Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A. Buona serata! 21:38

Prossimi impegni difficili per entrambe le squadre: per l'Empoli sarà la volta della trasferta a San Siro, reduce dalla grande prestazione contro il Napoli. Il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A incontrerà proprio la squadra di Spalletti. 21:38

Partita con poche azioni pericolose nel primo tempo con entrambe le squadre a difendere la propria porta e non voler rischiare di perdere il match. All'intervallo il risultato è sullo zero-zero con un solo tiro nello specchio della porta da parte del numero 19 toscano. Sblocca la partita proprio Caputo, che con il gol realizzato su rigore eguaglia Antonio Di Natale al 5° posto dei migliori marcatori del club nel torneo. Nel secondo tempo, cambiano i ritmi: diverse le occasioni della rosa di Zanetti, con un grande Falcone che si fa trovare sempre pronto. Anche il Lecce prova a generare qualche azione che però non diventa mai pericolosa, sempre decisivi gli anticipi dei toscani. 21:36

Vittoria importantissima per l'Empoli che non portava a casa i tre punti dal 23 gennaio contro l'Inter. La squadra di Zanetti può quindi staccare in classifica e sale a quota 31 punti, tre in più rispetto alla Salernitana, appena dietro. Il Lecce deve invece fare i conti con un brutto periodo: con oggi sono cinque le sconfitte consecutive in campionato, tutte senza segnare neanche un gol. Si ferma quindi a 27, due in più dello Spezia. 21:28

90'+6' FISCHIO FINALE! EMPOLI-LECCE 1-0. Decisivo il gol di Caputo su rigore.21:25

90'+6' Ammonito Marin per il colpo ai danni di Hjulmand. 21:24

90'+3' Non molla il Lecce, con Oudin che prova con il sinistro morbido: ci arriva Perisan.21:23

90'+1' Sempre attento Parisi che chiude sulla diagonale più azioni pericolose del Lecce. 21:22

90' Cartellino Rosso Lorenzo Tonelli21:26

90' Ufficializzati i sei minuti di recupero. 21:19

89' Un altro cartellino rosso nella panchina dell'Empoli! Ancora una espulsione per i toscani. 21:19

87' Ceesay solo prova ad arrivare sul pallone con uno stacco velocissimo da un errore di Fazzini. Chiusura importantissima di Parisi. 21:16

86' Per proteggere la palla Baschirotto prende una gomitata dal compagno di squadra Falcone. A terra il difensore. 21:14

85' Esce Pezzella, al suo posto Antonino Gallo.21:13

82' Cartellino rosso per Bertolini, vice di Zanetti. Considerata esagerata la sua protesta dopo una decisione dell'arbitro. 21:11

81' Dentro anche Satriano al posto dell'autore del gol Caputo. 21:09

81' Finisce anche la partita di Filippo Bandinelli che lascia il posto ad Alberto Grassi.21:09

79' Ancora un cambio per Baroni: esce Colombo, al suo posto Ceesay.21:08

76' Di Francesco sfiora il pallone in rovesciata, cercando la giocata. 21:04

74' PILLOLA STATISTICA: Francesco Caputo ha segnato 18 gol con la maglia dell'Empoli in Serie A, eguagliato Antonio Di Natale al 5° posto dei migliori marcatori del club toscano nel torneo.21:02

73' Blin lascia il posto a Jóhann Helgason.21:03

73' Prestazione sottotono di Strefezza: Baroni fa entrare Oudin.21:02

72' Esce anche Piccoli, al suo posto Haas.21:01

72' Finisce la partita di Baldanzi, rientra Cambiaghi dopo l'infortunio procurato con la Fiorentina. 21:00

71' Intervento in ritardo di Fazzini che gli costa il cartellino giallo. 20:58

68' Giallo anche per Alessandro Tuia per gioco pericoloso. 20:57

67' DOPPIA OCCASIONE PER L'EMPOLI! Marin mette sulla testa di Piccoli una palla bellissima, l'attaccante si smarca da Gendrey ma Falcone in qualche modo la respinge. Bandinelli poi non sfrutta la seconda occasione, provando una conclusione difficile al volo. 20:56

63' Ora è carico l'Empoli con Ebuehi che si fa tutto il campo palla al piede. Il suo cross sul secondo palo finisce però a Gendrey. 20:51

62' GOL!!! EMPOLI-Lecce 1-0. Segna su rigore Caputo: conclusione forte e centrale.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Caputo20:50

61' Calcio di rigore confermato. Caputo contro Falcone. 20:49

60' Check del VAR in corso. Nel frattempo Parisi è ancora a terra. 20:48

59' CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Hjulmand stende in area Parisi. 20:47

57' ANCORA BALDANZI! Il trequartista dell'Empoli entra dall'esterno e si accentra per calciare stendendo due difensori avversari: il suo tiro però è debole e facile per Falcone. 20:52

56' Tentativo di contropiede con Baldanzi subito dopo un taglio di Colombo che serve la palla a Strefezza: il suo tiro viene respinto dalla difesa avversaria. 20:43

54' Conclusione sul fondo di Di Francesco. L'attaccante non trova lo specchio della porta. 20:42

52' Gioco momentaneamente fermo dopo un brutto testa-testa tra Hjulmand e Luperto. 20:40

50' Marin con il destro dopo una bellissima azione, con Ebuehi che ha scaricato sull'ex Cagliari. Colpo respinto. 20:39

46' Attento Tuia a non mollare Piccoli, che nel frattempo aveva trovato il tempo per allungare in profondità. L'attaccante, impicciato dal numero 13, non riesce a crossare. 20:35

46' Cambio in attacco per Baroni. Finisce la partita di Banda, al suo posto l'ex Federico Di Francesco20:33

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Empoli-Lecce.20:32

Entrambe le squadre hanno perso le ultime quattro partite in campionato e non vogliono tornare nuovamente a casa con zero punti. Il pareggio di Spezia-Salernitana di ieri favorirebbe così sia la formazione di Zanetti che di Baroni che con un punto lasciano tutto invariato in classifica. Tutto da decidere nei prossimi 45 minuti. 20:26

Al Castellani partita tattica con poche emozioni nei primi 30 minuti di gioco, con entrambe le squadre che sembrano non voler rischiare di prendere gol. Poi una doppia occasione per i padroni di casa che prima con Caputo, e poi con Baldanzi dalla distanza, provano a sorprendere Falcone che si fa trovare pronto. Qualche azione pericolosa anche da parte del Lecce con delle chiusure difensive importanti dei toscani, tra tutte quella di Bandinelli su Blin. Empoli costretto al cambio: il numero undici Akpa Akpro chiede il cambio dopo un contatto con Tuia. 20:22

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: Empoli-Lecce 0-0. 20:19

45' Ufficializzati i due minuti di recupero. 20:15

42' Nervosismo in campo. Faccia a faccia di Gendrey e Bandinelli. 20:13

41' GRANDE PARATA DI FALCONE! Sinistro potente e preciso dalla distanza di Caputo, dopo una ripartenza dell'Empoli. Il portiere arriva a prenderla nell'angolino. 20:16

39' CHIUDE BANDINELLI! Blin riesce a smarcarsi dal capitano dell'Empoli che però ci mette il fisico. Al momento del tiro Bandinelli lo anticipa mettendo il piede in modo decisivo.20:12

39' Cambio forzato per Zanetti: fuori Akpa Akpro, dentro Jacopo Fazzini.20:09

38' Non riesce a proseguire Akpa Akpro. Il giocatore dell'Empoli ha chiesto il cambio dopo un contatto con Tuia. 20:09

33' CHE GIOCATA DI BALDANZI! Si coordina con un tiro al volo velocissimo. Il pallone finisce tra le mani di Falcone. 20:22

32' OCCASIONE EMPOLI! Parisi serve Caputo in area che riesce a superare la difesa avversaria avvicinandosi a pochi metri dalla porta. L'ex Sassuolo e Sampdoria però perde troppo tempo perdendo così anche l'occasione di tirare in porta. 20:06

29' Il Lecce ora attacca e con qualche azione si rende pericoloso in area avversaria. Soluzioni imprecise lette bene dalla difesa toscana. 20:00

28' Punizione a favore del Lecce: Strefezza calcia con il destro. Tiro potente che colpisce la traversa. 19:58

25' Da punizione ci prova lo specialista Marin con un bellissimo tiro: il pallone scende ma finisce alla destra di Falcone. 19:57

24' Ancora una punizione interessante a favore dell'Empoli. A procurarla è sempre Baldanzi. 19:55

22' Marin, da punizione vicino al corner, ci prova mirando direttamente la porta. Il pallone finisce fuori. 19:58

22' Giallo per Alexis Blin. Il giocatore, diffidato, salterà il match contro il Napoli. 19:52

20' Palla in verticale per Gendrey: il giocatore del Lecce non ci arriva e regala il pallone agli avversari. 19:51

19' Primo Cartellino giallo a Filippo Bandinelli: il giocatore dell'Empoli ferma la ripartenza della squadra avversaria. 19:49

17' Marin con il destro da punizione interessante. L'ex Cagliari prende però il muro. 19:48

15' Caputo in corsa calcia con il sinistro dal limite dell'area: ci pensa Falcone a chiudere lo specchio della porta.19:46

12' Baldanzi alle spalle di Hjulmand cerca la verticalizzazione: intuisce tutto Baschirotto. 19:44

9' Gendrey a terra dopo un intervento falloso da parte di Bandinelli. Batte Falcone appena fuori dalla sua area. 19:40

7' Conclusione forte ma non precisa di Strefezza. L'attaccante del Lecce prova il destro da fuori area. La palla finisce alta sopra la traversa. 19:38

6' Ottima chiusura di Ebuehi che anticipa Banda sul secondo palo da un cross di Gendrey. Stop indeciso dell'attaccante del Lecce. 19:37

4' Partita a scacchi nei primi minuti di gioco. Giro palla da parte dell'Empoli. 19:34

1' Colpo di testa di Piccoli a cercare Caputo. Palla che arriva dalle parti di Falcone. 19:31

1' CALCIO D’INIZIO! Comincia Empoli-Lecce. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri. 19:30

In casa Lecce squalificati Umtiti e Maleh che si aggiungono agli indisponibili Dermaku e Pongracic. Baroni si affida a Tuia in difesa al fianco di Baschirotto, mentre a centrocampo giocherà Joan Gonzalez con Hjulmand e Blin. In attacco preferito Banda a Di Francesco. Completano il tridente Colombo e Strefezza.19:21

Ancora indisponibile Vicario, al suo posto tra i pali parte titolare Perisan. In difesa Zanetti recupera Ismajli che giocherà dal primo minuto. In attacco, al contrario dell'ultimo match, l'allenatore sceglie Caputo e Piccoli, davanti al solito Baldanzi. 19:19

Arriva la comunicazione ufficiale della Lega Serie A: il fischio di inizio è posticipato alle 19.30, la partita dunque inizierà con un'ora di ritardo. 18:30

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella - Blin, Hjulmand, Gonzale - Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore: Baroni.18:12

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-1-2): Perisan - Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi - Akpa Akpro, Marin, Bandinelli - Baldanzi - Caputo, Piccoli. Allenatore: Zanetti.18:12

CALCIO D'INIZIO POSTICIPATO: verso le 17:15 a causa di un corto circuito, si è sviluppato un principio d'incendio negli spogliatoi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, gli spogliatoi al momento sono ancora inagibili al Castellani. Da valutare la sicurezza dei locali dello stadio. 19:25

Obiettivo vittoria anche per il Lecce, che non vince da altrettante giornate. Nelle ultime quattro partite, neanche un gol per la formazione di Baroni. 18:10

Al Castellani i padroni di casa arrivano da un bruttissimo periodo: 4 sconfitte consecutive in campionato per l’Empoli che non vince dal 23 gennaio contro l’Inter. Da lì, solamente 3 punti collezionati in 8 gare.18:00

Partita importantissima in chiave classifica: le due squadre infatti sono separate solamente da un punto e potrebbe essere l’occasione per il sorpasso del Lecce o il distacco dei toscani.17:59

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Empoli-Lecce gara valida per la 28ª giornata di Serie A.17:55