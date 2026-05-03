E, con questo risultato, il Bologna sale a quota 49 punti all'8° posto. Ma la squadra di Italiano può essere raggiunta dal Sassuolo e addirittura superata dalla Lazio. Cagliari con 37 punti, al pari della Fiorentina. I sardi contano, ora, un +9 sulla Cremonese. Se i grigiorossi dovessero perdere con la Lazio lunedì, sarebbe matematica la salvezza per la squadra di Pisacane che, negli scontri diretti, è messa meglio della Cremonese.

Il classico 0-0 di fine stagione con le due squadre che avevano poco da chiedere al proprio campionato. È vero che il Cagliari deve ancora salvarsi matematicamente, ma potrebbe anche bastare questo pareggio in caso di ko della Cremonese in questa giornata. È stata la squadra di Pisacane, comunque, la più intraprendente. Basti ricordare i gol mangiati da Deiola, nel primo tempo, e da Zé Predo, nel finale. Poca cosa il Bologna, anche quando Italiano ha inserito - nella ripresa - Rowe, Orsolini e Castro. L'ex Marsiglia ha provato ad accendersi, ma Caprile non ha dovuto fare miracoli.

Bologna che, dopo l'eliminazione dall'Europa League, si è lasciata un po' andare in campionato. La squadra di Italiano arriva dalle sconfitte contro Roma e Juventus che hanno chiuso definitivamente il discorso per una possibile qualificazione alle Coppe europee per la prossima stagione. Ora i Felsinei sperano di chiudere nel miglior modo possibile il campionato, provandosi a togliere qualche sfizio. Dopo il Cagliari, infatti, i rossoblù affronteranno Napoli, Atalanta e Inter.01:21

Cagliari che arriva dalla bella vittoria contro l’Atalanta di lunedì scorso (3-2), che ha portato la squadra di Pisacane ad avvicinarsi sempre più alla salvezza. I sardi contano 8 punti di vantaggio sulla Cremonese, terzultima: già oggi potrebbe arrivare la salvezza matematica in caso di risultato positivo a Bologna e contemporanea sconfitta dei lombardi con la Lazio. Col pareggio, infatti, il Cagliari andrebbe a +9, a tre giornate dalla fine (e con gli scontri diretti a favore sulla Cremonese).01:21

Bologna senza gli infortunati Skorupski, João Mário, Dallinga, Casale, Cambiaghi e Bonifazi. Italiano fa, comunque, un massiccio turnover cambiando completamente l'attacco. Castro, Orsolini e Rowe partono tutti dalla panchina. In porta torna il terzo portiere Pessina. Il 18enne è alla terza presenza stagionale dopo Bologna-Napoli di novembre e Bologna-Lecce del 12 aprile scorso. C'è, invece, Odgaard a fare il falso nueve.12:31

Sono 79 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bologna e Cagliari, con un bilancio leggermente a favore dei Felsinei. 29 successi per il Bologna oltre a 24 pareggi e 26 hurrà per i sardi. L'anno scorso ci fu la rimonta, in pochi minuti, di Orsolini che con una doppietta ribaltò il vantaggio iniziale di Piccoli. Cagliari che non vince a Bologna dall'1-0 del 10 gennaio 2010, col gol di Alessandro Matri. Era il Cagliari di Massimiliano Allegri.01:22

Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Matteo Gariglio (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).01:22

Un sinistro di Bernardeschi parato da Caprile e un'occasione mancata da Sohm. Si è fatto vedere poco il Bologna in questo primo tempo. Più intraprendente il Cagliari col gol annullato a Deiola, un gol “mangiato” dallo stesso Deiola e le due parate di Pessina su Sebastiano Esposito. È comunque uno 0-0 non scintillante finora al Dall'Ara.13:27

Il Bologna deve fare molto di più se vuole vincere questa partita. Al momento il Cagliari chiude bene gli spazi e serve qualcosa in più per impensierire Caprile. Detto ciò, Italiano ha in panchina degli elementi che possono dare più dinamismo a questa partita. Basti pensare che sono accomodati, al momento, Castro, Orsolini e Rowe. Tutti giocatori che possono cambiarla una partita. Cagliari ben messo in campo, attento, ma anche intraprendente davanti. Ma, al momento, non ha concretizzato ciò che ha creato13:36

Gioco fermo perché l'arbitro ha qualche problema di comunicazione all'auricolare e va a sistemare il problema13:49

IL CAGLIARI SI MANGIA IL GOL!!! Folorunsho ha di nuovo palla e fa partire lo spiovente per Zé Pedro, che è a tu per tu con Pessina, ma calcia alto sopra la traversa14:17

PREPARTITA

Bologna - Cagliari è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 12:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Cagliari sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 212 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.8 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2 21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0 08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2 17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1 05-04-2026 Serie B Palermo-Avellino 2-0 19-04-2026 Serie A Pisa-Genoa 1-2

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 41; il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Cagliari - Bologna si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Bologna ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-2 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol.

Bologna e Cagliari si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 25 volte, il Cagliari ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Bologna-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto le ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A, segnando in ciascuna esattamente due gol - solo una volta i felsinei hanno ottenuto quattro successi di fila contro i sardi nel massimo campionato: tra il 2013 e il 2016.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti; gli emiliani non hanno mai ottenuto cinque successi interni consecutivi contro i sardi nel torneo.

Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare (contro Juventus e Roma); gli emiliani non registrano tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2011.

Il Bologna è la squadra che attende da più partite il pareggio in campionato (15 - 7V, 8P); solo due volte nella loro storia in Serie A i felsinei hanno registrato 16 match consecutivi senza pareggiare: tra novembre 1961 e marzo 1962 e tra settembre 1962 e gennaio 1963.

Il Bologna ha perso ben nove partite al Dall'Ara in questo campionato, solo Pisa ed Hellas Verona hanno fatto peggio in match interni (entrambe 11); nella sua storia in Serie A, soltanto una volta la formazione emiliana ha registrato 10 sconfitte casalinghe in una stagione: nel 2008/09 (17° posto in classifica a fine campionato).

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (2V, 2N, 6P). Dopo il successo contro l'Atalanta, i sardi potrebbero vincere almeno due match di fila per ben la terza volta in questa Serie A, dopo lo scorso gennaio (tre in quel caso) e lo scorso settembre.

Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte in campionato e l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive fuori casa in Serie A risale al novembre-dicembre 2023 con Claudio Ranieri allenatore.

Bologna e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme all'Hellas Verona, ad aver perso più punti con gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco nel campionato in corso: tutte e tre a quota 10.

Riccardo Orsolini ha realizzato sei gol nelle sue ultime sei sfide contro il Cagliari in Serie A (inclusa una doppietta il 2 marzo 2025 al Dall'Ara), dopo che non aveva trovato alcuna rete nelle sue prime otto gare contro i sardi nel torneo; solo contro il Lecce (sette) il classe '97 ha segnato più gol in carriera in Serie A.

Solo Kenan Yildiz (73) vanta più dribbling riusciti di Marco Palestra (64, al pari di Nico Paz) in questo campionato; Palestra è anche il giocatore che ha subito più falli (104, almeno 23 in più di qualsiasi altro) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: