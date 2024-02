Da Bologna - Sassuolo é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:41

Vantaggio Sassuolo con Thorstvedt, pareggio con l'autogol di Viti; nuovo sorpasso Sassuolo con Volpato, Zirkzee e compagni chiudono la partita nel finale con le reti di Fabbian, Ferguson e Saelemaekers.22:41

Poker del Bologna che chiude la partita nel finale, decisivo gli ingressi di Saelemaekers e Orsolini nel finale.22:39

90'+5' FINISCE BOLOGNA - SASSUOLO! 4-2 per la squadra di Thiago Motta, che riacciuffa l'Atalanta al quarto posto in classifica.22:38

90'+4' Conclusione di Ceide, blocca Skorupski.22:37

90'+3' AMMONITO Josh Doig. Trattenuta su Zirkzee, giallo anche per il terzino. 22:36

90'+1' Sacchi perde i cartellini, si ferma il gioco.22:34

90' Quattro i minuti di recupero.22:33

89' Bologna che mette in ghiaccio la partite in tre minuti, determinante per la squadra di Thiago Motta l'ingresso di Saelemaekers.22:32

86' GOL! BOLOGNA - Sassuolo 4-2! Rete di Alexis Saelemaekers. Grandissima giocata in area dell'esterno che con un tocco si libera di Tressoldi e batte Consigli con una conclusione di punta.



85' AMMONITO Daniel Boloca. Fallo necessario per fermare uno scatenato Ferguson. 22:28

83' GOL! BOLOGNA - Sassuolo 3-2! Rete di Lewis Ferguson. Altra sponda di Zirkzee, il centrocampista da dentro l'area lascia partire un destro potente che si insacca alle spalle di Consigli.



82' Sostituzione BOLOGNA: esce Giovanni Fabbian, entra Nikola Moro.22:25

82' Sostituzione BOLOGNA: esce Victor Bernth Kristiansen, entra Charalampos Lykogiannis.22:25

82' Sostituzione SASSUOLO: esce Martin Erlić, entra Ruan Tressoldi.22:24

81' Sostituzione SASSUOLO: esce Andrea Pinamonti, entra Samuele Mulattieri.22:25

80' Gran giocata di Zirkzee che libera il contropiede del Bologna, scarico per Saelemaekers che conclude a giro: palla respinta.22:22

78' Zirkzee anticipato da Consigli dopo il bel tacco di Saelemaekers.22:21

76' BOLOCA! Destro potente dal limite, palla alta sopra la traversa.22:18

75' Si torna in parità, Sassuolo che ritorna a spingere. Partita mai doma.22:18

73' GOL! BOLOGNA - Sassuolo 2-2! Rete di Giovanni Fabbian. Cross perfetto di Kristiansen, il centrocampista entra in area e , di testa, batte Consigli con una conclusione ad incrociare.



71' Cross basso di Kristiansen, Consigli anticipa Zirkzee sul primo palo.22:14

68' Sostituzione SASSUOLO: esce Nedim Bajrami, entra Uroš Račić.22:12

68' CALAFIORI! Sempre su angolo, conclusione del difensore, altra deviazione.22:10

67' FERGUSON! Conclusione sottoporta dello scozzese, Boloca salva in angolo.22:10

66' Orsolini punta Doig, attento il terzino ex Verona nel mettere in angolo.22:09

64' Bajrami ha spazio ma non conclude, cercando l'assist e sprecando una ottima occasione.22:07

62' ORSOLINI! Zirkzee pesca il suo esterno che calcia di sinistro: conclusione troppo debole per sorprendere Consigli.22:05

61' Fabbian al centro, Orsolini a destra, Ferguson si abbassa sulla mediana.22:04

59' Sostituzione SASSUOLO: esce Cristian Volpato, entra Emil Konradsen.22:02

59' Sostituzione SASSUOLO: esce Luca Lipani, entra Daniel Boloca.22:02

58' Sostituzione BOLOGNA: esce Kacper Urbański, entra Alexis Saelemaekers.22:01

58' Sostituzione BOLOGNA: esce Michel Aebischer, entra Riccardo Orsolini.22:01

58' Fabbian controlla in area e prova il cross teso, respinge Viti.22:01

56' VITI! Deviazione sul secondo palo del difensore, palla a lato.21:59

55' AMMONITO Michel Aebischer. Fallo tattico su Bajrami, che era partito in velocità in contropiede. 21:58

54' Sassuolo molto chiuso, pochissimi gli spazi per il Bologna.21:57

52' PEDERSEN! Contropiede del terzino, conclusione sul primo palo che termina a lato.21:56

51' Sassuolo che non si limita a difendersi ma prova a ripartire con velocità, attendo Calafiori.21:55

49' CHE RISCHIO PER CONSIGLI! Urbanski rientra e conclude, una deviazione quasi beffa il portiere ospite. Solo angolo per il Bologna.21:52

48' Bologna con il possesso palla, Sassuolo che aspetta.21:50

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48

Primo tempo partito in sordina ma che poi ha regalato emozioni: in vantaggio il Sassuolo con Thorstvedt, gran pareggio di Zirkzee anche per la deviazione di Viti. Al 34' nuovo vantaggio ospite con Volpato, che sorprende Skorupski con un sinistro vellutato.21:35

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA - SASSUOLO! 1-2 il risultato parziale.21:33

45'+1' AMMONITO Kristian Thorstvedt. Fallo su Fabbian dopo un gran controllo a seguire del centrocampista. 21:32

45' Un minuto di recupero.21:32

44' Tocco di mano di Volpato, punizione dalla trequarti per il Bologna.21:30

43' Lancio per Zirkzee, attento Consigli in uscita fuori dall'area.21:29

41' CALAFIORI! Anticipo a centrocampo e scambio con Zirkzee, conclusione potente respinta da Viti.21:27

39' Bologna ora con il pressing altissimo, Sassuolo costretto praticamente sempre a calciare lungo.21:25

36' Fiammata del Sassuolo che ritrova il vantaggio, Bologna ancora ad inseguire.21:24

34' GOL! Bologna - SASSUOLO 1-2! Rete di Cristian Volpato. Il centrocampista si sposta la palla sul sinistro e, dal limite manda la palla sul sette dove Skorupski non puó arrivare.



31' Lancio di Ferguson per Zirkzee, pallone troppo lungo che Consigli calcia lontano.21:17

29' Tacco elegante di Zirkzee, azione che si sviluppa fino al tiro di Aebischer: palla ampiamente a lato.21:15

26' Dopo un inizio lento, partita che ha letteralmente preso fuoco: prima gol di Thorstvedt, poi la risposta di Zirkzee.21:12

24' GOL! BOLOGNA - Sassuolo 1-1! Rete di Joshua Zirkzee. Urbanski calcia forte sul dischetto, girata al volo della punta che, anche grazie a una deviazione di Viti, insacca.



23' Bologna che ha alzato decisamente il baricentro, angolo ora per i locali.21:10

22' ANCORA ZIRKZEE! la punta finta il destro, si sposta la sfera sul sinistro e calcia a giro: una deviazione di Viti in angolo.21:08

21' Altra bella chiusura d Doig su Fabbian, non sfonda il Bologna sulla sua fascia.21:07

20' ZIRKZEE! Gran palla di Urbanski, stop della punta che, al momento del tiro, viene disturbato da Doig: palla di poco a lato.21:06

18' Ferguson si libera di fisico, il suo pallone per Fabbian é ben controllato da Viti.21:04

16' Sta funzionando il pressing alto del Sassuolo, Bologna in difficoltá in fase di costruzione, come dimostra l'errore di Skorupski.21:02

13' GOL! Bologna - SASSUOLO 0-1! Rete di Kristian Thorstvedt. Errore in costruzione dal basso del Bologna, con Skorupski che sbaglia l'appoggio: ne approfitta il centrocampista che recupera e segna da pochi passi.



13' Sullo sviluppo dell'angolo, conclusione di Doig respinga dalla difesa.20:59

12' Lipani entra in area Pinamonti, una deviazione di Posch regala l'angolo ai neroverdi.20:58

10' Partita che sta faticando a prendere ritmo, due squadre che si temono e che stan concedendo pochissimo.20:56

9' Nel Bologna Fabbian largo a destra, con l'ex Inter che accentra molto la posizione quando la su squadra prende il possesso del pallone.20:54

7' Bella giocata di Pedersen, troppo profondo il cross per Pinamonti. .20:53

6' Sassuolo che prende campo, Bologna che attende.20:53

4' Prima giocata di Zirkzee che se ne va elegantemente a Viti, il suo cross é respinto.20:50

2' Volpato per Bajrami, conclusione strozzata e respinta dalla difesa locale.20:48

2' Primo pallone per il Bologna, in rossoblu: Sassuolo in maglia bianca e pantaloncini scuri.20:47

1' INIZIA BOLOGNA - SASSUOLO!20:46

Dirige il match l'arbitro Juan Luca Sacchi.20:30

Bologna e Sassuolo hanno pareggiato nella partita d’andata dello scorso 28 ottobre (1-1) e non hanno mai diviso la posta in palio in entrambe le sfide di una singola stagione di Serie A.20:29

Dionisi lancia il giovane Lipani a centrocampo, sulla trequarti spazio a Volpato con Mulattieri in panchina. Pinamonti davanti come unica punta.20:28

Thiago Motta opta per il trio Urbanski, Ferguson e Fabbian alle spalle di Zirkzee, solo panchina per Orsolini. In difesa Beukema in coppia con Calafiori.20:27

La formazione del SASSUOLO: (4-2-3-1), Consigli - Pedersen, Erlic, Viti, Doig - Thorstvedt, Lipani - Bajrami, Volpato, Laurientè - Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Ferrari, Missori, Racic, Boloca, Mulattieri, Ceide.20:26

Sono ufficiali le formazioni del match: BOLOGNA (4-3-3), Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Urbanski, Ferguson, Fabbian - Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumì, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Ilic, Moro, Saelemaekers, Osgaard, Karlsson, Orsolini.20:25

Il Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo chiude questo sabato di Serie A, con i felsinei che vogliono continuare a sognare l'Europa che dista a un solo punto.20:25