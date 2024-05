Terzo 0-0 consecutivo casalingo per il Torino, il nono stagionale. Mancano 5 punti invece al Bologna per l'aritmetica qualificazione alla Champions League

Non sono mancati intensità ed agonismo tra Torino e Bologna. In assoluto più pericoloso è stato il Torino, che nel primo tempo ha colpito una traversa con Sanabria e nella ripresa ha sbattuto su un prodigioso Skorupski (decisivo su Ilic). Grande equilibrio per tutta la durata dell'incontro, un punto più utile probabilmente ai rossoblù mentre i granata non riescono a ritrovare il successo