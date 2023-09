Stadio Via Del Mare di Lecce 3 Settembre 2023 ore 20:45

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori19:42

Gol! Lecce 1, Salernitana 0. Nikola Krstovic (Lecce) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valentin Gendrey con cross. Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic 20:53

Tentativo fallito. Lassana Coulibaly (Salernitana) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antonio Candreva con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58

Matteo Lovato (Salernitana) e' ammonito per fallo.21:04

Mohamed Kaba (Lecce) e' ammonito per fallo.21:16

Lameck Banda (Lecce) e' ammonito per fallo.21:29

Gara momentaneamente sospesa, Lassana Coulibaly (Salernitana) per infortunio.21:58

Tiro parato. Ylber Ramadani (Lecce) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:21

Mateusz Legowski (Salernitana) e' ammonito per fallo.22:22

Emil Bohinen (Salernitana) e' ammonito per fallo.22:30

Fuorigioco. Loum Tchaouna(Salernitana) prova il lancio lungo, ma Pasquale Mazzocchi e' colto in fuorigioco.22:35

Tiro parato. Pontus Almqvist (Lecce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ylber Ramadani.22:40

Rigore concesso da Jovane Cabral (Salernitana) per un fallo di mano in area.22:40

Gol! Lecce 2, Salernitana 0. Gabriel Strefezza (Lecce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra. Guarda la scheda del giocatore Gabriel Strefezza 22:44

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Salernitana? La gara tra Lecce e Salernitana si giocherà domenica 3 settembre 2023 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lecce - Salernitana? L'arbitro del match sarà Luca Massimi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Salernitana sarà Valerio Marini Dove si gioca Lecce - Salernitana? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Salernitana? Stadio Via Del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Nikola Krstovic con 1 gol, mentre il capocannoniere della Salernitana è Antonio Candreva con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Salernitana? La gara tra Lecce e Salernitana si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Salernitana? I marcatori Lecce sono stati Nikola Krstovic al 6' e Gabriel Strefezza al 98'

PREPARTITA

Lecce - Salernitana è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 settembre alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Salernitana sarà Luca Massimi coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Lecce si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Salernitana si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; la Salernitana ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Lecce ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Salernitana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Fiorentina e la Salernitana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Salernitana nelle prime 2 giornate ha affrontato la Roma, l'Udinese ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Salernitana vincendo 2-0 mentre La Salernitana ha incontrato l'Udinese pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Nikola Krstovic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paulo Manuel Carvalho de Sousa è Antonio Candreva con 2 gol.

Lecce e Salernitana si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, la Salernitana ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Lecce-Salernitana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto otto dei 18 precedenti contro la Salernitana tra Serie A e Serie B; cinque pareggi e cinque successi della formazione campana completano il bilancio. Nella massima competizione tre punti in trasferta per ognuna delle due squadre nei due confronti della passata stagione (1-2 in entrambi i casi).

Dopo aver mancato il gol in due dei primi tre confronti con la Salernitana in campionato (nel torneo cadetto) il Lecce è andato a bersaglio in ognuna delle 15 sfide successive tra Serie A e Serie B (25 reti totali, 1.7 in media a match).

Il Lecce ha registrato una vittoria e un pareggio nelle prime due gare di questo campionato e potrebbe rimanere imbattuto nelle prime tre in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2004/05, con Zdenek Zeman in panchina. In generale l’unica altra occasione in cui la formazione pugliese ci è riuscita risale al 2001/02.

La Salernitana non era mai rimasta imbattuta nelle sue prime due gare di un campionato di Serie A: i campani arrivano da due pareggi di fila e non ne collezionano almeno tre nella competizione dai sei consecutivi collezionati tra marzo e aprile 2023.

Il Lecce ha recuperato quattro punti da situazione di svantaggio nella Serie A in corso (primato nei primi 180’ disputati); nell’intero campionato 22/23 i pugliesi ne avevano guadagnati otto totali una volta sotto nel punteggio.

Pur avendo tentato solamente 12 tiri (il Genoa con nove unica a fare peggio finora) in questa Serie A, la Salernitana ha realizzato tre gol: con una percentuale realizzativa del 25% ha il secondo miglior dato in questo campionato dopo la Fiorentina (32%).

Una delle due partite giocate in trasferta in Serie A in cui Boulaye Dia ha sia segnato un gol che fornito un assist è proprio quella del Via del Mare di Lecce del 27 gennaio 2023: nelle ultime sette partite giocate da titolare in Serie A, l’attaccante granata ha segnato sette reti e fornito un assist.

Antonio Candreva è il centrocampista che ha partecipato attivamente a più gol da maggio in poi in Serie A: ben sette, frutto di cinque gol e due assist in sei presenze – contro il Lecce vanta un solo gol nel massimo campionato, segnato con la maglia dell’Inter il 26 agosto 2019.

Due dei nove gol di Gabriel Strefezza in Serie A sono arrivati contro la Salernitana (una rete nel match d’andata e una in quella di ritorno nel campionato 22/23). Il brasiliano è stato il miglior marcatore giallorosso nella scorsa edizione del torneo con otto centri messi a segno – almeno due più di qualsiasi altro compagno di squadra.

Nikola Krstovic, in gol al suo esordio in Serie A con il Lecce contro la Fiorentina, potrebbe diventare il primo giocatore della formazione pugliese ad andare a bersaglio nelle sue prime due gare assolute con i giallorossi nel massimo campionato da Javier Chevantón, che ci riuscì nella stagione 2001/02.

