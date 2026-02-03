Ottimo avvio di 2026 per il Milan che è l'unica squadra, assieme al Bayer Monaco, a non aver ancora perso una singola partita nei 5 maggiori campionati europei. 21 risultati utili consecutivi per i rossoneri, in campionato, con l'unica sconfitta registrata nel corso della prima giornata contro la Cremonese. Sono 8 i pareggi registrati dal Milan, l'ultimo dei quali contro la Roma nell'ultimo impegno in Serie A, con Pellegrini a recuperare, su calcio di rigore, il vantaggio inziale siglato da De Winter. Il Diavolo cerca la vittoria stasera per non lasciare andare i cugini nerazzurri in fuga in testa alla classifica con l'Inter che si trova 1° a 55 punti e con il Milan che insegue momentaneamente a 47.20:09

Il direttore di gara designato per la partita di questa sera è il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.12 gli incroci con i rossoblu, vittoriosi in 7 occasioni. 1 pareggio e 4 sconfitte.10 i precedenti col Milan: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.19:12

I PRECEDENTI. Bologna e Milan si sono affrontate 73 volte in Serie A, con 43 vittorie dei rossoneri, 13 dei felsinei e 17 pareggi.Diavolo imbattuto nei precedenti 17 match di Serie A contro gli emiliani. L'ultima vittoria del Bologna risale al 2016.La sfida disputata durante il girone di andata della stagione in corso è terminata 1-0 per i lombardi grazie alla rete di Luka Modric.19:17

Le scelte di Italiano. Difesa a 4 con Zortea e Miranda ad occupare le corsie laterali e Casale ed Heggem a proteggere Ravaglia scelto al posto dello squalificato Skorupski; ancora infortunato Lucumì. Freuler e Ferguson dettano i tempi e fanno da schermo a centrocampo permettendo a Orsolini, Odgaard e Rowe di sostenere Castro in zona offensiva.19:50

Le scelte di Allegri. Maignan confermatissimo tra i pali. Davanti al francese gioca ancora De Winter assieme a Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a 5 con Athekame e Bartesaghi a spingere sulle fasce e Modric, Fofana e Rabiot a fare gioco nel mezzo, ancora fermi ai box Pulisic e Saelemaekers. In attacco, Loftus-Cheek affianca Nkunku con Leao e Fullkrug pronti ad entrare a partita in corso.19:58

ODGAARD DA LONTANO! Odgaard trova spazio da destra e calcia col mancino dai 20 metri. La conclusione è abbastanza angolata e va verso il primo palo. Maignan si stende e blocca in due tempi.22:08

Partita senza storia al Dall’Ara con il Milan che supera il Bologna 3-0 e resta in scia dell’Inter. Apre le danze Loftus-Cheek al 20° con il piattone destro, allunga Nkunku su calcio di rigore al 39° e fissa sul definitivo 3-0 Rabiot, che approfitta della sbandata della difesa avversaria e batte Ravaglia in avvio di ripresa.

PREPARTITA

Bologna - Milan è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Milan sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 190 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.4 Falli per cartellino 11.1 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3

Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30; il Milan ha segnato 38 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Milan - Bologna si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e il Milan ottenendo 0 punti.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Lecce e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato la Roma pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.

Bologna e Milan si sono affrontate 155 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 39 volte, il Milan ha vinto 75 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Bologna-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide contro il Bologna in campionato (15V, 4N); l'unico successo degli emiliani nel periodo contro i rossoneri risale al 27 febbraio 2025 (2-1 al Dall'Ara).

Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, grazie alla prima e fin qui unica rete di Luka Modric in Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Bologna in campionato per la prima volta dal 2020/21.

Dopo il 2-1 nel confronto più recente al Dall'Ara contro il Milan dello scorso 27 febbraio, il Bologna potrebbe vincere due partite casalinghe di fila contro i rossoneri in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra l'ottobre 2000 e il marzo 2002 con Francesco Guidolin allenatore.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato: 3-2 vs Hellas Verona lo scorso 15 gennaio (3N, 6P); nel periodo, ovvero dallo scorso dicembre, nessuna formazione ha perso più match dei felsinei in Serie A (sei, al pari di Lecce e Torino).

Il Bologna ha guadagnato un solo punto nelle ultime cinque partite al Dall'Ara in campionato (1-1 contro il Sassuolo il 28 dicembre), perdendo le due più recenti; i rossoblù non perdono tre match casalinghi di fila in Serie A da quattro anni, ovvero dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 con Sinisa Mihajlovic allenatore.

Il Milan (6V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 11 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); in generale, l'ultima volta che i rossoneri ci erano riusciti risaliva al 2003/04 (8V, 3N) - in quel caso vinsero anche la 12ª gara fuori casa.

Bologna e Milan si affronteranno di martedì solo per la seconda volta in Serie A; la prima sfida in questo giorno della settimana risale al 18 dicembre 2018 e il match terminò con un pareggio per 0-0 (Filippo Inzaghi era il tecnico degli emiliani mentre Gennaro Gattuso era alla guida dei lombardi).

Milan (13 e 10) e Bologna (11 e 11) sono le uniche due squadre ad aver sia guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio che perso almeno 10 punti dopo essere andate avanti nel punteggio in questa stagione di Serie A

Negli ultimi 12 anni, ovvero dal suo primo gol contro il Milan in campionato (dall'1 febbraio 2014), nessun giocatore ha segnato più reti contro i rossoneri di Ciro Immobile in Serie A: otto, al pari di Paulo Dybala e Duván Zapata. Il classe '90 ha però realizzato un solo gol nelle sue ultime 18 presenze in Serie A (contro il Monza il 4 maggio 2024).

Rafael Leão ha segnato sette gol in 16 presenze in questo campionato ed è a una sola lunghezza dall'eguagliare il bottino di reti della scorsa stagione di Serie A (otto ma in 34 partite). Il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A per quanto riguarda la media minuti/gol: ha infatti realizzato una rete ogni 153 minuti di media (il suo precedente record è di una marcatura ogni 162 minuti del 2022/23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: