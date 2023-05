Grazie per essere stati con noi! Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di Serie A Tim!23:48

Domani 4 maggio, alle 20.45, per la 33ª giornata giocheranno le seguenti due gare: Napoli-Udinese ed Empoli-Bologna.23:48

Tre punti fondamentali per la Lazio, che batte il Sassuolo con un netto 2-0 e si riprende il secondo posto ai danni della Juventus, dietro al Napoli che domani sarà impegnato contro l'Udinese: ai partenopei basterà un punto per conquistare il tanto atteso Scudetto. Nel primo tempo la formazione di Sarri sigla il vantaggio con Felipe Anderson, ma rischia sul finale di farsi riprendere dal Sassuolo con Frattesi che ha tra i piedi un'ottima occasione da distanza ravvicinata. Nella seconda frazione di gioco la Lazio continua a costruire ma sa anche soffrire, e ai minuti di recupero sigla il bis con Basic che chiude così il match.23:50

90'+5' Finisce qui: Lazio 2-0 Sassuolo!22:56

90'+2' GOL! Lazio 2-0 Sassuolo! Rete di Basic! Contropiede dei padroni di casa guidato da Felipe Anderson che va da Zaccagni, quest'ultimo è abile poi a servire al centro il croato che solo davanti alla porta insacca.



90'+1' Cinque minuti di recupero.22:51

90'+1' Frattesi (Sassuolo) di testa: pallone fuori.22:51

90' OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt entra in area e mette dentro, Patric anticipa Alvarez e devia in corner.22:51

88' Sostituzione Sassuolo: esce Tressoldi per Erlic.22:48

85' Ci prova Basic (Lazio) da fuori: il suo interno sinistro esce di poco.22:46

84' Cartellino giallo per Lazzari (Lazio) che commette un intervento irregolare su Bajrami.22:45

82' Cartellino giallo ai danni di Toljan (Sassuolo).22:43

82' Sostituzione Sassuolo: esce Obiang per Thorstvedt.22:42

80' Dieci minuti, più il recupero, al termine della gara.22:40

76' Probabile tocco di mano in area di Toljan (Sassuolo): il direttore di gara si confronta con la sala Var. Non c'è nulla, si può proseguire!23:52

75' Bajrami (Sassuolo) da calcio piazzato: respinge Provedel.22:36

74' Rogerio porta palla e arriva nei pressi del limite, ottimo fallo conquistato dal neroverde.22:35

74' Riprende la gara.22:33

73' Sostituzione Lazio: esce Marcos Antônio per Basic.22:33

73' Sostituzione Sassuolo: esce Zortea per Toljan.22:33

72' Sostituzione Sassuolo: esce Defrel per Alvarez.22:33

71' Crampi per Marcos Antonio (Lazio), staff medico in campo.22:32

71' Sinistro velenoso di Berardi (Sassuolo): para Provedel.22:31

68' Sostituzione Lazio: esce Marusic per Hysaj.22:29

68' Sostituzione Lazio: fuori Immobile per Pedro.22:28

66' Pressing alto del Sassuolo.22:26

63' OCCASIONE SASSUOLO! Frattesi imbuca per Defrel che in diagonale con il mancino incrocia ma non centra lo specchio.22:24

62' Un'altra ammonizione: questa volta è per Marusic (Lazio).22:23

60' Cartellino giallo per Zortea (Sassuolo) che commette fallo, anche lui, su Zaccagni.22:22

60' La Lazio conquista fallo a metà campo e sale.22:20

57' Si rialza Berardi, riprende la gara.22:17

56' Brutto colpo per Berardi (Sassuolo), che resta a terra e riceve le cure mediche necessarie.22:17

52' Errore di Tressoldi: prova ad aproffittarne Marcos Antonio (Lazio) che però spara alto.22:14

51' Cartellino giallo per Tressoldi che ferma la ripartenza di Zaccagni.22:12

49' Obiang (Sassuolo) dal limite, pallone ampiamente al lato.22:10

46' Sostituzione Sassuolo: fuori Laurienté, dentro Bajrami.22:05

46' Si ricomincia!22:06

Se dovesse terminare così, la Lazio riconquisterebbe il secondo posto in classifica. Il Napoli rimanderebbe a domani – sul campo dell'Udinese – la possibilità di vincere lo Scudetto in anticipo. 23:53

Termina con il monentaneo vantaggio della Lazio la prima frazione di gioco: la rete biancoceleste porta la firma di Felipe Anderson, che su assist al bacio di Marcos Antonio batte Consigli. Prima di lui ci aveva provato anche Immobile: la sua marcatura è stata annullata al Var per fuorigioco. Sul finale il Sassuolo ha l'occasione del pari: per Frattesi, però, c'è solo la traversa.23:54

45'+5' Finisce il primo tempo: Lazio 1-0 Sassuolo.21:50

45'+4' TRAVERSA SASSUOLO! Berardi per Frattesi che con il destro stoppa e tira da distanza ravvicinata.21:50

45'+1' Tre minuti di recupero.21:47

45' Sostituzione Lazio: esce dunque Vecino per Milinkovic-Savic.21:47

44' A terra Vecino (Lazio) per un problema muscolare: staff medico in campo.21:45

41' Cartellino giallo anche per Berardi (Sassuolo).22:04

40' Cartellino giallo per Luis Alberto (Lazio) che commette fallo ai danni di Berardi.22:04

36' CHANCE LAZIO! Lazzari si inserisce in area e tenta il mancino, blocca Consigli.21:38

35' Doppio cross in mezzo di Berardi e Laurienté: allontana la Lazio.23:57

31' OCCASIONE SASSUOLO! Frattesi serve Henrique in area, il tap-in finisce sull'esterno della rete.23:56

30' Scocca la mezz'ora: Lazio avanti 1-0 con Felipe Andersen.21:31

27' Cartellino giallo per Laurienté (Sassuolo).22:04

25' Il Sassuolo tenta l'offensiva, ben messa la difesa di casa che chiude gli spazi.21:26

21' Ci riprova Zaccagni (Lazio) che spinge sulla sinistra, deviazione in angolo.21:24

20' Zaccagni (Lazio) tenta il tiro a giro dal limite, pallone che termina fuori di poco.23:56

19' Giropalla Lazio. 21:20

14' GOL! Lazio 1-0 Sassuolo! Rete di Felipe Anderson che riceve da Marcos Antonio in area e con uno splendido aggancio si accomoda poi il pallone e batte Consigli.



13' Immobile (Lazio) incrocia: Consigli para.21:15

12' Ancora Lazio: Luis Alberto ci prova ma il pallone finisce al lato.21:13

10' ANNULLATO IL GOL DI CIRO IMMOBILE per la Lazio. Inizialmente era stata contestata la posizione di Vecino che aveva imbucato Marcos Antonio, che a sua volta aveva servito l'assist per il tap-in del capitano. Il Var che prima aveva convalidato la rete ha annullato tutto per l'offside, invece, del centravanti biancoceleste.23:55

4' Per il Sassuolo risponde Berardi, pallone alto.21:06

2' Felipe Anderson (Lazio) ci prova, para Consigli. 21:06

1' Si comincia! 21:02

Dirige il match Massimo Irrati di Pistoia.20:31

Ciro Immobile contro i neroverdi ha realizzato otto reti in campionato. Il Sassuolo è la squadra contro cui il capitano biancoceleste ha segnato di più. 20:50

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli - Zortea, Tressoldi, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Obiang, Matheus Henrique - Berardi, Defrel, Laurienté.22:12

FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Patric, Casale, Lazzari - Marcos Antonio, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.20:24

Guardando ai precedenti, i biancocelesti hanno battuto il Sassuolo in massima serie ben 11 volte (3N, 5P). 20:23

All'Olimpico il fischio d'inizio è fissato alle 21: la Lazio è a caccia dei tre punti per riconquistare il secondo posto ora occupato dalla Juventus che ha battuto il Lecce 2-1. Al primo, il Napoli: i partenopei devono sperare in un pareggio o in una sconfitta dei ragazzi di Sarri per festeggiare in anticipo lo Scudetto.20:32

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Sassuolo, gara valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A.20:15