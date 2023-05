Dal Ferraris è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Sampdoria-Torino. Arrivederci e alla prossima sfida di Serie A! 20:21

Prossimo appuntamento per la Sampdoria a Udine lunedì alle ore 18.30, per poi ospitare la settimana dopo l'Empoli. Per i granata sfida importantissima in chiave classifica, sarà il momento di Torino-Monza per poi volare al Bentegodi dove li aspetta l'Hellas Verona. 20:20

Il Torino ritrova la vittoria dopo la sconfitta contro l'Atalanta e recupera così posizioni in classifica: in attesa delle sfide di Sassuolo, Udinese e Monza, i granata possono sorridere a 45 punti, uno in meno rispetto alla Fiorentina, in ottava posizione. Sfumano invece sempre di più le speranze della Sampdoria di potersi salvare: la matematica non ha ancora sancito in maniera definitiva la retrocessione ma ora si fa sempre più difficile per gli uomini di Stankovic che possono contare su una grande tifoseria. Al Ferraris per tutti i 90 minuti i tifosi blucerchiati non hanno mai smesso di cantare. 20:19

Una partita tranquilla che termina in rissa al Ferraris: a innescarla è Pietro Pellegri con una provocazione sotto la Gradinata Sud della Samp a seguito del suo gol. Novanta minuti al Ferraris gestiti bene da entrambe le squadre che però hanno visto la superiorità in termini di azioni e conclusioni dei granata. La sblocca il Torino nel primo tempo con il primo gol in Serie A di Buongiorno sugli sviluppi di un cross perfetto di Ilic. Da lì, tante grandi occasioni per la squadra di Juric che hanno richiesto l'intervento del portiere avversario. Nel secondo tempo scende in campo una Samp migliore, ma Cuisance, per due volte di fila, sbaglia clamorosamente due potenziali azioni da gol. Miranchuk a 10 minuti dalla fine fa tremare tutto lo stadio con uno splendido tiro a giro che esce di un soffio, ma a sorprendere tutti è Vojvoda che verticalizza all'ultimo minuto per il subentrato Pellegri: l'attaccante raddoppia decidendo il risultato finale. 20:12

90'+9' FISCHIO FINALE! Sampdoria-Torino 0-2. Decidono le reti di Buongiorno e Pellegri. 20:03

90'+7' Rosso per doppia ammonizione a Bruno Agustin Amione. Il giocatore, in panchina, è stato il primo a spingere Pellegri dopo la provocazione sotto la Gradinata Sud. 20:04

90'+6' Pietro Pellegri ritrova il gol dopo mesi: la sua ultima rete in campionato risaliva al 23 ottobre contro l'Udinese. 20:03

90'+4' Pietro Pellegri va a esultare sotto la Gradinata Sud innescando una rissa in campo. Polemiche in corso, il giocatore viene sanzionato con il cartellino giallo. 20:04

90'+4' GOL!!! PELLEGRI! Sampdoria-TORINO 0-2! A interrompe le speranze dei blucerchiati è l'ex Milan, che sfrutta un passaggio di Vojvoda che sorprende la difesa avversaria. Il numero 11 granata stende il portiere avversario e la insacca in rete.



90'+4' Assist Mërgim Vojvoda20:00

90'+2' Cross di Zanoli che ci prova fino alla fine: anticipa Buongiorno che respinge la palla in area. 19:54

90' Saranno quattro i minuti di recupero. 19:52

90' Riparte forte il coro della Gradinata Sud: "Giù le mani dalla Sampdoria" rimbomba al Ferraris. 19:51

89' Tiro di İlkhan deviato in area dalla difesa avversaria. Facile per Milinkovic-Savic. 19:51

85' LAMMERS SPRECA ANCORA UN'OCCASIONE! Ottima palla per il numero 10 da parte di Gabbiadini. L'olandese prova ad accentrarsi in area ma scivola, consentendo il recupero agli avversari. 19:47

84' Entra İlkhan, di proprietà proprio del Torino. Il 2004 entra al poso di Winks. 19:45

83' Amione lascia il posto a Murillo.02:42

80' CHE GIOCATA DI MIRANCHUK! Gran gesto tecnico del giocatore russo che con il sinistro tenta il tiro a giro. La palla esce fuori di un soffio. 19:42

78' Scontro a centrocampo tra Ricci e Malagrida. I due momentaneamente a terra. 19:39

77' Stankovic sceglie anche Flavio Paoletti al posto di Rincon. 19:38

77' Dominique Cuisance lascia il posto a Lorenzo Malagrida.19:37

73' Cambia anche la prima punta: esce Antonio Sanabria, al suo posto Pietro Pellegri.19:34

73' Sostituzione in difesa: esce Perr Schuurs, al suo posto Lévy Koffi Djidji.19:34

70' Ci pensa troppo Sanabria in area che non calcia in maniera precisa. Si riparte da Ravaglia. 19:31

66' Finisce anche la partita del 2001 Demba Seck, è il momento di Miranchuk.19:27

64' Ci prova con personalità la Sampdoria: Zanoli punta la linea di fondo trovando la deviazione decisiva per il corner. 19:26

63' Singo lascia il posto a Lazaro.19:25

63' CUISANCE SPRECA UN'OCCASIONE! Azione solitaria del francese che dopo una corsa palla al piede si accentra in area e calcia colpendo però Rodriguez. Il giocatore chiede poi scusa a Gabbiadini che lo aveva raggiunto. 19:25

60' Pericoloso l'intervento di Singo ai danni di Augello che gli costa il cartellino giallo e la punizione da posizione interessante. 19:21

57' Gabbiadini cerca la verticalizzazione di Lammers in area: i due non si intendono e il numero dieci non riesce a ripartire. Si riparte da Milinkovic-Savic. 19:19

55' Palla dentro di Augello dopo un gran giro palla dei padroni di casa. Respinge Schuurs. 19:18

47' Cartellino giallo ai danni di Bruno Agustin Amione per un fallo su Seck. 19:09

46' Ecco il primo cambio per la Sampdoria: finisce la partita di Marios Oikonomou, al suo posto Koray Günter.19:06

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Torino. 19:06

La vittoria per la Sampdoria non significherebbe solamente portare a casa i tre punti, ma vorrebbe dire non deludere i propri tifosi. Il Ferraris nei primi 45 minuti non ha mai smesso di cantare e, prima dell'inizio del match, un bellissimo momento di unione tra la Gradinata Sud e la squadra ha dimostrato quanto sia difficile il periodo che i blucerchiati stanno vivendo. Staff, allenatore e giocatori tutti insieme sotto gli spalti rivolti verso i tifosi: "Giù le mani dalla Sampdoria". E proprio facendosi carica di questa energia potrebbe arrivare un pareggio per cercare di agganciare la Cremonese, impegnata questa sera contro il Milan. Stankovic ha ancora i cambi per provare a spostare il ritmo della partita a suo favore. 19:08

Il primo gol in Serie A non si scorda mai: Alessandro Buongiorno festeggia la sua prima rete in carriera al Ferraris che ha deciso la prima metà del match tra Sampdoria e Torino. Dopo aver sbloccato il match tante le occasioni pericolose create dalla squadra di Juric. Nove tiri totali in 45 minuti, di cui 3 hanno richiesto l'intervento di un ottimo Ravaglia, pronto a rispondere a Sanabria e compagni. Pochi invece i guizzi della Samp. Solo Gabbiadini è stato l'autore di qualche azione, un po' assenti Lammers e Cuisance. 19:05

45' FINE PRIMO TEMPO! Sampdoria-Torino 0-1. L'arbitro non concede recupero nei primi 45 minuti di gioco. 18:48

39' Costretto a intervenire ancora Ravaglia. Il Torino continua a rendersi pericoloso, ancora una volta con Sanabria. L'attaccante stoppa la palla da posizione centrale e con il destro mira la porta: il portiere gli dice ancora di no. 18:44

38' ANCORA IL TORINO! Sanabria a un passo dal raddoppio! L'attaccante granata anticipa tutta la difesa blucerchiata e colpisce di testa con il tempo giusto: la palla finisce fuori di centimetri. 18:42

37' VLASIC!! Grande risposta di Ravaglia su un colpo al volo del numero 16 granata. Il portiere manda in corner. 18:41

34' Primo gol in Serie A del difensore del Torino: Alessandro Buongiorno non aveva mai segnato nella massima competizione italiana. 18:40

31' Assist Ivan Ilić18:35

31' GOL!!! BUONGIORNO!! Sampdoria-TORINO 0-1! Qualità di Ilic che dal versante di sinistra sviluppa un cross perfetto sul primo palo, sul quale si era smarcato Buongiorno che di testa insacca in rete.



30' Cross interessante di Sanabria dalla sinistra, chiude ancora una volta Oikonomou che manda in corner. 18:33

27' Batte la punizione Schuurs, il difensore olandese colpisce la barriera blucerchiata. 18:31

25' Punizione al limite dell'area per il Torino. A causarla un fallo di Amione su Demba Seck. 18:29

23' Primo cartellino giallo per Rincón a causa di una spallata su Seck. 18:26

21' Bravo Zanoli che con un tocco recupera la palla a Vlasic che si era addentrato in area. 18:24

20' Qualche problema per Amione. Il numero 2 blucerchiato per il momento sembra rimanere in campo. 18:23

18' Vojvoda tutto solo cerca il tiro a giro con il destro non trovando lo specchio della porta. 18:21

15' Palla profonda nel tentativo di inserimento di Ricci, respinge Ravaglia. 18:19

11' Ancora Gabbiadini che dopo un recupero della Samp, punta subito la porta. L'attaccante si sposta la palla sul mancino e la colpisce dalla distanza, facendola finire però alta.18:16

4' Reagisce la Sampdoria con un contropiede di Gabbiadini: l'attaccante blucerchiato avanza nell'area avversaria, non riuscendo però nell'intento di crossare. La palla finisce sul fondo. 18:09

3' Ci prova ancora il Torino questa volta con un cross dalla destra di Schuurs. Ad anticipare Sanabria è Oikonomou.18:07

2' Cross di Vojvoda spizzato da Sanabria: interviene Ravaglia. 18:05

1' FISCHIO D’INIZIO! Comincia Sampdoria-Atalanta. Dirige il match l’arbitro Giacomo Camplone.18:03

Un'immagine simbolica al Ferraris. Allenatore e giocatori sotto la curva: la foto di rito pre-partita si è tenuta con i tifosi alle spalle. "Giù le mani dalla Sampdoria", il messaggio della tifoseria blucerchiata al quale si è aggiunta tutta la squadra. 18:02

Cinque cambi per Juric rispetto all'ultima giornata contro l'Atalanta: tra i pali ci sarà il solito Milinkovic-Savic, supportato dal terzetto difensivo composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, con Djidji in panchina. A centrocampo fuori Linetty e Lazaro, al loro posto Singo e Ricci, mentre nel versante di sinistra ci saranno i soliti Ilic e Vojvoda. Turno di riposo anche per Miranchuk, parte titolare Seck, accanto a Vlasic. Davanti spazio a Sanabria, che con il gol a Bergamo è arrivato in doppia cifra in questa stagione. 17:53

Tanti gli indisponibili in casa Sampdoria, a partire dai pali: ancora out Audero, al suo posto Ravaglia. Torna nel terzetto difensivo Nuytinck, sostenuto da Amione e Oikonomou. Fasce di centrocampo gestite da Zanoli e Augello, in mezzo Winks e Rincon. Viste le condizioni non ottimali di Djuricic e Leris (non convocati), sulla trequarti partirà titolare Cuisance, alle spalle di Gabbiadini e Lammers. Fuori dai convocati anche Sabiri: il centrocampista marocchino è volato in Germania con un permesso della società blucerchiata per raggiungere la propria famiglia.17:31

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Singo, Ricci, Ilić, Vojvoda- Seck, Vlašić - Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.17:52

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia - Oikonomou, Nuytinck, Amione - Zanoli, Winks, Rincon, Augello - Cuisance - Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.17:01

La squadra di Juric non perdeva dall’8 aprile e si è dovuta fermare in casa nell’ultima giornata contro l’Atalanta, con un gol di Zapata a 2 minuti dalla fine. Con il Monza impegnato contro la Roma, il Sassuolo nella difficile trasferta all’Olimpico con la Lazio e l’Udinese nella gara che darebbe lo scudetto al Napoli, per i granata questa potrebbe essere l'occasione per effettuare il sorpasso in classifica e portarsi a 45 punti come Bologna e Fiorentina.17:20

La retrocessione non è ancora aritmetica, ma la salvezza si fa sempre più difficile. Continua il momento complicato della Sampdoria che, dopo l’ultima pesante sconfitta contro la Fiorentina (5 gol subiti e zero realizzati), ha comunque confermato di voler continuare con l’allenatore Stankovic, dopo un chiarimento a inizio settimana con Lanna e Baldini. Da inizio gennaio, solo 2 vittorie in 18 partite, peggior attacco del campionato e dopo 31 giornate sono appena 17 i punti realizzati. A sei giornate dal termine, la zona salvezza dista 10 punti: i blucerchiati ci proveranno fino in fondo. 17:00

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del turno infrasettimanale. In scena allo stadio Ferraris di Genova Sampdoria-Torino, gara valida per la 33ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:00. 16:52