Da Salernitana - Fiorentina é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:54

Un punto che non serve alla Fiorentina, Salernitana che trova il decimo risultato utile consecutivo e che allontana i locali alla zona retrocessione.19:54

Per i viola gol di Nico Gonzalez, Ikoné e nel finale Biraghi, sempre pericolosissimo su punizione.19:53

Partita ricca di emozioni all'Arechi, Salernitana che passa in vantaggio in tre occasioni (tripletta di Dia) ma viene sempre recuperata dalla Fiorentina.19:53

90'+4' FINISCE SALERNITANA - FIORENTINA! 3-3 il finale in questa pirotecnica sfida.19:52

90'+4' AMMONITO Alfred Duncan. Fallo a centrocampo del mediano, Pezzuto prima dá il vantaggio, poi fischia per il cartellino. 19:51

90'+3' Sponda di Pirola, blocca Terracciano: sfuma l'occasione per la Salernitana.19:50

90'+2' Sostituzione SALERNITANA: esce Pasquale Mazzocchi, entra Salomon Sambia.19:50

90'+2' Punizione dalla trequarti per la Salernitana: tutti in avanti per i campani.19:49

90'+1' Tre i minuti di recupero.19:48

90' A terra Mazzocchi, dopo uno scontro con Bonaventura: l'ex Milan lo aiuta a rialzarsi.19:48

88' Fallo in attacco di Ikoné, che prova a liberarsi di Pirola con una spinta.19:46

87' Squadre che ora sembrano aver piú paura, pochi spazi concessi e tante battaglie a centrocampo.19:46

85' Dura solo tre minuti il vantaggio della Salernitana, pareggia su punizione il solito Biraghi.19:43

84' GOL! Salernitana - FIORENTINA 3-3! Rete di Cristiano Biraghi. Che punizione del difensore, un sinistro teso che termina sul palo lontano, dove Ochoa non puó arrivare.



84' AMMONITO Domagoj Bradarić. Il difensore stende Ikoné al limite dell'area: punizione pericolosa per i viola. 19:41

83' Italiano si gioca la sua ultima carta offensiva, Sottil, con l'esterno che si prende la fascia sinistra e Gonzalez che si accentra.19:40

82' Sostituzione FIORENTINA: esce Antonín Barák, enta Riccardo Sottil.19:40

81' GOL! SALERNITANA - Fiorentina 3-2! Rete su Rigore di Boulaye Dia. La punta calcia forte, Terracciano intuisce ma non trattiene: pallone a casa per la punta.



80' Dia sul dischetto, si aspetta la conferma del VAR ma Pezzuto non sembra aver dubbi.19:38

79' CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA! Lancio per Mazzocchi, il portiere travolge l'esterno in area!19:37

77' Punizione dalla trequarti per la Salernitana: Kastanos mette al centro, respinge la difesa ospite.19:35

75' MIRACOLO DI OCHOA! Angolo per la Fiorentina, doppio intervento del portiere prima su Jovic, poi su Martinez Quarta!19:33

74' Pirola in scivolata anticipa Jovic, che era entrato palla al piede in area.19:32

73' Partita molto aperta ora, entrambe le squadre alla ricerca del gol.19:31

71' GOL! Salernitana - FIORENTINA 2-2! Rete di Jonathan Ikoné. Gran palla di Bonaventura per il suo esterno che, a tu per tu con Ochoa, salta il messicano e insacca!



70' Bonaventura apre per Duncan, largo sulla sinistra: l'ex Inter non controlla il pallone.19:28

69' Fiorentina sempre a quattro in difesa, con Biraghi che peró stringe molto in fase di possesso palla. 19:27

68' Cross di Duncan troppo profondo per tutti, palla che termina sul fondo.19:26

67' NICO GONAZALEZ! Conclusione al volo che termina di poco alta sopra la traversa.19:25

66' Sostituzione FIORENTINA: esce Rolando Mandragora, entra Joseph Duncan.19:24

66' Sostituzione FIORENTINA: esce Arthur Cabral, entra Luka Jović.19:24

66' Sostituzione FIORENTINA: esce Igor, entra Luca Ranieri.19:24

65' Che rischio per Coulibaly che, al limite dell'area, in dribbling si libera del pressing di ben due giocatori viola.19:23

64' IKONÉ! Cross di Biraghi, sul secondo palo la punta sfiora il pallone mandando a fil di palo!19:21

63' Tiro cross di Cabral, in ritardo Nico Gonzalez che non arriva sul secondo palo.19:20

62' Fiorentina che si ritrova ad inseguire, molto cinico Dia che si é creato due occasioni e ha realizzato due reti.19:20

61' Sostituzione SALERNITANA: esce Emil Bohinen, entra Vilhena.19:19

61' Sostituzione SALERNITANA: esce Giulio Maggiore, entra Grigoris Kastanos.19:18

60' Sostituzione FIORENTINA: esce Gaetano Castrovilli, entra Giacomo Bonaventura.19:18

59' GOL! SALERNITANA - Fiorentina 2-1! Rete di Boulaye Dia. Altra ripartenza della punta, incredibile nell'attaccare la profonditá: l'ex Villarreal, davanti a Terracciano e Biraghi, insacca di precisione.



58' Dia prova a partire in velocità, lo chiude Igor in tackle.19:16

57' Buon momento ora della Salernitana, che sta schiacciando la Fiorentina nella sua trequarti.19:14

55' AMMONITO Lucas Martínez Quarta. Fallo tattico del centrale che ferma la ripartenza di Dia. 19:13

54' Cabral prova una difficile sponda per Mandragora, attento Lovato.19:12

52' Che rischio per la Fiorentina in uscita al piede, Botheim quasi soffia il pallone a Mandragora commettendo fallo.19:10

51' AMMONITO Erik Botheim. Intervento in ritardo su Dodó. 19:09

51' CABRAL! Colpo di testa della punta, palla alta sopra la traversa!19:08

50' Punizione Fiorentina: Biraghi al centro, Maggiore anticipa Cabral mandando in angolo.19:08

49' AMMONITO Flavius Daniliuc. Il difensore usa troppo il gomito in un controasto aereo con Nico Gonzalez.19:07

48' Dia pescato in fuorigioco: linea della Fiorentina praticamente a centrocampo.19:06

47' Nessun cambio nell'intervallo, unica sostituzione quella di Gyomber a inizio primo tempo per infortunio.19:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SALERNITANA - FIORENTINA!19:03

Locali partiti forte, anche grazie ad un pressing alto che aveva tolto lo spazio ai viola; calato il ritmo della squadra di Sousa, esce la Fiorentina che trova il pareggio.18:49

Salernitana che passa in vantaggio al 10' con Dia, abile in ripartenza e freddo sottoporta contro Terracciano; risponde Nico Gonzalez di testa sul perfetto cross di Dodó.18:48

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SALERNITANA - FIORENTINA! 1-1 all'intervallo.18:47

45' AMMONITO Arthur Cabral. Altro giallo per i viola, fallo in pressing della punta. 18:46

45' Un minut0 di recupero.18:46

43' AMMONITO Gaetano Castrovilli. Intervento duro su Bradaric, giallo abbastanza futile per il mediano. 18:43

42' Percussione di Mazzocchi, serve il terzo uomo, Igor, per fermare il laterale locale.18:42

41' Cinque minuti piú recupero, partita in equilibrio sul 1-1!18:41

40' AMMONITO Rolando Mandragora. Intervento in ritardo su Coulibaly, giallo al viola. 18:41

39' Richiamo per Biraghi, proteste per il capitano viola.18:40

37' Bella la combinazione tra Dodó e Ikoné, cross del brasiliano perfetto ma troppo passiva la difesa della Salernitana, nessuno chiude Nico Gonzalez.18:38

36' GOL! Salernitana - FIORENTINA 1-1! Rete di Nico González. Cross perfetto di Dodó, sul secondo palo vola in cielo l'Argentino che manda sul palo lontano, dove Ochoa non puó arrivare.



36' Altro fallo in attacco della Salernitana su calcio d'angolo, Pirola stende Dodó.18:35

35' Cross di Bradaric, Dodó in angolo: Salernitana sempre velenosa nelle ripartenze.18:34

34' NICO GONZALEZ! Errore di Ochoa, Ikoné intercetta e serve l'argentino che calcia alto.18:34

33' Mandragora anticipa Mazzocchi, fallo dell'esterno che evita la ripartenza viola.18:33

32' Si rivede in attacco la Salernitana, possesso palla dei locali con la Fiorentina che fatica nel pressing.18:32

30' Ancora nessun tiro in porta per la Fiorentina, uno, che vale il gol, per la Salernitana.18:31

29' Che ripartenza ancora della Salernitana, Coulibaly si lancia palla al piede, lo chiude Martinez Quarta.18:30

27' Dia cerca la palla in profondità per Botheim, passaggio troppo forte che Terracciano blocca a terra.18:27

26' Biraghi forte sul primo palo, allontana Maggiore.18:26

25' Angolo per la Fiorentina, salgono le torri dalla difesa viola.18:26

24' CASTROVILLI! Conclusione in girata in area, palla messa in corner da Pirola!18:25

22' Tanta difficoltá nella costruzione del gioco per la Fiorentina, con Maggiore e Botheim a uomo sui mediani viola.18:23

21' Triangolo Dodó - Cabral, pallone troppo lungo per il terzino che non puó controllare in area.18:21

19' Uscita alta di Ochoa, il messicano vola in cielo e anticipa Cabral.18:20

18' Botheim difende il pallone al limite della sua area, subendo l'intervento falloso di Barak.18:18

17' Buon atteggiamento della Salernitana, che non si é chiusa in difesa dopo il gol ma continua a pressare alto.18:17

15' Palla al centro di Mandragora, allontana il neo entrato Daniliuc: Lovato é scalato centrale, con l'austriaco a destra.18:16

14' Sostituzione SALERNITANA: esce Norbert Gyömbér, entra Flavius Daniliuc.18:14

13' Ora é Gyomber a terra: problemi alla coscia per il difensore della Salernitana.18:13

12' Ochoa costretto a calciare lontano sul pressing di Cabral: reazione furente della Fiorentina.18:13

11' Gran cavalcata di Dia fino alla porta, ma errore abbastanza grossolano nel fuorigioco di Igor, che lascia poi lo spazio all'avversario palla al piede.18:11

10' GOL! SALERNITANA - Fiorentina 1-0! Rete di Boulaye Dia. Ripartenza Salernitana, l'attaccante punta la porta, supera Igor e calcia sul primo palo, dove Terracciano non puó arrivare.



9' Problemi per Coulibaly, che rimane a terra dopo un contrasto con Mandragora.18:09

8' Dia punta la porta saltando Biraghi, errore peró sullo scarico per Botheim.18:08

7' Fiorentina con il baricentro molto alto, pressing a partire dal portiere Ochoa.18:07

6' Punizione di Biraghi messa fuori male da Gyomber, Cabral calcia di prima intenzione ma colpisce Pirola.18:05

5' Altro fallo di Botheim, decisamente carico in questo inizio di partita.18:05

4' Botheim si scontra con Barak, il fantasista viola rimane fuori dal campo reggendosi la spalla.18:04

3' BARAK! Cross di Dodó, l'ex Verona arriva centralmente con buoni tempi ma la conclusione é alta.18:03

2' Subito un angolo per la Salernitana: azione ferma per un fallo in attacco su Castrovilli.18:02

1' Salernitana con il 3-4-2-1, Dia da unica punta, con Botheim e Maggiore sulla trequarti.18:01

1' INIZIA SALERNITANA - FIORENTINA!18:01

Dirige il match l'arbitro Ivano Pezzuto.17:53

Viola che schierano Cabral supportato dal trio Ikoné, Barak e Gonzalez; Castrovilli in mediana, Martinez Quarta e Igor al centro della difesa.17:53

Locali con la coppia di attacco Dia - Botheim, Maggiore sulla trequarti con Mazzocchi e Bradaric da quinti di centrocampo.17:52

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA (4-2-3-1), Terracciano - Dodo, Quarta, Igor, Biraghi - Mandragora, Castrovilli - Ikoné, Barak, Gonzalez - Cabral.17:50

Sono ufficiali le formazioni del match: SALERNITANA (3-4-1-2), Ochoa - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric - Maggiore - Dia, Botheim.17:51

Salernitana che è rimasta imbattuta per nove partite di Serie A (2 vittorie, 7 pareggi); per i granata si tratta della miglior striscia nella competizione.13:23

La squadra di Paulo Sousa, reduce dal pareggio rovinafesta al Maradona, vuole punti per allontanare la zona retrocessione; i viola, forti delle cinque reti rifilate alla Sampdoria, vogliono migliorare una classifica che li vede all'ottavo posto.13:20

Infrasettimanale di Serie A che vede protagoniste, all'Arechi di Salerno, Salernitana e Fiorentina: fischio di inizio alle ore 18.00.13:18