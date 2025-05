Ottimo cross di Felici, Palomino non arriva sul pallone per pochi centimetri. Si salva l'Udinese.16:40

Buona chance per l'Udinese con Davis che crossa forte in area, non arriva Lovric sulla palla.16:10

Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla. Cagliari e Udinese, senza esclusione di colpi, si sfidano in un pareggio divertente e con 1 gol a testa nei primi 45 minuti. Prima Zarraga su assist di Modesto e poi Zortea su un'imbucata splendida di Makoumbou. Due gol belli per un primo tempo a tratti davvero entusiasmante.15:49

Retropassaggio rischiosissimo di Kamara di testa su cui Zortea non arriva davvero per pochi centimetri.15:42

GOL! CAGLIARI-Udinese 1-1! Rete di Nadir ZORTEA! Imbucata splendida di Makoumbou per Zortea che brucia Solet e batte Okoye in maniera lucida e fredda con il mancino. Guarda la scheda del giocatore Nadir Zortea 15:38

Spunto di Luvumbo che scappa in profondità provando a sorprendere la difesa dell'Udinese, l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante.15:34

GOL! Cagliari-UDINESE 0-1! Rete di Oier ZARRAGA! Passano in vantaggio gli ospiti con un ottimo spunto di Rui Modesto che sfrutta uno svarione enorme di Luperto: cross perfetto dell'esterno per Zarraga che anticipa Zortea e batte Caprile. Guarda la scheda del giocatore Oier Zarraga 15:29

Problemi fisici per Kristensen, costretto all'ingresso in campo lo staff medico dell'Udinese.15:22

Sembrerebbe il Cagliari a fare la partita. I sardi gestiscono il possesso, ma almeno per ora non affondano il colpo.15:04

L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare esterne contro il Cagliari in Serie A, grazie a tre vittorie e due pareggi, e non è mai arrivata a sei trasferte di fila senza sconfitte contro i sardi nella competizione (cinque anche tra 1981 e 1993 (1V, 4N).14:14

È dal 14 aprile 2018 che il Cagliari non riesce a segnare più di un gol contro l’Udinese in Serie A (reti di Pavoletti e Ceppitelli in quel caso); infatti, nelle successive 11 sfide i sardi hanno realizzato sei reti, rimanendo a secco in cinque occasioni.14:14