La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3.17:11

L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.17:11

PREPARTITA

Juventus - Verona è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Verona sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 244 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1 22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0 06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1 18-04-2026 Serie B Modena-Frosinone 1-2

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 21 sconfitte).

La Juventus ha segnato 58 gol e ne ha subiti 30; il Verona ha segnato 24 gol e ne ha subiti 57.

La partita di andata Verona - Juventus si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Juventus ha fatto 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Milan e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 0-0 mentre Il Verona ha incontrato il Lecce pareggiando 0-0.

Juventus e Verona si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 39 volte, il Verona ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Juventus-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3.

L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.

La Juventus non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28ª giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille); in generale, dall'arrivo di Luciano Spalletti, quella bianconera è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio (64) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (21.6) in Serie A.

La Juventus ha subito soltanto una sconfitta nelle ultime 21 partite (14V, 6N) di Serie A giocate all'Allianz Stadium: quella per 0-2 contro il Como, il 21 febbraio scorso; in generale, i bianconeri non hanno mai perso in questo stadio contro un'avversaria che occupasse le ultime due posizioni di classifica a inizio giornata nel massimo torneo.

Con una sconfitta in questa partita, l'Hellas Verona - al di là dei risultati di Cremonese e Lecce - sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B; per i veneti, si tratterebbe della 10ª retrocessione della loro storia dalla A al campionato cadetto, la prima dal 2017/18.

L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 36 partite (8N, 27P) giocate contro squadre che occupavano le prime quattro posizioni in classifica a inizio turno di campionato: quella per 2-0 in trasferta contro il Genoa (quarto) l'1 settembre 2024 (di Jackson Tchatchoua e Casper Tengstedt i gol); da allora, tre pareggi e ben 12 ko contro queste avversarie, compresi gli ultimi due contro Napoli e Milan a febbraio e aprile.

Sono 21 le sconfitte (3V, 10N) rimediate dall'Hellas Verona finora: record negativo in questa Serie A e meno soltanto di Burnley (22) e Wolverhampton (23) nei Big-5 tornei europei - a 21 anche il Metz; in generale, solo nel 2017/18, i veneti hanno subito più ko nella loro storia in un singolo massimo campionato: 27 (7V, 4N), anno della loro ultima retrocessione in Serie B.

Soltanto la Lazio ha segnato più gol (sette) dal 90' in avanti rispetto alla Juventus (sei) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Hellas Verona è una delle quattro squadre ad aver subito più reti (sette, come Fiorentina, Genoa e Pisa) dall'ultimo minuto di gioco in poi nel torneo in corso.

Kenan Yildiz è subentrato nelle due partite più recenti della Juventus in Serie A (contro Milan e Bologna); nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), considerando tutte le competizioni, con il turco dal primo minuto in campo i bianconeri hanno vinto il 55% delle sfide, ovvero 44/80 (23N, 13P), segnando una media gol di 1.8 a incontro; senza di lui titolare, la percentuale di successi crolla al 19% (4/21 - 11N, 6P) e la media delle reti realizzate all'1.2.

L'Hellas Verona è la squadra che annovera il maggior numero di giocatori che hanno tentato almeno una conclusione in questo campionato: 29 contro i 24 della Juventus; tuttavia, quello gialloblù è anche l'unico club a contare più di un attaccante con almeno 15 tiri effettuati senza avere ancora trovato la via del gol nel torneo in corso: Amin Sarr (17) e Daniel Mosquera (16).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: