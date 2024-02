Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Genoa 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24.16:59

Nel prossimo turno di campionato, l'Empoli farà visita alla Salernitana durante l'anticipo in programma venerdì 9 febbraio 2024 dalle ore 20:45. Il Genoa ritroverà invece il pubblico amico di Marassi, ospitando l'Atalanta in una gara che si disputerà domenica 11 febbraio 2024, dalle ore 18:00. 16:59

La "cura-Nicola" continua a funzionare per l'Empoli, che allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi e sale a 18 punti in classifica, agganciando provvisoriamente sia Cagliari che Verona. Per il Genoa un altro risultato utile (l'ottavo di fila) ma anche un'occasione sprecata in ottica Europa. Il Grifone arriva infatti a 29 punti in classifica, ma potrebbe veder allungare le dirette avversarie per un posto nelle coppe europee 2024-25. 16:55

90'+4' FINISCE QUI. Empoli-Genoa 0-0. Posta in palio equamente spartita tra le due formazioni in questa sfida della Computer Gross Arena. Palo di Cambiaghi a inizio primo tempo, grande parata di Caprile su Gudmundsson praticamente al 90' ed espulso De Winter in pieno recupero. 16:52

90'+2' ESPULSO DE WINTER. Il difensore rossoblù si vede superare da Fazzini e lo trattiene per evitarne l'ingresso in area dal lato corto di sinistra, beccandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione per somma di ammonizioni. 16:50

90' Saranno tre i minuti di recupero in questa ripresa tra Empoli e Genoa: resiste sempre lo 0-0, anche se negli ultimi giri di lancette non sono mancate le emozioni. 16:48

89' CAPRILE SALVA IL PAREGGIO. Rilancio di Martinez profondissimo, Walukiewicz prova ad allontanare di testa ma finisce per favorire al limite Gudmundsson. Il numero 11 rossoblù non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione col destro rasoterra, ma l'estremo difensore dell'Empoli è strepitoso nel deviare in angolo alla sua sinistra con la punta delle dita. 16:48

88' Genoa che sta provando l'assalto all'area dei padroni di casa. In una sola azione, ben tre cross pericolosi su cui però nessun giocatore rossoblù riesce nelle deviazione verso la porta difesa da Caprile. 16:46

85' ULTIMO CAMBIO EMPOLI. Jacopo Fazzini subentra a un Cambiaghi apparso molto stanco negli ultimi minuti di gara. 16:43

83' Ancora Martin molto attivo sull'out di sinistra. Gudmundsson lo lancia in profondità e lui mette in mezzo un bel cross a mezza altezza, su cui Vitinha si avventa cercando l'eurogol al volo di destro. Conclusione però imprecisa, Ekuban si impegna per evitare la rimessa dal fondo dell'Empoli, senza tuttavia riuscirci. 16:41

80' DESTRO COL TACCO! Rinvio sbilenco di Martinez, Cacace ringrazia e rimette in mezzo un cross su cui si avventa il grande ex di giornata. Destro trova una splendida deviazione volante in girata col tacco, ma ne esce un tiro centrale su cui Martinez può andare in presa. 16:37

78' LUPERTO SALVA SULLA LINEA! Martin subito protagonista con un bel cross dalla sinistra dopo un buon sviluppo dell'azione per il Genoa. Spence stacca di testa nell'area piccola e batte Caprile, ma alle spalle del portiere azzurro c'è Luperto con la provvidenziale risposta aerea. 16:36

78' FUORI ANCHE SABELLI. Doppio cambio per il Genoa, con Aaron Martin che rileva il compagno ammonito. 16:35

78' ECCO VITINHA. Il portoghese, nuovo arrivato del Grifone, rileva un Retegui non molto incisivo quest'oggi. 16:34

76' Sugli sviluppi della punizione, Gudmundsson mette in mezzo col destro e trova Retegui tutto solo in area piccola. Il colpo di testa del bomber rossoblù viene però incredibilmente deviato oltre la linea di fondo dall'involontaria deviazione di De Winter. 16:34

75' AMMONITO CAMBIAGHI. Pestone da dietro rifilato a Gudmundsson e per il direttore di gara non ci sono dubbi nell'estrarre il cartellino.16:33

74' Punizione di Cacace che diventa un tiro-cross velenosissimo. Walukiewicz riesce soltanto a spizzare di testa nell'area piccola, ben contrastato da Vasquez, e così sfuma una potenziale occasione da gol per l'Empoli. 16:32

73' GIALLO PER SABELLI. Ammonito il numero 20 del Genoa, che frana addosso a Destro, con l'attaccante avversario lanciato in profondità. 16:31

72' ENTRA ANCHE DESTRO. Mattia prende il posto di Zurkowski e ovviamente diventa lui la punta di riferimento per l'Empoli. 16:29

71' DOPPIO CAMBIO EMPOLI. Viktor Kovalenko rileva un Grassi comunque ordinato a centrocampo. 16:29

69' Dall’arrivo di Davide Nicola, l’Empoli ha raccolto quattro punti in due match. Solo un allenatore è rimasto imbattuto in tutte le sue prime tre gare alla guida del club toscano in Serie A: Giuseppe Iachini, tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso).16:26

66' AMMONITO DE WINTER. Il numero 4 del Genoa si fa prendere in controtempo da Maleh e lo sgambetta per evitarne un'azione pericolosa. 16:24

64' Maleh anticipa Spence su una carambola in area e finisce a terra, ma secondo il direttore di gara, il signor Feliciani, è tutto regolare. Sugli sviluppi dell'azione, Cacace prova il destro dalla distanza, ma smorza la conclusione e agevola così la parata di Martinez. 16:22

61' Prova a crescere il Grifone, che ora sta schiacciando un po' l'Empoli nella sua metà campo. Dopo il palo colpito da Cambiaghi, nessuno squillo però delle due formazioni. Qui a terra Sabelli, ma il contrasto di Gyasi è regolare e sarà così soltanto calcio d'angolo per gli ospiti. 16:19

59' Partita sempre bloccatissima, lo spettacolo forse più bello è sugli spalti: incessante il tifo dei tifosi genoani, che cantano ininterrottamente dal primo minuto; non da meno quello di casa, con lo spicchio di tribuna coloratissimo e pieno di bandiere. 16:18

56' Piccolo problema fisico per Vasquez. Il difensore del Genoa ha subito un pestone fortuito da un avversario e ora prova a riprendersi al meglio per continuare questa partita qui alla Computer Gross Arena di Empoli. 16:14

55' DOPPIO CAMBIO PER NICOLA. L'allenatore dei padroni di casa dà spazio anche a Matteo Cancellieri. Esce un Cerri che si era fatto notare a sprazzi in questa partita. 16:12

54' CAMBIO EMPOLI. Liberato Cacace rileva un Bereszynski molto opaco sulla fascia sinistra. 16:11

53' AMMONITO WALUKIEWICZ. Trattenuta ingenua a Gudmundsson, il centrale dell'Empoli era diffidato e salterà così il prossimo impegno di campionato.16:11

52' PALO DI CAMBIAGHI! Bell'azione corale dell'Empoli, con Gyasi che trova in area Cerri, il quale fa sponda di prima per il compagno. Cambiaghi calcia sul secondo palo, trova la deviazione di un avversario e la palla incoccia sul montante alla destra di Martinez. Si tratta del 7° palo in questa Serie A 2023-24 per l'Empoli. 16:10

50' Si fa vedere Cerri. Il bomber non segna in Serie A dal 17 aprile 2021 (Cagliari-Parma 4-3), ma qui tenta lo stacco aereo a centro area su cross dalla destra di Bereszynski. Non riesce però a imprimere potenza al pallone e Martinez può bloccare agilmente. 16:08

48' Sempre l'Empoli a voler fare la partita e tentare di costruire trame offensive, sebbene anche il Grifone sia disposto molto bene a livello difensivo. Vediamo come impatterà Ekuban nell'undici rossoblù, che ora è diventato un 3-4-1-2.16:06

47' COMINCIA LA RIPRESA. Empoli-Genoa 0-0. Si riparte qui alla Computer Gross Arena, manovrano gli ospiti rossoblù. Nessun cambio tra le file dei padroni di casa.16:03

46' CAMBIO GENOA. Caleb Ekuban rileva Malinovskyi, quest'ultimo forse non al meglio della condizione dopo il colpo allo sterno subito da Zurkowski.16:02

Difficile ipotizzare dei cambi per mister Nicola, anche perché il suo Empoli sembra davvero disposto al meglio a livello tattico. Sul finale di primo tempo, Gilardino aveva invece mandato a scaldare sia Ekuban che Thorsby, quindi potrebbe proporre qualche novità nell'undici rossoblù al rientro dagli spogliatoi. 15:49

Primo tempo con davvero pochi squilli, tanta densità in mezzo al campo e un Empoli che sicuramente si fa preferire a livello di gioco. Sfida invece molto complicata per il Grifone dello squalificato Gilardino, anche perché Gudmundsson non sembra nella sua migliore versione. 15:48

45'+1' FINE 1° TEMPO. Empoli-Genoa 0-0. Si chiude qui una prima metà di gara con pochissime emozioni ma molto combattuta. 15:47

45' Concesso un solo minuto di recupero in questo primo tempo tra Empoli e Genoa. Padroni di casa che cercano di chiudere in avanti la prima metà di gara.15:46

43' Retegui scappa via sulla destra e mette in mezzo un pallone interessante, su cui Gudmundsson non ci arriva. Palla che diventa buona per Sabelli, ma è super la chiusura di Luperto in scivolata ad anticipare l'avversario. Gioco comunque fermo per fuorigioco iniziale di Retegui. 15:44

42' Malinovskyi ancora a ricercare la profondità di Gudmundsson dopo l'ottimo lavoro di Badelj nell'avviare il tentato di ripartenza. L'assistenza dell'ex Atalanta è però troppo lunga e il numero 11 può soltanto evitare che sia rimessa dal fondo per l'Empoli. 15:43

40' Primo tempo davvero avaro di emozioni, almeno finora. Una sola parata in 40 minuti: quella di Martinez sul sinistro a giro tentato da Zurkowski. Per il resto tanta imprecisione, pochi guizzi e grande densità in mezzo al campo da parte di un Empoli ottimamente disposto a livello tattico. 15:41

37' A terra due giocatori del Genoa, Malinovskyi e Spence. Il primo per un brutto colpo fortuito con Maleh, giudicato regolare dal direttore di gara, il secondo per un problema alla caviglia destra mentre stava tentando una fuga sull'out di destra. Entrambi sembrano poter proseguire comunque. 15:38

35' Già cinque i calci d'angolo conquistati dall'Empoli in questo primo tempo, ma padroni di casa poco efficaci in queste situazioni da fermo. Qui Cerri spinge Frendrup, il quale frana addosso a Vasquez e, ad avere la peggio, è proprio il difensore rossoblù con un piccolo problema alla caviglia destra. 15:36

33' Ci prova Zurkowski. Ripartenza fulminea di Cambiaghi, il quale prova il destro dal limite venendo però murato. La palla arriva sulla sinistra, Zurkowski si accentra un pochino e tenta il sinistro a giro. Conclusione troppo debole per creare problemi a Martinez: intervento in due tempi e minaccia sventata. 15:34

32' Malinovskyi cerca la profondità di Gudmundsson con un lancio morbido in area. L'attaccante islandese non si è ancora acceso in questa partita, ma tutto il Genoa sembra ancora molto contratto. Ai punti, per utilizzare un paragone pugilistico, meglio i padroni di casa. 15:32

29' Sfida che comincia a essere un po' troppo frammentata dagli interventi del direttore di gara, il signor Feliciani, a causa di diverse situazioni di gioco. Non tantissimi i falli, ma un po' tante proteste, il precedente problema fisico di Malinovskyi e il check del VAR sul gol annullato a Sabelli. 15:30

26' GOL ANNULLATO AL GENOA. Sugli sviluppi di un corner, sponda aerea di Badelj per il colpo di testa di Sabelli. Ottimo l'intervento di Caprile, ma l'azione prosegue, Retegui non molla e la palla finisce di nuovo a Sabelli, il quale spinge in porta da due passi. Bandierina dell'assistente alzata per fuorigioco iniziale dello stesso Sabelli. 15:28

24' Malinovskyi si è completamente ristabilito ed è tornato in campo. Qui commette fallo per troppa irruenza nel tentativo di contrastare Grassi. Ritmi blandi e partita adesso bloccata. 15:25

22' A terra Malinovksyi per un duro colpo subito allo sterno nel contrasto spalla a spalla con Zurkowski. L'ex Atalanta non è ancora al meglio, l'Empoli sportivamente mette palla in fallo laterale e il gioco si ferma. 15:22

20' De Winter, che errore. L'ex Juventus viene chiamato in causa da Martinez e poi cerca di ridare palla al suo portiere, sbagliando però completamente il tocco e regalando così un calcio d'angolo all'Empoli. 15:20

19' Eccolo Gudmundsson: il suo primo tocco è un tacco a cercare in verticale Retegui, ma risulta giocata completamente sballata e l'Empoli ringrazia per ripartire. Bel duello intanto tra Gyasi e Spence sulla fascia, con Cambiaghi che comunque si defila tanto sulla sua sinistra. 15:21

17' Genoa che ora si sta facendo schiacciare troppo sulla sua trequarti e non riesce più a uscire palla al piede. Stranamente, non si è ancora visto il fenomenale Gudmundsson, peraltro poco cercato dai compagni. 15:18

15' GUIZZO DI CAMBIAGHI! Il numero 28 dell'Empoli parte defilato sulla sinistra, si accentra, salta due avversari e, una volta entrato in area, prova il destro sul primo palo. Conclusione che dà soltanto l'illusione del gol, con Martinez comunque in traiettoria. 15:16

14' Ora è l'Empoli che prova ad alzare il proprio ritmo e mantenere un buon possesso palla. Molto attenti i padroni di casa sulle seconde palle e nel lavorare in verticale, anche se poi manca precisione per trovare al meglio Cambiaghi o Cerri. 15:15

12' EMPOLI PERICOLOSO. Maleh mette in mezzo un cross davvero interessante su punizione, ma nessun compagno trova la deviazione sottoporta ma è comunque angolo per i padroni di casa. Sugli sviluppi, il colpo di testa di Luperto viene murato, la palla arriva a Maleh, il quale però calcia altissimo col destro da fuori. 15:13

11' Prima trama offensiva degna di nota dell'Empoli. Cambiaghi riceve da Gyasi e prova a incunearsi orizzontalmente verso l'area avversaria. De Winter lo strattona per la maglia e arriva il fischio del direttore di gara Feliciani. Punizione praticamente dal vertice sinistro dell'area. 15:11

9' Sebbene squalificato, questa è una gara da ex anche per Alberto Gilardino, che con l'Empoli ha messo insieme 16 presenze e un gol da giocatore, dal luglio 2016 al gennaio 2017.15:10

7' Schema su angolo da destra per i rossoblù: palla rasoterra proprio per Retegui, il quale cerca a calciare col destro ma strozza la palla. Il bomber del Genoa si lamenta per una trattenuta di Luperto, aiutatosi con tanto mestiere in questo frangente...15:07

6' Possesso palla prolungato del Genoa, che prova a giocare in ampiezza e poi a sfruttare il fisico, nonché la profondità, di Retegui. Angolo qui per il Grifone, su chiusura difensiva un po' imprecisa di Luperto proprio sull'attaccante della Nazionale. 15:06

4' Spence sfugge a due avversari sul lancio di Vasquez, poi entra in area e cerca il passaggio in orizzontale all'altezza del dischetto per il rimorchio di un compagno, ma sbaglia la misura e la difesa dell'Empoli può così allontanare. 15:05

2' Lancio lungo di Bani a cercare la profondità in verticale di Retegui. Caprile deve uscire dalla sua area e spedire palla in fallo laterale col rinvio di piede. 15:03

INIZIA Empoli-Genoa, fischio del direttore di gara Feliciani e si può partire qui alla Computer Gross Arena. Meteo sereno e temperature da giornata primaverile, bel colpo d'occhio sugli spalti. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa, in consueto completo azzurro. 15:00

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Castellani. A dirigere questo Empoli-Genoa sarà Ermanno Feliciani (sezione di Teramo), coadiuvato da Emanuele Prenna (Molfetta) e Marco Scatragli (Arezzo). IV Ufficiale Niccolò Baroni (Firenze), VAR Aleandro Di Paolo (Avezzano) e AVAR Marco Serra (Torino).14:42

L’Empoli non batte il Genoa in Serie A da otto partite (quattro pari, quattro sconfitte); dal canto suo, soltanto contro Ascoli (10) e Lucchese (14) il Grifone vanta strisce più lunghe di risultati utili consecutivi. Negli ultimi tre confronti tra questi due club, sono maturati altrettanti pareggi, incluso quello della gara d’andata (1-1).14:42

Mister Gilardino, squalificato, cambia qualcosa nei tre di difesa, visto che Vogliacco parte dalla panchina e al suo posto oggi gioca da titolare De Winter. Le novità maggiori sono però a centrocampo, dove Strootman e Thorsby lasciano il posto rispettivamente a Frendrup e Badelj. Malinovskyi mezzala come sempre.15:00

Mister Nicola cambia pochissimo rispetto alla trasferta contro la Juventus. Cerri unica punta, con la coppia Cambiaghi-Zurkowski a supportarlo. Retroguardia a tre confermatissima, così come in porta c’è di nuovo Caprile. Sugli esterni di centrocampo, Cacace lascia quest’oggi spazio dal primo minuto a Bereszynski.14:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde invece con un 3-5-2 in cui figurano: Martinez - De Winter, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence - Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Stolz; Cittadini, Martin, Pittino, Vogliacco; Bohinen, Strootman, Thorsby; Ekuban, Romano, Vitinha.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli si schiera con un 3-4-2-1 formato da: Caprile - Luperto, Walukiewicz, Ismajli - Gyasi, Maleh, Grassi, Bereszynski - Cambiaghi, Zurkowski - Cerri. All. Nicola. A disposizione: Berisha, Perisan; Cacace, Goglichidze, Pezzella; Fazzini, Kovalenko; Cancellieri, Destro, Niang, Shpendi.14:34

Il Genoa vanta una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi, inclusa la vittoria (2-1) sul Lecce nell’ultimo turno, e non perde da quasi due mesi. L’ultimo k.o. risale difatti al 15 dicembre 2023, quando il Grifone cadde in trasferta (0-1) a Monza. Lontano dal Ferraris, i rossoblù non perdono da tre giornate (due vittorie e un pari), anche se vantano già sei sconfitte in questa Serie A 2023-24.14:33

L’Empoli arriva a questa sfida reduce da due risultati utili consecutivi: la vittoria 3-0 sul Monza e, soprattutto, il grande pareggio (1-1) ottenuto a Torino con la Juventus. In casa il club toscano ha finora conquistato otto dei suoi 17 punti, vincendo però soltanto due sfide, pareggiandone altrettante e incassando ben sette k.o.: nessuna squadra ha patito più sconfitte in casa in questa Serie A 2023-24.14:32

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Empoli e Genoa, gara valida per la Giornata 23 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena.14:32