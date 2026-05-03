La Juventus viene bloccata dal Verona già retrocesso sull'1-1. Alla rete di Bowie, arrivata nel primo tempo, risponde il gol di Vlahovic su punizione. Il serbo torna a segnare dopo 179 giorni e regala almeno un punto ai bianconeri. La squadra di Spalletti domina, colpisce due legni, ma non va oltre il pareggio.
Nel prossimo turno la Juventus affronterà il Lecce, mentre il Verona dovrà vedersela con il Como.
Occhio ovviamente a Vlahovic e Boga per il secondo tempo, nel Verona scalpita Harroui.18:50
Risultato clamoroso all'Allianz Stadium. La Juventus è sotto di 1 gol con il Verona già retrocesso. Gli scaligeri infatti conducono per 0-1 grazie alla rete di Bowie, ben assistito da Bradaric. La Juve crea dal proprio canto, colpisce un palo, sfiora il gol, ma alla fine chiude il primo tempo con 0 reti.18:50
45'+1'
Finisce il primo tempo di JUVENTUS-VERONA!18:48
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:47
41'
Accelerazione improvvisa di Conceicao, riesce a contenerlo in qualche modo Frese. In sofferenza il Verona.18:42
38'
Cross di McKennie per Thuram che prova a svettare, decisiva la chiusura di Nelsson.18:40
35'
GOL! Juventus-VERONA 0-1! Rete Kieron BOWIE! Regalo di Bremer, ne approfitta Bradaric che crossa velocemente per Bowie, perfetto nella girata veloce di mancino che inchioda Di Gregorio. 18:38
33'
Cartellino giallo per Manuel Locatelli.18:35
31'
Cartellino giallo per Martin Frese.18:32
29'
Ci prova Locatelli al volo, palla di poco fuori a lato.18:31
26'
Cross preciso di Kalulu, girata perfetta di Bremer e traversa colpita dal centrale brasiliano. Si salva il Verona.18:28
24'
Grande chance per David, servito alla perfezione da Cambiaso. Decisivo l'intervento in scivolata di Edmundsson.18:26
20'
Prova ad accendersi ancora una volta Yildiz con il destro, palla deviata in angolo.18:22
16'
Botta tremenda incrociata di Conceicao con il mancino, riesce a respingere Montipò.18:17
14'
Ci prova Locatelli dalla lunghissima distanza, la palla termina di poco fuori a lato!18:15
10'
Gestione del possesso prolungata della Juventus che non riesce però ad affondare il colpo. Ritmi abbastanza blandi.18:13
6'
Cartellino giallo per Roberto Gagliardini.18:10
3'
Cross di Cambiaso per McKennie che non arriva sul pallone davvero per pochissimo.18:04
1'
Inizia il primo tempo di JUVENTUS-VERONA!18:01
L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.17:11
La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3.17:11
Le scelte di Sammarco: Suslov titolare con Bowie, gioca Bradaric a tutta fascia a sinistra. In mediana c'è Akpa Akpro, dietro gioca Edmundsson.17:10
Le scelte di Spalletti: torna titolare Yildiz con Conceicao, in avanti gioca David. In mediana ce la fa Thuram, confermato Kelly.17:09
Juventus - Verona è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Verona sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
244
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026
Serie B
Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026
Serie B
Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Modena 1-2
04-03-2026
Serie B
Palermo-Mantova 2-1
22-03-2026
Serie A
Atalanta-Verona 1-0
06-04-2026
Serie B
Catanzaro-Monza 1-1
18-04-2026
Serie B
Modena-Frosinone 1-2
Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 20 punti (frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 21 sconfitte). La Juventus ha segnato 58 gol e ne ha subiti 30; il Verona ha segnato 24 gol e ne ha subiti 57. La partita di andata Verona - Juventus si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Juventus ha fatto 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Milan e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 0-0 mentre Il Verona ha incontrato il Lecce pareggiando 0-0.
Juventus e Verona si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 39 volte, il Verona ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Juventus-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3.
L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.
La Juventus non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28ª giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille); in generale, dall'arrivo di Luciano Spalletti, quella bianconera è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio (64) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (21.6) in Serie A.
La Juventus ha subito soltanto una sconfitta nelle ultime 21 partite (14V, 6N) di Serie A giocate all'Allianz Stadium: quella per 0-2 contro il Como, il 21 febbraio scorso; in generale, i bianconeri non hanno mai perso in questo stadio contro un'avversaria che occupasse le ultime due posizioni di classifica a inizio giornata nel massimo torneo.
Con una sconfitta in questa partita, l'Hellas Verona - al di là dei risultati di Cremonese e Lecce - sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B; per i veneti, si tratterebbe della 10ª retrocessione della loro storia dalla A al campionato cadetto, la prima dal 2017/18.
L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 36 partite (8N, 27P) giocate contro squadre che occupavano le prime quattro posizioni in classifica a inizio turno di campionato: quella per 2-0 in trasferta contro il Genoa (quarto) l'1 settembre 2024 (di Jackson Tchatchoua e Casper Tengstedt i gol); da allora, tre pareggi e ben 12 ko contro queste avversarie, compresi gli ultimi due contro Napoli e Milan a febbraio e aprile.
Sono 21 le sconfitte (3V, 10N) rimediate dall'Hellas Verona finora: record negativo in questa Serie A e meno soltanto di Burnley (22) e Wolverhampton (23) nei Big-5 tornei europei - a 21 anche il Metz; in generale, solo nel 2017/18, i veneti hanno subito più ko nella loro storia in un singolo massimo campionato: 27 (7V, 4N), anno della loro ultima retrocessione in Serie B.
Soltanto la Lazio ha segnato più gol (sette) dal 90' in avanti rispetto alla Juventus (sei) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Hellas Verona è una delle quattro squadre ad aver subito più reti (sette, come Fiorentina, Genoa e Pisa) dall'ultimo minuto di gioco in poi nel torneo in corso.
Kenan Yildiz è subentrato nelle due partite più recenti della Juventus in Serie A (contro Milan e Bologna); nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), considerando tutte le competizioni, con il turco dal primo minuto in campo i bianconeri hanno vinto il 55% delle sfide, ovvero 44/80 (23N, 13P), segnando una media gol di 1.8 a incontro; senza di lui titolare, la percentuale di successi crolla al 19% (4/21 - 11N, 6P) e la media delle reti realizzate all'1.2.
L'Hellas Verona è la squadra che annovera il maggior numero di giocatori che hanno tentato almeno una conclusione in questo campionato: 29 contro i 24 della Juventus; tuttavia, quello gialloblù è anche l'unico club a contare più di un attaccante con almeno 15 tiri effettuati senza avere ancora trovato la via del gol nel torneo in corso: Amin Sarr (17) e Daniel Mosquera (16).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: