Per il Parma sconfitta dolorosa visto la buona prestazione messa in campo dai ducali, che non perdevano dal primo marzo scorso. La squadra di Chivu mantiene sei punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Il Como non smette di stupire e conquista la quinta vittoria consecutiva in serie A per la prima volta nella propria storia. La squadra di Fabregas ottiene pure il quarto clean sheet consecutivo e sale al decimo posto a 45 punti, scavalcando il Torino.

Nel prossimo turno il Parma sarà impegnato a Empoli mentre il Como ospiterà il Cagliari.

Le Pagelle