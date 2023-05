Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!23:04

Pareggio che rallenta il Milan nella corsa Champions e regala un po' di ossigeno alla Cremonese in chiave salvezza. La squadra di Ballardini trova il vantaggio con Okereke, bravo a battere Maignan dopo aver saltato Kalulu e Thiaw. Il Milan si mette in modalità arrembaggio e trova la rete del pari con Messias direttamente su calcio di punizione (complice una deviazione che inganna Carnesecchi). Il portiere della Cremonese si supera all'ultima azione di gioco quando nega a Krunic il gol della rimonta23:03

Attimi di grandi emozioni nel finale di San Siro, alla fine l'assalto finale del Milan non basta alla squadra di Pioli per portare a casa i tre punti22:59

90'+9' CALA IL SIPARIO A SAN SIRO! Finisce 1-1 tra Milan e Cremonese!22:58

90'+9' CARNESECCHI! Paratona sul destro rasoterra di Krunic!22:57

90'+8' Cartellino Giallo Paolo Ghiglione22:56

90'+8' Contropiede Cremonese con la conclusione finale di Ghiglione intercettata da Maignan22:56

90'+6' ESPULSO PICKEL! La Cremonese chiude in dieci uomini. Il centrocampista ha colpito con un pugno Tonali22:54

90'+5' Pairetto al Var per valutare un possibile rosso diretto per Pickel per condotta violenta22:53

90'+3' GOL! MILAN-Cremonese 1-1! Gol di Messias! Direttamente su punizione trova il pari il Milan, sul piazzato di Messias una deviazione beffa Carnesecchi



90'+2' Cartellino giallo per Vásquez, fallo su Messias e punizione insidiosa per il Milan22:50

90'+1' Va giù Diaz dopo un contatto in area con Vasquez, per Pairetto non c'è nulla22:49

90' Saranno cinque i minuti di recupero22:48

88' Uscita sicura di Carnesecchi sul cross, deviato, di Giroud22:46

87' Ci prova Krunic dai venti metri, sfera alle stelle22:45

84' Ultimo cambio anche per la Cremonese, Castagnetti rileva Galdames22:42

83' Cartellino giallo per Galdames, che ha ritardato la propria uscita dal terreno di gioco22:44

83' Ancora pericoloso il Milan su calcio d'angolo, Krunic sul primo palo impatta la sfera ma non centra lo specchio22:41

81' LEAO! Occasione Milan! Il portoghese riceve sul secondo palo un corner di Tonali, stop e frustata al pallone che sfiora il palo!22:39

80' Salgono adesso i decibel di San Siro per spingere i rossoneri verso il pareggio22:38

77' GOL! Milan-CREMONESE 0-1! Gol di Okereke! Clamoroso a San Siro, contropiede della Cremonese, Okereke con una sterzata manda giù sia Thiaw che Kalulu e davanti a Maignan gela il Milan!



75' Ultimi cambi per Pioli: Messias e Tonali sostituiscono Saelemaekers e Vranckx22:33

74' Saelemaekers converge e conclude dal limite, tiro centrale bloccato da Carnesecchi22:32

73' Esce anche Afena Gyan, dentro Ferrari al suo posto22:31

73' Ballardini manda in campo Ghiglione al posto di Chiriches22:31

72' Sbaglia tutto Leao, il suo cross per Giroud è sbilenco e termina sul fondo22:30

70' Carnesecchi con i pugni respinge l'angolo battuto da Saelemaekers22:28

68' Continua a macinare gioco il Milan alla ricerca del gol del vantaggio, l'ingresso di Leao potrebbe aver dato nuova verve alla squadra di Pioli22:27

64' Ancora Diaz! Accelera subito Leao, palla in mezzo per Diaz che si attarda nella conclusione e trova la respinta della difesa della Cremonese!22:22

63' Cambio nel Milan, Leao entra al posto di Origi22:21

62' Pioli manda in campo anche Giroud, esce un insufficiente De Ketelaere02:34

62' OCCASIONE CLAMOROSA PER LA CREMONESE! Valeri tutto solo manda fuori di testa sul cross di Sernicola!22:20

60' SI DIVORA IL VANTAGGIO DIAZ! Ripartenza fulminea con Saelemakers che pennella sul secondo palo per Diaz, lo spagnolo di testa a porta sguarnita manda incredibilmente alto!22:19

59' Ritmi bassi in questa prima parte di secondo tempo22:17

56' Esce poi Bonaiuto, dentro Valeri al suo posto22:15

56' Doppio cambio nella Cremonese: il primo è Okereke che entra al posto di Benassi22:15

52' Ci prova Afena Gyan! Conclusione da fuori area, tanta potenza ma poca precisione 22:10

52' Saelemaekers! Destro fuori misura dai venti metri, palla alta sopra la traversa22:10

49' Cross basso insidioso di Calabria, Diaz viene anticipato sul più bello22:07

47' Buona lettura di Vasquez che intercetta il filtrante di Krunic al limite dell'area22:06

46' Riprende la gara a San Siro!22:03

46' C'è un cambio per il Milan all'intervallo, Pioli inserisce Krunic al posto di Bennacer22:03

Negli ultimi minuti della prima frazione si sono scaldati i "big" Leao, Giroud, Theo Hernandez e Tonali. Possibile il loro ingresso nel corso dei secondi 45 minuti21:50

Gara bloccata a San Siro, il Milan mantiene il controllo del gioco ma non riesce a sfondare il muro grigiorosso. Saelemaekers trova la rete al 13' ma il Var annulla per offside, la squadra di Pioli va vicina alla rete con Origi e De Ketelaere ma Carnesecchi è sempre attento e non si lascia sorprendere. Vediamo se Pioli inserirà qualche pezzo da novanta nella ripresa21:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! All'intervallo è ancora 0-0 tra Milan e Cremonese21:46

45' Un minuto di recupero21:44

44' ANCORA ORIGI! Cross al bacio di Saelemaekers e colpo di testa dell'ex Liverpool che manda di poco alto!21:44

42' Ancora Carnesecchi decisivo, il portiere grigiorosso esce fuori area per anticipare Ballo Toure che si era inserito a fari spenti21:42

40' Si lamenta Calabria per un presunto fallo ai suoi danni da parte di Lochoshvili non ravvisato dall'arbitro, il terzino rossonero si sarebbe trovato a tu per tu con Carnesecchi21:41

38' De Ketelaere! Colpo di testa sul primo palo su un corner di Bennacer, palla alta21:38

37' Altra ripartenza non sfruttata dal Milan, predominio del possesso palla un po' sterile per il momento da parte dei rossoneri21:37

34' Primo tentativo anche per la Cremonese, ci prova Lochoshvili con un colpo di testa che però non inquadra la porta di Maignan21:34

32' Diaz per poco non aggancia il filtrante di Vranckx, pecca nel controllo il trequartista spagnolo21:33

30' Rischia Ballo Toure aggredito da Benassi, l'esterno rossonero alla fine guadagna una rimessa laterale21:30

27' Si gioca solo nella metà campo della Cremonese in questa prima parte di gara, continua la forte pressione del Milan21:28

25' Punizione battuta da Bennacer che non trova compagni in mezzo all'area21:24

21' CHE OCCASIONE PER DE KETELAERE! Sbaglia il retropassaggio Meite lanciando il belga a tu per tu con Carnesecchi, il quale è bravissimo a non farsi superare e a chiudere la porta in uscita!21:22

19' Azione manovrata del Milan, cross di Bennacer dal vertice dell'area intercettato in presa alta da Carnesecchi21:19

17' ORIGI! Ripartenza innescata da un gran recupero di Ballo Toure, l'attaccante del Milan fa partire un diagonale velenoso su cui distende con una gran parata Carnesecchi!21:18

15' Ci prova Calabria di potenza da fuori area dopo una respinta della difesa della Cremonese sugli sviluppi di un corner, pallone intercettato dal muro della Cremonese21:15

13' Vantaggio del Milan con Saelemeakers, perfettamente imbeccato da Kalulu, ma dopo il check del Var arriva la segnalazione di fuorigioco21:13

11' Prova la verticalizzazione improvvisa Maignan alla ricerca di Origi, suggerimento troppo lungo21:11

8' Ottima chiusura di Chiriches su De Ketelaere dopo un buon recupero di Vranckx21:08

7' Cambio di gioco di Vranckx per Saelemaekers che prova a puntare la porta ma viene contenuto dalla retroguardia grigiorossa21:07

4' Tentativo di Origi dal limite dell'area, conclusione debole tra le braccia di Carnesecchi21:05

2' Finta e controfinta sulla destra di Saelemaekers, il suo cross però è basso e viene respinto dalla difesa della Cremonese21:02

Iniziata la partita a San Siro!21:00

Squadre in campo a San Siro, manca pochissimo ormai al fischio d'inizio!20:56

La direzione della gara è affidata a Luca Pairetto di Nichelino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Di Gioia. Gli addetti al Var sono Banti e Piccinini18:07

Le scelte di Ballardini: si rivede Afena Gyan in attacco, solo panchina per Ciofani e Okereke. Sulla trequarti fiducia a Galdames con Bonaiuto a completare il tandem offensivo20:00

Le scelte di Pioli: un po' di turnover per il tecnico rossonero che rinuncia, tra gli altri, a Theo Hernandez, Giroud e Leao. In avanti fiducia a Origi con Diaz, Saelemaekers e De Ketelaere sulla trequarti, chance per Vranckx in mezzo19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: la Cremonese risponde con un 3-4-2-1: Carnesecchi - Chiricheș, Vásquez, Lochoshvili - Sernicola, Pickel, Meïté, Benassi - Galdames - Buonaiuto, Afena-Gyan. PANCHINA: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Valeri; Acella, Castagnetti; Ciofani, Dessers, Okereke.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: consueto 4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo Tourè - Vranckx, Bennacer - Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz - Origi. PANCHINA: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Adli, Bakayoko, Krunic, Tonali, Leao, Messias, Rebic, Giroud.19:52

Nella gara di andata la Cremonese riuscì a resistere agli assalti del Milan, il quale uscì dallo Zini con uno scialbo 0-018:05

Punti pesanti cercasi per entrambe le formazioni, in lotta per obiettivi diversi: i rossoneri non devono perdere il treno Champions e restare a ridosso del quarto posto, la Cremonese spera ancora in una salvezza che ad oggi appare però molto complicata18:00

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Cremonese, sfida valida per la 33' giornata del campionato di Serie A!17:58