La direzione di gara è affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bercigli e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Paganessi10:44

Le scelte di Grosso: il tecnico neroverde ritrova Domenico Berardi dopo la squalifica, sarà a lui a guidare il tridente con Nzola preferito a Pinamonti al centro e Laurientè a sinistra. Confermato Turati tra i pali così come la coppia centrale formata da Idzes e Muharemovic, mentre sugli esterni tocca a Walukievicz e Garcia. Nessuna sorpresa nemmeno in mediana dove figurano Thorstvedt, Matic e Konè14:02

PREPARTITA

Sassuolo - Milan è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Milan sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 221 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 34 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1 06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0 11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1 20-04-2026 Serie A Lecce-Fiorentina 1-1

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 67 punti (frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 43 gol e ne ha subiti 44; il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Milan - Sassuolo si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Sassuolo ha fatto 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato la Juventus pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Sassuolo e Milan si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 7 volte, il Milan ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sassuolo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match.

Il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo - sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta dei rossoneri al MAPEI Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016: 2-0 per gli emiliani, con gol di Alfred Duncan e Nicola Sansone.

Nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30).

Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe (2P) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 19 (5N, 9P) con quattro allenatori diversi; inoltre, dopo i successi interni per 2-1 sia contro il Cagliari che contro il Como, gli emiliani potrebbero infilare tre vittorie consecutive al MAPEI Stadium per la prima volta nella competizione da febbraio-aprile 2022, con Alessio Dionisi in panchina.

Il Milan non ha trovato il gol in cinque delle ultime nove gare di campionato - compreso l'ultimo match contro la Juventus - segnando una media di 0.78 reti nel parziale: esattamente la metà della media reti fatta registrare dai rossoneri in tutte le precedenti 25 partite di questa Serie A (1.64, e solo un incontro senza andare a bersaglio nel periodo).

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato (contro Hellas Verona e Juventus) e potrebbe collezionare tre clean sheets di fila per la seconda volta in questo torneo, dopo lo scorso settembre. In generale, l'ultima volta in cui i rossoneri hanno messo assieme più di 15 clean sheets a questo punto della stagione in Serie A risale al 2011/12 (17 e secondo posto finale).

Il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma).

Il Milan in questo campionato sta viaggiando a una media di 13.3 tiri a partita: si tratta della seconda media più bassa per i rossoneri in una singolo torneo di Serie A considerando le ultime 20 stagioni (l'ha registrata inferiore solo nel 2014/15, 11.8 tiri a match, quando terminò al 10° posto).

Il Milan è la squadra contro la quale Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A: 11 in 19 incroci, compreso quello in cui ha stabilito il record personale di marcature in un singolo match del massimo torneo (quattro, nel gennaio 2014). Soltanto cinque giocatori contano più reti contro i rossoneri nella competizione rispetto all'attaccante degli emiliani: Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni, Antonio Di Natale (tutti a 12), Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22).

Matteo Gabbia è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nelle ultime due sfide di campionato (1-0 contro il Verona e 0-0 contro la Juventus); con il difensore in campo, i rossoneri hanno perso soltanto il 4% delle partite di questa Serie A, ovvero una sulle 26 totali (15V, 10N), per una media punti di 2.1 a match, mentre senza di lui la percentuale di sconfitte sale al 50% (4/8 - 4V) e la media punti scende a 1.5 a incontro.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: