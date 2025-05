Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:39

90'+4' Fine partita: INTER - HELLAS VERONA 1-0.22:36

90'+2' Nell'Hellas Verona entra Rocha Livramento per Bradaric.22:33

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:32

86' Prova a guadagnare secondi l'Inter, tenendo il pallone tra i piedi con fraseggi lenti.22:28

85' Cartellino giallo per Kastanos, fallo su Frattesi.22:26

84' Sostituzione nell'Inter, entra Acerbi per Zalewski.22:25

80' Nell'Hellas Verona entra Kastanos per Niasse.22:30

80' Rientra dopo l'infortunio Tengstedt che prende il posto di Duda.22:22

77' Sostituzione nell'Inter, entra Taremi per Arnautovic.22:18

76' Calcio d'angolo per l'Hellas Verona, lungo cross in area che non impensierisce la difesa nerazzurra.22:30

71' Cartellino giallo per Duda per un'entrata dura su Correa a metà campo.22:15

69' Due cambi anche nell'Hellas Verona, entra Mosquera per Sarr.22:29

69' Dentro Bernede per Suslov.22:11

69' Dentro anche Dimarco per Bisseck.22:10

68' Nell'Inter entra Mkhitaryan per Zielinski.22:10

66' Ci prova Suslov che entra in area, si porta la palla sul destro e calcia di potenza, ma colpisce l'esterno della rete.22:10

65' Conclusione di Duda dalla distanza, palla alta sopra la traversa.22:07

64' Ritmi molto bassi, l'Inter non accelera ma il Verona non riesce a pungere.22:06

59' Iniziano a riscaldarsi alcuni dei titolari dell'Inter, ma al momento non sembrano previsti cambi.22:01

54' Partita che segue il copione del primo tempo con l'Inter in controllo della palla e l'Hellas Verona chiuso nella propria metà campo e pronto nelle ripartenze.21:56

50' Calcio d'angolo per l'Inter, Asllani alla battuta, troppo basso il cross, spazza la difesa scaligera.21:52

46' Cartellino giallo per Valentini, fallo su Frattesi.21:48

46' Inizia il secondo tempo di INTER - HELLAS VERONA. Si riparte senza sostituzioni.21:46

Partita con poche emozioni e azioni pericolose, l'Inter la sblocca in apertura con un calcio di rigore calciato da Asllani. Il Verona si fa vedere solo una volta in avanti, con una conclusione di Sarr.21:31

45'+1' Fine primo tempo: INTER - HELLAS VERONA 1-0.21:31

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

45' Cross in area di Asllani dalla destra, Arnautovic schiaccia di testa ma manda la palla sul fondo.21:31

44' Conclusione insidiosa che da l'illusione del gol di Asllani dal limite, palla di poco alta sopra la traversa.21:29

40' Prova lo scatto Zalewki sulla corsia di sinistra, ma al momento del cross in area scivola e perde il tempo.21:25

35' L'Hellas Verona fa fatica a superare la propria metà campo, l'Inter continua a gestire il pallone.21:22

30' Buona giocata di Zelewski che crossa dalla sinistra in area, Arnautovic non riesce ad impattare la sfera di testa.21:16

28' Ritmi calati negli ultimi minuti, l'Inter continua a tenere palla, l'Hellas Verona prova a rimanere compatto e a ripartire velocemente.21:22

23' Cartellino giallo per Darmian, entrata dura sulla trequarti.21:08

20' Venti minuti di gioco, l'Inter controlla il gioco facendo girare palla.21:05

16' Ripartenza dell'Hellas Verona, palla per Sarr che taglia bene tra le linee e conclude da posizione defilata, Martinez devia a lato.21:22

13' Preme l'Inter che dopo il gol sembra giocare con più fluidità.20:58

9' GOL! INTER - Hellas Verona 1-0! Rete di Asllani. Rigore calciato rasoterra alla sinistra di Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Kristjan Asllani21:22

8' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Dopo il check al VAR, Manganiello indica il dischetto.20:53

7' POSSIBILE RIGORE PER L'INTER! Tocco di mano di Valentini in area, Manganiello a colloquio con il VAR.20:52

6' Continuo palleggio a metà campo dell'Inter alla ricerca di varchi che non si trovano.20:51

4' Ritmi bassi in questi primi minuti di gara.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI INTER - HELLAS VERONA. Arbitra Manganiello.21:23

Confermato il maxi turnover nell'Inter con 10 cambi rispetto alla partita con il Barcellona. L'unico superstite è Bisseck che gioderà la difesa con De Vrij e Carlos Augusto. In attacco la coppia formata da Correa e Arnautovic. Nel Verona c'è Sarr ad agire come punta, alle sue spalle Suslov. In mezzo al campo Duda, Niasse e Serdar. Torna in panchina Tengstedt.20:10

Formazione HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò - Daniliuc, Valentini, Frese - Tchatchoua, Duda, Niasse, Serdar, Bradaric - Suslov - Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Patrick, Mosquera, Ajayi, Cisse.21:23

Formazione INTER (3-5-2): Martinez - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Darmian, Frattesi, Asslani, Zielinski, Zalewski - Correa, Arnautovic. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Thuram, Acerbi, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Re Cecconi, Bastoni, Taremi.20:07

L'Inter ha bisogno dei tre punti per sperare ancora nello Scudetto, ma in campionato viene da due sconfitte consecutive. LHellas Verona non vince da metà marzo, da allora tre pareggi e due sconfitte con un solo gol all'attivo.21:23

Tra le due sfide infuocate di Champions League contro il Barcellona, l'Inter se le deve vedere in campionato contro il Verona. Gli scaligeri hanno sei punti di vantaggio sulla zona calda, con un risultato positivo oggi blinderebbero la salvezza.18:04

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp