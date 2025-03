Da Juventus - Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!22:42

90'+4' FINISCE JUVENTUS - VERONA! Quinta vittoria consecutiva dei biancoeri, 2-0 il finale.22:41

90'+3' Colpo da Ko per il Verona, che ora sembra attendere il triplice fischio.22:39

90'+1' Quattro i minuti di recupero.22:37

90' GOL! JUVENTUS - Hellas Verona 2-0! Rete di Teun Koopmeiners. Palla persa in uscita del Verona, il fantasista con un diagonale batte un Montipó non al livello delle precedenti parate.



88' Verona che non sembra aver forze per provare la reazione, Juventus in controllo.22:34

86' Sostituzione VERONA: esce Amin Sarr, entra Mathis Lambourde.22:31

84' Check del VAR per un possibile tocco di mano di Ghilardi, si continua a giocare.22:30

83' LOCATELLI! Ancora il mediano, conclusione a giro che Montipó allontana.22:29

83' Gran giocata di Locatelli in area, il mediano al momento del tiro viene murato da Valentini.22:29

82' Sostituzione JUVENTUS: esce Kenan Yıldız, entra Dušan Vlahović.22:27

79' Sostituzione VERONA: esce Tomáš Suslov, entra Grigoris Kastanos.22:25

77' La squadra di Thiago Motta continua a gestire il pallone, senza peró aver la fretta di affondare.22:23

74' Juventus che riesce a superare il muro dell'Hellas Verona grazie ad una manovra avvolgente che ha trovato il varco per Cambiaso: pallone forte al centro, insacca Thuram.22:20

72' GOL! JUVENTUS - Hellas Verona 1-0! Rete di Khéphren Thuram. Palla forte al centro di Cambiaso, un assist perfetto per il rimorchio del mediano che di potenza insacca.



71' Sostituzione JUVENTUS: esce Federico Gatti, entra Pierre Kalulu.22:16

68' Giro palla della Juventus, che fatica a trovare i giusti varchi contro l'ordinata difesa del Verona.22:14

66' Suslov scappa sul destro e conclude di potenza, lo chiude Kelly.22:11

63' AMMONITO Lloyd Casius Kelly. Intervento in ritardo su un contrasto aereo con Sarr, giallo per lui. 22:09

62' Juventus con il ventesimo tiro della gara, ancora non é arrivato peró il go.22:08

62' SUBITO ALBERTO COSTA! Conclusione dopo il controllo al limite, palla di poco a lato.22:08

61' Sostituzione JUVENTUS: esce Timothy Tarpeh Weah, entra Alberto Oliveira Baio.22:07

60' Sostituzione JUVENTUS: esce Weston James Earl McKennie, entra Teun Koopmeiners.22:07

60' NICO GONZALEZ! Colpo di testa da due passi ma Montipó respinge, ancora decisivo il portiere ospite.22:05

58' YILDIZ! Destro potente che termina sull'esterno della rete, ancora pericolosa la Juventus!22:04

56' Sostituzione VERONA: esce Livramento, entra Antoine Bernede.22:02

55' Contropiede Verona sprecato da Livramento, un 4 vs 4 che poteva creare problemi alla Juventus.22:00

53' Diagonale velenoso di Weah, palla a lato. Juventus che continua l'assalto ma sta mancando negli ultimi 16 metri.21:58

52' Colpo di testa di Sarr in area, palla ampiamente a lato.21:56

51' KOLO MUANI! Azione di sfondamento di Yildiz, velo di Locatelli per la punta che calcia di prima inenzione: Montipó ancora insuperabile.21:56

49' Duda difende il pallone nella sua area da Kolo Muani, per Marchetti tutto regolare.21:53

48' Juventus che rientra con lo stesso piglio del primo tempo, bianconeri in continua pressione, Verona che si difende.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

46' Sostituzione VERONA: esce Marco Davide Faraoni, entra Daniel Oladele Akinbiyi Oyegoke.21:49

46' Sostituzione VERONA: esce Paweł Marek Dawidowicz, entra Daniele Ghilardi.21:49

Verona che nel finale gela lo Stadium con una pazzesca conclusione di Suslov dalla distanza, che batte Di Gregorio: anche in questo caso la rete viene annullata, il VAR infatti avverte Marchetti di un precedente fuorigioco di Faraoni.21:36

Primo tempo ricco di emozioni: Juventus che spinge con continuitá, creando molte occasioni ma trovando un Montipó in grande giornata. Il gol bianconero arriva con McKennie, ma annullato per un precedente fallo in attacco di Kelly, una carica al portiere.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!21:34

45'+2' ANNULLATO IL GOL ALL'HELLAS VERONA! Conclusione pazzesca di Suslov che trova il sette dove Di Gregorio non puó arrivare, rete poi annullata da Marchetti per un fuorigioco iniziale di Faraoni.21:34

45'+2' Che rischio per Coppola, retropassaggio che costringe Montipó a calciare su Nico Gonzazlez in pressing.21:31

45' Due i minuti di recupero.21:30

43' McKennie cerca la verticale per Nico, attento Montipó in uscita.21:27

42' YILDIZ! Destro secco da dentro l'area, altra parata del portiere veronese.21:26

41' MCKENNIE! Azione personale di Yildiz, la sfera arriva al texano che calcia di prima intenzione: ancora monumentale Montipó!21:25

40' LOCATELLI! Kolo Muani pesca il taglio del mediano, conclusione potente messa in angolo da Montipó.21:24

38' Suslov calcia basso, parte il contropiede Juventus: Yildiz prova una lunga apertura per Weah, chiude Montipó.21:23

37' Punizione dalla trequarti per il Verona, ospiti che portano in area le torri.21:23

36' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! McKennie insacca di testa, ma Marchetti fischia un fallo in attacco di Kelly su Montipó.21:22

34' Fallo in attacco di Nico Gonzalez su Valentini, difensore efficace quanto ruvido.21:19

32' Cross di Nico Gonzalez, chiusura in angolo di Valentini: spinge ancora la Juventus.21:17

30' Juventus che gira molto il pallone, cercando l'ampiezza con i terzini in un 2-3-5 di manciniana memoria.21:15

28' Ospiti che ora provano a prendere metri con il possesso palla, anche per evitare di rimanere schiacciati nella propria area.21:13

25' Verona che non riesce piú ad uscire, tutta la Juventus nella metá campo ospite.21:09

23' McKennie entra in area, si allunga il pallone e prova la conclusione in scivolata: Valentini in angolo.21:08

21' CHE RISCHIO PER MONTIPO! Torre di Nico Gonzalez, Kolo Muani si butta al centro, il portiere manca l'uscita ma disturba la punta che non trova il pallone.21:06

20' Valentini vola di testa e anticipa uno specialista come Gatti, salvando ancora i suoi.21:05

18' Gran giocata di Cambiaso che, in area, ne salta due e scarica su Locatelli: conclusione del mediano respinta.21:02

17' Tensione tra le due panchine, con la Juventus che accusa il Verona di perdite di tempo giá in questi primi minuti.21:01

15' Juventus ora all'assedio, in apnea il Verona.20:59

14' MIRACOLO DI MONTIPO'! Thuram trova lo spazio per la conclusione, il portiere di istinto si distende e salva i suoi!20:59

12' GATTI! Occasione anche per il centrale, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda di poco a alto.20:58

9' Buoni ritmi in questo inizio partita, con la Juventus a fare la partita, il Verona a provare le ripartenze.20:54

7' SARR! Contropiede Verona, la punta trova la conclusione ma anche un Di Gregorio pronto!20:52

5' SUSLOV! Immediata risposta del Verona, il trequartistza recupera e conclude, pronto Di Gregorio.20:53

4' LOCATELLI! Prima occasione per la Juventus, mancino del mediano che termina di poco alato.20:51

1' Juventus in competo blu, terza maglia, mentre Hellas in bianco. Primo pallone per i locali.20:47

1' INIZIA JUVENTUS - HELLAS VERONA!20:45

Dirige il match l'arbitro Marchetti.20:14

Zanetti con Faraoni da quinto, Tchatchoua che potrebbe cambiare fascia, da destra a sinistra. Sarr da prima punta, Suslov e Livramento alle sue spalle.20:14

Thiago Motta con Kolo Muani da prima punta, McKennie alle sue spalle, fasce per Yildiz e Nico. Thuram con Locatelli a centrocampo, Cambiaso a sinistra, Kelly con Gatti.20:12

La formazione dell'HELLAS VERONA: (3-4-2-1), Montipò - Dawidowicz, Coppola, Valentini - Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua - Suslov, Livramento - Sarr.20:11

Sono ufficiali le formazioni del match: JUVENTUS (4-2-3-1), Di Gregorio - Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez - Kolo Muani.20:10

Gara fondamentale anche per i gialloblu: raccogliendo punti allpo Stadium potrebbero allontanare ancora di piú la zona retrocessione, ora a quattro punti.20:10

La Juventus, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia, torna a lottare in campionato in questo Lunedí di Serie A: i bianconeri ospitano l'Hellas Verona con la possibilitá di accorciare a sei punti dalla vetta.20:08

