volta che i neroverdi sono riusciti a tenere la porta inviolata in questo tipo di gare nel torneo risale al 12 aprile 2021, 1-0 contro il Benevento.

Il Genoa è stato sconfitto in ben sei delle nove gare di questo campionato (3N): i rossoblù hanno perso più volte dopo i primi 10 incontri in una stagione di Serie A in due sole occasioni: nel 1957/58 e nel 1959/60 (sette ko, ma in entrambi le occasioni avevano racimolato almeno un successo).

Andrea Pinamonti ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro il Genoa, entrambe con la maglia del Sassuolo; l'attaccante classe 1999 ha segnato complessivamente 15 gol in 68 presenze con i rossoblù nel massimo campionato in due diverse esperienze tra il 2019 e il 2025.

Il centrocampista del Genoa Patrizio Masini è il giocatore che ha effettuato più contrasti (37), vinto più duelli (73) e guadagnato più possessi (56) nelle prime nove giornate di questa Serie A.

