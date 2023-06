Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:34

Ai nerazzurri basta il gol nel primo tempo di Brozovic per portare a casa gli ultimi tre punti in campionato della stagione. Il croato segna al 37', trafiggendo un non perfetto Milinkovic-Savic con un tiro da fuori a incrociare, un minuto dopo la migliore occasione del primo tempo per il Torino, con il colpo di testa di Singo respinto da Handanovic. Nella ripresa Inzaghi inserisce Dzeko, che sfiora subito il gol, così come Gagliardini, che di testa non trova il raddoppio. I granata spingono alla ricerca del pari, Juric inserisce tutti i giocatori offensivi a sua disposizione e va vicino al pareggio, prima con il sinistro di Karamoh respinto da Handanovic e poi con il tiro a botta sicura di Sanabria parato alla grande da Cordaz, entrato proprio al posto del portiere sloveno. Il Toro si sbilancia e concede spazi all'Inter, che colpisce un palo in contropiede con Dzeko, ma in pieno recupero rischia di subire l'1-1, quando Sanabria cicca la conclusione a botta sicura dall'interno dell'area.20:34

L'Inter vince la settima partita nelle ultime otto giocate in campionato e chiude la sua Serie A a quota 72 punti in classifica. La squadra di Inzaghi è ora aritmeticamente certa del terzo posto e, grazie ai tre punti guadagnati oggi, sale momentaneamente in seconda posizione, in attesa della partita della Lazio, stasera a Empoli. Chiude il campionato con 53 punti, invece, il Torino, che vede sfumare l'obiettivo ottavo posto e deve aspettare i risultati di Monza e Bologna (impegnate domani sui campi di Atalanta e Lecce) per conoscere la sua posizione definitiva in classifica, che può oscillare tra la nona e l'undicesima.20:29

90'+5' FISCHIO FINALE: TORINO-INTER 0-1. Il gol di Brozovic regala ai nerazzurri la certezza del terzo posto e la momentanea seconda posizione in classifica.20:25

90'+4' LUKAKU VICINO AL GOL! Il belga riceve al limite dell'area da Barella, si gira e calcia alla ricerca del secondo palo, ma non trova la porta di poco.20:24

90'+2' COS'HA SBAGLIATO SANABRIA! Schuurs ruba palla a de Vrij e crossa basso in mezzo per il paraguaiano il quale, a colpo sicuro davanti a Cordaz, cicca la conclusione con il sinistro.20:22

90' Segnalati quattro minuti di recupero.20:20

89' Buona rimessa laterale guadagnata da Bellanova, che si prende secondi preziosi in questo finale.20:19

86' Karamoh scarica al limite dell'area per Miranchuk, che calcia a giro senza dare forza alla sua conclusione. Blocca Cordaz.20:16

83' Occasione sprecata da Pellegri, che prende il tempo a Darmian sul corner di Linetty, ma non riesce a impattare bene il pallone di testa.20:39

82' Toro sbilanciatissimo in questo finale: Aina passa a destra, con Seck sull'altra fascia. Davanti a loro giocano Pellegri e Karamoh, con Vlasic e Miranchuk mezzali di un centrocampo governato da Linetty.20:13

81' Quinta sostituzione per il Torino. Richiamato in panchina Wilfried Singo, minuti per Demba Seck.20:12

81' Quarta sostituzione per il Torino. Ivan Ilić lascia spazio a Pietro Pellegri.20:11

80' PALO DI DZEKO! Contropiede dell'Inter condotto dal bosniaco, che cerca Lukaku dall'altra parte del campo ma sbaglia leggermente la misura del passaggio. Il belga allora rientra e scarica ancora all'indietro per Dzeko, che calcia di prima a incrociare, scheggiando il legno.20:10

79' PILLOLA STATISTICA: Marcelo Brozovic ha trovato il gol in entrambe le sfide stagionali di un campionato contro una singola squadra per la terza volta in Serie A, dopo quelle contro il Milan, nel 2019/20, e il Cagliari, nel 2017/18.20:08

76' Karamoh cerca il cross sul secondo palo per Vlasic, ma sbaglia la misura e il pallone finisce sul fondo.20:06

75' AMMONITO Ivan Juric per proteste.20:05

74' Quinta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Robin Gosens, al suo posto Raoul Bellanova.20:04

71' CHE PARATA DI CORDAZ! Vlasic lavora un pallone sul fondo e scarica per Sanabria, che calcia a botta sicura sul primo palo da distanza ravvicinata. Il terzo portiere dell'Inter vola e con una grandissima reattività salva i nerazzurri.20:01

69' Terza sostituzione per il Torino. Esce Samuele Ricci, entra Karol Linetty.19:59

68' AMMONITO Robin Gosens, in ritardo su Singo.19:58

67' Traversone molto insidioso di Ilic, che crossa forte in mezzo, ma non trova l'inserimento di Vlasic.19:57

66' Cross di Dumfries e colpo di testa di Lukaku che, tutto solo, non riesce a direzionare la sua conclusione, che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.20:38

66' Quarta sostituzione per l'Inter. Fuori Alessandro Bastoni, dentro Francesco Acerbi.19:56

65' Terza sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Samir Handanovič, primi minuti stagionali per Alex Cordaz.19:55

64' Due tentativi di cross basso da parte di Brozovic, entrampi respinti dalla difesa granata.19:54

61' Juric ha risistemato i suoi con un 4-2-3-1: Singo e Aina sono i due esterni bassi, con Miranchuk e Karamoh piazzati davanti a loro. Vlasic fa il trequartista alle spalle di Sanabria.19:51

60' HANDANOVIC SALVA SU KARAMOH! Gran parata del capitano dell'Inter, che respinge la conclusione a incrociare dall'interno dell'area del neoentrato.19:51

59' GAGLIARDINI A UN PASSO DAL 2-0! Calcio di punizione battuto benissimo da Brozovic sul secondo palo alla ricerca del numero 5, che di testa incrocia la conclusione, ma il pallone finisce sul fondo.19:49

58' AMMONITO Wilfried Singo per un intervento pericoloso su Barella.19:48

57' Seconda sostituzione per il Torino. Ricardo Rodríguez lascia spazio a Yann Karamoh.19:48

57' Prima sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Mërgim Vojvoda, al suo posto Ola Aina.19:47

56' DZEKO SFIORA IL RADDOPPIO! Appena entrato, il bosniaco riceve sulla trequarti e calcia a incrociare dal limite con il sinistro, non trovando la porta per centimetri.19:47

55' Seconda sostituzione per l'Inter. Esce Lautaro Martínez, entra Edin Džeko.19:45

55' Prima sostituzione per l'Inter. Fuori Hakan Çalhanoğlu, dentro Nicolò Barella.19:44

53' Sponda di Lukaku e conclusione di prima dal limite dell'area di Calhanoglu. Tiro forte ma centrale, bloccato da Milinkovic-Savic.19:43

50' AMMONITO Hakan Çalhanoğlu, in ritardo su Buongiorno.19:39

48' Dumfries sbaglia un disimpegno di testa per de Vrij e innesca involontariamente la corsa di Ilic, che prende il fondo e cerca il cross basso. Bastoni capisce tutto e allontana in fallo laterale.19:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Inter. Nessun cambio all'intervallo.19:35

Il Torino paga finora una disattenzione in fase difensiva, visto che gli uomini di Juric hanno lasciato troppo spazio a Brozovic, invitando alla conclusione un gran tiratore. In fase offensiva, i granata hanno faticato a trovare sia i trequartisti, Vlasic e Miranchuk, sia Sanabria, tutti e tre imbrigliati nelle marcature dei giocatori dell'Inter. Inzaghi, invece, può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, che hanno rischiato pochissimo e dimostrato di potersi rendere pericolosi soprattutto appoggiandosi su Lukaku, che dopo alcuni minuti di difficoltà ha preso il sopravvento su Buongiorno, vincendo molti duelli fisici e lavorando benissimo di sponda per gli inserimenti dei compagni.20:38

L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio di un gol sul Torino grazie al tiro da fuori area di Brozovic. Ad andare per primi vicini alla rete, però, sono i granata, che ci provano con il destro da fuori di Ricci, terminato largo di poco. I nerazzurri si rendono pericolosi su corner con la girata di Dumfries deviata da Rodriguez e con l'azione personale di Lukaku, che calcia sul fondo dall'interno dell'area. Al 37' è proprio il belga, un minuto dopo una buona parata di Handanovic sul colpo di testa di Singo, a servire Brozovic al limite dell'area: il croato controlla e calcia a incrociare, battendo un non perfetto Milinkovic-Savic per il vantaggio interista.19:28

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-INTER 0-1. Nerazzurri avanti con il gol di Brozovic.19:19

45' Brozovic chiude l'uno due con Lukaku, prende il fondo e cerca Lautaro a rimorchio, ma Schuurs anticipa bene Lautaro.19:17

43' Ci sarà un minuto di recupero.19:16

40' Ora l'Inter muove palla con calma, forte della rete di vantaggio.19:12

37' GOL! Torino-INTER 0-1! Rete di Marcelo Brozović! Il croato riceve il pallone da Lukaku al limite dell'area, controlla e calcia a incrociare battendo un non perfetto Milinkovic-Savic, che tocca il pallone ma non riesce a evitare il gol.



36' HANDANOVIC RESPINGE! Corner sul secondo palo di Ilic e colpo di testa di Singo. Il portiere dell'Inter è reattivo e para.19:09

33' Calcio d'angolo a uscire di Calhanoglu per il colpo di testa di de Vrij, che schiaccia bene a terra ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.19:05

32' LUKAKU VICINO AL GOL! Azione personale del belga, che stavolta resiste a Buongiorno, si gira e calcia a incrociare dall'interno dell'area. La deviazione di Schuurs manda il pallone in corner.19:04

30' Grande anticipo di Ricci su Lukaku. Il numero 28 del Toro arriva prima del belga sul cross di Calhanoglu e di testa allontana.19:02

28' Possesso palla prolungato da parte del Torino, che muove la sfera senza fretta di affondare.19:00

25' Singo sfida Gosens, rientra sul sinistro e calcia rasoterra dall'interno dell'area. Tiro debole e centrale, bloccato da Handanovic.18:57

22' OCCASIONE PER L'INTER! Corner di Calhanoglu che finisce sul secondo palo nella zona di Dumfries, il quale prova la battuta di controbalzo con il sinistro. La conclusione dell'olandese viene deviata da Rodriguez e diventa insidiosa per Milinkovic-Savic, che riesce comunque a bloccare.18:55

21' Contropiede mal sfruttato dall'Inter, con Calhanoglu che porta palla fino al limite dell'area prima di allargare sulla sinistra per Lautaro Martinez, il quale non trova il momento giusto per calciare e guadagna solo un corner.18:54

20' Altro duello vinto da Buongiorno contro Lukaku, finora in difficoltà nel corpo a corpo con il difensore granata.18:52

17' Vojvoda scambia con Vlasic e cerca la conclusione dal vertice dell'area di rigore, ma calcia male.18:50

16' Pressing alto ed efficace del Torino, che recupera un pallone in mezzo al campo con Rodriguez su Calhanoglu.18:48

13' CI PROVA RICCI! Il numero 8 del Torino punta Gagliardini, rientra sul destro e calcia dal limite dell'area verso il primo palo, non trovando la porta per centimetri.18:46

12' Giropalla difensivo dell'Inter, alla ricerca di spazi sulla trequarti offensiva.18:44

9' Due falli subiti nel giro di 30 secondi da Ilic, prima per mano di Calhanoglu, poi di Brozovic.18:41

6' Genialata di Lukaku, che difende il pallone spalle alla porta e imbuca per il movimento di Lautaro. L'argentino controlla e prova a superare Milinkovic-Savic con un pallonetto, ma calcia alto.20:35

3' Miranchuk riceve sulla trequarti e prova la conclusione a incrociare dai 20 metri: palla larga.18:35

2' Fabbri interrompe subito il gioco. Il pallone è sgonfio, bisogna cambiarlo.18:34

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:32

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi istanti l'arbitro Michael Fabbri darà il via al match.18:32

Inzaghi deve fare a meno di Mkhitaryan, Correa e Dimarco e opta per pochi cambi rispetto alla formazione tipo. Ci sono Handanovic in porta e de Vrij (e non Acerbi) al centro della difesa, con Gagliardini preferito a Barella in mezzo al campo. Al fianco di Lautaro Martinez parte Lukaku, con Dzeko pronto a subentrare.18:33

Out Radonjic e Lazaro per il Torino, con Juric che conferma in toto la formazione schierata a La Spezia, nel match vinto 4-0 dai granata. Spazio a Singo e Vojvoda sulle due fasce, con Vlasic e Miranchuk alle spalle di Sanabria.18:30

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanogku, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Onana, Bellanova, D’Ambrosio, Skriniar, Acerbi, Stankovic, Asllani, Barella, Akinsanmiro, Dzeko, Curatolo.18:28

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Karamoh, Pellegri, Vieira, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Gineitis, Linetty.18:26

Mettere al sicuro il terzo posto, provare l'assalto al secondo e prepararsi al meglio per la finale di Champions League. Sono questi gli obiettivi con cui scende in campo oggi l'Inter, che vincendo sarebbe certa di non essere scavalcata dal Milan sul gradino più basso del podio e metterebbe pressione alla Lazio superandola in classifica, in attesa della partita dei biancocelesti, stasera a Empoli.20:35

Ultima uscita stagionale per il Torino, che vuole vincere per chiudere il proprio campionato a quota 56 punti e riprendersi l'ottavo posto in classifica, sorpassando la Fiorentina in virtù dello score positivo negli scontri diretti. Il momento della squadra di Ivan Juric è ottimo, visto che i granata sono imbattuti da oltre un mese e hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite.18:22

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Inter, gara valida per la 38esima giornata di Serie A.18:19