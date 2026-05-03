Il classico 0-0 di fine stagione con le due squadre che avevano poco da chiedere al proprio campionato. È vero che il Cagliari deve ancora salvarsi matematicamente, ma potrebbe anche bastare questo pareggio in caso di ko della Cremonese in questa giornata. È stata la squadra di Pisacane, comunque, la più intraprendente. Basti ricordare i gol mangiati da Deiola, nel primo tempo, e da Zé Predo, nel finale. Poca cosa il Bologna, anche quando Italiano ha inserito - nella ripresa - Rowe, Orsolini e Castro. L'ex Marsiglia ha provato ad accendersi, ma Caprile non ha dovuto fare miracoli.
E, con questo risultato, il Bologna sale a quota 49 punti all'8° posto. Ma la squadra di Italiano può essere raggiunta dal Sassuolo e addirittura superata dalla Lazio. Cagliari con 37 punti, al pari della Fiorentina. I sardi contano, ora, un +9 sulla Cremonese. Se i grigiorossi dovessero perdere con la Lazio lunedì, sarebbe matematica la salvezza per la squadra di Pisacane che, negli scontri diretti, è messa meglio della Cremonese.
Il Bologna tornerà in campo lunedì 11 maggio al Maradona contro il Napoli. È vero che i Felsinei hanno poco da chiedere alla propria classifica, ma chissà che affrontare i partenopei possa portare loro motivazioni extra per ben figurare. Il Cagliari giocherà, invece, sabato 9 maggio alle 15 contro l'Udinese. Una buona occasione per festeggiare l'eventuale salvezza già conquistata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Cagliari e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.14:39
90'+7'
E FINISCE QUI!!! 0-0 al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari. Non una partita da ricordare in questo finale di campionato14:34
90'+6'
Rowe prova ad accendersi con la sua solita serpentina, poi Yerry Mina lo travolge. Tutto regolare per l'arbitro14:33
90'+5'
Giallo per Castro per un braccio largo su Zé Pedro14:31
90'+3'
Tra l'altro restano a terra doloranti sia Sulemana che Rowe dopo questo intervento14:29
90'+3'
Brutto fallo di Sulemana su Rowe. Regalato un calcio di punizione in zona d'attacco per il Bologna14:29
90'+2'
Miranda prende il fondo e crossa da sinistra: tutto facile per Caprile. Bologna che, finora, ha fatto davvero poco davanti14:28
90'+1'
6 minuti di recupero in questo secondo tempo...14:26
90'
Rowe cerca lo sfondamento a sinistra, bravo Palestra a seguirlo e a chiudergli lo spazio prima del tiro14:26
89'
Terzo cambnio per il Cagliari: dentro Zappa che prende il posto di Adopo, già ammonito14:25
87'
Sinistro da fuori di MORO, che finisce a lato molto distante dallo specchio della porta14:25
86'
MENDY A TERRA IN AREA!!! Palla dentro per il classe 2007 che finisce a terra sul contatto con Lucumì. Tutto buono dice, anche qui, l'arbitro14:23
86'
E, intanto, Italiano ne approfitta per effettuare un cambio: dentro Zortea al posto di De Silvestri. Ultima sostituzione per i padroni di casa.14:22
85'
Gioco fermo, con l'arbitro che fischia visto che Palestra è rimasto a terra toccandosi il volto14:21
84'
Duello Palestra-Miranda, con il giocatore di proprietà dell'Atalanta che prova a scappare sulla destra ma viene messo giù dallo spagnolo. Tutto regolare secondo l'arbitro14:21
81'
Secondo gol mangiato da parte dei sardi dopo quello di Deiola nel primo tempo...14:17
81'
IL CAGLIARI SI MANGIA IL GOL!!! Folorunsho ha di nuovo palla e fa partire lo spiovente per Zé Pedro, che è a tu per tu con Pessina, ma calcia alto sopra la traversa14:17
80'
Ci prova FOLORUNSHO con un sinistro da dentro l'area, non è un tiro convinto, ma Pessina non si fida della presa e respinge con i pugni14:17
79'
DENTRO FERGUSON!!! Italiano arrabbiato a bordo campo, perché i suoi non creano. Dentro Lewis Ferguson al posto di Bernardeschi in questo ultimo quarto d'ora14:15
78'
Si rischia il terzo 0-0 consecutivo in questa 35a giornata dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Altro che PSG-Bayern Monaco 5-4.14:14
77'
Orsolini, questa volta, cerca il movimento di Bernardeschi, ma sbaglia il passaggio. I due si guardano per l'incomprensione. Non si sblocca questo match14:13
76'
Dall'altra parte c'è Orsolini, col suo solito movimento a portarsela sul sinistro, ma finisce a terra sull'opposizione di Gaetano. Per Crezzini non c'è niente14:49
75'
Il Cagliari spreca una ripartenza con Sulemana che sbaglia il passaggio al limite, poi Bernardeschi anticipa su Obert14:12
74'
Subito Paul Mendy in azione, ma lo chiude Helland che mette fuori14:10
74'
E si ricomincia a giocare...14:10
73'
DENTRO MENDY!!! Pisacane lancia nella mischia Paul Mendy, autore di una doppietta contro l'Atalanta. Fuori Esposito che in questo secondo tempo non si è visto14:09
71'
Nuova pausa. Cooling break del secondo tempo14:07
68'
Helland alza la gamba per evitare il recupero di Folorunsho. Fallo e giallo per il difensore del Bologna14:04
67'
OCCASIONE BOLOGNA!!! Brutta palla persa da Adopo, parte Castro velocissimo che va al tiro col mancino, ma Caprile copre bene il primo palo14:03
67'
CI PROVA LUCUMI!!! E dal conseguente corner, salta più in alto di tutti Lucumì che non trova però la porta col suo colpo di testa14:02
66'
Rowe prova a saltarne tre in area di rigore, non passa, ma riesce comunque a guadagnare un corner per la deviazione di Yerry Mina14:02
64'
E fa il suo ingresso anche Orsolini al posto di Dominguez. Orsolini che va sulla destra e Rowe torna a sinistra14:00
63'
DOPPIO CAMBIO ITALIANO!!! Il tecnico del Bologna non è contento dei suoi e cambia tutto l'attacco. Dentro Castro per Odgaard. C'è un n° 9 vero adesso davanti.13:59
62'
Si può riprendere. Di nuovo in campo sia Folorunsho che De Silvestri13:58
60'
Brutto testa contro testa di Folorunsho e De Silvestri che restano a terra. Tocca agli staff medici delle due squadre entrare in campo per le cure del caso13:57
59'
Ci prova BERNADESCHI dalla lunga distanza, ma la sua conclusione da calcio di punizione è da dimenticare13:55
58'
Di nuovo in movimento Rowe, che ne salta due, poi viene messo a terra da Gaetano sulla trequarti13:54
55'
Rowe non riesce a trovare spazio in area, palla all'indietro dove c'è Moro che ci prova da fuori, ma trova ancora i guantoni di Caprile. Non un tiro irresistibile, ma comunque il primo squillo importante del Bologna in questo secondo tempo13:52
54'
Gaetano prova a sfondare in area di rigore, ma perde il duello con Helland che interviene in maniera regolare. Recupera palla, poi, Pessina in uscita13:51
53'
Gioco fermo perché l'arbitro ha qualche problema di comunicazione all'auricolare e va a sistemare il problema13:49
52'
Adopo trattiene in maniera evidente Dominguez. Arriva il giallo per il centrocampista del Cagliari13:48
50'
Dall'altra parte è Palestra a cercare la velocità sulla destra, interviene in tackle Miranda che manda in fallo laterale13:47
48'
Lungo linea per Dominguez a sinistra, capisce tutto Mina con una splendida chiusura13:45
46'
DENTRO ROWE!!! E Italiano piazza subito un cambio dopo l'intervallo: dentro Rowe che prende il posto di Sohm. L'ex Marsiglia partirà dalla destra, resta a sinistra Dominguez. Trequartista centrale Bernardeschi13:42
46'
SI RIPARTE A BOLOGNA!!!13:41
Il Bologna deve fare molto di più se vuole vincere questa partita. Al momento il Cagliari chiude bene gli spazi e serve qualcosa in più per impensierire Caprile. Detto ciò, Italiano ha in panchina degli elementi che possono dare più dinamismo a questa partita. Basti pensare che sono accomodati, al momento, Castro, Orsolini e Rowe. Tutti giocatori che possono cambiarla una partita. Cagliari ben messo in campo, attento, ma anche intraprendente davanti. Ma, al momento, non ha concretizzato ciò che ha creato13:36
Un sinistro di Bernardeschi parato da Caprile e un'occasione mancata da Sohm. Si è fatto vedere poco il Bologna in questo primo tempo. Più intraprendente il Cagliari col gol annullato a Deiola, un gol “mangiato” dallo stesso Deiola e le due parate di Pessina su Sebastiano Esposito. È comunque uno 0-0 non scintillante finora al Dall'Ara.13:27
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Un lunghissimo primo tempo, andato a tratti. Bologna e Cagliari sono ancora ferme sullo 0-013:24
45'+4'
Grandi proteste della panchina del Bologna per il contatto di prima Odgaard-Mina e un componente dello staff di Vincenzo Italiano viene espulso13:23
45'+4'
Ci prova da fuori SULEMANA, ma non trova la porta di Pessina. C'è comunque una deviazione in angolo13:24
45'+3'
Proteste di Odgaard per il solito duello molto fisico con Mina, giudicato regolare dall'arbitro13:23
45'+2'
Fantastico controllo di Dominguez, che prova a crossare da sinistra, ma viene chiuso in angolo da Zé Pedro13:21
45'+1'
Sventagliata di Freuler per Bernardeschi, colpo di testa dell'ex Fiorentina che non inquadra, però, la porta di Caprile13:20
45'+1'
5 minuti di recupero...13:19
45'+1'
DOMINGUEZ A TERRA IN AREA!!! Bologna già dall'altra parte, Dominguez prova l'ingresso in area, ma finisce a terra sul contatto con Yerry Mina. Tutto buono dice l'arbitro.13:19
45'
OCCASIONE CAGLIARI!!! E rispondono subito i sardi. Gaetano verticalizza per Esposito, controllo col destro, conclusione col sinistro, ma Pessina para in due tempi.13:18
44'
RIPARTE IL BOLOGNA!!! E dall'occasione per il Cagliari, parte veloce il Bologna con la transizione guidata da Bernardeschi. Palla dentro per Sohm che ci prova, ma trova il corpo di Yerry Mina che gli chiude la porta13:18
43'
Palestra trova finalmente un varco a destra, palla per Folorunsho che viene però chiuso al momento del tiro13:17
42'
ECCO IL CAMBIO!!! Al secondo contrasto subito, Deiola non ce la fa più. Entra Ibrahim Sulemana al posto del capitano del Cagliari13:15
41'
Deiola messo giù in un contrasto. E il capitano del Cagliari resta di nuovo a terra13:15
40'
Palla dentro per Odgaard, in qualche modo la difesa del Cagliari mette fuori. Il Bologna prova a crescere in questo finale di primo tempo13:14
39'
Pronto ad entrare Sulemana al suo posto, ma Deiola ci vuole provare. Anche per non sprecare un slot già nel primo tempo13:13
38'
Ancora gioco fermo. Questa volta resta a terra Deiola13:12
37'
Dominguez prova a scappare sulla sinistra, spinta evidente di Zé Pedro che commette fallo. Ci stava anche il cartellino giallo13:11
35'
Niente di fatto sul corner per il Bologna. Gioco fermo, al momento, perché è rimasto a terra dolorante Dossena13:09
35'
Occhio proprio a Odgaard che recupera palla sulla trequarti, prova il sinistro, ma centra in pieno Mina che devia in angolo13:08
34'
Odgaard messo giù da Mina sul cerchio di centrocampo. Si lamenta il danese, ma per Crezzini è tutto ok13:08
31'
Ci prova DOMINGUEZ che riesce a superare Adopo, ma la sua conclusione da fuori è centrale e para Caprile senza difficoltà13:05
31'
69% di possesso palla per il Biologna nella prima mezz'ora di gioco13:04
30'
Si riparte al Dall'Ara...13:03
28'
Cooling break! Giornata molto calda a Bologna e c'è un'interruzione a metà primo tempo per dare respiro ai giocatori13:02
26'
OCCASIONE BOLOGNA!!! Prima chance per i padroni di casa, col sinistro da fuori di Bernardeschi. Sinistro potente, ma Caprile risponde presente in tuffo.13:00
25'
Folorunsho d'esterno per Esposito, capisce tutto Pessina che recupera in uscita. Che idea, però, di Folorunsho. Il Cagliari comunque è molto intraprendente in questo primo tempo12:58
22'
Esposito cerca il numero su Lucumì al limite dell'area, passa la palla, ma non l'attaccante del Cagliari. Tutto regolare secondo l'arbitro Crezzini12:56
20'
CI PROVA BERNARDESCHI!!! Sugli sviluppi di un corner, arriva la conclusione da fuori di Bernardeschi, ma il suo sinistro è senza potenza e viene ribattuto dalla difesa ospite12:55
18'
Lancio di Gaetano, palla vagante al limite dell'area, risolve tutto Pessina che esce dall'area di rigore e colpisce di testa12:52
17'
CAGLIARI VICINO AL GOL!!! Fantastica azione dei sardi con Mina che verticalizza per Esposito: l'attaccante non calcia e serve Deiola che è solo, ma il capitano del Cagliari si mangia il gol davanti a Pessina.13:33
15'
Helland in difficoltà in fase di impostazione, per poco non perde palla sul pressing di Gaetano che si sarebbe involato - da solo - verso Pessina12:49
12'
Dominguez scambia con Freuler al limite dell'area, giù lo svizzero sul contatto con Yerry Mina, ma il fallo è proprio di Freuler. Era una giocata interessante da parte dei giocatori del Bologna12:46
11'
ESPOSITO CI PROVA!!! Lancio di Mina per Deiola che si inserisce sulla trequarti: palla per Esposito che cerca il destro dal limite, ma Pessina risponde presente.12:44
10'
Zé Pedro cerca la verticalizzazione per Palestra. Fantastica l'idea, meno la precisione del passaggio perché c'era tutta la metà campo libera. Palla persa.13:32
7'
Spiovente di Moro per De Silvestri, che si inserisce bene in area. Cross in mezzo, ma capisce tutto Caprile che intercetta13:31
6'
GOL ANNULLATO!!! Dopo un check durato quasi 2', viene confermato il fuorigioco. Sempre 0-0 al Dall'Ara12:39
5'
Il check è davvero lungo, ancora non è arrivata una decisione ufficiale da parte della squadra arbitrale12:39
4'
C'è comunque un lungo check del VAR in corso per confermare il fuorigioco di Deiola12:38
3'
GOL, ANZI NO!!! A segno il Cagliari con Deiola, sugli sviluppi del calcio di punizione, ma il centrocampista degli ospiti parte in posizione di offside sul servizio di Mina. Gol annullato.12:38
2'
Prima offensiva di Palestra sulla destra, accende un duello con Miranda che lo mette giù12:36
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i sardi...12:34
Minuto di raccoglimento prima dell'inizio della partita. Si ricorda Alex Zanardi, ex pilota F1, bolognese, deceduto nella serata di venerdì. Grande applauso per lui dallo stadio Dall'Ara.12:33
Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Matteo Gariglio (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).01:22
Sono 79 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bologna e Cagliari, con un bilancio leggermente a favore dei Felsinei. 29 successi per il Bologna oltre a 24 pareggi e 26 hurrà per i sardi. L'anno scorso ci fu la rimonta, in pochi minuti, di Orsolini che con una doppietta ribaltò il vantaggio iniziale di Piccoli. Cagliari che non vince a Bologna dall'1-0 del 10 gennaio 2010, col gol di Alessandro Matri. Era il Cagliari di Massimiliano Allegri.01:22
Pisacane senza gli infortunati Borrelli, match winner contro l'Atalanta, Felici, Idrissi, Mazzitelli, Pavoletti e Raterink. Recuperato in extremis Paul Mendy dopo la doppietta ai bergamaschi ma, questa volta, ci sarà Folorunsho più avanzato in sostegno a Sebastiano Esposito.12:28
Bologna senza gli infortunati Skorupski, João Mário, Dallinga, Casale, Cambiaghi e Bonifazi. Italiano fa, comunque, un massiccio turnover cambiando completamente l'attacco. Castro, Orsolini e Rowe partono tutti dalla panchina. In porta torna il terzo portiere Pessina. Il 18enne è alla terza presenza stagionale dopo Bologna-Napoli di novembre e Bologna-Lecce del 12 aprile scorso. C'è, invece, Odgaard a fare il falso nueve.12:31
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Caprile - Zé Pedro, Mina, Dossena - Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert - Folorunsho, Seb.Esposito. All. Fabio Pisacane. A disposizione: Crocci, Sherri - Zappa - Albarracin, I.Sulemana - Kiliçsoy, Trepy, P.Mendy, Belotti.12:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Pessina - De Silvestri, Helland, Lucumì, J.Miranda - N.Moro, Freuler - Bernardeschi, Sohm, B.Domínguez - Odgaard. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: F.Ravaglia, Gnudi - Lykogiannis, Heggem, Vitik, Zortea - Pobega, L.Ferguson - Rowe, Orsolini, S.Castro.12:31
Cagliari che arriva dalla bella vittoria contro l’Atalanta di lunedì scorso (3-2), che ha portato la squadra di Pisacane ad avvicinarsi sempre più alla salvezza. I sardi contano 8 punti di vantaggio sulla Cremonese, terzultima: già oggi potrebbe arrivare la salvezza matematica in caso di risultato positivo a Bologna e contemporanea sconfitta dei lombardi con la Lazio. Col pareggio, infatti, il Cagliari andrebbe a +9, a tre giornate dalla fine (e con gli scontri diretti a favore sulla Cremonese).01:21
Bologna che, dopo l'eliminazione dall'Europa League, si è lasciata un po' andare in campionato. La squadra di Italiano arriva dalle sconfitte contro Roma e Juventus che hanno chiuso definitivamente il discorso per una possibile qualificazione alle Coppe europee per la prossima stagione. Ora i Felsinei sperano di chiudere nel miglior modo possibile il campionato, provandosi a togliere qualche sfizio. Dopo il Cagliari, infatti, i rossoblù affronteranno Napoli, Atalanta e Inter.01:21
Benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Cagliari, gara valida per la Giornata 35 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.01:20
Bologna - Cagliari è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Cagliari sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
212
Fuorigioco
20
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
7.8
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025
Serie A
Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025
Serie A
Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025
Serie B
Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026
Serie B
Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026
Serie B
Empoli-Juve Stabia 1-2
21-02-2026
Serie B
Palermo-Südtirol 3-0
08-03-2026
Serie B
Catanzaro-Empoli 3-2
17-03-2026
Serie B
Venezia-Calcio Padova 3-1
05-04-2026
Serie B
Palermo-Avellino 2-0
19-04-2026
Serie A
Pisa-Genoa 1-2
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte). Il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 41; il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Cagliari - Bologna si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa il Bologna ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-2 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol.
Bologna e Cagliari si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 25 volte, il Cagliari ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 22.
Bologna-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha vinto le ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A, segnando in ciascuna esattamente due gol - solo una volta i felsinei hanno ottenuto quattro successi di fila contro i sardi nel massimo campionato: tra il 2013 e il 2016.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti; gli emiliani non hanno mai ottenuto cinque successi interni consecutivi contro i sardi nel torneo.
Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare (contro Juventus e Roma); gli emiliani non registrano tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2011.
Il Bologna è la squadra che attende da più partite il pareggio in campionato (15 - 7V, 8P); solo due volte nella loro storia in Serie A i felsinei hanno registrato 16 match consecutivi senza pareggiare: tra novembre 1961 e marzo 1962 e tra settembre 1962 e gennaio 1963.
Il Bologna ha perso ben nove partite al Dall'Ara in questo campionato, solo Pisa ed Hellas Verona hanno fatto peggio in match interni (entrambe 11); nella sua storia in Serie A, soltanto una volta la formazione emiliana ha registrato 10 sconfitte casalinghe in una stagione: nel 2008/09 (17° posto in classifica a fine campionato).
Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (2V, 2N, 6P). Dopo il successo contro l'Atalanta, i sardi potrebbero vincere almeno due match di fila per ben la terza volta in questa Serie A, dopo lo scorso gennaio (tre in quel caso) e lo scorso settembre.
Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte in campionato e l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive fuori casa in Serie A risale al novembre-dicembre 2023 con Claudio Ranieri allenatore.
Bologna e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver perso più punti con gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco nel campionato in corso: tutte e tre a quota 10.
Riccardo Orsolini ha realizzato sei gol nelle sue ultime sei sfide contro il Cagliari in Serie A (inclusa una doppietta il 2 marzo 2025 al Dall'Ara), dopo che non aveva trovato alcuna rete nelle sue prime otto gare contro i sardi nel torneo; solo contro il Lecce (sette) il classe '97 ha segnato più gol in carriera in Serie A.
Solo Kenan Yildiz (73) vanta più dribbling riusciti di Marco Palestra (64, al pari di Nico Paz) in questo campionato; Palestra è anche il giocatore che ha subito più falli (104, almeno 23 in più di qualsiasi altro) nel torneo in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: