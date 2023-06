Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cremonese-Salernitana 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A. 23:12

Il risultato non cambia comunque i verdetti di questa stagione: la Salernitana chiude l'annata con la salvezza e con 42 punti in classifica, mentre la Cremonese arriva a quota 27 ma resta sempre al penultimo posto tornando così in Serie B l'anno prossimo. 23:11

Dopo un primo tempo chiuso sull'1-0 con la rete dal dischetto di Buonaiuto, nella ripresa la sfida tra Cremonese e Salernitana si è mantenuta in equilibrio fino al guizzo di Tsadjout che all'88' ha fissato il risultato sul definitivo 2-0 per i grigiorossi. Mancino a giro sul secondo palo dove Ochoa non può arrivare e la Cremonese ha potuto chiudere il suo campionato con una vittoria, la terza nelle ultime cinque gare giocate in casa. La Salernitana ha provato a rendersi pericolosa soprattutto con i tiri dalla distanza di Candreva e poi con i guizzi di Sambia che da quando è entrato in campo ha dato nuovo sprint sulla corsia mancina. Proprio quest'ultimo al 95' è stato protagonista di un contatto in area con Aiwu: inizialmente l'arbitro ha assegnato calcio di rigore agli ospiti ma poi, dopo OFR, ha cambiato decisione e valutato l'entrata non irregolare. Sempre in pieno recupero poi Candreva ha segnato la rete del possibile 2-1 ma il gol non è stato convalidato per posizione di fuorigioco proprio del centrocampista. La gara dello Zini dunque si è chiusa con il 2-0 per la Cremonese che ha salutato con un successo la Serie A. 23:08

90'+12' Finisce qui Cremonese-Salernitana con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Buonaiuto su rigore nel primo tempo e di Tsadjout nella ripresa. 23:03

90'+12' Calcio di punizione per la Salernitana dalla trequarti. Batte Sambia e va dritto in porta: palla di poco al lato del palo. 23:02

90'+9' Candreva segna la rete del 2-1 per la Salernitana ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso centrocampista. 22:59

90'+7' Check chiuso dopo OFR: non è calcio di rigore per la Salernitana. Si riparte dalla rimessa dal fondo di Sarr.22:57

90'+5' Check in corso per un possibile calcio di rigore per la Salernitana. L'arbitro va al monitor a bordocampo per rivedere il contatto in area tra Sambia e Aiwu. 22:56

90'+3' Sostituzione per la Salernitana: esce Pirola, entra Troost-Ekong. 22:53

90'+2' Ancora Tsadjout ci riprova con il mancino ma stavolta il tiro è centrale, Ochoa è sulla traiettoria e para. 22:52

90' Concessi 8 minuti di recupero. 22:50

88' Meite firma il suo secondo assist stagionale. 22:50

88' GOL! CREMONESE-Salernitana 2-0. Rete di Tsadjout! Lo scambio con Meite si conclude con il mancino a giro di Tsadjout verso il secondo palo dove Ochoa non riesce ad arrivare e i padroni di casa raddoppiano. 22:49

87' Ammonito Piatek per un intervento irregolare su Bianchetti. 22:47

86' La Salernitana torna avanti e di nuovo Sambia fa partire un cross morbido a cercare la testa di Nicolussi Caviglia ma Vasquez lo anticipa. 22:46

84' Pickel arriva fino in fondo e quuasi dalla linea fa partire un cross basso e teso che però attraversa tutta l'area di rigore della Salernitana. Nessun giocatore della Cremonese riesce ad avventarsi su quel pallone. 22:44

82' Altro cambio per la Cremonese: finisce qui la partita di Ghiglione, al suo posto entra in campo Sernicola. 22:42

80' Crossa ora Mazzocchi dalla destra, Nicolussi Caviglia si inserisce bene ma l'anticipo puntuale di Aiwu vanifica questo tentativo. 22:40

77' Sambia subito incisivo, spinge sulla corsia mancina e crossa verso l'area della Cremonese. Lì però Piatek non riesce a impattare. 22:38

76' Nuova sostituzione per la Salernitana: esce dal campo Gyomber ed entra Sambia. 22:36

75' Calcio di punizione per la Cremonese. Dai circa 30 metri va Valeri che calcia rasoterra e dritto in porta: palla oltre il secondo palo. 22:36

73' Si combatte a centrocampo, qualche imprecisione da entrame le parti però impedisce alle due squadre di avvicinarsi in modo pericoloso all'area avversaria. 22:33

67' Occasione Salernitana: Mazzocchi crossa verso il cuore dell'area di rigore dove c'è Piatek. Sarr sfiora soltanto il pallone che raggiunge l'attaccante che però viene preso in contro tempo e non riesce a coordinarsi. 22:29

64' Cross di Valeri che raggiunge la linea di fondo e prova a cercare un compagno nell'area avversaria ma lì c'è Kastanos che appoggia col petto per Ochoa. 22:24

62' Primi cambi per Paulo Sousa: escono Bohinen e Botheim, entrano Nicolussi Caviglia e Maggiore. 22:23

54' Dopo oltre cinque minuti di interruzione la partita prosegue. 22:14

48' Gara momentaneamente interrotta per lancio di fumogeni in campo. 22:08

46' La ripresa si apre con altri due cambi per la Cremonese: escono Buonaiuto e Ciofani, entrano Okereke eTsadjout. 22:09

46' Partiti! Inizia il secondo tempo di Cremonese-Salernitana. Si riparte dall'1-0 maturato nella prima frazione. 22:07

46' Sostituzione Daniel Ciofani Franck Cédric Tsadjout22:04

Per Cristian Buonaiuto quello di oggi è il primo gol in stagione in 29 presenze in campionato. 21:53

Nel primo tempo Cremonese-Salernitana è stata una gara equilibrata ma i primi 45 minuti si sono chiusi con il vantaggio dei padroni di casa. L'episodio che per il momento decide la gara è arrivato al 26' quando Buonaiuto si è conquistato e ha realizzato un calcio di rigore. La squadra di Paulo Sousa ha provato a sfondare la retroguardia grigiorossa che però si è chiusa con ordine; si sono registrati i tentativi dalla distanza di Candreva, soprattutto quello al 30' con il mancino che - dopo una deviazione - ha impegnato Sarr. Al 33' poi è stato il turno di Coulibaly, sempre da lontano, ma il pallone è uscito di poco. Partita dunque equilibrata ma momentaneamente decisa dall'episodio che ha portato al penalty realizzato dal numero 10 della Cremonese. 21:52

45'+3' Finisce qui il primo tempo di Cremonese-Salernitana. Squadre all'intervallo sul punteggio di 1-0 grazie al rigore realizzato da Buonaiuto. 21:49

45'+3' Ultime fasi di gioco del primo tempo con la Salernitana in possesso del pallone. La Cremonese è chiusa nella sua metà campo e difende con ordine. 21:48

45' Concessi 3 minuti di recupero. 21:45

44' Candreva ci prova di nuovo dalla distanza. Stavolta trova la deviazione di Vasquez e la Salernitana guadagna un altro calcio d'angolo. 21:44

43' Buonaiuto prova ad accelerare in verticale, si accentra ma si allunga troppo il pallone e Gyomber glielo porta via. 21:43

39' Ammonito Coulibaly per un fallo su Meite. 21:39

33' Altra chance per la Salernitana. Coulibaly arriva per primo su una respinta della difesa della Cremonese e dalla distanza calcia di prima intenzione verso la porta di Sarr. Palla di poco fuori. 21:34

32' Cambio di fronte e la Cremonese sale nuovamente: Vasquez ci prova dalla distanza ma interviene Kastanos e respinge. 21:32

30' Occasione per la Salernitana con Candreva che calcia dalla distanza col mancino, trova una deviazione che rischia di spiazzare Sarr ma il portiere della Cremonese riesce comunque a prolungare oltre la traversa. 21:31

29' Il primo cartellino giallo del match è per Ghiglione per un fallo su Kastanos. 21:29

26' GOL! CREMONESE-Salernitana 1-0. Rete dagli undici metri di Buonaiuto! L'attaccante grigiorosso conquista il penalty e poi dal dischetto lo realizza con un destro che spiazza Ochoa. 21:27

25' Check chiuso dopo OFR: l'arbitro cambia decisione e concede calcio di rigore alla Cremonese. 21:25

24' L'arbitro è stato richiamato dal VAR per valutare il contatto Buonaiuto-Bohinen: check in corso a bordocampo. 21:24

23' Ci prova ancora la Cremo, stavolta con Ghiglione che crossa per cercare Buonaiuto in area ma l'attaccante cade dopo un contatto con Bohinen. L'arbitro fa cenno di proseguire. 21:24

20' Spunto offensivo della Cremonese: cross sul secondo palo di Valeri a cercare Pickel ma Pirola anticipa e di testa prolunga oltre la linea di fondo. 21:22

18' Altro cambio per la Cremonese: esce Galdames, entra Castagnetti. 21:18

15' E' ancora la Salernitana che spinge: Bohinen trova Mazzocchi che si inserisce con i tempi giusti in area e prova con l'esterno a cercare un compagno ma Sarr interviene e allontana il pallone. 21:16

13' Sale la Salernitana con la percussione verticale di Coulibaly. Pressato da Ciofani poi il centrocampista granata cade ma l'intervento dell'avversario non è falloso. 21:15

12' Prima sostituzione per la Cremonese: esce Chiriches, al suo posto entra Bianchetti. 21:13

11' Candreva prova a sfondare dalla sinistra ma Chiriches chiude bene. Sarà questa l'ultima azione del difensore prima del cambio. 21:13

7' Cremonese avanti: Valeri riparte in velocità, crossa e trova al limite dell'area Pickel che però non calcia subito e perde il tempo quindi allarga per Buonaiuto che avanza poi calcia ma il tiro è fuori misura. 21:08

3' In queste primissime fasi di gioco la Salernitana prova a tenere il possesso palla, la Cremonese pressa alto. 21:03

Partiti! Inizia Cremonese-Salernitana. Primo pallone giocato dalla Cremonese. 21:00

Tutto pronto per l'inizio di Cremonese-Salernitana, le squadre stanno per entrare in campo. 20:52

La Salernitana, con i suoi 42 punti attuali, se dovesse vincere contro la Cremonese stasera eguaglierebbe la sua miglior media punti stagionale in Serie A. 20:51

Nelle ultime quattro gare interne, la Cremonese ha conquistato due dei tre successi casalinghi di questa stagione. Nelle precedenti 14 partite alle Zini, invece, i grigiorossi avevano vinto una sola volta. 20:50

Nella Salernitana spazio a Bohinen dal primo minuto a centrocampo, mentre Nicolussi Caviglia parte dalla panchina. Confermato Piatek avanti con Candreva e Botheim alle spalle. 20:43

Diversi indisponibili tra i padroni di casa come Dessers, Lochoshvili e Ferrari; Ballardini si affida in avanti al tandem Buonaiuto-Ciofani. Sarr confermato tra i pali. 20:51

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana risponde con un 3-4-2-1: Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi - Candreva, Botheim - Piatek. A disposizione: Allocca, Sorrentino, Sambia, Bonazzoli, Ekong, Crnigoj, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia. 20:40

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese scende in campo con un 3-5-2: Sarr - Aiwu, Chiriches, Vasquez - Ghiglione, Meite, Galdames, Pickel, Valeri - Buonaiuto, Ciofani. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Bianchetti, Sernicola, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Benassi, Quagliata, Tsadjout, Okereke, Basso Ricci. 20:37

La Salernitana invece ha conquistato la salvezza, è attualmente al 15esimo posto in classifica con 42 punti, ed è reduce dal successo per 3-2 dell'Arechi contro l'Udinese. 20:34

La Cremonese, già retrocessa in Serie B in da diverse giornate e penultima in classifica, arriva a questa gara dopo la sconfitta per 3-2 rimediata contro la Lazio all'Olimpico. 20:33

Benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Salernitana, gara valida per la 38esima giornata di Serie A. 20:32