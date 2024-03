Grazie per aver seguito con noi la diretta di Frosinone-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:07

Nel prossimo turno di campionato il Lecce ospiterà il Verona, mentre il Frosinone se la vedrà con il Sassuolo.17:06

Dopo una prima frazione dominata dall'equilibrio ma culminata con la rete di Cheddira nell'ultima azione, nel secondo tempo il Lecce riesce ad agguantare il pareggio grazie al proprio centravanti. Krstovic, con l'aiuto del palo e della schiena di Cerofolini riesce infatti a ristabilire la parità dagli undici metri. Da quel momento in campo si è vista un'unica squadra, quella di Di Francesco: tante azioni pericolose culminate con un colpo di testa fantastico di Kaio Jorge, stoppato però da una parata altrettanto splendida di Falcone. Così termina il match, con un 1-1 che non scontenta nessuno.17:05

90'+8' Fine partita: FROSINONE-LECCE 1-1 (47' Cheddira, 61' Krstovic)17:01

90'+6' Occasionissima per Kaio Jorge: stacco di testa del brasiliano e intervento clamoroso di Falcone che evita un gol che sembrava praticamente fatto.17:00

90'+1' Sono stati concessi 6 minuti di recupero!16:57

90' Altra enorme occasione per il Frosinone, questa volta con Seck protagonista assoluto: il suo tiro termina di pochissimo fuori alla sinistra del palo difeso da Falcone.16:52

89' Grandissima chance per Kaio Jorge su assist di Seck: il centravanti brasiliano non riesce però a battere Falcone da posizione ravvicinata.16:51

87' Sostituzione Frosinone: esce Reinier Jesus Carvalho, entra Demba Seck.16:49

87' Sostituzione Frosinone: esce Walid Cheddira, entra Kaio Jorge.16:49

82' Scontro aereo tra Falcone e Okoli: costretto all'ingresso in campo lo staff medico di entrambe le squadre per le cure del caso.16:44

77' Sostituzione Frosinone: esce Francesco Gelli, entra Farès Ghedjemis.16:39

77' Sostituzione Frosinone: esce Marco Brescianini, entra Enzo Barrenechea.16:38

76' Sostituzione Lecce: esce Nikola Krstović, entra Roberto Piccoli.16:38

76' Sostituzione Lecce: esce Pontus Almqvist, entra Alexis Blin.16:38

72' Gol del Frosinone con Brescianini imbeccato da Cheddira: la rete del centrocampista viene però annullata in seguito ad una posizione di fuorigioco.16:36

67' Sostituzione Lecce: esce Hamza Rafia, entra Rémi Oudin.16:33

67' Sostituzione Lecce: esce Lameck Banda, entra Nicola Sansone.16:33

64' Reazione immediata del Frosinone con Gelli che colpisce l'incocio dei pali con un tiro di controbalzo dal limite dell'area di rigore del Frosinone.16:32

62' Sostituzione Lecce: esce Mohamed Kaba, entra Joan Gonzàlez.16:28

61' GOL! Frosinone-LECCE 1-1! Rete di Nikola KRSTOVIC! Il centravanti degli ospiti non sbaglia dagli undici metri.



60' E' da ripetere il calcio di rigore a favore del Lecce dopo l'errore di Rafia. Due calciatori del Frosinone sono infatti entrati prima dell'mpatto sul pallone del tunisino.16:23

57' Ingenuità enorme di Zortea e fallo sciagurato di Cerofilini che abbatte Krstovic in area di rigore. Penalty assegnato al Lecce.16:20

55' Cartellino giallo per Pontus Almqvist.16:17

50' Altro contropiede pericoloso del Frosinone condotto da Brescianini, bravissimo però Gallo a bloccare la sortita offensiva dei ciociari con un intervento decisivo in scivolata.16:14

46' Inizia il secondo tempo di FROSINONE-LECCE!16:07

Già un cambio per il Frosinone, quello forzato a causa dell'infortunio di Harroui dopo 4 minuti, ma in panchina scalpitano Kaio Jorge e Seck. Nel Lecce occhio ovviamente a Piccoli e Oudin.15:53

Prima frazione molto tattica allo stirpe, con due squadre che provano a farsi male concludendo soprattutto dalla lunga distanza e affondando invece poco il colpo con gli inserimenti dei centrocampisti. Nessuna occasione clamorosa, eccezion fatta per quella di Krstovic al 26', dove Cerofolini si rende protagonista di una grandissima parata. Sembrava destinata a terminare sullo 0-0 la prima frazione, ma nel finale ci ha pensato Cheddira a sbloccare il risultato: il maroicchino sfrutta alla grande un'uscita goffa di Falcone e sigla il vantaggio dei ciociari allo scadere.15:52

45'+3' Finisce il primo tempo di FROSINONE-LECCE: in rete Cheddira.15:51

45'+2' GOL! FROSINONE-Lecce 1-0! Rete di Walid CHEDDIRA! L'attaccante del Frosinone sfrutta un'uscita goffa di Falcone e riesce a sbloccare il risultato nell'ultimo minuto del primo tempo.



44' Cartellino giallo per Reinier Jesus Carvalho.15:48

42' Soulè crea il panico nell'area del Lecce, ma i giallorossi riescono a murarlo in più di un'occasione. L'argentino riesce a conquistare solo un angolo da cui però non scaturisce nulla di particolarmente degno di nota.15:44

37' Altro ottimo spunto offensivo del Frosinone, questa volta con Reinier che va al tiro dalla lunga distanza: bravo e attento Falcone a distendersi e a bloccare in presa bassa.15:39

34' Contropiede fulmineo del Frosinone: giocata di classe di Soulè a liberare Brescianini per il cross, bravissimo però Pongracic a liberare l'area di rigore e ad evitare ulteriori pericoli per il Lecce.15:37

29' Ancora pericoloso il Lecce e sempre dalla lunga distanza, questa volta però con un tiro lento e centrale di Almqvvist, bloccato senza problemi da Cerofolini.15:32

26' Grandissima occasione per il Lecce con Krstovic: l'attaccante dei giallorossi incrocia di destro, ma sulla sua strada trova un attentissimo Cerofolini.15:28

23' Ancora Banda prova a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza: la palla termina però ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Cerofolini.15:25

20' Arriva il primo calcio d'angolo della partita: a batterlo è il Frosinone con Gelli che non riesce però ad impensierire particolarmente la difesa del Lecce.15:23

17' Dopo poco più di 15 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Frosinone avanti del 59%.15:22

13' Ci prova il Lecce con Banda che conclude dalla lunga distanza: bravo Cerofolini a farsi trovare pronto e a bloccare senza grossi problemi.15:18

9' Il Frosinone studia la risistemazione tattica dopo l'uscita dal campo di Harroui per infortunio, il Lecce prova ad affondare il compo in un momento di apparente stallo per i ciociari.15:12

4' Sostituzione Frosinone: esce Abdoul Harroui per infortunio, al suo posto entra Reinier Jesus Carvalho.15:10

1' Inizia il primo tempo di FROSINONE-LECCE!15:02

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Frosinone tra Serie A, Serie B e Serie C (1N), incluse le due più recenti – i salentini non ottengono tre successi di fila contro i ciociari in campionato dal periodo tra il marzo 2007 e il gennaio 2008 (tre in quel caso tutti in Serie B).14:46

Il Frosinone ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Lecce tra Serie A, Serie B e Serie C inclusi playoff/out (3N, 4P): 3-1 il 7 giugno 2014, dopo i tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff di Serie C.14:46

Le scelte di D'Aversa: gioca Krstovic in attacco supportato da Almqvist e Banda, mentre in mediana non c'è Oudin, sostituito da Rafia. Confermato Kaba al fianco di Ramadani.14:46

Le scelte di Di Francesco: confermati Zortea e Valeri sulle corsie laterali, mentre in attacco c'è Cheddira dal 1', supportato da Harroui e Soulé. In mediana spazio a Gelli.14:45

Panchina Lecce: Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Blin, Pierotti, Touba, Piccoli.14:42

Panchina Frosinone: Frattali, Turati, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Barrenechea.14:41

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.14:40

Formazione FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Cheddira, Harroui.14:40

Il Frosinone arriva dalla sconfitta esterna maturata per 3-2 contro la Juventus, mentre il Lecce è reduce dallo 0-4 interno con l'Inter.14:38

Benvenuti alla diretta della partita della 27^ giornata di Serie A, si affrontano Frosinone e Lecce.14:35