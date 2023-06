Grazie per aver seguito la diretta di questo match, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A!22:56

Con l'odierno trionfo gli uomini di Sarri guadagnano il secondo posto, tornando a disputare la Champions League dopo due anni dall'ultima volta ( edizione 2020/2021).22:55

Cala il sipario allo Stadio Castellani di Empoli! Massimi manda i titoli di coda di un match che termina con una decisa vittoria della Lazio, che si impone per 0-2 su un Empoli piuttosto tattico, stabilendosi definitivamente al secondo posto in classifica. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, nella ripresa apre le danze Romagnoli, che sfrutta il corner di Alberto svettando e battendo Vicario; Azzurri che non cedono allo svantaggio, e a pochi minuti dalla fine Cambiaghi si rende protagonista di un episodio dai due volti: prima una fantastica conclusione al volo che viene respinta dai pugni di Provedel, poi il doppio giallo per aver stroncato la ripartenza di Zaccagni con un fallo tattico. Partita che viene definitivamente blindata da Luis Alberto, che al minuto 92' riceve da Immobile e conclude alle spalle di Ujkani con un velenoso tiro a giro. Trionfa la Lazio, Empoli che chiude una stagione di meritata salvezza.22:54

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI MASSIMI! Empoli-Lazio termina 0-2.22:50

90'+3' Sostituzione Lazio: fuori anche Sergej Milinković-Savić, dentro Marco Bertini.22:49

90'+2' GOL! GOL LUIS ALBERTO! Empoli-LAZIO: 0-2. Arriva al 92' il raddoppio della Lazio! Ripartenza bruciante della squadra di Sarri, con Immobile che si proietta verso la trequarti avversaria, si affaccia al limite dell'area e scarica orizzontalmente per Luis Alberto, che di prima intenzione scaglia la conclusione e beffa Ujkani. Lazio che chiude la gara, assist di Ciro Immobile.



90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagna del Sig. Miele, si giocherà fino al 94'.22:46

89' Ultimo giro d'orologio della sfida, poi sarà recupero!22:46

89' DOPPIO GIALLO Nicolò Cambiaghi: fallo ai danni di Zaccagni.22:45

87' Suggerimento profondo di Satriano verso Stojanovic, che prova il traversone per Haas ed ottiene un corner.22:46

84' Sostituzione Empoli: fuori l'estremo difensore Guglielmo Vicario, lo sostituisce Samir Ujkani.22:40

84' Sostituzione Empoli: fuori Jacopo Fazzini, dentro Martín Adrián Satriano Costa.22:40

83' Altro traversone pennellato di Luis Alberto, stavolta Luperto legge in anticipo e devia in out.22:39

82' ANCORA IMMOBILE! Velenosa conclusione di mancino da parte del capitano laziale, che sfrutta ora il corner concesso dalla risposta di Vicario.22:39

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.22:35

79' Calcio d'angolo battuto troppo freneticamente da Henderson, palla tra le braccia di Provedel.22:35

78' Giocata tecnica di Cambiaghi, che con un controllo di tacco sfugge ad Hysaj e nel tentativo di cross guadagna un corner.22:34

76' Haas riceve da Fazzini, alza lo sguardo e sventaglia verso Destro, che non riesce però ad addomesticare e regala il pallone a Casale.22:33

75' Sostituzione Empoli: fuori Filippo Bandinelli, al suo posto Nicolas Thibault Haas.22:31

75' Sostituzione Empoli: esce dal campo Roberto Piccoli, dentro Mattia Destro.22:30

72' Cacace si incarica della rimessa e torna da Luperto, manovra Empoli.22:28

71' Sostituzione Lazio: fuori anche Matías Vecino Falero, dentro al suo posto Danilo Cataldi.22:27

71' Sostituzione Lazio: esce dal campo Alessio Romagnoli, lo sostituisce Nicolò Casale.22:27

68' Henderson suona la carica soffiando la sfera dai piedi di Immobile, poi velocizza la ripartenza con un filtrante verso Cacace che viene anticipato da Hysaj. Possesso Lazio.22:26

67' Pellegrini si rialza dopo un duro contrasto di gioco con Walukiewicz, si prosegue senza interruzioni.22:24

65' Contatto dubbio in area empolese, rischio di Cacace che interrompe l'avanzata di Hysaj trattenendo la maglia. Massimi fa giocare.22:23

63' Sostituzione Lazio: fuori anche Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, subentra Mattia Zaccagni.22:21

62' AMMONITO Matías Vecino Falero: fallo tattico ai danni di Cambiaghi.22:18

61' DEVIAZIONE DI CACACE! Immobile crea scompiglio in area avversaria, salta Walukiewicz ed appoggia per Milinkovic, che calcia di piatto ma trova una tempestiva deviazione di Cacace.22:17

60' Fallo di mano in attacco da parte di Cambiaghi, punizione da posizione arretrata con Romagnoli.22:15

58' Problemi muscolari per Patric nella copertura su Cambiaghi, possibile sostituzione in vista.22:14

58' Fazzini serve un pallone in profondità verso Cambiaghi, Patric con uno scatto chiude la traiettoria.22:13

57' Sostituzione Empoli: fuori Alberto Grassi, dentro Liam Henderson.22:13

54' Apertura chirurgica di Cambiaghi, che apre il campo verso Cacace ma non trova la via del cross. Si riparte da Provedel.22:10

51' Percussione di Akpa-Akpro verso l'area avversaria, Patric in uscita anticipa e recupera.22:11

49' PILLOLA STATISTICA: quello odierno è l'11^ gol subito dall'Empoli da calcio d'angolo.22:07

48' GOL! GOL ROMAGNOLI! Empoli-LAZIO: 0-1. Arriva al minuto 48' la rete del vantaggio biancoceleste! Chance dal corner che porta i propri frutti, con Luis Alberto che serve al centro dell'area un traversone preciso. Sul suggerimento svetta Romagnoli, che prende il tempo e batte Vicario. Lazio in vantaggio, assist a cura di Luis Alberto.



47' Il primo possesso del secondo tempo spetta ai biancocelesti.22:01

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa.22:01

Squadre negli spogliatoi per approfittare dei 15' di break.21:50

Si chiude la prima metà di gara al Castellani, parziale fisso sullo 0-0. Nei primi 45' non è andata in scena una gara particolarmente sfavillante, complice soprattutto un solida tatticità empolese nel fronteggiare il possesso della Lazio. La vera occasione del match arriva soltanto al minuto 41', con Savic che disegna un perfetto filtrante per Immobile, che prova il pallonetto su Vicario ma trova un'eccellente risposta del numero 13 azzurro. Tre gli ammoniti finora, rispettivamente Savic, Cambiaghi ed Akpa-Akpro.21:50

45' FISCHIO DI MASSIMI! Termina il primo tempo.21:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.21:43

41' OCCASIONE IMMOBILE! Suggerimento visionario di Milinkovic, che imbuca un difficile pallone per Immobile. L'attaccante a tu-per-tu con Vicario sceglie il tocco sotto ma l'estremo difensore devia quanto basta per neutralizzare la rete.21:42

40' AMMONITO Sergej Milinković-Savić: fallo tattico che interrompe la ripartenza azzurra.21:40

38' Serie di rimpalli aerei in area empolese, Stojanovic svetta e rilancia verso Fazzini, che non riesce a mettere giù sulla pressione di Patric.21:41

37' AMMONITO Nicolò Cambiaghi: intervento falloso ai danni di Hysaj.21:38

37' CHE GIOCATA DI HYSAJ! L'esterno numero 23 con un cambio di direzione elude la marcatura di Cambiaghi, costringendo il trequartista a spendere il fallo tattico. Punizione Lazio dai 25 metri.21:38

36' Calcio d'angolo che termina con un nulla di fatto, palla rinviata in laterale da Bandinelli.21:36

35' Terzo corner consecutivo delle Aquile, batte il solito Luis Alberto.21:35

33' IMMOBILE! Cross calibrato di Hysaj che taglia tutta l'area avversaria, sul suggerimento svetta Immobile che prende il tempo su Walukiewicz ed impatta spedendo la palla oltre la traversa.21:35

31' Ora aumenta la spinta biancoceleste, ma ancora una volta Cacace recupera su Anderson e stronca l'avanzata laziale.21:32

29' Pedro si libera sull'out di destra, poi chiama lo scambio con Alberto tagliando l'area. Duetto tra i due spagnoli che si conclude con un anticipo secco di Luperto, che affida la sfera a Vicario.21:31

26' Primo squillo dell'Empoli, Cambiaghi converge dalla destra del campo e dai 30 metri scaglia una conclusione che termina di molto al lato. Rinvio dal fondo con Provedel.21:27

24' Conclusione di Pedro! Primo tiro nello specchio per la formazione di Sarri, con Pedro che dal limite raccoglie la sponda di Immobile e di prima intenzione calcia a giro tra le braccia di Vicario.21:25

23' Fase spenta della gara, Lazio che manovra velocemente ma non trova lo spazio giusto per impensierire la retroguardia azzurra.21:24

20' Akpa-Akpro piomba sul traversone di Cambiaghi, compiendo una torsione che termina però di molto oltre la traversa.21:20

19' Terzo corner della gara per i padroni di casa, batte Cambiaghi.21:19

18' Chance da calcio d'angolo che non produce alcun effetto, recupera Milinkovic-Savic.21:18

17' CI PROVA CACACE! Potente destro al volo del terzino di Zanetti dal limite dell'area, poi Immobile si immola e devia in corner offrendo il secondo giro dalla bandierina all'Empoli.21:18

15' Punizione Lazio dalla metà campo, Vecino tocca corto per Anderson e da il via alla ripartenza.21:15

14' AMMONITO Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro: intervento irregolare nella contesa del pallone con Milinkovic.21:14

11' Vecino si mette in luce e riceve da Romagnoli, poi alza lo sguardo e sventaglia un difficile pallone per Pedro che per pochi centimetri non riesce a tenere la sfera in gioco. Rimessa laterale a favore dell'Empoli.21:12

9' Ora il possesso torna agli azzurri, scambi ripetuti tra Stojanovic e Grassi.21:09

6' CHE GIOCATA DI MILINKOVIC! Verticalizzazione illuminante del fuoriclasse serbo, che trova il corridoio per servire Pedro ma lo spagnolo non addomestica. Occasione Lazio dopo pochi secondi di gioco.21:06

5' Manovra bassa della Lazio in attesa del varco centrale verso Immobile, Empoli che chiude le linee di passaggio.21:05

3' Subito un suggerimento profondo di Luperto verso Cambiaghi, traiettoria fuori misura e Romagnoli recupera.21:04

1' Il primo pallone è amministrato dall'Empoli.21:02

1' PARTITI! Via ad Empoli-Lazio.21:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.21:04

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.21:04

Le idee di Zanetti delineano un 4-2-3-1 con Vicario a difesa dello specchio, linea a 4 con Walukiewicz e Luperto in posizione di centrali ausiliati dalla rapidità di Stojanovic e Cacace sulle fasce, mediana presidiata da Bandinelli e Grassi, Fazzini a supporto delle mezzale Akpa-Akpro e Cambiaghi, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Piccoli.21:04

Sarri risponde con un 4-3-3, confermando Provedel tra i pali, difesa guidata dal tandem Patric-Romagnoli supportati da Hysaj e Pellegrini, centrocampo compatto con Vecino in cabina di regia e Milinkovic-Alberto al proprio fianco, in avanti spazio al tridente offensivo composto dall'unica punta Immobile ed Anderson e Zaccagni in posizione di esterni.21:04

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (4-2-3-1). Scendono in campo: Vicario; Stojanovic-Walukiewicz-Luperto-Cacace; Bandinelli-Grassi; Cambiaghi-Akpa Akpro-Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujekani, Parisi, Ismajli, Tonelli, Haas, Ignacchiti, Angori, Pjaca, Henderson, Vignato, Destro, Satriano.21:04

FORMAZIONI UFFICIALI: LAZIO (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Provedel; Pellegrini-Patric-Romagnoli-Hysaj; Milinkovic-Vecino-Luis Alberto; Anderson-Immobile-Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Casale, Radu, Gila, Lazzari, Fares, Basic, Bertini, Antonio M., Cancellieri, Zaccagni.21:03

A coadiuvare il fischietto molisano sono chiamati gli assistenti Valeriani di Ravenna e Scarpa di Reggio Emilia; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Miele di Nola; postazione VAR con Nasca di Bari, ausiliato dall'A.VAR Dionisi di L'Aquila.20:04

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Luca Massimi, della sezione di Termoli.20:03

Luci accese allo Stadio Castellani di Empoli, sarà Empoli-Lazio! Sfida tra Azzurri e Biancocelesti che si rinnova dopo cinque mesi dall'ultimo incrocio, quello dello scorso 08 Gennaio, conclusosi con un ricco pareggio per 2-2 tra le mura dell'Olimpico di Roma. Empoli che apre le porte di casa ad una Lazio che, nello scorso turno, ha guadagnato l'aritmetica qualificazione per la prossima Champions League, ma che con una vittoria potrebbe consolidare il secondo posto della classifica generale.Squadra ospitante che ha invece raggiunto la salvezza matematica da ben tre giornate, posizionandosi al 14^ tassello con 43 punti complessivi.20:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Lazio, gara valida per il 38^ ed ultimo turno del Campionato di Serie A Tim.19:56