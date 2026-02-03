Partita senza storia al Dall’Ara con il Milan che supera il Bologna 3-0 e resta in scia dell’Inter. Apre le danze Loftus-Cheek al 20° con il piattone destro, allunga Nkunku su calcio di rigore al 39° e fissa sul definitivo 3-0 Rabiot, che approfitta della sbandata della difesa avversaria e batte Ravaglia in avvio di ripresa.
Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Bologna che rimane ancorato a 30 punti, al 10° posto, e vede allontanarsi la zona Europa. Nel prossimo turno di campionato, i rossoblu ospiteranno il Parma nel match delle 12:30.
Continua nella sua striscia positiva il Milan, che inanella il 23° risultato utile consecutivo in Serie A. I rossoneri salgono a 50 punti, portandosi a 5 lunghezze di distanza dal primo posto occupato dall’Inter. Il Diavolo sarà ospitato dal Pisa nell’anticipo della 25° giornata di campionato, il 13 Febbraio, e recupererà la gara contro il Como, valida per la 24° il 18 di Febbraio.
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA! Bologna-Milan 0-322:40
90'+4'
Ancora perfetto in copertura Jashari. Entrato benissimo in campo il giovane play del Milan.22:40
90'+3'
Bernardeschi prova il mancino dalla grande distanza. Specchio della porta completamente mancato.22:38
90'+1'
Numero di Bernardeschi su Pavlovic. L'esterno ex Juventus prova a correre sulla fascia destra ma arriva tempestivo il recupero di Jashari.22:37
90'
4 minuti di recupero.22:37
89'
VICINO AL POKER IL MILAN! Bel cross di Estupinian da sinistra, perfetto per Fullkrug che stacca e schiaccia di testa incrociando. Grande riflesso di Ravaglia a togliere il pallone dalla porta.22:39
87'
Grande palla di Rabiot, da sinistra, per Fullkrug a prendere alle spalle la difesa rossobu. Il tedesco partiva però da posizione irregolare.22:33
85'
Fofana riceve palla da sinsitra, appostato sul vertice sinistro dell'area piccola, e prova immediatamente a girare verso la porta. Ne esce una conclusione debole che viene bloccata da Ravaglia.22:31
83'
5° sostituzione Milan. Esce Davide Bartesaghi ed entra Pervis Estupiñán.22:30
81'
OCCASIONE MILAN! Gran palla di Jashari in profondità per Fullkrug che parte da prima della linea di centro campo. Finta del tedesco che col tacco si porta palla sul sinistro e calcia addosso a Ravaglia in uscita bassa. Ancora molto disattenta la difesa del Bologna.22:28
81'
Altro tentativo di cross da destra di Zortea. Jashari intercetta, controlla ed esce dall'area palla al piede.22:26
78'
5° sostituzione Bologna. Esce Juan Miranda ed entra Charalampos Lykogiannis.22:24
78'
4° sostituzione Bologna. Esce Jonathan Rowe ed entra Nicolò Cambiaghi.22:23
76'
Abbassa notevolmente i ritmi il Milan, pago dei 3 gol di vantaggio.22:23
73'
Palla sulla verticale sinistra sul taglio profondo di Jashari. Gran palla al centro che attraversa tutta l'area di rigore non creando pericoli a Ravaglia.22:19
72'
4° sostituzione Milan. Esce Luka Modric ed entra Ardon Jashari.22:18
72'
3° sostituzione Milan. Esce Christopher Nkunku ed entra Niclas Füllkrug.22:17
71'
Zortea trova spazio a destra, arriva sul fondo e mette una palla arretrata. Pavlovic chiude in corner.22:17
69'
Buona la giocata di Miranda che finta il cross da sinistra saltando secco Fofana. Successivamente parte il cross con la palla catturata da Maignan in uscita alta.22:15
68'
Modric rischia sulla pressione di Ferguson che riesce a scippargli il pallone ma commettendo fallo.22:14
67'
2° sostituzione Milan. Esce Ruben Loftus-Cheek ed entra Samuele Ricci.22:13
67'
1° sostituzione Milan. Esce Zachary Athekame ed entra Fikayo Tomori.22:13
67'
Arrivano i primi cambi per Max Allegri. Pronti Tomori e Ricci.22:12
65'
3° sostituzione Bologna. Esce Remo Freuler ed entra Nikola Moro.22:10
64'
Scivolata in ritardo di Ferguson che abbatte Pavlovic che lo aveva saltato nettamente a centrocampo. Cartellino giallo.22:10
63'
Break di Modric, che va in transizione saltando due avversari e offre a destra per Loftus-Cheek che punta Casale, va alla conclusione ma colpisce l'avversario.22:09
62'
ODGAARD DA LONTANO! Odgaard trova spazio da destra e calcia col mancino dai 20 metri. La conclusione è abbastanza angolata e va verso il primo palo. Maignan si stende e blocca in due tempi.22:08
60'
Ancora da sinistra il Bologna, ancora con Rowe che crossa verso il secondo palo. Bernardeschi prova ad ammortizzare verso il centro dove arriva Freuler che non trova spazio per concludere. Mette ordine Modric.22:05
58'
Fofana si appoggia su Freuler e riesce a superarlo di fisico. Trattenuta dello svizzero che spende il fallo tattico e riceve il cartellino giallo.22:04
56'
Spinge il Bologna a sinistra. Altro tentativo di cross di Rowe messo in corner dalla difesa rossonera.22:03
56'
Potenziale occasione per il Bologna. Casale segue l'azione e riceve lo scarico di Bernrdeschi a centro area ma manca la palla al momento della conclusione.22:03
56'
Rowe riesce a trovare spazio a sinistra e crossa col mancino. Mette fuori di testa Gabbia.22:01
54'
Prova a dare la sveglia ai suoi Italiano ordendo questa doppia sostituzione.22:00
54'
2° sostituzione Bologna. Esce Santiago Castro ed entra Thijs Dallinga.21:59
53'
1° sostituzione Bologna. Esce Riccardo Orsolini ed entra Federico Bernardeschi.22:00
52'
Tenta nuovamente lo strappo a centrocampo Rabiot. Bene Zortea in questa occasione a leggere le intenzioni dell'avversario.21:58
51'
Ammonito Ravaglia per una spinta a Nkunku a palla ferma.21:56
50'
Ancora tanto spazio per il Milan. Palla verticale per Nkunku che coglie Heggem e Zortea completamente impreparati. Si allunga troppo il pallone Nkunku, Ravaglia esce e nel rimpallo ottiene il rinvio dal fondo.21:56
48'
GOOL!! Bologna-MILAN 0-3!! Gol di Adrien Rabiot! Dilaga il Diavolo. Regalo di Miranda che batte una rimessa laterale lunga verso il centro del campo. Rabiot anticipa Heggem, entra in area da sinistra e incrocia col mancino battendo Ravaglia.
Bel duello sulla sinistra tra Odgaard e De Winter con l'esterno del Bologna che prova a liberarsi per crossare. Fa ottima guardia il belga che prende il fallo.21:53
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotola nella metà campo del Milan.21:50
Un buon Bologna per i primi 15 minuti. Successivamente il Milan diventa padrone del campo e crea andando a segno con entrambi i componenti di questo inedito tandem offensivo. In rete Loftus-Cheek al minuto 20 e Nkunku che trasforma dal dischetto al 39° dopo essersi procurato il calcio di rigore.21:37
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna-Milan 0-221:35
45'+2'
Odgaard riceve all'interno dell'area di rigore, decentrato a sinistra, e tenta la conclusione di potenza sul primo palo. Palla sopra la traversa.21:34
45'
3 minuti di recupero.21:32
45'
Contatto in area di rigore tra Gabbia e Castro, con quest'ultimo che va a terra lamentando una trattenuta da parte del rossonero. Manganiello fa proseguire.21:32
44'
Ancora da destra il Bologna. Zortea conquista un corner su cui va Miranda che batte corto, riceve nuovamente e crossa al centro col mancino. Palla allontanata dalla difesa.21:31
42'
Il Bologna prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso. Orsolini scende a destra e crossa col piede debole. Scarico per Heggem che calcia dal vertice destro trovando la respinta della difesa rossonera.21:29
41'
Lancio lungo a ricercare Castro. Palla leggermente troppo lunga su cui arriva Maignan a bloccare con le mani.21:27
39'
GOOL!! Bologna-MILAN 0-2!! Gol di Christopher Nkunku! Rincorsa lunga di Nkunku che apre il piatto destro e spiazza Ravaglia siglando il suo quinto sigillo in campionato.
CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Loftus-Cheek si libera dalla marcatura e serve Nkunku sul taglio verso sinistra. Entra in area il francese e supera Ravaglia che lo stende. 21:24
33'
Buon recupero del Bologna a centrocampo. Orsolini sposta palla sul sinistro, accentrandosi da destra, e libera Odgaard al limite che non va al tiro preferendo la profondità per Miranda. Palla bassa da sinistra verso il centro allontanata dalla difesa lombarda.21:21
30'
Nkunku colpito duramente da Heggem sulla fascia sinistra. Solo richiamo verbale da parte di Manganiello.21:17
29'
Ferguson entra in posseso sul vertice sinistro dell'area avversaria e cerca l'assist al limite per la conclusione di Odgaard. Buona lettura di Pavlovic che esce forte e mura il danese.21:16
28'
Modric trova Athekame, con un pallone con i giri contati, sulla destra. Raddoppiato, lo svizzero non riesce ad arrivare al cross.21:14
26'
Fase lenta della partita con il Bologna che fatica a creare azioni pericolose a seguito del gol subito.21:13
23'
Timida reazione del Bologna. Rowe tenta il cross col destro ma la palla è completamente fuori misura.21:09
20'
GOOL!! Bologna-MILAN 0-1!! Gol di Ruben Loftus-Cheek! Il Milan finalizza a seguito di un'azione rocambolesca. Cross di Athekame da destra che trova Nkunku, completamente libero, che colpisce di testa trovando un gran riflesso di Ravaglia. Serie di rimpalli fortunosi con la difesa rossoblu in evidente difficoltà, Rabiot raccoglie e scarica al limite dell'area piccola dove Loftus-Cheek che allarga il piatto e buca Ravaglia.
OCCASIONE MILAN! Muove bene palla il Milan con Modric che riceve centralmente e allarga a destra per Athekame. Cross preciso dello svizzero per l'incornata di Fofana che finisce a lato.21:04
16'
Sugli sviluppi Miranda va a centro area col mancino. Odgaard colpisce di testa in torsione con la palla che finisce centrale tra i guantoni di Maignan.21:03
15'
Castro lotta con Gabbia e conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti destra.21:01
13'
Recupero a centrocampo di Odgaard che lancia Orsolini sulla destra. L'esterno del Bologna punta l'avversario ma crossa con la palla già uscita dal terreno di gioco. Rimessa dal fondo per Maignan.21:00
11'
Percussione da sinistra di Rowe che prova ad ubriacare la difesa avversaria, esagera nel dribbling e si lascia cadere troppo facilmente su un contatto lieve con Gabbia. Lascia correre Manganiello.20:58
8'
OCCASIONE SCIUPATA DA LOFTUS-CHEEK! Palla in profondità di Nkunku perfetta per Loftus-Cheek che scappa alle spalle di Casale e si invola verso l'area avversaria. L'inglese non trova il tempo per la conclusione sull'uscita bassa di Ravaglia che arpiona il pallone.20:56
6'
Rowe riceve a sinistra e punta Athekame spostando palla sul destro. Conclusione dalla distanza fuori misura.20:53
5'
Palla lunga per Rabiot, che mette giù col petto e scarica esternamente per Nkunku. Heggem ferma la ripartenza del Milan.22:47
4'
Sugli sviluppi del corner Heggem anticipa Gabbia ma manda alto di testa.20:51
3'
Ancora Bologna, stavolta da sinistra, ma sempre con la palla rasoterra di Miranda. De Winter chiude in calcio d'angolo.22:46
3'
Pericoloso il Bologna che sviluppa ancora a destra. La palla, messa forte al centro da Zortea, viene solo sfiorata da Odgaard.22:46
2'
Il Milan cerca la palla alta su Loftus-Cheek che prova a fare da torre. 20:49
1'
Orsolini prova subito a sfondare sulla destra superando Bartesaghi. La sua palla bassa al centro è prevedibile e viene allontanata dalla difesa rossonera.20:47
INIZIA LA PARTITA! Fischia Manganiello e il Bologna muove il primo pallone del match.20:46
Le scelte di Allegri. Maignan confermatissimo tra i pali. Davanti al francese gioca ancora De Winter assieme a Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a 5 con Athekame e Bartesaghi a spingere sulle fasce e Modric, Fofana e Rabiot a fare gioco nel mezzo, ancora fermi ai box Pulisic e Saelemaekers. In attacco, Loftus-Cheek affianca Nkunku con Leao e Fullkrug pronti ad entrare a partita in corso.19:58
Le scelte di Italiano. Difesa a 4 con Zortea e Miranda ad occupare le corsie laterali e Casale ed Heggem a proteggere Ravaglia scelto al posto dello squalificato Skorupski; ancora infortunato Lucumì. Freuler e Ferguson dettano i tempi e fanno da schermo a centrocampo permettendo a Orsolini, Odgaard e Rowe di sostenere Castro in zona offensiva.19:50
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.19:47
I PRECEDENTI. Bologna e Milan si sono affrontate 73 volte in Serie A, con 43 vittorie dei rossoneri, 13 dei felsinei e 17 pareggi.Diavolo imbattuto nei precedenti 17 match di Serie A contro gli emiliani. L'ultima vittoria del Bologna risale al 2016.La sfida disputata durante il girone di andata della stagione in corso è terminata 1-0 per i lombardi grazie alla rete di Luka Modric.19:17
Il direttore di gara designato per la partita di questa sera è il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.12 gli incroci con i rossoblu, vittoriosi in 7 occasioni. 1 pareggio e 4 sconfitte.10 i precedenti col Milan: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.19:12
Ottimo avvio di 2026 per il Milan che è l'unica squadra, assieme al Bayer Monaco, a non aver ancora perso una singola partita nei 5 maggiori campionati europei. 21 risultati utili consecutivi per i rossoneri, in campionato, con l'unica sconfitta registrata nel corso della prima giornata contro la Cremonese. Sono 8 i pareggi registrati dal Milan, l'ultimo dei quali contro la Roma nell'ultimo impegno in Serie A, con Pellegrini a recuperare, su calcio di rigore, il vantaggio inziale siglato da De Winter. Il Diavolo cerca la vittoria stasera per non lasciare andare i cugini nerazzurri in fuga in testa alla classifica con l'Inter che si trova 1° a 55 punti e con il Milan che insegue momentaneamente a 47.20:09
Il Bologna arriva dalla importante vittoria europea contro il Maccabi Tel Aviv, conquistando così un posto nei play-off di Europa League dove affronterà il Brann per l'accesso agli ottavi di finale. Discorso diverso in campionato dove i felsinei hanno perso le ultime due partite, l'ultima contro il Genoa dopo essere stati in vantaggio di due reti di scarso e a seguito all'espulsione di Skorupski. I rossoblu occupano il 10° posto in classifica a quota 30 punti.18:59
Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Milan di Massimiliano Allegri.18:52
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Milan, gara che chiude la 23° giornata di Serie A.18:51
PREPARTITA
Bologna - Milan è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Milan sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
190
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
17
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.4
Falli per cartellino
11.1
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
03-02-2026
Serie A
Bologna-Milan 0-3
Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30; il Milan ha segnato 38 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Milan - Bologna si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e il Milan ottenendo 0 punti. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato la Roma pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.
Bologna e Milan si sono affrontate 155 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 39 volte, il Milan ha vinto 75 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Bologna-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15V, 4N); l'unico successo degli emiliani nel periodo contro i rossoneri risale al 27 febbraio 2025 (2-1 al Dall'Ara).
Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna in campionato per la prima volta dal 2020/21.
Dopo il 2-1 nel confronto più recente al Dall'Ara contro il Milan dello scorso 27 febbraio, il Bologna potrebbe vincere due partite casalinghe di fila contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra l'ottobre 2000 e il marzo 2002 con Francesco Guidolin allenatore.
Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3N, 6P); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match dei felsinei in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino).
Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime cinque partite al Dall'Ara in campionato (1-1 contro il Sassuolo il 28 dicembre), perdendo le due più recenti; i rossoblù non perdono tre match casalinghi di fila in Serie A da quattro anni, ovvero dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 con Sinisa Mihajlovic allenatore.
Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8V, 3N) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa.
Bologna e Milan si affronteranno di martedì solo per la seconda volta in Serie A; la prima sfida in questo giorno della settimana risale al 18 dicembre 2018 e il match terminò con un pareggio per 0-0 (Filippo Inzaghi era il tecnico degli emiliani mentre Gennaro Gattuso era alla guida dei lombardi).
Milan (13 e 10) e Bologna (11 e 11) sono le uniche due squadre ad aver sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio in questa stagione di Serie A
Negli ultimi 12 anni, ovvero dal suo primo gol contro il Milan in campionato (dall'1 febbraio 2014), nessun giocatore ha segnato più reti contro i rossoneri di Ciro Immobile in Serie A: otto, al pari di Paulo Dybala e Duván Zapata. Il classe '90 ha però realizzato un solo gol nelle sue ultime 18 presenze in Serie A (contro il Monza il 4 maggio 2024).
Rafael Leão ha segnato sette gol in 16 presenze in questo campionato ed è a una sola lunghezza dall'eguagliare il bottino di reti della scorsa stagione di Serie A (otto ma in 34 partite). Il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A per quanto riguarda la media minuti/gol: ha infatti realizzato una rete ogni 153 minuti di media (il suo precedente record è di una marcatura ogni 162 minuti del 2022/23).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: