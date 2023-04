Grazie per aver seguito la diretta scritta di questo match. Arrivederci alle prossime gare di Serie A.22:45

Rimane invariato il distacco in classifica tra Torino e Sassuolo, entrambe distanti però dal sesto posto occupato al momento dall'Atalanta. I bergamaschi, infatti, sono a +10 rispetto ai granata (e +11 dagli emiliani) e non vedono avvicinare altre pretendenti all'ultimo posto disponibile per l'Europa.22:44

Pari e patta in Sassuolo-Torino, firmato dai due numeri 9 della gara. Primo tempo di marchio granata, ma nel momento migliore degli uomini di Juric è Pinamonti a colpire con il tap-in del vantaggio neroverde. Nella ripresa viene annullato un gol a Laurienté - fuorigioco segnalato dal VAR - e pochi minuti dopo Sanabria colpisce di testa su cross perfetto di Lazaro, ristabilendo la parità al Mapei. Incontro si mantiene piuttosto spettacolare e in cui, per entrambe le formazioni, non sono mancate le occasioni da rete.22:43

90'+6' FINISCE IL MATCH: Sassuolo-Torino 1-1.22:40

90'+6' Punizione insidiosa di Laurienté sul secondo palo, bravissimo Milinkovic ad anticipare l'intervento di Ferrari in area di rigore.22:40

90'+5' AMMONIZIONE TORINO: cartellino giallo per Linetty.22:39

90'+2' Maxime Lopez scodella in area di rigore per Ferrari su azione da calcio d'angolo. Sulla respinta granata ci prova Bajrami da fuori area: conclusione fuori.22:36

90' L'arbitro Pezzuto decreta 5 minuti di recupero.22:34

89' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Frattesi, entra Thorstvedt.22:33

86' SOSTITUZIONE TORINO: esce Gravillon, entra Djidji.22:31

86' SOSTITUZIONE TORINO: esce Sanabria, entra Pellegri.22:30

86' SOSTITUZIONE TORINO: esce Rodriguez, entra Vojvoda.22:30

85' OCCASIONE SASSUOLO! Bajrami lascia sul posto Rodriguez con un gran gioco di gambe, poi mette in mezzo un pallone interessante dentro l'area. Laurienté controlla con la coscia, ma non riesce a ribattere in rete grazie al rientro della difesa granata.22:30

84' Torna a spingere il Sassuolo in questo finale di partita. Torino che non riesce a ripartire con lucidità e padroni di casa in pressione.22:29

81' SOSTITUZIONE TORINO: esce Radonjic, entra Miranchuk.22:25

81' Milinkovic smanaccia il cross sul secondo palo di Harroui, ma sulla ribattuta è pronto Maxime Lopez a calciare. Dal limite fa girare il destro ma non trova la porta.22:25

78' Linetty sbaglia un pallone velenoso in uscita bassa. Ne approfitta Bajrami che si prepara il destro e calcia: parata semplice di Milinkovic.22:23

77' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Berardi, entra Bajrami.22:21

76' OCCASIONE TORINO! Azione in verticale pericolosissima del Torino. Spizzata a favore di Ricci che serve immediatamente Radonjc in area di rigore. Sinistro al volo che non trova la porta di pochissimo.22:20

75' AMMONIZIONE SASSUOLO: cartellino giallo per Frattesi.22:19

74' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Pinamonti, entra Defrel.22:18

74' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Matheus Henrique, entra Harroui.22:18

72' Calcio di punizione da posizione pericolosa per il Sassuolo. Calcia Laurienté che, però, centra la barriera granata.22:17

69' GOL ANNULLATO AL TORINO! Ricci invita Vlasic all'incursione in area di rigore. Il fantasista croato arriva in area di rigore e serve Radonjic che spinge in rete il raddoppio granata. La posizione sul passaggio di Ricci, però, è di offside. Rete annullata.22:15

66' GOL! Sassuolo-TORINO 1-1! Rete di Sanabria. Manovra avvolgente del Torino che, prima con Rodriguez, poi con Lazaro provano a innescare l'attaccante paraguayano. Il secondo cross è quello giusto: torsione perfetta del centravanti granata e rete del pareggio.



65' OCCASIONE SASSUOLO! Frattesi scucchiaia per l'inserimento di Toljan in area di rigore. L'esterno neroverde non riesce a superare Milinkovic in uscita.22:09

63' Meno di mezz'ora alla fine del match. Torino che fa la partita, anche se il Sassuolo sembra dare la sensazione di poter pungere in qualsiasi momento in contropiede.22:08

61' OCCASIONE TORINO! Giocata mostruosa di Radonjc che, dopo aver messo a sedere Rogerio, entra in area di rigore e calcia con il destro. Deviazione miracolosa di Ferrari in calcio d'angolo sul tiro a botta sicura del serbo.22:06

60' Berardi sventaglia a memoria per Laurienté che, dopo un controllo perfetto, cerca Frattesi in area di rigore. Servizio leggermente lungo del fantasista neroverde.22:05

58' GOL ANNULLATO AL SASSUOLO! Raddoppio firmato da Laurienté che, servito da Henrique, batte in uscita Milinkovic. La posizione del francese, però, è leggermente avanti rispetto alla retroguardia granata.22:03

55' SOSTITUZIONE TORINO: esce Singo, entra Lazaro.21:59

54' OCCASIONE TORINO! Calcio d'angolo pennellato di Rodriguez verso il primo palo. Torsione di Schuurs che manca di poco alto sopra la traversa.21:59

52' In affanno la difesa del Torino in questo secondo tempo. Partita più aperta rispetto alla prima frazione dopo la rete di Pinamonti.21:57

50' Henrique dal limite dell'area serve a sinistra Laurienté pronto a calciare. Apre il compasso l'esterno francese che, col sinistro, non trova la porta.21:55

48' In velocità il Torino continua ad essere pericoloso. Radonjc lancia in profondità Vlasic che di sinistro mette sul primo palo, anticipo della difesa neroverde su Sanabria in area di rigore.21:53

46' PARTE IL SECONDO TEMPO: primo pallone della ripresa gestito dal Torino.21:50

Termina la prima frazione al Mapei Stadium. I padroni di casa sono in vantaggio grazie alla zampata di Pinamonti, bravo a correggere la respinta corta di Milinkovic su tiro di Berardi, che trova così la quinta rete in campionato. In realtà, la formazione neroverde ha vissuto un primo tempo sottotono, a causa di un Torino arrembante sin dai primi minuti di gioco del primo tempo. I granata hanno avuto occasioni importanti - ad esempio la traversa colpita da Radonjc - ma non sono riusciti a trovare la rete del vantaggio, venendo puniti sul più bello dal centravanti di Dionisi.21:34

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: Sassuolo-Torino 1-0.21:32

42' Linetty riceve da Singo al limite dell'area. Si sposta la sfera a sinistra e calcia col mancino: conclusione a lato.21:29

39' Prova a reagire il Torino con le solite accelerazioni di Radonjc. Uno-due dentro l'area con Vlasic che mette in apprensione la difesa neroverde. Anticipo perfetto di Ferrari.21:27

36' GOL! SASSUOLO-Torino 1-0! Rete di Pinamonti. Nel momento più complesso del match, passa in vantaggio la formazione di casa. Laurienté trova a destra Berardi che, dopo aver puntato l'avversario, calcia col sinistro. Ribattuta corta di Milinkovic e tap-in vincente dell'attaccante neroverde.



32' TRAVERSA TORINO! Lancio lungo sulla destra per Singo che, dopo aver vinto un duello con Ferrari, spizza per Sanabria. Tocco dentro immediato per l'inserimento di Radonjc che calcia col destro e centra il legno a Consigli battuto.21:19

31' OCCASIONE TORINO! Radonjc prende la mira e calcia da fuori area con il destro. Conclusione violenta col destro che finisce fuori di poco.21:19

28' Radonjc tocca dentro per Vlasic che si sposta il pallone sul sinistro e crossa dentro. Si alza Singo di testa, ma la sua frustata è facile preda di Consigli.21:14

26' Schema su calcio d'angolo. Pallone che gira al limite per Berardi che prova il sinistro a giro: parata semplice di Milinkovic.21:12

25' Bravo e fortunato Berardi che, spostatosi a sinistra, vince un rimpallo e prova la conclusione col sinistro. Pallone deviato in angolo dalla difesa granata.21:12

23' Il Sassuolo ci prova, tramite un lungo possesso palla, ma chiude la difesa granata. Ripartenza degli uomini di Juric e tentativo di Vlasic dentro l'area: conclusione ribattuta ancora una volta dalla difesa neroverde.21:11

20' Altra sgasata di Radonjc, questa volta largo a sinistra, e cross verso il centro dell'area. Anticipo non riuscito da parte di Sanabria di testa, bravo Ferrari a chiudere.21:07

18' Ripartenza fulminea del Torino, ancora grazie ad un'iniziativa palla al piede di Radonjc. Servizio a sinistra per Rodriguez che va col sinistro: conclusione deviata in angolo.21:04

16' OCCASIONE TORINO! Calcio d'angolo di Rodriguez verso il cuore dell'area. Colpo di testa di Sanabria che finisce a lato di pochissimo.21:02

15' Alza notevolmente il baricentro il Torino che, soprattutto a destra con Singo, sta mettendo alle corde la difesa dei padroni di casa.21:01

13' Grande ripartenza del Torino che, grazie all'accelerazione di Radonjc, ha una chance in area di rigore. Vlasic mette in mezzo per Sanabria: sforbiciata dell'attaccante granata respinta da Ferrari in maniera provvidenziale.21:00

12' Laurienté sta ingaggiando un duello personale con Gravillon sulla corsia sinistra. Fino ad ora molto aggressivo il centrale granata, sempre in anticipo sul fantasista francese.20:58

9' Vlasic cerca in profondità la corsa di Radonjc, ma il fantasista serbo viene anticipato dalla difesa del Sassuolo.20:56

6' Ottimo pallone filtrante di Berardi per l'inserimento di Frattesi alle spalle della difesa granata. Alla fine esce bene Schuurs in anticipo sulla mezzala neroverde.20:53

5' Alza la pressione sin dai primi minuti la squadra di Juric che mette alle corde i padroni di casa. Sassuolo che lascia l'iniziativa ai granata.20:52

3' Squadre molto simili nei momenti di non possesso, sia Torino che Sassuolo schermano immediatamente le azioni offensive avversarie con grande aggressività.20:50

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone gestito dagli uomini di Dionisi.20:47

Tutto pronto al Mapei Stadium per l'ultimo incontro valido per la 28esima giornata di Serie A. Giocatori in campo agli ordini dell'arbitro Pezzuto e ai suoi assistenti Longo e Pagliardini. Quarto uomo sarà Sacchi.20:46

Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A disputate contro il Torino (7N, 8P), tra cui la gara di andata: il club neroverde non è mai riuscito a battere due volte consecutive quello granata nel massimo torneo. Ben sei delle nove partite di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella nell’ultimo incrocio al Mapei Stadium datato 17 settembre 2021 (0-1 con gol di Pjaca).20:16

Pochi dubbi sulla formazione di partenza dei granata al ‘Mapei Stadium’. Juric infatti non potrà contare su Ilic e Ola Aina, entrambi infortunati. In difesa Gravillon vince il ballottaggio con Djidji, completando il terzetto insieme a Schuurs e Buongiorno. In mediana c’è Linetty con Ricci, mentre alle spalle di Sanabria pronto il duo composto da Vlasic e Radonjic.20:08

Dionisi potrebbe essere l’unico tecnico di giornata con zero infortunati e squalificati. Insomma: tutti a disposizione. Pinamonti, nonostante un leggero acciacco in settimana, sarà quindi nel tridente con Berardi e Laurienté. In mediana torna Frattesi con Maxime Lopez e Matheus Henrique. Nella linea a quattro difensiva c’è il rientro dalla squalifica di Ruan, titolare insieme a Ferrari davanti a Consigli in porta. Toljan e Rogerio completano le corsie laterali.20:06

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjc; Sanabria. All. Juric.20:03

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.20:03

I padroni di casa nell’ultimo mese hanno dimostrato di valere molto di più rispetto a quanto dica la classifica, imponendosi anche su squadre più blasonate come Milan, Atalanta e Roma. Il Sassuolo ha concesso una sconfitta solo al solito Napoli: un dazio che d’altra parte ha dovuto pagare anche il Torino nell’ultima partita prima della sosta. I granata hanno perso con Milan e Juventus, facendo però risultato con Bologna, Lecce, Cremonese e Udinese; insomma, si prospetta un confronto assolutamente bilanciato tra le due squadre, sulla stessa falsa riga di quella che è stata la gara del girone di andata. 20:02

La giornata di Serie A si concluderà stasera con la sfida tra Sassuolo e Torino, due squadre che sono in una situazione di classifica tranquilla, ma che possono provare a rincorrere i piazzamenti europei, in vista del rush di fine stagione. Dionisi sta guidando una delle squadre più in forma del momento e si troverà davanti un Torino che sta prendendo sempre di più l'immagine del suo allenatore, Ivan Juric.20:00

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Sassuolo e Torino, incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A.19:59