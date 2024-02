Grazie per aver seguito la diretta di Udinese-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:06

Nessun gol nel match di Udine, con la squadra di Cioffi che non è riuscita a concretizzare il dominio nel primo tempo, mentre nella ripresa la sfida è scivolata fino al 90' sulla via dell'equilibrio. Nella prima frazione i bianconeri si rendono pericolosi con Lucca, le cui due conclusioni vengono entrambe respinte alla grande da Di Gregorio, con Payero, con un destro a giro che non trova lo specchio della porta, e con Thauvin, che prima non riesce a trovare la porta con un sinistro preciso da ottima posizione e poi viene fermato da un'altra grande parata del portiere del Monza. Nel secondo tempo le occasioni latitano fino al 90', quando Marì gira di testa un corner di Ciurria e Lovric salva sulla linea, evitando la sconfitta dei padroni di casa.17:05

Dopo due sconfitte consecutive, l'Udinese torna a muovere la classifica staccando l'Empoli e, momentaneamente, anche Cagliari e Verona, portandosi a un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Resta al dodicesimo posto in compagnia del Genoa, invece, il Monza, che centra il secondo clean sheet consecutivo, restando a metà classifica.16:59

90'+4' FISCHIO FINALE: UDINESE-MONZA 0-0. Pareggio a reti bianche al Bluenergy Stadium.16:51

90'+3' AMMONITO Armando Izzo per un fallo su Brenner.16:50

90'+2' Tentativo da lontano di Ciurria, con il pallone che finisce sul fondo.16:49

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:47

90' LOVRIC SALVA SULLA LINEA! Corner a uscire di Ciurria e colpo di testa in anticipo di Marì, che gira alla grande sul secondo palo, ma deve fare i conti con l'ottimo posizionamento di Lovric, che si sostituisce a Okoye e respinge.16:47

88' Quarta sostituzione per l'Udinese. Florian Thauvin lascia spazio a Brenner.16:46

87' Proteste da parte di tutto lo stadio per un contatto tra Thauvin e Bondo nell'area del Monza. Per Prontera è tutto regolare.16:44

84' AMMONITO Pedro Pereira.16:40

82' Quinta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Danilo D'Ambrosio, al suo posto Armando Izzo.16:40

79' Tentativo di controbalzo da parte di Kamara. Palla alta, non di molto.16:36

76' Walace calcia rasoterra dal limite dell'area, senza inquadrare la porta di Di Gregorio.16:32

74' Pedro Pereira si piazza sulla corsia destra, con Zerbin che avanza la sua posizione, ora sulla stessa linea di Valentin Carboni.16:31

73' Quarta sostituzione per il Monza. Esce Dany Mota Carvalho, entra Pedro Pereira.16:30

71' Cross morbido di Lovric per Giannetti, che viene però anticipato dal suo compagno Ehizibue, il quale non riesce a girare verso la porta di Di Gregorio.16:30

68' Terza sostituzione per l'Udinese. Fuori Jordan Zemura, dentro Hassane Kamara.16:25

68' Seconda sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Martín Payero, minuti per Lazar Samardžić.16:25

65' AMMONITO Kingsley Ehizibue.16:24

64' Squadre più lunghe in questa fase del match.16:20

61' Kristensen riceve il passaggio di Thauvin e calcia di prima dal limite dell'area aprendo l'interno del destro. Di Gregorio blocca a terra.16:18

60' AMMONITO Walace per una trattenuta su Djuric.16:16

57' Prima sostituzione per l'Udinese. Non ne ha più Roberto Pereyra, entra Kingsley Ehizibue.16:14

57' Terza sostituzione per il Monza. Finisce anche la partita di Andrea Colpani, al suo posto Valentín Carboni.16:14

57' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Samuele Birindelli, esordio in biancorosso per Alessio Zerbin.16:13

55' Pronti altri due cambi nel Monza.16:12

52' Errore tecnico di Giannetti, che concede un corner al Monza.16:09

49' Si riprende a giocare con Colpani regolarmente in campo.16:06

48' Problemi a una caviglia per Colpani, che resta a terra dolorante.16:05

47' Walace calcia di prima intenzione dai 25 metri. Il pallone si alza troppo e finisce sul fondo.16:04

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Udinese-Monza.16:02

46' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Luca Caldirola, dentro Andrea Carboni.16:02

Cioffi può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, che sono stati perfetti in fase difensiva, riuscendo anche a ripartire con qualità. Sta funzionando la coppia Thauvin-Lucca, mentre solo in parte il ritorno in corsia di Pereyra, finora poco coinvolto. Quarantacinque minuti difficili, invece, per la squadra di Palladino, che non è riuscita ad alzare il ritmo e a mettere in movimento Colpani. Molto complicato anche il debutto dal 1' di Djuric, controllato molto bene da Giannetti.15:57

Primo tempo di marca bianconera a Udine, visto che la squadra di Cioffi ha sfiorato ripetutamente il vantaggio, mentre il Monza non si è mai realmente reso pericoloso dalle parti di Okoye. La prima occasione per l'Udinese arriva al 9' ed è tripla, ma le conclusioni di Lucca, Payero e Lovric non portano al vantaggio dei padroni di casa. L'ex Middlesborough ci riprova al 18' quando, servito da un ispirato Thauvin, conclude a giro sul secondo palo, senza trovare la porta. Tra il 30' e il 35' il francese si mette in proprio e ci prova due volte, ma nella seconda Di Gregorio è decisivo con una grande parata. Il portiere del Monza si ripete in chiusura di frazione, stavolta su Lucca, allungando in corner la conclusione da fuori del centravanti.15:54

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-MONZA 0-0. Nessun gol nel primo tempo del Bluenergy Stadium.15:46

44' DI GREGORIO ANCORA DECISIVO! Altra conclusione forte e precisa dal limite di Lucca e altra super parata del portiere del Monza, che si distende e mette in calcio d'angolo.15:45

43' Payero cerca il cross a girare sul secondo palo, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Di Gregorio.15:45

40' Espulso un componente della panchina dell'Udinese.15:40

38' Mota sbaglia il tocco di prima per Djuric, che viene anticipato da Giannetti.15:39

35' CHE PARATA DI DI GREGORIO SU THAUVIN! Il numero 26 salta Pessina, arriva ai 20 metri e calcia potente e angolato con il sinistro. Di Gregorio si distende e respinge con un grande riflesso.15:36

33' Buon corner guadagnato da Colpani dopo aver vinto un duello con Walace.15:35

30' OCCASIONE PER THAUVIN! Il francese riceve da Lucca, punta Pablo Marì e calcia a giro dall'interno dell'area alla ricerca dell'angolino basso sul secondo palo. Il difensore del Monza devia la conclusione, che si allarga e finisce in corner.15:31

27' AMMONITO Roberto Pereyra per un intervento in ritardo su Mota. Il capitano dell'Udinese era diffidato e salterà Juventus-Udinese.15:28

24' Lucca recupera palla sulla trequarti, controlla e calcia forte per cercare di sorprendere Di Gregorio. Conclusione forte ma centrale, bloccata a terra da Di Gregorio.15:24

21' Giropalla del Monza, che continua a non trovare varchi nella difesa bianconera.15:22

18' PAYERO SFIORA IL VANTAGGIO! Spledida azione personale di Thauvin, che si libera di un paio di giocatori e allarga sulla sinistra per l'accorrente Payero. L'ex Middlesborough rientra sul destro e prova a farlo girare sul secondo palo, senza trovare la porta per centimetri.15:19

15' Thauvin crossa sul secondo palo alla ricerca dei centimetri di Lucca, che prende il tempo a Caldirola e riesce a colpire di testa, ma il difensore del Monza devia la conclusione in corner.15:16

12' È il Monza a fare la partita finora, ma la squadra di Palladino non riesce a rendersi pericolosa, mentre l'Udinese ha già messo paura a Di Gregorio sfruttando il contropiede.15:14

9' TRIPLA OCCASIONE PER L'UDINESE! Lucca ruba palla a Caldirola sulla destra, entra in area e calcia da posizione defilata sul primo palo, coperto bene da Di Gregorio. Sulla ribattuta il pallone arriva a Payero, che prova a calciare di prima, ma si fa ribattere la conclusione da Marì. La sfera finisce nella zona di Lovric, che tira di controbalzo, senza inquadrare la porta.15:11

6' Conclusione improvvisa di Lucca, che incrocia un tiro sul secondo palo dall'interno dell'area, trovando la risposta a terra di Di Gregorio.15:07

4' Ritmo basso in questo avvio.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Udinese-Monza. Il primo pallone della partita è giocato dai padroni di casa.15:01

Quasi tutto pronto al Bluenergy Stadium di Udine. Tra pochi minuti l'arbitro Alessandro Prontera darà il via al match.14:49

Qualche cambio anche in casa Monza, dove Gagliardini recupera solo per la panchina e viene sostituito da Bondo, preferito ad Akpa Akpro. Conferme per difesa ed esterni, mentre parte per la prima volta titolare Djuric, che sarà supportato da Colpani e Mota, con Valentin Carboni pronto a subentrare. Panchina per l'altro nuovo acquisto Zerbin.14:49

Un paio di novità rilevanti tra i bianconeri, con Cioffi che lancia dal primo minuto Giannetti al centro della difesa, lasciando in panchina Ferreira. Torna titolare Pereyra, che viene però impiegato per la prima volta a tutta fascia sulla destra, con Thauvin confermato alle spalle di Lucca. Da sottolineare, infine, la panchina di Samardzic, a cui viene preferito Payero.14:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, Carboni, Maldini, Carboni, Kyriakopoulos.14:44

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-1-1: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Kamara, Ferreira, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele.14:43

Sembra essere uscito dal momento difficile, invece, il Monza, che nell'ultimo turno è tornato a conquistare i tre punti battendo il Sassuolo, dopo aver subito due sconfitte di fila con otto gol subiti e uno solo segnato. La formazione di Raffaele Palladino cerca continuità e vuole incrementare il suo bottino in trasferta, dove ha incassato cinque delle otto sconfitte finora collezionate in campionato. 14:42

Dieci punti separano il Monza, dodicesimo in classifica, dall'Udinese, che oggi ha bisogno di una vittoria per staccare Cagliari ed Hellas Verona e portarsi, seppur momentaneamente, a +3 sulla zona retrocessione. La squadra di Gabriele Cioffi è reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite e non ha ottenuto alcun successo nel 2024. Oggi proverà a invertire la tendenza in casa, visto che al Bluenergy Stadium ha vinto una sola volta, il 30 dicembre scorso contro il Bologna.14:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Monza, gara valida per la 23^ giornata di Serie A.14:33