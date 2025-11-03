90 minuti molto intensi al Mapei Stadium: va in vantaggio il Genoa dopo una serie di tentativi con un tiro da fuori area di Malinovskyi sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa Domenico Berardi da calcio d'angolo è tutto solo sul secondo palo e non sbaglia per la rete del pareggio. Poi sui minuti finali cala un po' il ritmo ma Norton-Cuffy in galoppata supera tre avversari e allunga per Ekuban. Qui Muharemovic commette fallo e regala un calcio di punizione al Genoa che lo sfrutta al meglio con il colpo di testa di Leo Ostigard proprio sui secondi finali che vale la vittoria.
Il Genoa conquista la prima vittoria in Serie A di questa stagione che arriva dopo un periodo molto complicato e il cambio in panchina con l'esonero di Vieira. Lascia dunque l'ultimo posto in classifica alla Fiorentina e vola terzultimo con 6 punti in 10 partite. Il Sassuolo si ferma a quota 13 e incassa la quinta sconfitta in 10 partite.
Il Sassuolo affronterà domenica prossima alle ore 12.30 l'Atalanta di Ivan Juric, mentre il Genoa ospiterà la Fiorentina, anch'essa reduce da un periodo molto complicato.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Dal Mapei Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Sassuolo-Genoa! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:35
90'+6'
Fine partita! Sassuolo-Genoa 1-2! Rete di Malinovskyi e Ostigard per il Genoa, Berardi per i neroverdi. 20:26
90'+5'
Sassuolo tutto avanti! Brivido finale con tutti su, anche Muric! Ma spazzano via i giocatori del Genoa!20:26
90'+4'
Gol confermato! Check over! Non c'è nessun fuorigioco! 20:24
90'+4'
Check del VAR in corso: si valuta la posizione iniziale di Ostigard.20:24
90'+3'
Assist di Aarón Martín che pennella una palla precisa da calcio di punizione per il compagno Ostigard.20:25
90'+3'
GOOOOOOOOLLLL! Sassuolo-GENOA 1-2!!! Rete di Leo Ostigard!! Calcio di punizione battuto da Martin, sbuca tra gli avversari neroverdi il difensore centrale che di testa spiazza Muric!
Ammonito proprio Tarik Muharemovic per la manata a Ekuban. Calcio di punizione per il Genoa. 20:28
90'+2'
Che azione di Norton-Cuffy! Il giocatore anticipa ancora una volta una palla diretta in area, poi con una galoppata salta 3 giocatori avversari e allunga in avanti per il compagno Ekuban che viene fermato da Muharemovic.20:27
90'
Saranno quattro i minuti di recupero!20:19
87'
Che occasione per il Genoa!! Tentativo di testa di Vasquez che riesce a staccare bene ma non trova lo specchio della porta per pochissimo! 20:27
86'
L'ultimo slot Fabio Grosso se lo gioca con il cambio in attacco: esce Andrea Pinamonti per Luca Moro.20:16
85'
Ritmo più basso e molti falli in questo finale di partita. Dopo un'ora intensa di gioco, le squadre sono più stanche in questi minuti. 20:15
85'
Ultimo cambio per il Genoa: Morten Thorsby esce per Albert Grønbæk.20:14
81'
Ancora una volta decisivo Norton-Cuffy in fase difensiva, duello fisico con Fadera, poi la palla termina in calcio d'angolo. 20:10
78'
Messias di testa cerca la conclusione in area, la palla finisce alta.20:08
78'
Josh Doig esce per Woyo Coulibaly.20:07
78'
Altri cambi per il Sassuolo: fuori Domenico per Berardi Walid Cheddira.20:07
73'
Ammonito Patrizio Masini per una trattenuta su Thorstvedt.20:07
69'
Fadera va al cross dal lato sinistro, esce Leali e blocca. 19:59
69'
Anche Alessandro Marcandalli esce per Mikael Ellertsson.19:58
68'
Esce Lorenzo Colombo per Caleb Ekuban.19:57
66'
Prova a ripartire in contropiede il Sassuolo, sbaglia poi il passaggio decisivo Domenico Berardi. 19:58
64'
Fuori anche Armand Laurienté per Alieu Fadera.19:58
64'
Primi cambi anche per il Sassuolo: Ismaël Koné esce per Aster Vranckx.19:57
61'
Tentativo di testa di Ostigard, palla facile per Muric. 19:51
59'
Pillola statistica: esclusi gli autogol, tutti gli ultimi 4 gol subiti dal Genoa arrivano da calcio d’angolo (1 Sassuolo, 2 Cremonese, 1 Torino). 19:50
59'
Per il Genoa esce anche Vitinha, dentro Messias. 19:49
59'
Finisce la partita di Ruslan Malinovskyi, dentro Patrizio Masini.19:48
57'
Colombo vicino al gol!! L'attaccante del Genoa controlla spalle alla porta poi si gira e calcia forte, la palla finisce alta di un soffio! 19:51
56'
Ancora Thorstvedt, questa volta il giocatore del Sassuolo tira di destro, respinge Leali.19:48
52'
Azione tutta in verticale del Sassuolo, Thorstvedt dal limite con il sinistro va alla conclusione che esce di pochissimo! 19:42
50'
Prova a reagire subito il Genoa che conquista un altro calcio d'angolo, nulla però di pericoloso. 19:41
47'
GOOOOOOLLLLL! SASSUOLO-Genoa 1-1! Rete di Domenico Berardi!! Calcio d'angolo battuto da Laurienté, palla spizzata da Vitinha sul secondo palo dove c'è tutto solo il numero 10 del Sassuolo che non sbaglia da quella distanza!!
Partenza aggressiva del Sassuolo, Doig avanza fino all'area dove poi apre per Laurienté: l'esterno conquista calcio d'angolo. 19:36
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sassuolo-Genoa!19:35
Ottimo approccio alla gara del Genoa, pericoloso con i cross di Martin e le imbucate a centrocampo di Malinovskyi. Attenzione al difensore Marcandalli ammonito. Nel Sassuolo un po' di imprecisione sotto porta, tanti guizzi dalla fascia sinistra con Doig-Laurienté e Kone, si sono visti meno Matic e Thorstvedt.19:29
9 tiri del Genoa contro i 7 del Sassuolo: ritmo molto alto al Mapei Stadium con due squadre fin dai primi minuti di gioco molto agguerrite. A rendersi più pericoloso il Genoa che nella prima mezz'ora ha schiacciato gli avversari trovando il gol da una respinta di Muric sulla quale Malinovskyi angola sotto l'incrocio dei pali da fuori area. Genoa vicino più volte al gol del raddoppio, per il Sassuolo pericoloso Pinamonti prima di testa e poi con il tacco, impreciso finora sotto porta.19:27
45'+3'
Fine primo tempo! Sassuolo-Genoa 0-1! Rete di Malinovskyi. 19:20
45'+3'
Ben posizionato Vitinha che va contro la palla e manda in calcio d'angolo il calcio di punizione battuto da Pinamonti. 19:20
45'+2'
Manata i Vasquez ai danni di Pinamonti: qualche protesta per il Genoa ma Feliciani concede calcio di punizione per il Sassuolo. 19:19
45'+1'
Un altro calcio d'angolo per il Genoa: Muric questa volta in uscita blocca a presa sicura. 19:17
45'
Concessi due minuti di recupero. 19:17
43'
Laurienté cerca la porta direttamente da una punizione dal limite: la palla non si abbassa abbastanza e termina sopra la traversa. 19:15
38'
Occasione Genoa!! Colombo vicino al raddoppio! Doig sbaglia il tempo dell'intervento in scivolata, Colombo alle sue spalle ne approfitta e dopo una finta va alla conclusione con un tiro a giro: palla fuori!! 19:11
37'
Ci prova anche Pinamonti con una conclusione altissima. 19:09
36'
Ammonito Alessandro Marcandalli per un fallo du Laurienté. 19:07
35'
Da una parte all'altra del campo, tentativo forte ma dalla distanza di Norton-Cuffy, la palla termina fuori!19:07
34'
Tacco di Pinamonti! Super giocata del Sassuolo ma ancora una volta blocca Leali! Palla morbida di Laurienté in area, stoppa con le spalle alla porta e di tacco cerca la conclusione! Para Leali! 19:07
33'
Un'altra occasione per il Sassuolo! Laurienté fa partire Doig che va al cross dal lato sinistro: ci arriva di testa ancora una volta Pinamonti che da vicino non trova lo specchio della porta!19:05
30'
Ancora tutto il Genoa in avanti! Doppia finta e tiro di Vitinha dal limite, Muric non trattiene e regala un altro calcio d'angolo agli avversari. 19:02
28'
Arriva una conclusione anche di Lorenzo Colombo, sterzata e tiro che finisce alto sopra la traversa. 19:00
27'
Occasione Sassuolo!! Conclusione da fuori di Kone che con l'interno cerca la porta: palla fuori di poco!18:59
25'
Pinamonti scarica per Walukiewicz che serve nuovamente con un cross l'attaccante: il 99 del Sassuolo colpisce di testa ma il tiro è troppo centrale, facile per Leali. 18:58
19'
Cerca di reagire subito il Sassuolo con Doig che va al traversone: blocca il pallone Leali. 18:51
18'
GOOOOOOOOLLLL! Sassuolo-GENOA 0-1! Malinovskyi con la sua specialità da fuori area! Calcio d'angolo per il Genoa respinto con i pugni da Muric, la palla finisce dalle parti del centrocampista: stop, controllo e conclusione sotto l'incrocio dei pali imprendibile per Muric.
Continua ad attaccare il Genoa: Fabio Grosso chiede ai suoi di avanzare ma, in questo avvio di partita, è dominio dei rossoblù che schiacciano gli avversari nella propria metà campo. 18:49
15'
Genoa a un passo dal gol!! Tripla occasione dei rossoblù nella stessa azione! Imbucata di Thorsby per Vitinha che calcia in diagonale non trovando la porta di pochissimo! Sul cross di Norton-Cuffy allontana Idzes, l'ultima chance ce l'ha Lorenzo Colombo che va alla conclusione di controbalzo: palla alta sopra la traversa! 18:48
10'
Attacca il Sassuolo con Doig e Laurienté, ottimo intervento di Ostigard che evita la conclusione e fa ripartire i suoi. 18:42
9'
Lango lungo anche del Sassuolo: palla di Muharemovic per Laurienté, ferma tutto l'arbitro che segnala il fuorigioco. 18:41
7'
Cross raso terra di Vitinha nell'area piccola dove respinge prontamente la difesa neroverde. 18:39
6'
Palla lunga di Marcandalli per Vitinha: anticipa Muharemovic ma l'arbitro poi ferma tutto per posizione iniziale di fuorigioco dell'attaccante del Genoa. 18:37
4'
Check rapido del VAR per valutare l'eventuale rosso per Malinovskyi. Confermato il giallo per il giocatore del Genoa. 18:36
3'
Subito un cartellino giallo per Ruslan Malinovskyi: intervento irregolare su Kone.18:35
2'
Cross teso di Laurienté che attraversa tutta l'area: la palla finisce dalla parte opposta del campo. 18:33
1'
Si parte! Comincia Sassuolo-Genoa! Fischia l'arbitro Feliciani!18:31
Squadre in campo: un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Galeone. 18:30
3-5-2 per il Genoa che davanti a Leali si piazza con Marcandalli, Ostigard e Vasquez con Martin sulla fascia che in fase difensiva può arretrare nel 4-4-2. Nel lato opposto ci sarà Norton-Cuffy, in mediana riecco Frendrup dal primo minuto. Davanti la coppia Colombo-Vitinha. 18:04
Fabio Grosso recupera Domenico Berardi che torna nel tridente offensivo con Laurienté e Pinamonti. A centrocampo Thorstvedt preferito a Vranckx. In difesa si rivedere Muharemovic, out Filippo Romagna per infortunio, insieme all'ex Juve Idzes e Walukiewicz.18:01
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Leali - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin - Vitinha, Colombo. All. Murgita.18:35
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-3-3): Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig - Thorstvedt, Matic, Koné - Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.17:58
Tutt'altro ambiente per il Genoa ultimo in classifica con soli 3 punti conquistati in 9 partite e ancora a zero vittorie. La squadra rossoblù si presenta al match con in panchina la coppia Criscito-Murgita, in attesa dell'arrivo dell'allenatore che sostituirà definitivamente l'esonerato Patrick Vieira. 17:56
La decima giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì, il primo dei quali si gioca al Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa. La squadra di Fabio Grosso è reduce dalla vittoria esterna contro il Cagliari e ha conquistato 4 vittorie su 9 disponibili in campionato. 17:54
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Sassuolo-Genoa, gara valida per la decima giornata di Serie A!17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:52
La gara tra Sassuolo e Genoa si giocherà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Genoa?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Genoa sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Sassuolo - Genoa?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Genoa?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Genoa?
La gara tra Sassuolo e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Genoa?
Il marcatore del Sassuolo è stato Domenico Berardi al 47' mentre i marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 18' e Leo Østigård al 93'
PREPARTITA
Sassuolo - Genoa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Genoa sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
71
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
7.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Genoa si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12; il Genoa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Roma e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 1-2 mentre Il Genoa ha incontrato la Cremonese perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Criscito è Jeff Ekhator con 1 gol.
Sassuolo e Genoa si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, il Genoa ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Sassuolo-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle cinque precedenti (2N, 3P); i rossoblù non hanno mai registrato più vittorie di fila contro i neroverdi nella competizione.
Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare contro il Genoa in Serie A, segnando una media di 2.1 gol a incontro.
Il Genoa ha perso le ultime due sfide contro avversarie neopromosse in Serie A (inclusa una proprio nell'ultima giornata di campionato contro la Cremonese) e solo una volta ha trovato tre sconfitte consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B nell'era dei tre punti a vittoria, tra aprile e dicembre 2012.
Il Sassuolo non pareggia un match casalingo in Serie A dal 14 aprile 2024 (3-3 contro il Milan), da allora tre successi e quattro sconfitte per i neroverdi in sette gare al MAPEI Stadium nel massimo campionato.
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite al MAPEI Stadium contro il Genoa in Serie A (6V, 2N), perdendo però quella più recente: 1-2 il 22 dicembre 2023.
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato (6N, 8P): 3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio - perdendo tutte le tre più recenti; il Grifone non subisce quattro sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2023.
Il Sassuolo non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A giocati di lunedì (3N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in cinque dei sette precedenti (2P); l'ultima volta che i neroverdi sono riusciti a tenere la porta inviolata in questo tipo di gare nel torneo risale al 12 aprile 2021, 1-0 contro il Benevento.
Il Genoa è stato sconfitto in ben sei delle nove gare di questo campionato (3N): i rossoblù hanno perso più volte dopo i primi 10 incontri in una stagione di Serie A in due sole occasioni: nel 1957/58 e nel 1959/60 (sette ko, ma in entrambi le occasioni avevano racimolato almeno un successo).
Andrea Pinamonti ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro il Genoa, entrambe con la maglia del Sassuolo; l'attaccante classe 1999 ha segnato complessivamente 15 gol in 68 presenze con i rossoblù nel massimo campionato in due diverse esperienze tra il 2019 e il 2025.
Il centrocampista del Genoa Patrizio Masini è il giocatore che ha effettuato più contrasti (37), vinto più duelli (73) e guadagnato più possessi (56) nelle prime nove giornate di questa Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: