Nella prossima giornata, dopo la sosta delle nazionali, l'Inter se la vedrà nel derby contro il Milan, mentre la Fiorentina ospiterà l'Atalanta.20:35

Il match si sblocca al 23esimo con Thuram che trasforma di testa un assist al pennello di Dimarco. Nella ripresa l'Inter parte fortissimo, colpendo subito un palo con Dumfries e costringendo Christensen ad un miracolo su Lautaro. Al 53esimo arriva il raddoppio: ripartenza nerazzurra con Bastoni che tocca verso sinistra per Thuram, il quale imbuca di prima per Lautaro che davanti al portiere viola non sbaglia. Passano tre minuti e Christensen compie una ingenuità, travolgendo Thuram in area. Sul dischetto di presenta Calhanoglu che spiazza il portiere della Fiorentina. Al 73esimo arriva il poker dell'Inter, con Lautaro che riceve sul primo palo un cross di Cuadrado e infila la palla sotto la traversa.20:35

L'Inter si porta a punteggio pieno grazie alle reti di Thuram, Calhanoglu e alla doppietta di Lautaro. Rimangono zero le reti subite in tre partite.20:31

90'+5' Finisce qui! L'Inter travolge la Fiorentina per 4-0.20:30

90'+4' Cambio gioco di Cuadrado per Carlos Augusto, con quest'ultimo che però si scontra in area con Dodò, commettendo fallo.20:28

90'+2' Lautaro va via centralmente in mediana e viene travolto da Amatucci.20:27

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.20:25

88' Cross dalla sinistra di Sottil, il quale trova una deviazione e guadagna un tiro dalla bandierina.20:23

87' Calcio di punizione sulla fascia sinistra della Fiorentina con Biraghi che crossa al centro ma non trova alcuna deviazione: palla sul fondo.20:22

83' Lautaro riceve da Mkhitaryan e dal limite dell'area conclude con il destro. Christensen blocca a terra ma si fa male in fase di caduta. Staff medico viola in campo.20:19

78' Entra Kristjan Asllani, esce Hakan Çalhanoğlu. Quinta e ultima sostituzione per l'Inter.20:12

75' Entra Lorenzo Amatucci, esce Arthur Melo. Quinta e ultima sostituzione per la Fiorentina.20:11

73' GOL! INTER-Fiorentina 4-0! Rete di Lautaro Martínez! Palla larga per Cuadrado che se la sistema sul destro e crossa basso verso il primo palo dove arriva il numero 10 che impatta di prima intenzione con il destro e la mette sotto la traversa. Doppietta per Lautaro.



70' Entra Carlos Augusto, esce Federico Dimarco. Quarta sostituzione per l'Inter.20:06

70' Entra Marko Arnautović, Marcus Thuram. Terza sostituzione per l'Inter.20:05

70' Entra Juan Cuadrado , esce Denzel Dumfries. Seconda sostituzione per l'Inter.20:05

65' Mkhitaryan non trova lo specchio! Il centrocampista armeno entra in area, rientra sul sinistro e conclude: palla larga, alla sinistra del palo.20:00

64' Sommer viene impegnato due volte dai giocatori viola: la prima è una conclusione di Sottil, respinta così e così con il pugno sinistro, mentre sulla seconda è bravo a bloccare un colpo di testa pericoloso di Infantino.20:00

63' Thuram ad un passo dalla doppietta! Ennesima sgambata palla al piede di Bastoni che arriva sulla trequarti e serve perfettamente Thuram con un filtrante, ma il numero 9 sfiora il palo con un tiro con il destro ad incrociare.19:58

59' Entra Davide Frattesi, esce Nicolò Barella. Prima sostituzione per l'Inter.19:54

58' GOL! INTER-Fiorentina 3-0! Rete di Çalhanoğlu! Il numero 20 la piazza verso il palo di destra, spiazzando Christensen.



57' Calcio di rigore per l'Inter! Dimarco conclude verso la porta, Christensen questa volta respinge male e nel tentativo di riprendere il pallone travolge Thuram. Nessun dubbio per Marchetti.19:52

55' Entra Gino Infantino, esce Nicolás González. Quarta sostituzione per la Fiorentina.19:50

55' Entra Josip Brekalo, esce Giacomo Bonaventura. Terza sostituzione per la Fiorentina.19:50

53' GOL! INTER-Fiorentina 2-0! Rete di Lautaro Martínez! Ripartenza magistrale dei nerazzurri con Bastoni che avanza, serve Thuram sulla sinistra, con quest'ultimo che di prima mette Lautaro davanti alla porta: il numero 10 questa volta non perdona infilando verso il palo di destra.



53' Miracolo di Christensen su Lautaro! Pennellata verso il secondo palo dove il numero 10 colpisce di testa a botta sicura, ma trova una parata clamorosa di Christensen, che la toglie dalla linea di porta.19:48

50' Palo di Dumfries! Ennesima azione avvolgente dell'Inter con Dumfries che riceve all'interno dell'area, spostato sulla destra, e conclude con il destro ad incrociare: c'è il palo a salvare la Fiorentina.19:46

47' Bella palla di Barella a scavalcare la linea difensiva, Thuram aggancia con il sinistro ma Milenkovic in ripiegamento gli ruba il pallone.19:43

46' Parte il secondo tempo. Palla tra i piedi dei nerazzurri.19:40

46' Entra M'Bala Nzola, esce Lucas Beltrán. Seconda sostituzione per la Fiorentina.19:42

46' Entra Riccardo Sottil, esce Christian Kouamé. Prima sostituzione per la Fiorentina.19:40

Fin qui molta fatica per Beltran, lasciato solo tra Darmian, De Vrij e Bastoni e spesso anticipato dagli interventi della difesa nerazzurra. Qualche guizzo di Nico Gonzalez non basta a creare pericoli in zona avanzata.19:28

Nel finale di primo tempo Italiano ha chiesto a Nzola di velocizzare e tenersi pronto. Vedremo se sarà lui il primo cambio del match e se, eventualmente, sarà l'unico.19:27

Primo tempo a tinte nerazzurre, dominato dalla squadra di Inzaghi. Il match si sblocca al 23esimo quando Dimarco recupera palla in zona avanzata ai danni di Arthur, poi crossa al centro per Thuram che di testa anticipa Biraghi e la mette sotto la traversa. L'Inter va poi più volte vicina al raddoppio, le occasioni più ghiotte le ha sempre Thuram che a pochi passi dalla porta manca l'appuntamento con la doppietta ben due volte.19:26

45'+6' Cartellino giallo per Barella in seguito alle proteste dopo il fallo subito da Arthur. Primo ammonito per l'Inter.19:24

45'+6' Finisce il primo tempo. Inter in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina.19:22

45'+4' Resta a terra Barella dopo un pestone ricevuto da Arthur. Viene accompagnato fuori dallo staff medico, ma non dovrebbe essere nulla di grave.19:20

45'+1' Thuram si divora il raddoppio! Azione veloce e avvolgente dell'Inter con Mkhitaryan che serve Dumfries all'interno dell'area sulla destra. Il numero 2 nerazzurro crossa basso, ma molto forte, verso il secondo palo dove Thuram la colpisce allungandosi ma spedisce alto, con la porta spalancata.19:19

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.19:16

41' Christensen dice no a Calhanoglu! Grande punizione battuta dal numero 20 nerazzurro e grandissimo riflesso del portiere viola che la vede all'ultimo e la respinge con il guantone sinistro.19:13

39' Cartellino giallo per Ranieri per aver fermato irregolarmente Thuram in zona trequarti. Primo ammonito del match.19:11

38' Scontro tra Nico Gonzalez e Bastoni in area con il numero 10 che cade a terra e reclama rigore. L'arbitro Marchetti fa segno che non c'è nulla e il VAR conferma la decisione di campo.19:10

34' Doppia occasione Inter! Bastoni avanza palla al piede in zona trequarti, poi dal limite dell'area calcia forte col sinistro. Christensen respinge con i pugni centralmente ma verso il limite dell'area dove Lautaro prova a concludere al volo, non trovando lo specchio della porta.19:06

30' Inter ad un passo dal raddoppio! I nerazzurri continuano a creare sulla sinistra con Dimarco che imbuca per la sovrapposizione di Bastoni, il quale crossa basso al centro per Thuram: il numero 9 colpisce in scivolata ma manda alto sulla traversa. Brivido per la Viola.19:02

28' Azione velocissima della squadra di Inzaghi che si presenta in pochi tocchi in area con Thuram che finta il tiro e prova il tacco per Dumfries, che non aveva capito le intenzioni del compagno e viene preso in controtempo.19:00

23' GOL! INTER-Fiorentina 1-0! Rete di Thuram! Dimarco scippa palla ad Arthur in zona trequarti, si allarga sulla sinistra e pennella un cross al centro per la testa di Thuram che anticipa Biraghi e non dà scampo a Christensen.



21' Primo squillo di Thuram! Ripartenza veloce dei padroni di casa con Barella che lancia Thuram. Il numero 9 porta palla, entra in area e conclude con il destro, non trovando però lo specchio e mandando alto sulla traversa.18:52

19' Azione ad un tocco dell'Inter con Thuram che libera sulla fascia Dumfries. L'esterno olandese si allunga leggermente la palla e subisce il rientro in scivolata di Ranieri, che con una deviazione del nerazzurro guadagna pure la rimessa laterale.18:51

16' Darmian prova un lancio lungo a sorpresa, non capendosi con Thuram che aveva fatto un contromovimento ed era venuto incontro.18:47

14' Prova Bonaventura! Dodò verticalizza per Bonaventura che si trova stranemente solo in zona trequarti. Il trequartista viola si alza la palla con lo stop e colpisce al volo con un destro violentissimo: palla alta non di molto.18:47

11' Dumfries arriva sul fondo, rientra sul sinistro e crossa al centro. Sulla palla si getta Thuram che colpisce di testa ma conclude centrale: nessun pericolo per Christensen.18:43

9' Grande cambio gioco di Calhanoglu per Dimarco che va via in velocità a Dodò e all'altezza dell'area di rigore prova a crossare verso il secondo palo dove arrivava Lautaro, ma l'esterno nerazzurro colpisce male e spedisce direttamente sul fondo.18:42

6' Palla dentro l'area dell'Inter con Beltran che prova a farsi valere su Darmian, ma la palla gli carambola addosso e termina sul fondo. Sarà rinvio per i nerazzurri.18:39

3' Il primo tentativo della partita arriva da Dimarco che, servito sulla trequarti da Barella, prova un sinistro a giro: palla prevedibile e tra le braccia di Christensen.18:35

Primo lancio lungo dalle retrovie viola per la testa di Nico Gonzalez che però non arriva sul pallone. La palla si perde in rimessa laterale.18:32

Si parte! Primo possesso per la Fiorentina.18:32

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Il quarto uomo Sacchi. Al Var e Avar spazio alla coppia Mazzoleni-Paganessi.17:59

Italiano, dopo le fatiche di coppa, è obbligato a qualche modifica rispetto alla scorsa giornata: Christensen tra i pali, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi nei quattro di difesa. A centrocampo ci saranno Arthur e Mandragora. Sulla trequarti agiranno Gonzalez, Bonaventura e Kouamè alle spalle di Beltran.17:59

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-2-3-1: Christensen – Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Arthur, Mandragora – Gonzalez, Bonaventura, Kouamè – Beltran.17:58

Inzaghi conferma il 3-5-2 e i suoi interpreti: in porta Sommer, con Darmian, De Vrij e Bastoni a formare la linea difensiva. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco, mentre nella zona centrale il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti spazio a Lautaro e Thuram, con Sanchez e Arnautovic in panchina pronti a subentrare.17:57

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter si schiera con un 3-5-2: Sommer – Darmian, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez.17:57

Questa sarà la 187esima sfida tra i nerazzurri e i viola, con i precedenti che si dividono come segue: 78 vittorie per l’Inter, 50 vittorie per la Fiorentina e 58 pareggi. I nerazzurri, però, non battono i viola in casa dal 26 settembre 2020 con un rocambolesco 4-3, quando in panchina c’era ancora Antonio Conte.17:57

La Fiorentina ha incantato nella prima di campionato con un 4-1 in casa del Genoa. Nella seconda sfida, invece, i Viola sono partiti benissimo chiudendo il primo tempo con due reti di vantaggio e con un palo colpito, facendosi però poi recuperare nella ripresa dal Lecce. Ancora a secco le due punte Nzola e Beltran, vedremo se oggi sigleranno la loro prima rete in campionato.17:57

I nerazzurri fin qui hanno segnato quattro gol, senza subirne nessuno, grazie ai rispettivi 2-0 contro Monza e Cagliari. Scatenato il capitano Lautaro Martinez che ha già siglato 3 gol; dovesse segnare anche oggi, avrebbe l’opportunità di staccare Osimhen nella classifica marcatori.17:57

Allo stadio San Siro di Milano si sfidano l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I padroni di casa con una vittoria aggancerebbero il Milan in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre i viola cercano punti dopo il pareggio interno con il Lecce.17:56

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Fiorentina, gara valida per la 3a giornata del campionato di Serie A.17:56