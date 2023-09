Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.23:01

Un gol per tempo basta alla Juventus per regolare l'Empoli e portare a casa i tre punti dalla sfida del Castellani. Nella prima frazione i bianconeri passerebbero in vantaggio già all'11' con il colpo di testa sottomisura di Danilo, ma l'arbitro Ayroldi annulla per un fallo del brasiliano su Berisha. Tredici minuti più tardi, è ancora il capitano bianconero a trovare il gol, stavolta regolare: corner di Kostic e pallone che resta nell'area empolese, finché Danilo non lo spinge in porta. Al 39' la squadra di Allegri ha anche l'occasione di raddoppiare, ma Vlahovic si fa parare da Berisha il calcio di rigore assegnato per fallo di Maleh su Gatti. Nella ripresa sfiora il 2-0 con Chiesa e si vede annullare un altro gol, stavolta per fuorigioco di Vlahovic, che rende inutile il destro al volo del neoentrato Pogba. Il raddoppio, però, arriva all'82' con Chiesa, che scappa in campo aperto sull'assist di Milik, salta Berisha e deposita in rete. In pieno recupero il polacco prima e Kean poi vanno anche a un passo dal 3-0, negato loro da una traversa e un palo.23:01

Seconda vittoria in campionato per la Juventus, che ritrova i tre punti dopo il pareggio contro il Bologna e sale a quota 7 in compagnia del Lecce, a meno due dalle capolista Inter e Milan. Terza sconfitta consecutiva, invece, per l'Empoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora né fatto punti né segnato in campionato, occupando così l'ultima posizione in classifica.22:56

90'+8' FISCHIO FINALE: EMPOLI-JUVENTUS 0-2. Vittoria bianconera con le reti di Danilo e Chiesa.22:44

90'+7' AMMONITO Mattia Destro per un fallo ai danni di Cambiaso.22:44

90'+5' PALO DI KEAN! Il classe 2000 scappa sul filo del fuorigioco, rientra sul destro e dal limite dell'area calcia a chiudere sul primo palo, colpendo la base del legno.22:42

90'+4' DESTRO VICINO AL GOL! Maleh alza il pallone per il numero 23 che, piazzato al limite dell'area, controlla con il petto e prova a sorprendere Perin di controbalzo, spedendo il pallone sulla parte alta della rete.22:41

90'+1' TRAVERSA DI MILIK! Weah pennella il cross per il polacco, che colpisce di testa a botta sicura, ma il legno evita il 3-0.22:38

89' Saranno sette i minuti di recupero.22:36

86' AMMONITO Emanuel Gyasi, in ritardo su Gatti.22:33

84' Quinta sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Weston McKennie, minuti per Timothy Weah.22:32

83' Quarta sostituzione per la Juventus. Federico Chiesa lascia spazio a Moise Kean.22:31

83' Quinta sostituzione per l'Empoli. Non ne ha più Nicolò Cambiaghi, al suo posto Emanuel Gyasi.22:31

82' GOL! Empoli-JUVENTUS 0-2! Rete di Federico Chiesa! Il numero 7 bianconero scarica per Milik e si butta nello spazio, dove riceve il pallone di ritorno del polacco. In campo aperto, Chiesa salta Berisha, riesce a rimanere in piedi e deposita nella porta vuota.



81' Giropalla prolungato dell'Empoli, con la Juventus tutta sotto la linea del pallone.22:29

78' Crampi per Cambiaghi, che sembra non averne più.22:26

75' Ritmo più basso in questa fase, quando manca un quarto d'ora più recupero alla fine del match.22:22

72' Quarta sostituzione per l'Empoli. Esce Răzvan Marin, entra Viktor Kovalenko.22:19

72' Terza sostituzione per l'Empoli. Fuori Francesco Caputo, dentro Mattia Destro.22:19

71' Terza sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Filip Kostić, al suo posto Andrea Cambiaso.22:18

71' Seconda sostituzione per la Juventus. Dušan Vlahović lascia spazio ad Arkadiusz Milik.22:18

69' Vlahovic combina con Chiesa, entra in area e calcia, ma trova l'opposizione di Walukiewicz.22:17

66' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Chiesa alza il pallone in area per Vlahovic, che di petto fa la sponda per Pogba. Il francese colpisce al volo e batte Berisha, ma Ayroldi non convalida il gol per fuorigioco del numero 9 bianconero.22:13

64' Bereszynski prende il fondo e crossa basso all'indietro per Caputo, che anticipa Bremer ma non trova la porta.22:10

62' Prima sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Fabio Miretti, inizia quella di Paul Pogba.22:09

61' Seconda sostituzione per l'Empoli. Esce Tommaso Baldanzi, entra Matteo Cancellieri.22:08

61' Prima sostituzione per l'Empoli. Fuori Jacopo Fazzini, dentro Alberto Grassi.22:08

59' CHIESA A UN PASSO DAL 2-0! Chiesa si trova casualmente un pallone buono al limite dell'area, salta Walukiewicz con un tunnel e si presenta davanti a Berisha, ma calcia sul fondo.22:06

56' Chiesa rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per McKennie, il cui colpo di testa arriva però quando il pallone era già uscito.22:03

54' Fazzini si rialza dopo un piccolo problema fisico. Tutto ok per il centrocampista dell'Empoli.22:01

51' Cambiaghi crossa in area, Bremer svirgola l'intervento e il pallone finisce nella zona di Fazzini, che prova l'acrobazia, ma non trova la porta.21:58

49' AMMONITO anche Fabio Miretti per un intervento duro su Baldanzi.21:56

48' AMMONITO Dušan Vlahović per proteste.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Empoli-Juventus. Nessun cambio all'intervallo.21:54

Allegri può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, a più riprese pericolosi e mai in sofferenza in fase difensiva, ma chiederà loro di continuare a spingere per trovare la rete del 2-0 e chiudere la partita. Non può essere contento, invece, Zanetti, visto che l'Empoli ha faticato tantissimo a trovare Baldanzi e a riempire l'area di rigore, dove ha quasi sempre stazionato il solo Caputo.I padroni di casa si sono anche spesso esposti alle ripartenze avversarie, rischiando in più occasioni di subire altri gol.21:50

Primo tempo ricco di emozioni al Castellani, dove la Juventus troverebbe il vantaggio già all'11' con il colpo di testa sottomisura di Danilo, ma l'arbitro Ayroldi annulla immediatamente per un fallo del brasiliano su Berisha. Tredici minuti più tardi, però, è ancora il capitano bianconero a trovare il gol, stavolta regolare: corner di Kostic e pallone che resta nell'area empolese, finché Danilo non lo spinge in porta con l'interno del destro. Al 39' la squadra di Allegri ha anche l'occasione di raddoppiare, ma Vlahovic si fa parare da Berisha il calcio di rigore assegnato per fallo di Maleh su Gatti.21:47

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-JUVENTUS 0-1. Bianconeri avanti con il gol di Danilo, poi raddoppio fallito su rigore da Vlahovic.21:36

45'+3' Rabiot prova la sponda per Gatti sul cross di McKennie, ma Berisha esce e fa suo il pallone.21:36

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

43' AMMONITO Bartosz Bereszyński, in ritardo su Kostic.21:30

42' L'Empoli prova a sfruttare l'errore dal dischetto di Vlahovic per caricarsi e tornare in partita.21:29

39' BERISHA PARA IL RIGORE DI VLAHOVIC! Penalty rasoterra e centrale del serbo, intuito dall'ex portiere del Torino, che blocca a terra in due tempi.21:30

38' Calcio di rigore confermato dal VAR.21:26

38' Check del VAR in corso.22:04

37' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Servito da McKennie in area, Gatti dribbla Maleh, che interviene irregolarmente sul difensore bianconero. Nessun dubbio per Ayroldi.21:24

35' Kostic riceve ai 25 metri e tenta la conclusione. Il tiro del serbo viene leggermente deviato e finisce tra le braccia di Berisha.21:22

32' Vlahovic si ritrova un pallone sul sinistro dopo un rimpallo con Walukiewicz e calcia al volo, trovando l'esterno della rete.21:19

31' MCKENNIE A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Chiesa riceve in area e appoggia a destra per lo statunitense, la cui conclusione di prima a botta sicura viene deviata da Pezzella.21:18

30' Cross basso di Pezzella sul quale Maleh riesce ad arrivare prima di Bremer, senza però riuscire a mantenere l'equilibrio. La difesa bianconera recupera e allontana.21:18

27' Si riprende ora a giocare dopo il cooling break.21:14

24' GOL! Empoli-JUVENTUS 0-1! Rete di Danilo! Sul corner a uscire di Kostic il pallone resta in area e il più lesto di tutti è il capitano bianconero, che dalla zona del dischetto apre l'interno e batte Berisha.21:13

23' Chiesa sbaglia il cambio gioco per McKennie e il pallone si perde in fallo laterale.21:10

20' Venti minuti di gioco. Match in equilibrio al Castellani.23:03

17' OCCASIONE PER VLAHOVIC! Miretti mette un pallone al volo in area dal ,limite, Vlahovic gira di testa ma non trova la porta.21:05

15' AMMONITO Manuel Locatelli: fallo tattico su Cambiaghi.21:14

14' Giropalla lento della Juventus, che non trova sbocchi nella dfesa empolese.21:02

11' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Gatti colpisce di testa un pallone alzato in area da Berisha sul corner di Kostic e serve un assist a Danilo, che spinge in porta di testa. Ayroldi non convalida per un fallo di Danilo sul portiere del'Empoli.20:59

10' Cross basso di Kostic intercettato da Walukiewicz, che mette in corner.20:57

7' Vlahovic raccoglie un pallone vagante in area e calcia di prima intenzione con il destro. Conclusione centrale, facile per Berisha.20:54

5' Grande anticipo di Bereszynski, che arriva prima di Chiesa sul cross di McKennie e poi subisce il fallo del numero 7 bianconero.20:52

2' Rimessa lunga di Rabiot, che finisce direttamente tra le braccia di Berisha.20:51

CALCIO D'INIZIO! Comincia Empoli-Juventus. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Tra pochi minuti l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il via al match.20:40

Conferma il suo 3-5-2, invece, Massimiliano Allegri, che deve nuovamente rinunciare a Szczensy in porta, sostituito da Perin. Prima da titolare per Gatti in difesa, al posto di Alex Sandro, e per McKennie e Kostic sulle due fasce, che prendono il posto rispettivamente di Weah e Cambiaso. Miretti vince il ballottaggio con Fagioli, mentre è confermata la coppia d'attacco formata da Chiesa e Vlahovic.20:39

Zanetti cambia qualcosa rispetto alla formazione messa in campo a Monza e sceglie di passare al 4-3-3, con Baldanzi e Cambiaghi a supporto di Caputo. L'ex tecnico del Venezia aggiunge un centrocampista puntando su Fazzini e schiera subito gli ultimi due arrivati dal mercato: Maleh in mezzo al campo e Berisha in porta. Cambi anche in difesa, dove Bereszynski viene preferito a Ebuehi e Walukiewicz vince il ballottaggio con Ismaijli.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Pogba, Alex Sandro, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Fagioli, Weah, Rugani, Cambiaso, Nicolussi Caviglia.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-3: Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Stubjar, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli.20:34

Vuole tornare al successo, invece, la Juventus, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Bologna, dopo il netto 3-0 rifilato all'Udinese in Friuli. La squadra di Massimiliano Allegri deve vincere per issarsi al terzo posto in classifica e non perdere il treno di testa condotto dalle due milanesi, visto che Inter e Milan sono le uniche squadre a punteggio pieno con 9 punti.20:33

L'Empoli va a caccia dei primi punti del suo campionato, dopo le due sconfitte incassate contro Verona e Monza. La squadra di Paolo Zanetti è l'unica ancora a quota zero punti in classifica e zero gol segnati, a fronte dei tre subiti nelle prime due giornate. Dalla loro, però, i toscani hanno l'ultimo precedente contro la Juventus, visto che la scorsa stagione batterono 4-1 i bianconeri allo Stadio Carlo Castellani.20:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Juventus, gara valida per la terza giornata di Serie A.20:28