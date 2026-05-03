Le scelte di Chivu. Non rischia Lautaro l'allenatore dei nerazzuri e vengono confermati davanti Thuram e Pio Esposito. In porta il solito Sommer, protatto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo Sucic viene preferito a Mkhitaryan e va ad affiancarsi a Barella e Zielinski.19:51

Le scelte di Cuesta. Solo un cambio per lo spagnolo rispetto alla probabile formazione che filtrava in giornata con Ndiaye scelto al posto di Valenti. Suzuki tra i pali con appunto Ndiaye, Circati e Troilo a comporre la difesa a 3. Bernabè, Nicolussi Caviglia e Keita schierati al centro del campo affiancati da Delprato e Valeri sulle corsie. Strefezza affianca Pellegrino in attacco.19:53

OCCASIONE INTER! Pio Esposito riceve a centro area e si gira in un fazzoletto lasciando la palla a Barella che calcia violentemente col mancino. La palla si stampa sotto la traversa, colpisce la schiena di Suzuki e staziona pericolosamente sulla linea di porta. Thuram si avventa sul pallone ma il portiere crociato ha un riflesso mostruoso e anticipa l'attaccante francese.21:14

PREPARTITA

Inter - Parma è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Parma sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 287 Fuorigioco 33 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3 15-03-2026 Serie A Sassuolo-Bologna 0-1 11-04-2026 Serie A Torino-Verona 2-1 27-04-2026 Serie A Lazio-Udinese 3-3 03-05-2026 Serie A Inter-Parma 2-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 82 punti (frutto di 26 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte).

L'Inter ha segnato 82 gol e ne ha subiti 31; il Parma ha segnato 25 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Parma - Inter si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Inter ha fatto 44 punti (14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Parma ha incontrato il Pisa vincendo 1-0.

Inter e Parma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 24 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Inter-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5V, 3N) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match); l'ultima sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani nel torneo risale al 15 settembre 2018: 0-1, al Meazza, con la rete decisiva di Federico Dimarco (il suo primo gol nella competizione).

Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10N, 16P) disputate sul campo dell'Inter in Serie A - quelle per 3-1 nel maggio 1999 e per 1-0 nel settembre 2018 -; soltanto contro la Roma, i ducali hanno disputato più incontri in trasferta (29) nel massimo campionato, vincendo meno match (solo uno).

In caso di vittoria contro il Parma, oppure anche qualora il Napoli perda contro il Como e in contemporanea il Milan non vinca contro il Sassuolo, l'Inter conquisterebbe aritmeticamente il 21˚ scudetto della sua storia in Serie A, nonché il sesto portato a casa dai nerazzurri con almeno tre giornate di anticipo sul termine del campionato (il più recente nel 2023/24).

L'Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; i nerazzurri potrebbero realizzare un bottino superiore di reti dopo 35 partite di Serie A per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1949/50 (92), il 1950/51 (96) e il 2023/24 (81).

L'Inter vanta una differenza reti in casa di +32 in questo campionato (47 gol segnati e 15 subiti): si tratta della differenza reti più alta registrata dai nerazzurri dopo le prime 17 gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi 60 anni (prima bisogna risalire al +35 del 1958/59).

Sono 42 i punti raccolti dal Parma dopo 34 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie e 12 pareggi (12P); gli emiliani potrebbero conquistare almeno 43 punti a tre gare dal termine di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20: proprio 43 in quel caso e 11˚ posto finale.

Il Parma ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (1-0 sia contro l'Udinese che il Pisa); gli emiliani potrebbero collezionare tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta in Serie A da dicembre 2002, con Cesare Prandelli come allenatore. In generale, tra le squadre della seconda metà della classifica, quella Ducale è insieme al Torino, una delle due squadre a contare più clean sheets nel torneo in corso (12 ciascuna).

L'Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato (almeno otto più di qualsiasi altra formazione) e potrebbe diventare la prima squadra a realizzarne di più in un singolo massimo torneo considerando le ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07) - al momento 17 anche il Napoli nell'edizione 2022/23.

Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5G+2A) - in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46' - lo stesso numero (5G+2A) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189').

Nesta Elphege ha messo lo zampino in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A: assist contro il Napoli e gol contro Udinese e Pisa; l'ultimo giocatore del Parma ad avere partecipato a una rete per più match consecutivi nel massimo torneo è stato Sebastian Giovinco, tra aprile e maggio 2012 (sette in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: