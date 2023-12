Non basta una doppietta di Lucca ai friulani per festeggiare la prima vittoria interna, Baroni pesca il jolly Henry e strappa un punto in rimonta in pieno recupero: gara emozionante, i friulani non riescono a gestire il primo doppio vantaggio firmato da Kabasele e Lucca, Djuric su rigore e una spettacolare rovesciata di Ngonge riportano il punteggio in parità, Thauvin colpisce un palo, Lovric spreca il colpo del ko, Henry risponde nuovamente a Lucca punendo una folle uscita a vuoto di Silvestri all'ultima azione.17:07