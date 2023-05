Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Tim.23:05

Con l'odierno pareggio, Monza e Roma escono entrambe dal loro secondo incrocio stagionale con un punto in più a testa, che non muta di molto la situazione in classifica. Uomini di Palladino e Mourinho che saranno impegnati nella 34^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Torino di Juric, e tra le mura dello Stadio Olimpico contro l'Inter di Simone Inzaghi per un decisivo scontro in vista Champions.23:05

Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Chiffi manda i titoli di coda di un match entusiasmante, ma dai ritmi decisamente altalenanti. Se la prima frazione di gioco aveva lasciato presagire ad una ripresa scoppiettante, la realtà è risultata ben diversa: nei primi 45', il Monza apre il match con una forte spinta offensiva alla quale la Roma risponde, al minuto 24', con la rete del vantaggio timbrata da Stephan El Shaarawy. La reazione casalinga non si fa però attendere, e proprio al minuto 39' Caldirola svetta su tutti in area giallorossa e gela Patricio con una torsione precisa che termina in buca d'angolo. Dopo il break negli spogliatoi, la ripresa della sfida mette in mostra due schieramenti posti, almeno sino agli ultimi istanti della gara, in una condizione di studio e di attesa; ed infatti, dopo un secondo tempo prettamente falloso, nei minuti finali vengono offerte due importanti chance ad entrambe le squadre, rispettivamente sulla testa di Ibanez e sui piedi di Augusto, che non vengono però sfruttate grazie a delle risposte decisive degli estremi difensori. Nel finale, al minuto 95', dopo l'anticipata sostituzione per infortunio ai danni di El Shaarawy, arriva un'altra tegola per Mourinho: doppio giallo per Celik, che dopo il battibecco con Izzo piomba in ritardo su Birindelli rimediando la doppia sanzione. Gara che si conclude nella frenesia generale dopo 6' addizionali.23:03

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI CHIFFI! Monza-Roma termina 1-1.22:56

90'+6' DECISIVO RUI PATRICIO! Il portiere portoghese compie una parata che vale come un gol, eludendo a tu-per-tu con Augusto la rete del 2-1.22:55

90'+5' ESPULSO Mehmet Zeki Çelik: doppio giallo inevitabile per il turco.22:54

90'+3' Cartellino Giallo Paulo Exequiel Dybala23:20

90'+3' STREPITOSO DI GREGORIO! L'estremo difensore, con un fulmineo colpo di reni, neutralizza sulla linea di porta una grande torsione di Roger Ibanez. Tutto ancora in equilibrio a Monza.22:53

90'+3' Punizione offensiva per la Roma, batte Pellegrini.22:52

90'+2' AMMONITO Matteo Pessina: intervento in ritardo ai danni di Roger Ibanez.22:52

90' AMMONITO Mehmet Zeki Çelik: reazione del turco alle provocazioni di Izzo.22:51

90' AMMONITO Armando Izzo: scontro testa a testa con Celik.22:50

90' Principio di scintille tra Izzo e Celik che viene prontamente sedato dal direttore di gara.22:50

90' Sono 6' i minuti di extra-time segnalati dalla lavagnetta del Sig. Mercenaro.22:49

89' Ultimo giro d'orologio a Monza, poi sarà recupero!22:47

87' Palladino non rinuncia alla trazione offensiva, schierando la prima punta Gytkjaer per continuare a dare profondità ai suoi.22:46

86' Sostituzione Monza: esce dal campo anche Dany Mota Carvalho, lo sostituisce Christian Lund Gytkjær.22:45

86' Sostituzione Monza: non ce la fa Luca Caldirola, dentro Marlon Santos da Silva Barbosa.22:45

85' Stanchezza che comincia a prevalere sul campo, anche Caldirola resta a terra a causa di crampi muscolari. 22:44

84' Sostituzione Roma: fuori un esausto Edoardo Bove, al suo posto subentra Benjamin Tahirović.22:43

84' Invitante cambio di gioco di Volpato per Leonardo Spinazzola, che cerca poi il cross verso Abraham non trovando lo stacco del numero 9. Rinvio dal fondo con Di Gregorio.22:43

83' Pessina cade a terra sul pressing falloso di Cristante, punizione Monza dal cerchio di centrocampo.22:42

80' Ultimi 600'' di gioco, poi spazio all'extra-time.22:38

79' Spinazzola vuole accelerare la ripartenza, servendo un filtrante per Camara che termina però nel vuoto della retroguardia monzese. Possesso lombardo con Ciurria.22:38

78' Ancora una volta un generoso ripiegamento di Bove fa guadagnare alla Roma una rimessa laterale. Si riparte da Ibanez, che appoggia su Cristante.22:37

75' Spinazzola scorre lungo la sinistra del terreno di gioco, punta Birindelli sfidandolo all'uno contro uno ma il subentrato non si disorienta e recupera la sfera. Gioco che prosegue passando per Pessina.22:34

73' Chiusura efficace di Cristante, che dopo aver perso il controllo sull'arrivo di Birindelli ripiega su Mota e devia in fallo laterale. Pepin si incarica della battuta e torna da Carlos Augusto.22:33

70' Occasione Monza che non viene però sfruttata: Dani Mota si proietta in area di rigore avversaria, alza lo sguardo e scarica per Carlos Augusto che tenta la conclusione di prima intenzione ma spedisce la palla in fallo laterale.22:29

69' Sostituzione Roma: fuori uno sfortunato Stephan Kareem El Shaarawy, subentra Cristian Volpato.22:28

68' Tegola per lo schieramento capitolino: resta a terra Stephan El Shaarawy che lamenta un dolore al flessore destro, al suo posto pronto Volpato.22:28

68' Fase spenta della gara, manovra del Monza che procede lentamente in attesa dello spazio giusto.22:27

66' Sostituzione Monza: esce dal campo anche Gianluca Caprari, dentro Mattia Valoti.22:26

65' Sostituzione Monza: fuori Nicolò Rovella, subentra José Ndong Machín Dicombo.22:26

64' PILLOLA STATISTICA: gara che nonostante le poche sanzioni procede a ritmi agonistici ben sostenuti, sono 10 i falli commessi da ciascuna formazione.22:23

63' SPINAZZOLA! Dopo nemmeno 60'' di gioco, l'esterno romanista serve un filtrante velenoso per El Shaarawy che taglia tutta l'area avversaria. Il numero 92 non riesce però a controllare, Caldirola accompagna sul fondo e permette il rinvio di Di Gregorio.22:22

61' Sostituzione Roma: fuori Nicola Zalewski, dentro Leonardo Spinazzola.22:20

61' Sostituzione Roma: fuori Ola Selvaag Solbakken, dentro Mohamed Mady Camara.22:20

61' El Shaarawy prova ancora una volta a dialogare con Solbakken, ma anche in questa occasione il norvegese non sfrutta il suggerimento ed affida la sfera a Caldirola.22:20

58' AMMONITO Lorenzo Pellegrini: il capitano romanista piomba in ritardo sulle caviglie di Rovella.22:17

58' Il numero 7 giallorosso opta per la soluzione diretta in porta, la traiettoria non impensierisce però Di Gregorio che era in posizione. Rinvio dal fondo per il Monza.22:17

57' Calcio di punizione a favore della Roma, trattenuta evidente di Nicolò Rovella ai danni di Nicola Zalewski. Pellegrini si affaccia sul punto di battuta.22:16

55' Cross di Pessina da distanza siderale, la traiettoria è irraggiungibile per Pablo Marì che viene anticipato dalla zampata di Gianluca Mancini.22:14

54' Primi movimenti lungo la panchina di Mourinho, possibili cambi in vista per il tecnico giallorosso.22:13

53' AMMONITO Bryan Cristante: eccessiva veemenza da parte del numero 4 nel contrasto con Mota Carvalho.22:13

50' Contrasto tra Bove e Birindelli che vede vincitore il mediano della Roma, possesso giallorosso che continua con Cristante.22:12

47' CHE RISPOSTA DI PATRICIO! Augusto calcia da posizione defilata dall'interno dell'area di rigore, trova l'angolo lontano ma l'estremo difensore romanista devia in corner.22:07

46' Sostituzione Monza: fuori Andrea Colpani, dentro Samuele Birindelli.22:05

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa della gara.22:05

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:53

Si chiude dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco all'U-Power Stadium: parziale fisso sull'1-1. I primi 45' di gioco a Monza hanno mostrato una gara certamente equilibrata, che vede al proprio principio un deciso forsing monzese; proprio al minuto 1', Mota sfrutta il rimpallo favorevole e conclude sul primo palo con un forte mancino, trovando la risposta immediata di Rui Patricio. Dopo un'iniziale passività, la formazione giallorossa reagisce e dopo una serie di occasioni insidiose sblocca il match al minuto 24' con Stephan El Shaarawy: il 92 dapprima tenta la conclusione, neutralizzata sulla linea da Marì, poi ribatte in rete siglando il momentaneo vantaggio romanista. Lo schieramento casalingo, però, non cede alla morsa giallorossa ed al minuto 39' Luca Caldirola si libera dalla marcatura di Celik, svetta sul suggerimento di Rovella e con una precisa torsione indirizza la sfera oltre la linea di porta. Quanto al lato agonistico, partita ricca di contrasti ma corretta, che vede finora soltanto due sanzioni rimediate da entrambi i tecnici delle rispettive squadre.21:53

45'+1' FISCHIO DI CHIFFI! Termina il primo tempo.21:46

45' Un solo minuto addizionale concesso dall'arbitro Chiffi. Si giocherà fino al 46'.21:46

45' Corner che non vede particolari sviluppi, Izzo svetta ed allontana la sfera in laterale.21:46

44' Celik tenta il dribbling su Augusto, poi si proietta verso l'area avversaria e dopo un contrasto con Caldirola ottiene il calcio d'angolo.21:45

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione del recupero.21:44

43' Squadre che negli ultimi secondi di gara sembrano molto lunghe, chiusura determinante di Gianluca Mancini sulla sponda di Caprari verso Colpani.21:44

43' AMMONITO Patrick Ciurria: fallo commesso dal numero 84.21:44

41' Rimessa laterale offerta alla Roma, Celik alla battuta.21:42

39' GOL! GOL CALDIROLA! MONZA-Roma: 1-1. Pareggia i conti il Monza al minuto 39'! Arriva la rete di Luca Caldirola, che sfrutta il preciso invito di Rovella e conclude alle spalle di Rui Patricio con un forte colpo di testa. Gara che torna in equilibrio, assist a cura di Nicolò Rovella.



Guarda la scheda del giocatore Luca Caldirola21:42

36' Riflesso determinante di Di Gregorio, che sul tap-in di Mancini riesce a respingere in avanti. Palla che torna direttamente tra i piedi di Edoardo Bove.21:37

36' AMMONITO anche Raffaele Palladino: il tecnico monzese era diffidato, salterà la gara di Torino.21:36

35' AMMONITO Jose Mourinho: proteste eccessive del tecnico portoghese.21:36

34' Giro dalla bandierina che non produce alcun effetto, il suggerimento proposto da Colpani è troppo profondo per i propri compagni.21:35

33' Augusto apre il campo verso Colpani con una sventagliata chirurgica, poi il numero 28 fa partire un traversone a memoria verso Mota, ma Ibanez è attento e devia in corner.21:34

31' Mota Carvalho cade sul contrasto con Mancini, il pallone torna a Rovella e Chiffi concede il vantaggio.21:32

29' Ciurria chiama il filtrante a Pessina, lo riceve e sfida Mancini all'uno contro uno. Il centrale di Mourinho concede l'esterno al centrocampista monzese, che prova a servire per Mota ma il passaggio è troppo debole.21:31

26' Palla profonda di Cristante verso Abraham, Izzo è in posizione ed intercetta il suggerimento verso il centravanti inglese. Possesso Monza.21:28

24' GOL! GOL EL SHAARAWY! Monza-ROMA: 0-1. Arriva al minuto 24' la rete che sigla il vantaggio giallorosso! Il pressing corale della Roma da i propri frutti: l'esterno numero 92 si fa trovare libero dalla sinistra del terreno di gioco, poi converge in area di rigore e scarica un piattone che viene prontamente respinto da Marì, sul rimpallo però si presenta lo stesso El Shaarawy, che con lo specchio libero può siglare la rete numero 5 della propria stagione di Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy21:27

24' Contatto in area lombarda tra Caldirola e Celik, il turco cade a terra ma per Chiffi l'intervento del centrale di Palladino è regolare. Si riparte da Di Gregorio.21:25

22' Squillo di Zalewski! El Shaarawy riesce ad addomesticare un pallone difficile in area di rigore, alza lo sguardo ed appoggia su Zalewski: il polacco sposta la sfera, mette il mirino sulla porta ma conclude troppo centralmente tra i guantoni di Di Gregorio.21:24

20' Traiettoria tesa quella disegnata dal capitano romanista, che non trova però alcun destinatario. Di Gregorio può abbracciare la sfera senza particolari difficoltà.21:21

19' Bove sulla trequarti avversaria riceve il pallone da Zalewski, protegge sull'attacco di Pessina e guadagna una preziosa palla inattiva. Batte Pellegrini.21:20

17' Cross eccessivamente corto del numero 7, Ciurria mantiene la posizione e con una girata sventa il pericolo. 21:18

16' Primo giro dalla bandierina anche per i giallorossi: Pellegrini alla battuta.21:17

14' OCCASIONE ROMA! Il capitano giallorosso serve un preciso traversone, lo indirizza verso Solbakken ma il norvegese tarda per pochi istanti all'appuntamento col pallone. Izzo respinge ed allontana la minaccia.21:15

14' Giallorossi che restano in avanti, altra punizione da distanza ravvicinata. Batte Pellegrini.21:14

12' Punizione che si conclude con un nulla di fatto, soltanto rimessa laterale per gli ospiti.21:12

12' Palla inattiva dai 35 metri a favore della Roma, sul punto di battuta compare Solbakken.21:12

10' El Shaarawy gioca di prima un difficile pallone per Solbakken, che perde di vista la sfera e non riesce ad addomesticare, poi Rovella recupera e torna da Caldirola.21:11

8' Abraham si libera sull'out di destra, resiste al contrasto di Pablo Marì e mette dentro per Solbakken: il trequartista arriva sul pallone ma impatta in maniera imprecisa, sarà rinvio dal fondo.21:09

7' Manovra avvolgente dei giallorossi, che recuperano il possesso dopo un forte pressing iniziale da parte dei brianzoli.21:08

5' Rimessa con le mani a favore della Roma, Zalewski si incarica della battuta ed appoggia su Cristante.21:07

3' Inserimento di Augusto che raccoglie il suggerimento di Colpani, al momento dell'impatto non trova però la torsione giusta.21:06

1' CI PROVA MOTA! Subito uno squillo del centravanti del Monza, che dopo un doppio passo su Ibanez calcia dritto in porta. Patricio respinge e concede il primo corner del match.21:02

1' Il primo pallone della gara è amministrato dai giallorossi.21:01

1' PARTITI! Via a Monza-Roma.21:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.20:33

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.20:33

3-4-2-1 Anche per Jose Mourinho; il tecnico portoghese conferma Patricio tra i pali, difesa a tre con Celik preferito a Smalling, completano Ibanez e Mancini; in cabina di regia siedono Bove e Cristante supportati dalla rapidità di Zalewski ed El Shaarawy sulle fasce, zona di trequarti ricoperta da Solbakken e Pellegrini, davanti il tecnico giallorosso si affida alla fisicità di Tammy Abraham.20:32

Le scelte di Mister Palladino designano un 3-4-2-1 con Di Gregorio a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 composta dal centrale Marì supportato da Izzo e Caldirola, in mediana spazio all'asse Pessina-Rovella con Ciurria e Augusto in posizione di esterni, trequarti presidiata dal tandem offensivo Caprari-Colpani, davanti tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Mota Carvalho.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Rui Patricio; Celik-Mancini-Ibanez; Zalewski-Bove-Cristante-El Shaarawy; Solbakken-Pellegrini; Abraham. Allenatore: Jose Mourinho. A disposizione: Keramitsis, Llorente, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Louakima, Volpato, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Belotti, Dybala, Svilar, Boer.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Scendono in campo: Di Gregorio; Izzo-Marì-Caldirola; Ciurria-Pessina-Rovella-Augusto; Colpani-Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Donati, Santos, Birindelli, Antov, Carboni, Ranocchia, Sensi, Vignato, Valoti, Machì, D'Alessandro, Barberis, Cragno, Sorrentino, Gytkjaer.20:23

A coadiuvare il fischietto veneto sono designati i seguenti assistenti: Rossi di La Spezia e Perrotti di Campobasso; il IV Uomo ufficiale sarà Mercenaro di Genova; in sala VAR affidato il controllo a Nasca di Bari, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.20:20

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Chiffi, della sezione di Padova.20:18

Luci accese all'U Power Stadium di Monza: è tempo di Monza-Roma! Secondo incrocio nella loro storia nel massimo campionato italiano tra biancorossi e giallorossi, con il primo terminato per 3-0 a favore della rosa di Jose Mourinho; la formazione di Palladino apre le porte di casa ad una Roma che approda in terra lombarda alla ricerca di 3 punti che risulterebbero fondamentali per la corsa verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. I Giallorossi sono momentaneamente a difesa del 7 posto in classifica, con 57 punti collezionati, a parimerito con Milan ed Inter; Roma che dopo il 3-0 rifilato all'Udinese tra le mura dell'Olimpico, vede alle proprie spalle due big match in cui ha strappato un solo punto : 3-1 subito contro l'Atalanta e vittoria sfiorata nell'ultima giornata contro il Milan, complice il timbro di Saelemaekers arrivato in extremis. Quanto ai padroni di casa odierni, lo schieramento lombardo vive un momento decisamente positivo: nelle ultime 4 gare i biancorossi hanno collezionato 10 punti su 12 disponibili, ottenendo un pareggio e ben tre vittorie consecutive ai danni di Inter, Fiorentina e Spezia; metà classifica per i brianzoli, che sono ora fissi all'11^ tassello della classifica con 44 punti totali.20:17

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Roma, gara valida per la 33^ giornata del Campionato di Serie A Tim.20:04