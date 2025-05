Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:08

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO VIA DEL MARE! Lecce-Napoli 0-120:07

90'+6' Palla lunghissima di Gilmour quando mancano meno di 30 secondi. Gaspar ributta in avanti e dopo un tentativo di cross la palla finisce oltre la linea di fondo campo spegnendo le speranze del Lecce.20:07

90'+5' N'Dri supera in velocità Spinazzola sulla fascia destra! Cross al centro leggermente troppo lungo con Tete Morente che colpisce sporco senza riuscire a controllare.20:06

90'+5' Solo 2 minuti al termine. Rrahmani spazza lontano ma è ancora troppo presto.20:05

90'+3' Il Napoli torna a far girare il pallone. Recupero del Lecce con Tete Morente che lancia Krstovic che si trova a duellare ancora una volta con Rrahmani. Krstovic, dolorante, prova a tenere testa all'avversario che però ha la meglio e conquista un prezioso rinvio dal fondo.20:04

90'+2' Uscita disperata di Falcone che anticipa Simeone su un cross dalla sinistra dopo un'azione prolungata del Napoli.20:02

90' 6 minuti di recupero.20:02

89' Non si arrende il Lecce. Tete Morente spezza il raddoppio e si accentra da sinistra servendo Coulibaly che calcia da fuori senza trovare lo specchio della porta.19:59

88' 4a sostituzione Napoli. Esce Matteo Politano ed entra Cyril Ngonge.19:58

87' 3a sostituzione Napoli. Esce Romelu Lukaku ed entra Giovanni Simeone.19:58

87' Ottimo lavoro del Napoli che ferma Krstovic attuando la trappola del fuorigioco.19:58

84' 5a sostituzione Lecce. Esce Santiago Pierotti ed entra Konan N’Dri.19:55

84' Berisha liberato a destra prova a servire Pierotti che chiama palla a gran voce. Il cross è impreciso e arriva dritto tra i guantoni di Meret.19:54

82' Ammonito Tete Morente che alza troppo la gamba colpendo alla testa Di Lorenzo.19:52

81' Azione inisistita del Lecce che cerca di scardinare la difesa del Napoli. Gaspar viene servito a destra e mette palla al centro ma è troppo lunga. Tete Morente raccoglie ma viene raggiunto da Politano che spazza in rimessa laterale.19:52

79' 2a sostituzione Napoli. Esce Giacomo Raspadori ed entra Philip Billing.19:49

78' Baschirotto alza palla verso il limite dell'area. Helgason anticipa di testa McTominay spingendo in avanti il pallone che arriva a Meret che non prende subito palla con le mani per guadagnare del tempo a dir poco prezioso.19:48

77' Grandissima spinta del Lecce e di tutto Via del Mare. Il Napoli si difende con i denti.19:47

76' Spinazzola viene servito sulla corsa e scavalca facilmente Gaspar. Palla al centro per Lukaku che mette giù di petto e punta la porta. Recupero prodigioso di Baschirotto che ferma l'attaccante, mantiene il possesso e arringa tutto lo stadio. 19:46

74' Conclusione da fuori di Tete Morente che, deviata dalla difesa, finisce in corner.19:45

74' Insiste il Lecce con Helgason, ispiratissimo, che mette un buon cross dalla destra. Allontana Rrahmani anticipando Krstovic.19:44

73' Duello fisico acceso tra Lukaku e Baschirotto con il difensore del Lecce che riesce a contenere l'avversario.19:43

72' Riprende il gioco dopo il cooling break indetto anche nel corso del secondo tempo.19:42

67' ANCORA HELGASON!! Helgason prova a sorprendere Meret calciando una punizione da posizione defilata a sinistra direttamente in porta. La palla accarezza la parte estrena della rete regalando solo l'illusione del gol.19:38

66' Prima ammonizione del match. Krstovic commette fallo su McTominay e viene ammonito da Massa.19:37

65' 4a sostituzione Lecce. Esce Pierret ed entra Medon Berisha.19:36

65' Occasione enorme per Lukaku che arriva davanti a Falcone servito da Di Lorenzo ma viene ipnotizzato dall'estremo difensore giallorosso. Massa ferma tutto per la posizione di partenza irregolare dell'attaccante belga.19:36

62' 3a sostituzione Lecce. Esce Frédéric Guilbert ed entra Danilo Veiga.19:33

62' Ancora in avanti i giallorossi. Cross dalla sinistra sul secondo palo dove Pierotti stacca assieme a Meret che allontana di pugno e sbattendo sull'avversario. Fallo in attacco secondo Massa.19:33

61' Tete Morente sfida Rrahmani sulla sinistra e riesce a servire Helgason. Palla fuori a Coulibaly che calcia e trova la deviazione e un altro corner.19:32

60' Il Napoli sembra essere riuscito a rallentare il ritmo della partita in questa fase di gioco. Il Lecce rifiata in attesa dell'assalto finale.19:30

57' Azione caotica che porta Raspadori alla conclusione dall'interno dell'area di rigore. Deviazione che porta al secondo corner per il Napoli.19:27

56' McTominay servito sulla sinistra non resiste all'opposizione di Guilbert che guadagna rinvio dal fondo per i salentini.19:26

54' 1a sostituzione Napoli. Esce Stanislav Lobotka ed entra Billy Gilmour.19:24

52' HELGASON DA FUORI!!! Palla al limite per Helgason che va alla conclusione col destro. Lobotka si immola e devia pericolosamente il tiro costringendo Meret ad alzare il pallone sopra la traversa! Resta ancora a terra dolorante il centrocampista del Napoli costringendo Conte al cambio.19:23

50' Gol annullato al Napoli su calcio d'angolo. Olivera devia in rete di testa dopo l'uscita a vuoto di Falcone dovuta ad una spinta subita da McTominay.19:21

50' Gioco fermo con Massa a colloquio con Falcone che sembra avere dei problemi fisici.19:20

49' Buona trama del Napoli che arriva a liberare Spinazzola sulla sinistra. Cross in mezzo per Raspadori deviato in angolo da Gaspar.19:19

47' Pierotti riesce a rubare palla a Spinazzola a centrocampo e ad involarsi sulla destra. Olivera fa buona guardia e permette a Spinazzola di rientrare e a fermare la sortita avversaria.19:19

46' 2a sostituzione Lecce. Esce Mohamed Kaba ed entra Tete Morente.19:16

46' 1a sostituzione Lecce. Esce Karl Karlsson ed entra Jóhann Helgason.19:16

46' SI RIPARTE!! Possesso palla al Lecce.19:16

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.19:03

Si va negli spogliatoi dopo ben 9 minuti di recupero a causa di un'interruzione prolungata dovuta a lanci di oggetti dagli spalti nelle fasi iniziali della partita. Subito Napoli in avanti con Lukaku che trova subito il gol del vantaggio al 2' minuto. Rete che però viene annullata per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante belga. Vantaggio partenopeo solo rimandato dato che, al minuto 24, Jack Raspadori infila una punizione dal limite sul palo difeso da Falcone. Grande reazione del Lecce che al 37' colpisce una traversa con Gaspar e ha provato a mettere in difficoltà la capolista nelle ultime battute della prima frazione di gioco.19:03

45'+9' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Lecce-Napoli 0-119:00

45'+8' Palla lunga di Pierret per l'inserimento di Coulibaly con Pierotti che spizza verso il centro mettendo fuori causa tutta la difesa del Napoli ma anche il suo compagno di squadra.18:59

45'+6' Gioco fermo con Lobotka a terra visibilmente dolorante. In un contrasto con Karlsson gli rimane la caviglia sotto il corpo con i 2 che cadono a terra uno sopra l'altro.18:58

45'+5' Insiste il Lecce con Karlsson e Gallo che scendono sulla sinistra. Cross di quest'ultimo dove Pierotti non riesce a superare la marcatura e ad arrivare di testa sul pallone.18:56

45'+3' Grande copertura di Rrahmani su Krstovic che, spalle alla porta, tenta il controllo di testa. Il difensore kosovaro riesce ad anticiparlo e ad avanzare a centrocampo conquistando un prezioso calcio di punizione.18:54

45'+2' Baschirotto avanza sulla sinistra e tenta il traversone sul secondo palo. Palla troppo lunga.18:53

45' 8 minuti di recupero.18:51

44' OCCASIONE NAPOLI!! Ospiti vicini al raddoppio. McTominay offre un bellissimo pallone a Raspadori che, dal limite dell'area piccola da posizione defilata sinistra, incrocia a lato col sinistro. Intervento molto rischioso in tackle di Gaspar che colpisce l'avversario dopo la conclusione effettuata.18:51

43' Ennesima palla a destra per Politano. Gallo si oppone con successo, contrastando la discesa dell'avversario e ottenendo rimessa laterale.18:48

41' Dopo la traversa colpita da Gaspar il Lecce sembra aver trovato fiducia ed energie, costringendo il Napoli nella propria metà campo in queste battute finali di primo tempo.18:47

39' Tentativo dalla lunghissima distanza di Krstovic che strozza la conclusione con la palla che termina a lato.18:45

37' TRAVERSA LECCE!! Lampo improvviso dei giallorossi che vanno vicini al pari su calcio d'angolo! Cross di Pierret con Gaspar che anticipa tutti sul primo palo e di testa colpisce la traversa. La palla poi sbatte sulla mano di Spinazzola scatenando le proteste dei salentini.18:44

37' Discesa centrale di Karlsson che arrivato al limite allarga a sinistra per Gallo. Cross deviato in corner.18:42

36' Ancora Politano cerca di servire McTominay che legge male la traiettoria della sfera facendosi scavalcare e lasciando rimessa laterale al Lecce.18:41

35' Il Napoli torna a destra da Politano che cerca il cross per servire l'inserimento di McTominay. La palla è troppo su Falcone che fa sua la sfera.18:40

32' Si affaccia in avanti il Lecce. Coulibaly apre per Pierret a destra che crossa al centro trovando la deviazione di Rrahmani. La palla si alza e Meret interviene senza problemi.18:39

31' Il gioco riprende dopo il cooling break indetto da Massa.18:36

29' Fase confusa della partita con il Lecce che prova ad alzare il baricentro e il Napoli che vorrebbe iniziare a dettare i ritmi della partita. 18:35

26' Palla lunga per Lukaku. Duello fisico con Gaspar che riesce a rallentarlo e a favorire l'uscita di Falcone.18:31

25' Il Napoli vola momentaneamente a +6 sull'Inter grazie alla punizione di Jack Raspadori.18:31

24' GOL!! Lecce-NAPOLI 0-1!! Gol di Giacomo Raspadori!! Non sbaglia Raspadori dal limite! Punizione calciata bassa sul palo difeso da Falcone!



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori18:30

23' Raspadori, servito da Lukaku, viene messo giù all'ingresso dell'area di rigore. Massa decreta punizione dal limite. Che rischio.18:29

22' OCCASIONE NAPOLI! McTominay riceve a sinistra e raggiunge il fondo mettendo dentro una palla molto pericolosa dove Lukaku viene anticipato da Falcone. Raspadori mastica la conclusione ravvicinata.18:28

20' Krstovic allarga a destra per Pierotti che gli restituisce palla al limite. Destro potente di prima intenzione dell'attaccante montenegrino che non trova lo specchio della porta difesa da Meret.18:26

18' Altro cross dalla destra di Politano. Guilbert ostacola McTominay che colpisce di testa e alza palla in un campanile. Esce sicuro Falcone.18:24

17' Politano, sempre cercato dai compagni, serve un buon pallone profondo sull'inserimento di Di Lorenzo che controlla in maniera imprecisa facendo rotolare palle oltre la linea di fondo campo.18:23

15' Angolo per il Lecce. La palla attraversa tutta l'area spizzata di testa dalla difesa campana. Rimessa laterale per i giallorossi che rimangono ancora in attacco.18:21

14' Il Napoli sviluppa ancora sulla destra con Politano. Cross morbido a centro area dove Anguissa colpisce di testa senza dare forza al pallone. Parata facile per Falcone.18:20

13' Sponda di Lukaku per Anguissa che apre a memoria per Politano. Controllo non preciso dell'esterno della nazionale italiana con Gaspar che fa ripartire l'azione salentina.18:19

12' Si riprende dopo 6 minuti abbondanti di interruzione.18:17

10' Continua ad essere fermo il gioco. Falcone avvisa Massa di un rottura nella propria rete che deve essere riparata per proseguire il gioco.18:16

8' Continua il lancio di oggetti da parte dei tifosi salentini che stanno protestando contro la Lega Serie A per la decisione di non rinviare Atalanta-Lecce della scorsa giornata. Lo speaker sta annunciando che si potrebbe paventare anche la possibilità di sospensione della partita.18:14

7' Costretto a fermare il gioco Massa per un fumogeno lanciato in campo dagli spalti. Clima molto acceso al Via del Mare.18:12

4' GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Posizione irregolare di Lukaku.18:10

3' Inizia in maniera perfetta il Napoli. Ma attenzione ad un check VAR in corso per una possibile posizione irregolare.18:09

2' Politano viene servito sulla destra. Dribbling dell'esterno del Napoli che si accentra e mette palla al centro dove Lukaku anticipa Gaspar e batte Falcone sul primo palo.18:10

INIZIA LA PARTITA! Fischia Massa e il Napoli muove il primo pallone del match.18:06

Si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa di Graziano Fiorita, storico magazziniere del Lecce scomparso recentemente, con i giocatori del Napoli che raggiungono gli avversari con grande sportività.18:04

Le squadre scendono in campo agli ordini di Massa. E' tutto pronto per questa sfida decisiva agli estremi della classifica!18:00

A disposizione Napoli. Scuffet, Contini, Billing, Gilmour, Mazzocchi, Hasa, Okafor, Ngonge, Simeone, Marin.17:31

A disposizione Lecce. Fruchtl, Samooja, Helgason, Gabriel, Veiga, Berisha, Banda, Rebic, Sansone, N'Dri, Rafia, Morente, Sala, Ramadani.17:29

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 4-4-2. Meret; Spinazzola, Olivera, Rrahmani, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka, Anguissa, Politano; Raspadori, Lukaku.17:30

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-2-3-1. Falcone; Gallo, Baschirotto, Gaspar, Guilbert; Kaba, Pierret; Karlsson, Coulibaly, Pierotti; Krstovic.17:27

Conte ha effettuato 2 cambi per infortunio nella sfida contro il Torino. Anguissa è recuperato e schierato tra i titolari mentre non ce la fa Buongiorno che potrebbe rientrare in extremis alla 38a giornata. Fermi ai box anche Juan Jesus e Neres. L'unico diffidato tra i partenopei è Olivera.17:38

I PRECEDENTI. 27 le sfide intercorse in Serie A tra Lecce e Napoli. Con 13 vittorie conduce la compagine partenopea, mentre sono 9 i pareggi e 5 i successi dei salentini.17:34

Dirige la gara il sig. Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli ed Alassio. IV uomo sarà Rutella, mentre al VAR ed AVAR agiranno Mariani e Marini.17:25

Il Napoli arriva a questa sfida con tutta l'inerzia dalla sua parte. Dopo aver approfittato del doppio falso meneghino, la formazione campana ha effettuato il sorpasso in testa alla classifica e ora conduce sull'Inter di Simone Inzaghi con 3 punti di vantaggio. 8 i risultati utile consecutivi per la prima candidata alla vittoria del titolo di Campioni d'Italia. Nell'ultima giornata la doppietta di Scott McTominay, 11 reti per lui in questo campionato, ha permesso ai partenopei di superare il Torino al Maradona.17:24

Il Lecce si trova al 17° posto con 27 punti e oggi proverà ad allungare sul Venezia, dietro solamente di 1 punto rispetto ai salentini, che ieri è stato fermato sull'1-1in casa del Torino. L'ultima vittoria dei giallorossi risale al 31 Gennaio, giorno in cui i ragazzi di Giampaolo si sono imposti al tardini per 3-1. Da li in poi solamente 4 punti in 11 partite, complice anche il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta.17:20

Siamo allo Stadio Via del Mare! Il lecce di Marco Giampaolo ospita il Napoli di Antonio Conte.17:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scrita della sfida tra Lecce e Napoli, gara valida per la 35a giornata di Serie A.17:15

Giampaolo deve rinunciare ai soliti Marchwinski e Gaby Jean, stagione finita per entrambi. I diffidati tra le fila dei giallorossi sono Ramadani, Rafia e Pierotti.17:35

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp