Un gol per tempo bastano all'Inter per regolare il Parma 2-0. Sblocca la partita Thuram agli sgoccioli del primo tempo battendo Suzuki con l'interno destro. La chiude Mkhitaryan, capitalizzando il gran lavoro di Lautaro Martinez al minuto 80.
L'inter si laurea campione d'Italia con tre giornate di anticipo e mette in bacheca il 21° tricolore. Ora i nerazzurri sono attesi dal doppio confronto con la Lazio. Il primo valevole per la 36° giornata di Serie A il 9 Maggio, il secondo nella finale di Coppa Italia del 13 Maggio con entrambe le sfide che verranno disputate allo Stadio Olimpico di Roma.
Il Parma non muove la classifica e rimane al 12° posto, già salvo, a quota 42 punti. Nel prossimo turno di campionato, i crociati ospiteranno la Roma al Tardini.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!22:47
L'inter vince lo scudetto a San Siro per la prima volta dal 1989!22:46
L'INTER E' CAMPIONE D'ITALIA PER LA 21° VOLTA!22:41
90'+3'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE MEAZZA IN SAN SIRO! Inter-Parma 2-022:40
90'+3'
Tutti abbracciati sulla panchina dell'Inter mentre in campo si consuma l'ultimo minuto di partita.22:40
90'
FRATTESI AD UN PASSO DAL 3-0! Azione solitaria di Lautaro Martinez che semina il panico nella trequarti avversaria. Palla a sinistra per Dimarco che crossa al centro dove Frattesi conclude al volo col destro. Miracolo di Suzuki, bravo poi ad evitare, per questione di millimetri, che la palla oltrepassi la linea di porta.22:38
90'
3 minuti di recupero.22:38
89'
Sugli sviluppo del corner Ndiaye colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta.22:36
89'
5° sostituzione Inter. Esce Nicolò Barella ed entra Davide Frattesi.22:35
88'
Calcio d'angolo per il Parma quando mancano due minuti al termine.22:35
86'
GOL ANNULLATO AL PARMA! Posizione di partenza irregolare di Almqvist che serve al centro Elphege. Il francese si era fatto comunque fatto trovare pronto battendo Sommer da posizione centrale.22:34
85'
5° sostituzione Parma. Esce Emanuele Valeri ed entra Franco Carboni.22:31
81'
San Siro esplode di gioia quando mancano meno di 10 minuti alla fine della partita. Il traguardo è sempre più vicino per i ragazzi guidati da Chivu.22:29
80'
GOOL!! INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorigioco e mette il pallone al centro.
Si accentra da destra Lautaro Martinez e va alla conclusione col mancino. Palla sul primo palo che non impensierisce il portiere giapponese.22:25
77'
Buona gestione di Mkhitaryan che si destreggia in mezzo a due avversari e allarga per Dimarco. Palla al centro catturata da Suzuki.22:24
76'
Duello in velocità tra Ndiaye e Bonny. Arriva per primo il difensore del Parma che chiude in calcio d'angolo.22:23
75'
4° sostituzione Parma. Esce Adrián Bernabé ed entra Oliver Sørensen.22:22
75'
3° sostituzione Parma. Esce Gabriel Strefezza ed entra Pontus Almqvist.22:22
72'
ANCORA INTER VICINA AL 2-0! Azione da quinto a quinto con Dimarco che scappa ancora sulla sinistra e gira verso il secondo palo dove Dumfries arriva come un treno ma spedisce alto con il destro.22:19
70'
Ripartenza anche del Parma con Elphege che prova a mettere in mostra le sue qualità. Palla uscita di poco e riconsegnata all'Inter.22:18
70'
SI SALVA IL PARMA! Azione veloce dei nerazzuri con Dimarco che allunga la falcata a sinistra e serve al centro un bel pallone rasoterra. Mkhitaryan anticipato a pochi passi dalla linea di porta.22:17
67'
4° sostituzione Inter. Esce Alessandro Bastoni ed entra Carlos Augusto.22:15
67'
2° sostituzione Parma. Esce Mandela Keita ed entra Christian Ordóñez.22:14
67'
1° sostituzione Parma. Esce Mateo Pellegrino ed entra Nesta Elphege.22:14
67'
3° sostituzione Inter. Esce Marcus Thuram ed entra Lautaro Martínez.22:13
67'
2° sostituzione Inter. Esce Piotr Zielinski ed entra Henrikh Mkhitaryan.22:13
66'
Ancora un'azione sviluppata a destra per l'Inter dove arriva il cross di Dumfries. Allontana la difesa emiliana.22:13
64'
La palla viene respinta al limite dell'area dove Zielinski si coordina per battere al volo col mancino ma calcia direttamente l'avversario. Primo cartellino giallo della partita.22:11
63'
Ennesimo corner per i nerazzurri. Va sul punto di battuta Dimarco, autore di 18 assist in questa stagione.22:10
61'
Sugli sviluppi la palla viene stoppata a centro area e rimane nel raggio d'azione di Thuram che non trova il guizzo per calciare verso la porta. Palla allontanata.22:08
61'
Sviluppa ancora a destra l'Inter. Dumfries corre sulla fascia e mette il pallone basso verso il centro trovando il calcio d'angolo.22:08
59'
Numero di Bonny che si libera sulla destra ma non trova precisione con il cross. Suzuki controlla senza problemi.22:06
58'
Azione insistita dell'Inter sul limite dell'area crociata. Dopo un paio di extra-pass tenta la conclusione Sucic ma viene murato dalla difesa avversaria.22:05
56'
Bella azione personale di Strefezza che riceve da Bernabè e punta la difesa meneghina. Copre tutti gli spazi l'Inter.22:03
55'
Buona l'idea di Barella che, in equilibrio precario, lancia sullo spazio Zielinski. Palla troppo lunga.22:01
53'
Battuto corto il corner da Dimarco che riceve il pallone di ritorno da Barella e va al cross col mancino. Fallo in attacco e palla riconsegnata al Parma.22:00
52'
Pallone interessantissimo di Dimarco da sinistra a prendere alle spalle la difesa del Parma. Thuram anticipato e palla in calcio d'angolo.21:59
51'
Keita riceve un pallone centralmente difficile da gestire ma è bravo ad eludere la pressione di Thuram.21:58
49'
Bella traccia di Dumfries a liberare Zielinski sulla destra. Il cross è ancora preda dell'estremo difensore gialloblu.21:56
47'
Si riparte con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo. Cross da sinistra di Bastoni, imprendibile per Thuram. Va in presa Suzuki.21:54
46'
1° sostituzione Inter. Esce Francesco Pio Esposito ed entra Ange-Yoan Bonny.21:52
46'
SI RIPARTE! Primo possesso palla per l'Inter.21:52
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:37
La partita si stappa in pieno recupero con la marcatura di Marcus Thuram a portare in vantaggio l'Inter. Quinta partita consecutiva a segno per l'attaccante nerazzurro.21:36
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Inter-Parma 1-021:36
45'+1'
GOOL!! INTER-Parma 1-0!! Rete di Marcus Thuram! L'Inter passa allo scadere del primo tempo! Nell'ultima azione a disposizione Sucic conduce palla e consegna a Zielinski che non va al tiro e mette un gran pallone a Thuram che incrocia da destra battendo Suzuki con l'interno destro.
Rischia Troilo sulla pressione di Thuram ma riesce a trovare un buon corridoio centrale per Strefezza. Bastoni trattiene l'avversario commettendo fallo all'interno del cerchio di centrocampo.21:32
42'
Tentativo di ripartenza da parte del Parma. Il pallone in profondità per Strefezza è completamente fuorimisura e il brasiliano non riesce a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.21:30
40'
Dumfries taglia da sinistra e arriva a colpire di testa sul cross di Bastoni. Palla a lato.21:27
38'
Continua l'Inter a dettare i ritmi della partita. Lungo palleggio nella trequarti offensiva.21:27
35'
Nicolussi Caviglia va in pressione sulla trequarti avversaria e prova a calciare da lontanissimo trovando una leggera deviazione da parte di Bastoni. Calcio d'angolo per il Parma.21:23
34'
Azione avvolgente dell'Inter che accerchia l'area emiliana. Barella crossa da destra e trova Thuram che di testa rimette verso il centro dove Suzuki smanaccia lontano.21:22
32'
Stacca di testa Thuram, togliendo il pallone anche a Dumfries, sul cross di Bastoni da sinistra. Palla sopra la traversa.21:19
30'
Grande azione dell'Inter che con una serie di scambi stretti libera Dumfries che si accentra da destra e calcia col mancino. Si immola Ndiaye a respingere la conclusione.21:18
29'
Delprato allunga la gamba sul cross da sinistra di Dimarco. Si va ancora dalla bandierina.21:16
28'
Il Parma non si disunisce e continua a fare il suo gioco palleggiando a centrocampo.21:16
25'
OCCASIONE INTER! Pio Esposito riceve a centro area e si gira in un fazzoletto lasciando la palla a Barella che calcia violentemente col mancino. La palla si stampa sotto la traversa, colpisce la schiena di Suzuki e staziona pericolosamente sulla linea di porta. Thuram si avventa sul pallone ma il portiere crociato ha un riflesso mostruoso e anticipa l'attaccante francese.21:14
23'
Errore di Ndiaye che apre l'azione offensiva nerazzurra che muove il pallone di prima intenzione. Barella sbaglia leggermente la misura del cross per Thuram che non riesce a raggiungere la sfera.21:11
23'
Palla lunga a cercare Thuram. Troilo protegge l'uscita di Suzuki.21:10
21'
Ribaltamento di fronte immediato con Dumfries che scappa sulla destra. Corner per l'Inter.21:08
20'
Buon pallone a centro area per Pellegrino che batte col mancino al volo mancando di molto lo specchio della porta.21:08
19'
Chivu manda a scaldarsi Bonny. Sembra avere un problema fisico Pio Esposito.21:07
18'
Palla in verticale per Esposito che prova a far scorrere usando il fisico. Regge bene Troilo che fa sfilare in rimessa dal fondo.21:06
17'
Ancora una chance per il Parma ma c'è il fuorigioco evidente di Strefezza sulla sponda di Pellegrino.21:04
15'
Rinvio di Sommer preso a centrocampo da Keita. Pressione alta di Barella che mette in difficoltà la difesa emiliana ottenendo la rimessa laterale in posizione avanzata.21:03
13'
Sommer allontana con i pugni il tentativo dalla bandierina da Strefezza.21:00
12'
Arriva il primo calcio d'angolo anche per il Parma. Cross di Valeri deviato oltre la linea di fondo da Bisseck.20:59
10'
OCCASIONE INTER! Ancora Barella al centro della manovra nerazzura. Cross da sinistra verso il secondo palo per l'inserimento di Dumfries che, ostacolato da Valeri, colpisce di testa mandando di poco a lato.20:58
9'
Barella, stavolta da sinistra, trova la deviazione di Circati e si va nuovamente dalla bandierina.20:56
8'
Occasione per il Parma con Bastoni che si perde Delprato che colpisce di testa dal centro dell'area piccola mandando alto. Fuorigioco però dell'esterno gialloblu.20:55
7'
Il pallone resta sempre in possesso dell'Inter. Barella crossa da destra per Thuram che gira di testa senza impegnare Suzuki.20:54
4'
In ritardo Pellegrino su Dumfries. Calcio di punizione dalla trequarti destra per l'Inter.20:51
3'
Dumfries cerca Thuram da destra. Allontana la difesa ducale.20:50
2'
Batte Dimarco dalla bandierina. Suzuki allontana con i pugni.20:49
1'
L'Inter prende subito il possesso del pallone con Thuram cercando in profondità a destra. Primo corner conquistato dai nerazzurri.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Bonacina e il Parma muove il primo pallone del match.20:47
A San Siro si osserva, come in tutti i campi, un minuto di silenzio per la leggenda del motorsport Alex Zanardi. Uomo simbolo della resilienza di cui è capace l'essere umano.20:47
Le squadre sono nel tunnel pronte a scendere sul terreno del Meazza. Basta un punto all'Inter per laurearsi campione d'Italia per la 21° volta.20:42
Folla enorme a San Siro ad accogliere i nerazzurri.20:32
Le scelte di Cuesta. Solo un cambio per lo spagnolo rispetto alla probabile formazione che filtrava in giornata con Ndiaye scelto al posto di Valenti. Suzuki tra i pali con appunto Ndiaye, Circati e Troilo a comporre la difesa a 3. Bernabè, Nicolussi Caviglia e Keita schierati al centro del campo affiancati da Delprato e Valeri sulle corsie. Strefezza affianca Pellegrino in attacco.19:53
Le scelte di Chivu. Non rischia Lautaro l'allenatore dei nerazzuri e vengono confermati davanti Thuram e Pio Esposito. In porta il solito Sommer, protatto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo Sucic viene preferito a Mkhitaryan e va ad affiancarsi a Barella e Zielinski.19:51
Probabile formazione Inter. 3-5-2. Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dimarco, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Pio Esposito.10:27
Continua il calvario di Frigan, ora alle prese con una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Stesso problema per Cremaschi che potrebbe rientrare per gli ultimi impegni dei ducali.10:25
Chivu riabbraccia Lautaro Martinez ma non dovrebbe rischiarlo da titolare. Luis Henrique e Calhanoglu anche loro recuperati ma non dovrebbero essere della partita.20:27
Il Parma si trova, già salvo, al 12° posto in classifica con 42 punti conquistati. I ducali arrivano da quattro risultati utili consecutivi in cui ha conquistato 8 punti, fondamentali nella corsa salvezza.10:17
L'Inter si trova ad un passo da conquistare il 21° tricolore. A seguito dello 0-0 maturato tra Como e Napoli nella giornata di ieri, ai nerazzurri basta un pareggio per laurearsi campione d'Italia.10:15
Siamo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro! L'Inter di Cristian Chivu ospita il Parma di Carlos Cuesta.10:13
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter e Parma, gara valida per la 35° giornata di Serie A Enilive.10:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori10:11
Inter - Parma è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Parma sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
287
Fuorigioco
33
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
08-12-2025
Serie B
Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025
Serie B
Modena-Monza 1-2
08-01-2026
Serie A
Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026
Coppa Italia
Roma-Torino 2-3
17-01-2026
Serie B
Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026
Serie A
Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026
Serie B
Venezia-Modena 0-2
21-02-2026
Serie B
Mantova-Sampdoria 2-1
03-03-2026
Serie B
Cesena-Monza 1-3
15-03-2026
Serie A
Sassuolo-Bologna 0-1
11-04-2026
Serie A
Torino-Verona 2-1
27-04-2026
Serie A
Lazio-Udinese 3-3
03-05-2026
Serie A
Inter-Parma 2-0
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 82 punti (frutto di 26 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte). L'Inter ha segnato 82 gol e ne ha subiti 31; il Parma ha segnato 25 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Parma - Inter si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.
In casa l'Inter ha fatto 44 punti (14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Parma ha incontrato il Pisa vincendo 1-0.
Inter e Parma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 24 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Inter-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5V, 3N) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match); l'ultima sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani nel torneo risale al 15 settembre 2018: 0-1, al Meazza, con la rete decisiva di Federico Dimarco (il suo primo gol nella competizione).
Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10N, 16P) disputate sul campo dell'Inter in Serie A - quelle per 3-1 nel maggio 1999 e per 1-0 nel settembre 2018 -; soltanto contro la Roma, i ducali hanno disputato più incontri in trasferta (29) nel massimo campionato, vincendo meno match (solo uno).
In caso di vittoria contro il Parma, oppure anche qualora il Napoli perda contro il Como e in contemporanea il Milan non vinca contro il Sassuolo, l'Inter conquisterebbe aritmeticamente il 21˚ scudetto della sua storia in Serie A, nonché il sesto portato a casa dai nerazzurri con almeno tre giornate di anticipo sul termine del campionato (il più recente nel 2023/24).
L'Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; i nerazzurri potrebbero realizzare un bottino superiore di reti dopo 35 partite di Serie A per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1949/50 (92), il 1950/51 (96) e il 2023/24 (81).
L'Inter vanta una differenza reti in casa di +32 in questo campionato (47 gol segnati e 15 subiti): si tratta della differenza reti più alta registrata dai nerazzurri dopo le prime 17 gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi 60 anni (prima bisogna risalire al +35 del 1958/59).
Sono 42 i punti raccolti dal Parma dopo 34 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie e 12 pareggi (12P); gli emiliani potrebbero conquistare almeno 43 punti a tre gare dal termine di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20: proprio 43 in quel caso e 11˚ posto finale.
Il Parma ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (1-0 sia contro l'Udinese che il Pisa); gli emiliani potrebbero collezionare tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta in Serie A da dicembre 2002, con Cesare Prandelli come allenatore. In generale, tra le squadre della seconda metà della classifica, quella Ducale è insieme al Torino, una delle due squadre a contare più clean sheets nel torneo in corso (12 ciascuna).
L'Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato (almeno otto più di qualsiasi altra formazione) e potrebbe diventare la prima squadra a realizzarne di più in un singolo massimo torneo considerando le ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07) - al momento 17 anche il Napoli nell'edizione 2022/23.
Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5G+2A) - in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46' - lo stesso numero (5G+2A) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189').
Nesta Elphege ha messo lo zampino in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A: assist contro il Napoli e gol contro Udinese e Pisa; l'ultimo giocatore del Parma ad avere partecipato a una rete per più match consecutivi nel massimo torneo è stato Sebastian Giovinco, tra aprile e maggio 2012 (sette in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: