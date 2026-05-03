Quarta sconfitta nelle ultime sette per il Milan. Al Mapei inizia malissimo il pomeriggio della squadra di Allegri, punita da Berardi dopo nemmeno cinque minuti. Le cose si complicano con l'espusione di Tomori, il Sassuolo raddoppia in avvio di ripresa con Laurientè e di fatto la parttia finisce qui. Unico a salvarsi tra i rossoneri è Pavlovic, l'ultimo a mollare dei suoi. Prestazione accademica della squadra di Fabio Grosso che adesso aggancia il Bologna all'ottavo posto in classifica
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:01
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO! Il Sassuolo batte il Milan per 2-0!16:57
90'+4'
Ammonito per simulazione Fadera16:56
90'+3'
Punizione per il Milan, guadagnata dal solito Pavlovic. Sulla battuta Pulisic che però di fatto fa un passaggio a Turati16:56
90'
Quattro minuti di recupero16:53
89'
Ammonito Volpato, trattenuta su Rabiot16:51
86'
Athekame cerca Pavlovic al limite dell'area, il centrale rossonero si coordina con il destro ma il suo tentativo viene murato16:49
84'
Quinto cambio nel Sassuolo: esce Laurienté, entra Fadera16:48
84'
Quarto cambio nel Milan: esce Nzola, entra Pinamonti16:46
81'
Riparte il Milan con Athekame, la sua conclusione si perde sul fondo16:43
77'
Ammonito Loftus-Cheek, simulazione in area secondo Maresca16:40
76'
Maignan esce in modo efficace su Nzola16:38
75'
Continua a far correre il pallone il Sassuolo, non riesce a contrattaccare il Milan16:38
71'
Ammonito Ricci, fallo su Lipani16:33
70'
Ripartenza Sassuolo, Volpato conclude con il mancino dal limite trovando il corpo di Gabbia in opposizione16:33
69'
Inizia a subentrare un po' di stanchezza nelle due squadre, il Sassuolo continua a gestire il pallone cercando di abbassare i ritmi16:32
66'
Quinto cambio nel Milan: esce Jashari, entra Ricci16:28
65'
Loftus Cheek lancia verso Pulisic, ottimo stop dell'americano che però viene recuperato da Konè16:28
62'
Maignan attento sulla punizione laterale di Volpato16:24
59'
Terzo cambio nel Sassuolo: esce Berardi, entra Volpato16:22
59'
Quarto cambio nel Milan: esce Leão, entra Giménez16:22
59'
Terzo cambio nel Milan: esce Fofana, entra Pulisic16:21
59'
Secondo cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Loftus-Cheek16:21
57'
Ammonito Garcia, intervento falloso su Saelemaekers16:19
55'
Ancora Sassuolo! Nzola riceve spalle alla porta da Coulibaly, si gira e conclude verso la porta non trovando lo specchio!16:17
52'
A terra Thorstvedt e Gabbia, arrivati allo scontro di testa nell'occasione precedente16:14
51'
OCCASIONE SASSUOLO! Cross di Garcia dalla sinistra, Berardi schiaccia col destro e Thorstvedt sotto porta manda alto di testa!16:13
49'
Penetra in area Rabiot dalla sinistra, tiro cross sporcato in corner16:12
48'
Assist per Thorstvedt, tra i più positivi dei suoi nel primo tempo16:11
47'
GOL! SASSUOLO-Milan 2-0! Rete di Laurientè! Raddoppia in avvio di secondo tempo la squadra di Grosso, tutto nasce da una grande apertura di Lipani per Laurientè, il quale scambia con Thorstvedt e batte Maignan sul primo palo!
Secondo cambio nel Sassuolo: esce Matic, entra Lipani16:08
46'
Primo cambio nel Milan: esce Nkunku, entra Athekame16:08
Grande prova fin qui dei neroverdi, nel Milan si salva Pavlovic, il migliore dei suoi in questi difficili 45 minuti15:55
Primo tempo di enorme difficoltà per il Milan al Mapei. Il Sassuolo sblocca subito la gara con Berardi, servito da Laurientè, e sfiora il raddoppio con Nzola. Il Milan si fa vedere con l'occasionissima di Leao, il cui mancino potente termina fuori, ma la svolta al match la dà, suo malgrado, Tomori che già ammonito stende Laurientè e lascia la squadra di Allegri in dieci uomini al 24'. Vediamo cosa escogiterà il tecnico rossonero per provare a ribaltare il punteggio, ottima fin qui la prestazione della squadra di Fabio Grosso15:54
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti sul Milan all'intervallo!15:51
45'+3'
Saelemaekers vince un rimpallo e trova spazio per concludere, il suo diagonale termina largo15:51
45'
Tre minuti di recupero15:48
43'
Attacca a testa bassa il Milan, Saelemaekers e Nkunku combinano sulla destra ma l'ex Chelsea si fa cogliere in posizione irregolare15:46
40'
Primo cambio nel Sassuolo: si arrende Idzes, al suo posto entra Coulibaly15:42
38'
Ammonito Matic, fallo su Pavlovic15:41
37'
Tiene palla senza affondare il Sassuolo, in questo momento la squadra di Grosso è in totale controllo15:40
36'
Thorstvedt ruba palla a Jashari al limite dell'area e calcia in diagonale senza precisione15:39
33'
Attacca il Milan, i neroverdi chiudono però tutti gli spazi15:37
30'
Frenetico il Milan, gestisce senza affanni invece il Sassuolo15:35
26'
SALVA TUTTO PAVLOVIC! Intervento provvidenziale del difensore del Milan che scherma la conclusione a botta sicura di Thorstvedt da dentro l'area!15:29
24'
ESPULSO TOMORI! Il centrale stende Laurientè in ripartenza e Maresca lo ammonisce per la seconda volta! Milan in dieci!15:27
22'
Stringe i denti per il momento Idzes, si riprende a giocare15:24
21'
Qualche problema per Idzes, da capire se il centrale del Sassuolo potrà continuare15:24
18'
LEAO! CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Recupero alto dei rossoneri, il portoghese viene servito centralmente e dal limite lascia partire un mancino potentissimo che termina a lato!15:22
16'
Punizione per il Milan dal vertice dell'area, pallone scodellato al centro dove Thorstvedt allontana senza fronzoli15:19
13'
Garcia cerca un cross rasoterra in area, nessun compagno arriva sul pallone15:16
10'
Gabbia atterra Laurientè a tu per tu con Maignan, per Maresca regolare l'intervento del difensore rossonero15:12
10'
Milan in grande difficoltà in questo avvio15:12
9'
Ammonito Tomori, fallo su Thorstvedt15:11
7'
ANCORA SASSUOLO VICINISSIMO AL GOL! Ribaltamento di fronte improvviso dei neroverdi, Nzola lanciato dallaa retrovie arriva alle porte dell'area e conclude in diagonale, respinge in tuffo Maignan!15:11
5'
GOL! SASSUOLO-Milan 1-0! Rete di Berardi! Thorstvedt vince il duello fisico con Jashari e attacca l'area servendo centralmente Nzola, bravo a fare la sponda per Laurientè. L'esterno francese, sulla lunetta dell'area, allarga verso Berardi con il mancino batte Maignan sul palo lontano!
Thorstvedt cerca l'imbucata per Laurientè, il quale parte con un attimo di ritardo e non arriva sul pallone15:07
3'
Manovra palla il Sassuolo15:07
SI PARTE! È iniziata SASSUOLO-MILAN!15:03
Le scelte di Allegri: sorpresa Nkunku nell'attacco rossonero. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore che vedevano l'ex Chelsea favorito su Pulisic per fare coppia con Leao. Pesa in mediana l'assenza di Modric (stagione finita per lui), tocca a Jashari prendere le redini del centrocampo con Rabiot e Fofana ai suoi lati e Saelemaekers ed Estupinian sugli esterni. Tutto confermato dietro con Tomori, Gabbia a Pavlovic davanti a Maignan14:00
Le scelte di Grosso: il tecnico neroverde ritrova Domenico Berardi dopo la squalifica, sarà a lui a guidare il tridente con Nzola preferito a Pinamonti al centro e Laurientè a sinistra. Confermato Turati tra i pali così come la coppia centrale formata da Idzes e Muharemovic, mentre sugli esterni tocca a Walukievicz e Garcia. Nessuna sorpresa nemmeno in mediana dove figurano Thorstvedt, Matic e Konè14:02
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 3-5-2: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinian - Leao, Nkunku13:59
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i neroverdi si schierano con un 4-3-3: Turati - Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Garcia - Thorstvedt, Matic, Konè - Berardi, Nzola, Laurientè14:36
La direzione di gara è affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bercigli e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Paganessi10:44
Tre punti oggi garantirebbero al Milan di blindare quasi definitivamente la qualificazione in Champions League, agganciando nel contempo il Napoli al secondo posto. Gli uomini di Allegri hanno ottenuto solo un successo nelle ultime quattro, e tra poco scenderanno in campo al Mapei per trovare i punti decisivi per l'Europa10:42
Salvo da tempo il Sassuolo, che intende comunque accumulare quanti più punti possibile per puntare alla metà sinistra della classifica. La squadra di Grosso, reduce dal pareggio esterno a reti bianche contro la Fiorentina, ha conquistato qui al Mapei tre vittorie nelle ultime quattro partite10:39
Benvenuti alla diretta di SASSUOLO-MILAN, gara valida per la 35' giornata del campionato di Serie A!10:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori10:35
Sassuolo - Milan è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 maggio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Milan sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
221
Fuorigioco
35
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
34
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
25-01-2026
Serie A
Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026
Serie B
Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026
Serie B
Spezia-Monza 4-2
13-03-2026
Serie A
Torino-Parma 4-1
18-03-2026
Serie B
Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026
Serie A
Udinese-Como 0-0
11-04-2026
Serie A
Atalanta-Juventus 0-1
20-04-2026
Serie A
Lecce-Fiorentina 1-1
Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 67 punti (frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 43 gol e ne ha subiti 44; il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Milan - Sassuolo si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Sassuolo ha fatto 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, Como e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato la Juventus pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.
Sassuolo e Milan si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 7 volte, il Milan ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Sassuolo-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match.
Il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo - sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta dei rossoneri al MAPEI Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016: 2-0 per gli emiliani, con gol di Alfred Duncan e Nicola Sansone.
Nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30).
Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe (2P) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 19 (5N, 9P) con quattro allenatori diversi; inoltre, dopo i successi interni per 2-1 sia contro il Cagliari che contro il Como, gli emiliani potrebbero infilare tre vittorie consecutive al MAPEI Stadium per la prima volta nella competizione da febbraio-aprile 2022, con Alessio Dionisi in panchina.
Il Milan non ha trovato il gol in cinque delle ultime nove gare di campionato - compreso l'ultimo match contro la Juventus - segnando una media di 0.78 reti nel parziale: esattamente la metà della media reti fatta registrare dai rossoneri in tutte le precedenti 25 partite di questa Serie A (1.64, e solo un incontro senza andare a bersaglio nel periodo).
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato (contro Hellas Verona e Juventus) e potrebbe collezionare tre clean sheets di fila per la seconda volta in questo torneo, dopo lo scorso settembre. In generale, l'ultima volta in cui i rossoneri hanno messo assieme più di 15 clean sheets a questo punto della stagione in Serie A risale al 2011/12 (17 e secondo posto finale).
Il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma).
Il Milan in questo campionato sta viaggiando a una media di 13.3 tiri a partita: si tratta della seconda media più bassa per i rossoneri in una singolo torneo di Serie A considerando le ultime 20 stagioni (l'ha registrata inferiore solo nel 2014/15, 11.8 tiri a match, quando terminò al 10° posto).
Il Milan è la squadra contro la quale Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A: 11 in 19 incroci, compreso quello in cui ha stabilito il record personale di marcature in un singolo match del massimo torneo (quattro, nel gennaio 2014). Soltanto cinque giocatori contano più reti contro i rossoneri nella competizione rispetto all'attaccante degli emiliani: Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni, Antonio Di Natale (tutti a 12), Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22).
Matteo Gabbia è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nelle ultime due sfide di campionato (1-0 contro il Verona e 0-0 contro la Juventus); con il difensore in campo, i rossoneri hanno perso soltanto il 4% delle partite di questa Serie A, ovvero una sulle 26 totali (15V, 10N), per una media punti di 2.1 a match, mentre senza di lui la percentuale di sconfitte sale al 50% (4/8 - 4V) e la media punti scende a 1.5 a incontro.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: