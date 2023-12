90'+8' Dal Franchi è tutto, grazie per aver seguito la diretta testuale di Fiorentina-Salernitana. Arrivederci e alla prossima di Serie A! 17:05

90'+7' Calendario intenso per la Fiorentina: appuntamento già mercoledì per gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, poi si torna in Serie A contro la Roma all'Olimpico prima di giocare la Conference League per evitare gli spareggi e chiudere il girone da primi. Più tranquilla la Salernitana che tornerà in campo domenica 10 dicembre alle 18:00 contro il Bologna. 17:04

90'+6' PILLOLA STATISTICA: Con 102 reti segnate finora nel 2023, la Fiorentina ha già stabilito il suo record storico di gol realizzati in un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni. 17:02

90'+5' Risale dunque la Fiorentina che torna in zona Europa e supera Bologna e Roma, portandosi in 5ª posizione a un punto dal Napoli. La Salernitana invece rimane ultima in classifica a quota 8 punti.17:01

90'+4' La Fiorentina domina al Franchi in una partita in cui era vietato sbagliare per risalire in classifica. Parte molto aggressiva la formazione di Italiano che dai primi minuti crea tante occasioni. Un calcio di rigore realizzato da Beltran - che segna il primo gol in Serie A - sblocca il match, ma da lì solo tante azioni da gol dei viola. Raddoppia Sottil, poi nel secondo tempo ci mette la firma anche Bonaventura. Prova a reagire più volte la Salernitana che nel corso dei 90 minuti conquista una sola palla-gol: Ikwuemesi tutto solo davanti alla porta colpisce la traversa. 17:00

90'+3' Finisce qui! Fiorentina-Salernitana 3-0! Decidoo le reti di Beltran, Sottil e Bonaventura.16:57

90' Segnalati 3 minuti di recupero al Franchi.16:54

83' Costil dice ancora di no! Conclusione centrale di Nzola. 16:46

81' Fuori Chukwubuikem Ikwuemesi, al suo posto Jovane Eduardo Borges Cabral.16:43

79' TERRACCIANO! Tentativo di Bradaric respinto prontamente in tuffo dal portiere della Fiorentina. 16:43

78' Si mette in mostra subito Brekalo, tiro centrale, facile per Costil. 16:42

73' Finisce la partita di Antonio Candreva, dentro Loum Tchaouna.16:39

73' Per la Fiorentina esce anche Nanitamo Jonathan Ikoné, dentro Christian Michael Kouamé Kouakou.16:39

73' Fuori Riccardo Sottil, dentro Josip Brekalo.16:39

68' PILLOLA STATISTICA: Giacomo Bonaventura conta sei gol e due assist finora: tra i centrocampisti dei big-5 campionati europei in corso, solo Jude Bellingham e Bryan Mbeumo vantano, oltre a lui, più di cinque reti e più di un assist. 16:31

64' Esce Luca Ranieri, dentro Lucas Martínez Quarta.00:33

64' Fuori Joseph Alfred Duncan, dentro Maxime Baila Lopez.16:26

63' Esce anche Lucas Beltrán, dentro M'Bala Nzola.00:33

62' Prova a reagire la Salernitana, prima con un tiro di Dia respinto da Milenkovic, poi la conclusione di Bradaric termina a lato della rete. 16:25

58' Lassana Coulibaly lascia il posto a Mateusz Łęgowski.16:21

58' Fuori Emil Bohinen, al suo posto Giulio Maggiore.16:20

56' Assist Riccardo Sottil.16:20

56' JACK BONAVENTURA!!! FIORENTINA-Salernitana 3-0! Bella azione dei viola, recupera palla Duncan sulla trequarti, poi il ghanese apre a sinistra da Sottil che taglia in area dove arriva Bonaventura che a porta vuota non sbaglia.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Bonaventura16:20

53' Prova a replicare il gol del 2-0 Sottil sempre con un tiro a giro: la conclusione finisce a lato.16:16

52' Ancora pericolosa la Fiorentina, dalla distanza ci prova questa volta Arthur. Costil respinge con il piede!16:15

51' Mancino di Ikoné centrale! Respinge ancora Costil. 16:14

48' TRAVERSA!!!! Tutto solo Ikwuemesi davanti alla porta schiaccia troppo di testa e la palla finisce sulla traversa! Che occasione per la Salernitana. 16:11

47' Si fa notare anche la Salernitana che prova a reagire con Dia: il suo tentativo viene respinto da Ranieri. 16:10

46' Subito la Fiorentina, Sottil cerca Ikoné in area, anticipato dai difensori avversari. 16:09

46' Cambio per la Salernitana: finisce la partita di Grigoris Kastanos, entra Boulaye Dia.16:08

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Salernitana.16:08

Salernitana che deve necessariamente cambiare il ritmo della partita per poter provare a reagire in questo secondo tempo. Inzaghi potrebbe giocarsi le carte Dia, Botheim, Simy e Tchaouna per quanto riguarda l'assetto offensivo, tutti partiti in panchina. Ampia la rosa della Fiorentina in panchina con Nico Gonzalez, Nzola, Brekalo e Koumé che potrebbero entrare a partita in corso. 15:59

Primo tempo dominato dalla Fiorentina al Franchi che si rende pericolosa già dai primi minuti di gioco. Dopo 5 minuti un calcio di rigore sblocca la partita, con Beltran che trova la prima rete stagionale in Serie A. Nel corso del match i viola costringono la Salernitana ad arretrare e rimanere schiacciati dietro: tante le occasioni per la squadra di Italiano che deve fare comunque i conti con un reattivo Costil. Poi ci pensa Sottil, che non segnava in Serie A da gennaio del 2022, a raddoppiare il risultato. 15:56

45'+1' Fine primo tempo! Fiorentina-Salernitana 2-0 grazie alle reti di Beltran e Sottil.15:50

45' Un minuto di recupero segnalato al Franchi.15:50

44' Primo cartellino giallo per Luca Ranieri.15:47

42' Calcio di punizione da posizione interessante per la Salernitana: occasione sprecata dagli ospiti. Il destro di Candreva viene ribattutto dai viola.15:47

34' Ancora Beltran, con un tentativo in diagonale. La palla finisce fuori. 15:50

31' Si rende ancora pericolosa la Fiorentina, questa volta con Biraghi: il suo tiro finisce fuori dallo specchio della porta. 15:49

28' Miracolo di Costil!! Sfortunato Mazzocchi che devia sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla verso la porta della Salernitana: reattivo il portiere francese.15:50

21' Tentativo di Duncan dalla distanza: traiettoria poco precisa, la palla termina fuori. 15:53

17' GOOOOLLLL! Raddoppio della Fiorentina con Sottil! Grande azione dell'esterno viola che punta in area sul sinistro, rientra e tira a giro: la palla colpisce prima la traversa, poi entra in rete. Fiorentina-Salernitana 2-0!



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Sottil15:53

17' Assist Cristiano Biraghi.15:22

16' DUNCAN! Ancora la Fiorentina pericolosa. Tiro di Bonaventura respinto, tentativo del ghanese, Costil manda in calcio d'angolo. 15:24

11' Ci prova ancora Ikoné: il tiro del francese termina fuori. 15:51

7' Colpo di testa di Ikoné! Salva Costil! 15:51

7' Primo gol in Serie A per Lucas Beltran, attaccante arrivato in estate dal River Plate. 15:12

6' GOOOOOOL! LUCAS BELTRAN! Non sbaglia dal dischetto l'argentino!



Guarda la scheda del giocatore Lucas Beltrán15:09

3' RIGORE PER LA FIORENTINA! Tacco di Beltran per Arthur che viene steso in area da Fazio. 15:08

2' Occasione Fiorentina! Subito pericolosa la squadra di casa con Beltran che appoggia per Sottil: tiro ribattuto. 15:07

1' Fischio d'inizio! Comincia Fiorentina-Salernitana. Dirige l'arbitro Paride Tremolada. 15:03

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Costil - Daniliuc, Fazio, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric - Candreva, Kastanos - Ikwuemesi . A disposizione: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Botheim, Cabral, Gyomber, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Lovato, Legowski. Allenatore: Filippo Inzaghi.14:09

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Sottil - Beltran. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Lopez, Gonzalez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.14:08

"Vogliamo dare continuità a quanto fatto fino ad ora", ha detto l'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi che nella scorsa giornata ha trovato la prima vittoria in campionato dei granata. Dopo 12 partite con il risultato in negativo, i campani hanno infatti vinto in casa contro la Lazio e cercheranno di ripetersi anche nel match al Franchi. Servono punti, la Salernitana attualmente è in ultima posizione ferma a quota 8. Una vittoria consentirebbe di uscire dalla zona retrocessione. 11:49

Dopo la vittoria in Conference League che ha permesso alla Fiorentina di superare il girone, i Viola tornano in campionato consapevoli di dover reagire dalla sconfitta dell'ultima giornata contro il Milan. Considerando solo il campionato, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite: rendimento che ha attualmente portato la squadra di Italiano fuori dalla zona Europa, con un punto in meno dal sesto posto occupato dal Bologna. 11:36

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Salernitana, match valevole per la 14ª giornata di Serie A.11:27